Борис Бонев: И преди, и сега, ГЕРБ управляват "Топлофикация". Да поемат отговорността за състоянието на дружеството

Борис Бонев: И преди, и сега, ГЕРБ управляват "Топлофикация". Да поемат отговорността за състоянието на дружеството

23 Септември, 2025 18:06 708 9

Изправени сме буквално пред трагедия. Не става дума само за жителите на „Дружба”, но и за жителите на цяла София, които потребяват парно и топла вода от „Топлофикация София”., каза още лидерът на "Спаси София"

Снимка: Нова телевизия
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изправени сме буквално пред трагедия. Не става дума само за жителите на „Дружба”, но и за жителите на цяла София, които потребяват парно и топла вода от „Топлофикация София”. Това заяви в „Пресечна точка” по Нова телевизия общинският съветник от "Спаси София" Борис Бонев, коментирайки изслушването на ръководството на „Топлофикация София“ в Столичната община във връзка с ремонта на топлопреносната мрежа в „Дружба 2”, който е предвидено да продължи три месеца.

Той припомни, че ръководството на „Топлофикация София“ е било избрано преди година и половина като временно от икономическото мнозинство, ръководено от ГЕРБ и БСП - най-вече от ГЕРБ. "Конкурс за ново ръководство, за да бъде избран професионален екип, който да управлява това затънало с над 2 милиарда лева дългове дружество - няма", подчерта Бонев. И допълни, че аргумент защо се бави изборът на ръководството няма.

По думите му трябва да се избере ръководство на "Топлофикация", което знае как да управлява, а не как да изпълнява политически поръчки. "Ако говорим за проблеми, наследени през годините - те са наследени в рамките на семейството. Защото преди "Топлофикация" я управляваха ГЕРБ. И в момента я управляват ГЕРБ. Така че ГЕРБ трябва да поеме своята отговорност за състоянието на дружеството. Това ръководство трябва да си подаде оставката, защото то не се справя със задълженията си".

Бонев подчерта, че друг проблем, станал ясен на изслушването на ръководството на дружеството в СО във вторник, бил, че едва през юли е установено, че този топлопровод в "Дружба" е толкова компрометиран и се налага спешен ремонт. "А те управляват вече година и половина! Освен това твърдят, че ще ремонтират 10 км тръби за 3 месеца, при положение, че досега "Топлофикация" ремонтира 3 км тръби средно за една година. И това е ремонт за 50 милиона лева", обясни той.

И заподозря схема, според която се цели да се разкопае "Дружба". където хората ще страдат, защото в зимните месеци няма да имат топла вода и парно. "След това изведнъж строежите там ще спрат, а ръководството ще излезе и ще каже, че трябва да им се помогне, защото парите са свършили. И тогава на помощ ще се притече любезният Общински съвет, ръководен от ГЕРБ, които ще предложат да бъде взет многомилионен заем, с който рязко и мощно да инвестираме в подобряване на инфраструктурата на "Топлофикация".

Бонев беше категоричен, че това, което ще се случи, е, че "тези пари ще бъдат откраднати и ще получим същите некачествени строежи, както досега - и най-важното, няма да се реши проблемът".

Той коментира и предложението на кмета на София Васил Терзиев дружеството да бъде дадено на концесия. "Това е една от опциите. Но преди да се мисли за концесия, трябва да знаем какво е реалното техническо състояние на "Топлофикация". Преди 5 месеца "Спаси София" изработихме и внесохме доклад за технически одит на дружеството. Пети месец икономическото мнозинство, ръководено от ГЕРБ, саботира този доклад и той не се разглежда на заседанието на Общинския съвет. Кажете ми как всъщност да знаем от какви инвестиции има нужда "Топлофикация"? Тоест състоянието на дружеството е докарано до колапс и в момента тези, които носят отговорност - не само не я поемат, но и се опитват да я прехвърлят на кмета Терзиев. "Спаси София" е опозиция на кмета, но е абсурдно той да бъде обвиняван за нещо, което ГЕРБ са сготвили".

