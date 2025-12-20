Новини
Български пилот на F-16: Самолет, който носи непознати способности за българските ВВС

Български пилот на F-16: Самолет, който носи непознати способности за българските ВВС

20 Декември, 2025

Самолетите вече са с отличителните знаци на Българската армия и с националния трикольор

Български пилот на F-16: Самолет, който носи непознати способности за българските ВВС - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България вече разполага с първите осем изтребителя F-16 Block 70. Самолетите бяха официално представени преди няколко дни на авиобаза "Граф Игнатиево”.

Майор Тодор Тодоров от авиобаза „Граф Игнатиево“ е един от българските пилоти на F-16. От Американското посолство у нас публикуваха негово видео.

„Искам да изразя своето задоволство, че последните два от осемте изтребителя F-16 вече са на българска земя. Искам да кажа, че това е един страхотен самолет, който носи нови и непознати способности за българските ВВС“, казва майор Тодоров.

Самолетите вече са с отличителните знаци на Българската армия и с националния трикольор, а страната ни навлиза в нов етап от модернизацията на военната си авиация.

Изтребителите са част от първия транш и включват шест едноместни и два двуместни самолета. Всеки от тях е с дължина около 15 метра, максимална скорост до 2414 километра в час и таван на полета над 15 000 метра.

Вече е изградена и напълно подготвена базата за поддръжка на американските машини в България. За първи път българското въздушно пространство ще бъде защитавано от изтребители от западен тип, различни от използваните досега съветски модели.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 31 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    35 25 Отговор
    Пак тези хвърчила втора употреба. Байгън.

    20:26 20.12.2025

  • 2 Реконтра

    40 14 Отговор
    ...и непознати разходи!

    Коментиран от #46

    20:26 20.12.2025

  • 3 самолет

    33 16 Отговор
    който има проблем с летенето

    20:26 20.12.2025

  • 4 Лост

    33 13 Отговор
    Дано да сте запознати с възможностите,че да ни ви събират по нивите.

    Коментиран от #42

    20:27 20.12.2025

  • 5 ТЕЧЕ ЛИ МАСЛО

    23 19 Отговор
    Че е втора ръка.

    20:27 20.12.2025

  • 6 гост

    22 13 Отговор
    По добре късно,отколкото никога.....последна модификация...супер

    20:28 20.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Наивник на средна възраст

    41 19 Отговор
    1990 год. България разполагаше с близо 730 военни самолета,от които към 250(изтребители) последно поколение. Имате малко срам и мяра като разтягате локуми....големи постижения,няма що....

    Коментиран от #23, #25, #37

    20:29 20.12.2025

  • 9 Пустиня(к)

    17 7 Отговор
    Викам, кат са непознати, на буксир. Ако въобще има некой БТР останал тука след оная глупост за хо(х)олите.

    20:29 20.12.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    24 6 Отговор
    8 самолета и един пилот. Ако този пилот се спъне на улицата или падне със ските за кво са ни самолети? Под фуражката мозък не вирее.

    20:30 20.12.2025

  • 11 Пич

    19 9 Отговор
    Дано да не съм лош пророк , но нашите летци са такива "асове" , че се изпотрепаха с познатите системи ! А с непознати и бракувани.....

    Коментиран от #15

    20:30 20.12.2025

  • 12 а къде са

    20 6 Отговор
    шофИорите на фърчилата?!? Кога ще имаме 16 шофИора, че да почнат да ни пазят?!? Щом за 6 години от 2019 до сега обучиха двама, не ми се смята колко ще трява време за останалите 14.

    Коментиран от #34

    20:31 20.12.2025

  • 13 Кривоверен алкаш

    12 6 Отговор
    Нямат почивен ден Тролейбусите...то бива простотия но тук нещата граничат с шизофрения...

    20:31 20.12.2025

  • 14 Гост

    29 11 Отговор
    Прав е пилота. Като гледах по новините как половин рота го буташе към хангара, определено дава нови способнотти на армията! Фитнес способнотти..
    ПС: И с ядрен двигател да е, пак не може да се мери с МиГ 29...

    Коментиран от #18

    20:32 20.12.2025

  • 15 Герги

    15 4 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Всичко опира до пари,провери колко летателни часа на година правят американците и колко нашите...и после защо ставал сакатлък...

