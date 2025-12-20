Български пилот на F-16: Самолет, който носи непознати способности за българските ВВС

България вече разполага с първите осем изтребителя F-16 Block 70. Самолетите бяха официално представени преди няколко дни на авиобаза "Граф Игнатиево”.
Майор Тодор Тодоров от авиобаза „Граф Игнатиево“ е един от българските пилоти на F-16. От Американското посолство у нас публикуваха негово видео.
„Искам да изразя своето задоволство, че последните два от осемте изтребителя F-16 вече са на българска земя. Искам да кажа, че това е един страхотен самолет, който носи нови и непознати способности за българските ВВС“, казва майор Тодоров.
Самолетите вече са с отличителните знаци на Българската армия и с националния трикольор, а страната ни навлиза в нов етап от модернизацията на военната си авиация.
Изтребителите са част от първия транш и включват шест едноместни и два двуместни самолета. Всеки от тях е с дължина около 15 метра, максимална скорост до 2414 километра в час и таван на полета над 15 000 метра.
Вече е изградена и напълно подготвена базата за поддръжка на американските машини в България. За първи път българското въздушно пространство ще бъде защитавано от изтребители от западен тип, различни от използваните досега съветски модели.
1 Данко Харсъзина
20:26 20.12.2025
2 Реконтра
Коментиран от #46
20:26 20.12.2025
3 самолет
20:26 20.12.2025
4 Лост
Коментиран от #42
20:27 20.12.2025
5 ТЕЧЕ ЛИ МАСЛО
20:27 20.12.2025
6 гост
20:28 20.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Наивник на средна възраст
Коментиран от #23, #25, #37
20:29 20.12.2025
9 Пустиня(к)
20:29 20.12.2025
10 Данко Харсъзина
20:30 20.12.2025
11 Пич
Коментиран от #15
20:30 20.12.2025
12 а къде са
Коментиран от #34
20:31 20.12.2025
13 Кривоверен алкаш
20:31 20.12.2025
14 Гост
ПС: И с ядрен двигател да е, пак не може да се мери с МиГ 29...
Коментиран от #18
20:32 20.12.2025
15 Герги
До коментар #11 от "Пич":Всичко опира до пари,провери колко летателни часа на година правят американците и колко нашите...и после защо ставал сакатлък...
20:33 20.12.2025
16 Вече се сдобихме
Коментиран от #36
20:34 20.12.2025
17 новогодишна наздравица
20:35 20.12.2025
18 гост
До коментар #14 от "Гост":Излагаш се,не го ли осъзнаваш...говори за предимства,но така през просото...пак ти казвам,излагаш се...
Коментиран от #20, #28, #29
20:35 20.12.2025
19 Ефка Щейнайсетка
Но защо не летят, да не ги пазим за Украйна и гледаме да не ги чупим преди да са поети от “доброволците ветерани” ?
Надуха ни главите с някаква кражба, която се опитват да ни я представят като законна и изгодна. Народът едвам вързва двата края, но Боеко купува за милиарди бракувани американсси самолети. Мизерия. Дано да пукнат пилотите още на летището в Киев, каквато е традицията там. Както направи ген. Съби Събев (в Одеса).
20:35 20.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Копейки
Коментиран от #32
20:40 20.12.2025
22 Дупничанин
20:40 20.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хе-хе
20:42 20.12.2025
25 бай Митко
До коментар #8 от "Наивник на средна възраст":През 90-те години на ХХ век, ВВС на НРБ разполагат с:
224 самолета МиГ – 21
90 МиГ – 23
4 МиГ – 25
22 МиГ – 29
23 СУ – 22
31 СУ – 25
или общо 400 бойни самолета.
Към тях трябва да добавим 44 бойни хеликоптера Ми-24 и
18 Ми- 8.
А днес…?
Коментиран от #30, #33
20:43 20.12.2025
26 По вода
И 121 на изборите.
20:44 20.12.2025
27 Тома
20:45 20.12.2025
28 Явно
До коментар #18 от "гост":Предимства никакви ...!