Бонев коментира и проблема с паркирането в центъра на София и мерките, които ще се предприемат. " Кметът Терзиев заедно с групата на ПП-ДБ са внесли също доклад в посока реформа на паркирането, който до голяма степен преповтаря нашите предложения.

Червената зона най-вероятно по-скоро би отпаднала, но ще се повиши цената на синята зона. Ще се разшири обхвата на синя и на зелена зона. Най-вероятно ще се заплаща 4 лева на час за синя зона и 2 лева на час за зелена зона", обясни той.

И подчерта, че тези мерки е реалистично след 20 октомври да се гласуват на заседание на Общинския съвет. Съответно новите цени на синия зона да влязат в сила от края на ноември месец, а поетапно разширението на зелената зона да се случи до лятото на следващата година.


  • 1 От години

    7 5 Отговор
    е в техните ръце. , но това не е управление , това са милиардни грабежи , игра и унижение на българските граждани , подигравка с достойнството им и бюджета им , отиваш в престъпни ръце !

    18:22 23.09.2025

  • 2 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    7 5 Отговор
    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите !
    За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите

    18:23 23.09.2025

  • 3 Буда-орденонососеца за заслуги към Путин

    2 4 Отговор
    Нищо не става от тези комунисти и копейки !
    Единственият лидер на парламентарно представена партия в България, който е членувал в Българската комунистическа партия, е Бойко Борисов.

    18:23 23.09.2025

  • 4 Хехе

    6 0 Отговор
    Това е провокация към правителството! Като кмет Терзиев къде е бил 2 г.,та чак днес научил дереджето на Топлофикация ! Преди "Спаси София" да му изневерят,нямаха ли представа ,че завещаното от Вальо Топлото е като воденичен камък за столичани?

    18:38 23.09.2025

  • 5 007

    3 2 Отговор
    Започвам с това, че ползвам парно отопление и продължавам с цените за ползването. Всеки може да го сметне като сравни цените на двете енергийни услуги: ток и парно, защото и двете са в киловатчас. Разликата е меко казано стряскаща- парното е пъти по-евтено, в зависимост от града, от 4 до 6 пъти. Така, че може да се продължи с превилегията да ползваш парно. Нещата ще се поправят, когато се направи по-честна тази разлика спрямо тези, които ползват ток, а печалбата да се вложи за града за всички. Знам какво е да се отопляваш с ток. Плащаш много и студуваш, като топлиш само 1 или 2 стаи. Нещата с водоснабдяването е същото и е въпрос на цени. Трябва да се спре да се мрънка и цвили а да се разбере, че получаваш това, за което и колкото си си платил. Купуваш евтино китайско изделие и го изхвърляш след две-три ползвания и вземаш теслата или там каквото е останало от дядо ти, а защо не от прадядото.

    18:47 23.09.2025

  • 6 Въпрос

    2 0 Отговор
    Колосални с а разходите на Топлофикация. Трябва да се приватизира.Тези, които не ползваме услугите на
    Толофикацита, плащаме на ползващуте ги.
    О статък от социализма са тези субсидии. Къде е пазарната икономика.

    18:55 23.09.2025

  • 7 ЙЙЙЙ

    1 1 Отговор
    Ние кореняците софианци от 100+ години и нямащи Толофикация, защо трябваме да
    плащаме дълговете на Топлофицация от едим милиард лева. Повишете цената на
    абонатитете и намалете цената на общите части, когато не се ползва парно.
    И не само ние кореняците софианци от 100+ години, но и хората от градове осела
    палащме дълга на Топлото. Това е 1/2 % от нациионалния бюджет или приватизирайте
    Толото. Справедливост ли е това?

    18:57 23.09.2025

  • 8 Никой

    0 1 Отговор
    ГЕРБ не искаг успех на България, мутри са - ходят - но - незнайни мисли.

    В детството са си били добри, след това е станало пречупването им и - сега - малко сърдити.

    19:08 23.09.2025

  • 9 ВАЛЬО ТОПЛОТО

    0 0 Отговор
    КЪДЕ СА ПАРИТЕ

    19:40 23.09.2025

