Български пилот на F-16: Самолет, който носи непознати способности за българските ВВС

България вече разполага с първите осем изтребителя F-16 Block 70. Самолетите бяха официално представени преди няколко дни на авиобаза "Граф Игнатиево”.

Майор Тодор Тодоров от авиобаза „Граф Игнатиево“ е един от българските пилоти на F-16. От Американското посолство у нас публикуваха негово видео.

„Искам да изразя своето задоволство, че последните два от осемте изтребителя F-16 вече са на българска земя. Искам да кажа, че това е един страхотен самолет, който носи нови и непознати способности за българските ВВС“, казва майор Тодоров.

Самолетите вече са с отличителните знаци на Българската армия и с националния трикольор, а страната ни навлиза в нов етап от модернизацията на военната си авиация.

Изтребителите са част от първия транш и включват шест едноместни и два двуместни самолета. Всеки от тях е с дължина около 15 метра, максимална скорост до 2414 километра в час и таван на полета над 15 000 метра.

Вече е изградена и напълно подготвена базата за поддръжка на американските машини в България. За първи път българското въздушно пространство ще бъде защитавано от изтребители от западен тип, различни от използваните досега съветски модели.