    20:33 20.12.2025

  • 16 Вече се сдобихме

    18 15 Отговор
    с първите 8 раздрънкани хамерикански каруци за няколко милиарда. Турците за по-малко пари вземат 100 американски каруци. Те обаче не искат раздрънкани каруци Фъъкк16, а 35. Голяма гордост са тия дърти каруци от на баба ми времето. С тях ще пазят овошките по селата, защото за друго не стават.

    Коментиран от #36

    20:34 20.12.2025

  • 17 новогодишна наздравица

    10 3 Отговор
    Таз година 8 , а догодина 88 броя. Лапсус - 16 броя.

    20:35 20.12.2025

  • 18 гост

    5 7 Отговор

    До коментар #14 от "Гост":

    Излагаш се,не го ли осъзнаваш...говори за предимства,но така през просото...пак ти казвам,излагаш се...

    Коментиран от #20, #28, #29

    20:35 20.12.2025

  • 19 Ефка Щейнайсетка

    17 11 Отговор
    Пребоядисаха ги, превъртяха километража НОВИ СА. вЕееервамеее.

    Но защо не летят, да не ги пазим за Украйна и гледаме да не ги чупим преди да са поети от “доброволците ветерани” ?

    Надуха ни главите с някаква кражба, която се опитват да ни я представят като законна и изгодна. Народът едвам вързва двата края, но Боеко купува за милиарди бракувани американсси самолети. Мизерия. Дано да пукнат пилотите още на летището в Киев, каквато е традицията там. Както направи ген. Съби Събев (в Одеса).

    20:35 20.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Копейки

    12 15 Отговор
    Опорката с чертежите отпадна ли ? Кои са новите опорки? Високи разходи или че са втора у-ба.Пишете моля.

    Коментиран от #32

    20:40 20.12.2025

  • 22 Дупничанин

    10 9 Отговор
    Джилязку що не ги подари на укрите като част от оня, "общия" заем, дет го подписа? Наместо пари, те ви тия строшеняци за една гора пари!

    20:40 20.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хе-хе

    11 12 Отговор
    Копейчика е в ужастно състояние! Развалиха му празника! За Бога, братя, не летете! Така си е дип добре!

    20:42 20.12.2025

  • 25 бай Митко

    15 8 Отговор

    До коментар #8 от "Наивник на средна възраст":

    През 90-те години на ХХ век, ВВС на НРБ разполагат с:
    224 самолета МиГ – 21
    90 МиГ – 23
    4 МиГ – 25
    22 МиГ – 29
    23 СУ – 22
    31 СУ – 25
    или общо 400 бойни самолета.
    Към тях трябва да добавим 44 бойни хеликоптера Ми-24 и
    18 Ми- 8.
    А днес…?

    Коментиран от #30, #33

    20:43 20.12.2025

  • 26 По вода

    5 11 Отговор
    Летим ли вече с тях.Радеф ша са пръсне.Браво бате Гойко намбар 1.
    И 121 на изборите.

    20:44 20.12.2025

  • 27 Тома

    11 3 Отговор
    А кога ще излити те с тях бе батко че да ви се порадваме

    20:45 20.12.2025

  • 28 Явно

    5 6 Отговор

    До коментар #18 от "гост":

    Предимства никакви ...!

    20:47 20.12.2025

  • 29 бай Митко

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "гост":

    България продължава да разчита на няколко ключови съветски самолета в своите ВВС, като най-важните са многоцелевите изтребители МиГ-29 и щурмовите самолети Су-25, които се модернизират и поддържат. Други стари съветски самолети като МиГ-21 и МиГ-23 вече са изтеглени от експлоатация, докато се използват и транспортни/учебни самолети като Ан-24 и L-39.
    Основни съветски типове в българските ВВС:
    МиГ-29 (Fulcrum): Основен многоцелеви изтребител, част от българската отбрана, с активно участие в охраната на въздушното пространство.
    Су-25 (Frogfoot): Щурмови самолет за подкрепа на сухопътните войски.
    МиГ-21 (Fishbed): Класически изтребител, който дълги години беше гръбнакът на изтребителната авиация.
    L-39 Albatros: Учебно-тренировъчен самолет за обучение на пилоти.