20:47 20.12.2025
29 бай Митко
До коментар #18 от "гост":България продължава да разчита на няколко ключови съветски самолета в своите ВВС, като най-важните са многоцелевите изтребители МиГ-29 и щурмовите самолети Су-25, които се модернизират и поддържат. Други стари съветски самолети като МиГ-21 и МиГ-23 вече са изтеглени от експлоатация, докато се използват и транспортни/учебни самолети като Ан-24 и L-39.
Основни съветски типове в българските ВВС:
МиГ-29 (Fulcrum): Основен многоцелеви изтребител, част от българската отбрана, с активно участие в охраната на въздушното пространство.
Су-25 (Frogfoot): Щурмови самолет за подкрепа на сухопътните войски.
МиГ-21 (Fishbed): Класически изтребител, който дълги години беше гръбнакът на изтребителната авиация.
L-39 Albatros: Учебно-тренировъчен самолет за обучение на пилоти.
20:48 20.12.2025
30 кап.Загоров
До коментар #25 от "бай Митко":МиГ- 21 и МиГ -23 не ги брой.Бяха тотален боклук.Една F-ка пердаши 100 Мига на излитане.
Коментиран от #38, #39, #50
20:48 20.12.2025
31 Е, и това е факт
20:49 20.12.2025
32 бай Митко
До коментар #21 от "Копейки":Един летателен час на един самолет струва 45000 долара!
Коментиран от #35
20:50 20.12.2025
33 Олеле, и какво
До коментар #25 от "бай Митко":И колко от тях са били изправни :))) хахаха
20:51 20.12.2025
34 май
До коментар #12 от "а къде са":няма много кандидати за камикадзета...
20:51 20.12.2025
35 Дамм
До коментар #32 от "бай Митко":Това от Ло̀кхийд Ма̀ртин ли ти го казаха.
20:53 20.12.2025
36 Я пак…
До коментар #16 от "Вече се сдобихме":А ти кой беше, че знаеш кое е добро? Майор на ВВС на България ли си или лай… ньо клавиатурник?
20:53 20.12.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 бай Митко
До коментар #30 от "кап.Загоров":Морски капитан ли си, речен капитан ли си не те знам, но щом разбираш от самолети не позна, щото Ф-ките ще си стоят по хангарите само за снимки за спомен! Гергьовден е само след 4 месеца, ще ги видим дали ще хвърчат!
20:59 20.12.2025
39 РЕАЛИСТ
До коментар #30 от "кап.Загоров":Като дойдоха американците на Графа с ефките и направиха учебен бой с Миг-21 , пилотите им ревяха, че мигът ги прави луди. Да попитам все пак, кво стана с Ф-16 дето ги дадоха на Украйна. Руснаците ги сваляха, като гургулици и сега ги крият по хангарите за да не се излагат. И за такива таралясни лишиха пенсионерите от достойни старини. Сега тези допотопни коруби ще стоят на Графа, като паметници на герберската глупост.
Коментиран от #43
21:08 20.12.2025
40 питам
И най вече
ЗАЩО НЕ ИЗЛЕЗЕ И ДА НАПРАВИ СВОЯ ПАРТИЯ?
По удобно е под полата на Деси
21:13 20.12.2025
41 ВЪХ
21:15 20.12.2025
42 Яяяяя
До коментар #4 от "Лост":Човекът сам каза” непознати способности” така че …
21:16 20.12.2025
43 Коментар до 39
До коментар #39 от "РЕАЛИСТ":та питай и за леопардите и абрамсите
част от тях са експонати в парк
21:16 20.12.2025
44 Какво ВВС
21:24 20.12.2025
45 демократ
21:26 20.12.2025
46 Гост
До коментар #2 от "Реконтра":Разходите по тези щайги ще източват всеки един бюджет на страната ни. Поддръжката им е адски скъпа и непосилна за бедна страна, като нашата. Очаквайте заем след заем.
21:33 20.12.2025
47 БеГемот
21:33 20.12.2025
48 колко жалко заглавие
21:35 20.12.2025
49 фитин
21:36 20.12.2025
50 Гост
До коментар #30 от "кап.Загоров":Това на кой филм? На Рамбо 10 ли?
21:37 20.12.2025