    20:48 20.12.2025

  • 30 кап.Загоров

    7 11 Отговор

    До коментар #25 от "бай Митко":

    МиГ- 21 и МиГ -23 не ги брой.Бяха тотален боклук.Една F-ка пердаши 100 Мига на излитане.

    Коментиран от #38, #39, #50

    20:48 20.12.2025

  • 31 Е, и това е факт

    3 6 Отговор
    Кажете това на копейките и вожда им Рубльов

    20:49 20.12.2025

  • 32 бай Митко

    6 4 Отговор

    До коментар #21 от "Копейки":

    Един летателен час на един самолет струва 45000 долара!

    Коментиран от #35

    20:50 20.12.2025

  • 33 Олеле, и какво

    4 4 Отговор

    До коментар #25 от "бай Митко":

    И колко от тях са били изправни :))) хахаха

    20:51 20.12.2025

  • 34 май

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "а къде са":

    няма много кандидати за камикадзета...

    20:51 20.12.2025

  • 35 Дамм

    4 2 Отговор

    До коментар #32 от "бай Митко":

    Това от Ло̀кхийд Ма̀ртин ли ти го казаха.

    20:53 20.12.2025

  • 36 Я пак…

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Вече се сдобихме":

    А ти кой беше, че знаеш кое е добро? Майор на ВВС на България ли си или лай… ньо клавиатурник?

    20:53 20.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 бай Митко

    5 4 Отговор

    До коментар #30 от "кап.Загоров":

    Морски капитан ли си, речен капитан ли си не те знам, но щом разбираш от самолети не позна, щото Ф-ките ще си стоят по хангарите само за снимки за спомен! Гергьовден е само след 4 месеца, ще ги видим дали ще хвърчат!

    20:59 20.12.2025

  • 39 РЕАЛИСТ

    8 4 Отговор

    До коментар #30 от "кап.Загоров":

    Като дойдоха американците на Графа с ефките и направиха учебен бой с Миг-21 , пилотите им ревяха, че мигът ги прави луди. Да попитам все пак, кво стана с Ф-16 дето ги дадоха на Украйна. Руснаците ги сваляха, като гургулици и сега ги крият по хангарите за да не се излагат. И за такива таралясни лишиха пенсионерите от достойни старини. Сега тези допотопни коруби ще стоят на Графа, като паметници на герберската глупост.

    Коментиран от #43

    21:08 20.12.2025

  • 40 питам

    2 3 Отговор
    Защо ч,о,р,апа не бе на приемането на самолетите.
    И най вече
    ЗАЩО НЕ ИЗЛЕЗЕ И ДА НАПРАВИ СВОЯ ПАРТИЯ?


    По удобно е под полата на Деси

    21:13 20.12.2025

  • 41 ВЪХ

    2 0 Отговор
    АМИ ДРОНЧЕТАТА?

    21:15 20.12.2025

  • 42 Яяяяя

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Лост":

    Човекът сам каза” непознати способности” така че …

    21:16 20.12.2025

  • 43 Коментар до 39

    5 2 Отговор

    До коментар #39 от "РЕАЛИСТ":

    та питай и за леопардите и абрамсите
    част от тях са експонати в парк

    21:16 20.12.2025

  • 44 Какво ВВС

    3 1 Отговор
    Смешници

    21:24 20.12.2025

  • 45 демократ

    2 5 Отговор
    Добре че Борисов купи ф-16 на доказаните Локхийд а не грипен на Радка дето фалира Сааб.

    21:26 20.12.2025

  • 46 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Реконтра":

    Разходите по тези щайги ще източват всеки един бюджет на страната ни. Поддръжката им е адски скъпа и непосилна за бедна страна, като нашата. Очаквайте заем след заем.

    21:33 20.12.2025

  • 47 БеГемот

    0 0 Отговор
    За десетина години ще останат половината ...ами дано имат добър катапулт ....

    21:33 20.12.2025

  • 48 колко жалко заглавие

    1 0 Отговор
    непознати за българските пилоти и остарели за останалия свят…

    21:35 20.12.2025

  • 49 фитин

    3 0 Отговор
    Самолет проектиран 1968 г. в производство 1971 - 72 г. КАКВО ДА СЕ ОЧАКВА ОТ НЕГО?

    21:36 20.12.2025

  • 50 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "кап.Загоров":

    Това на кой филм? На Рамбо 10 ли?

    21:37 20.12.2025

