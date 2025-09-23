Любомир Каримански: Няма как чрез счетоводни трикове да покриваме разходната част и винаги да изкарваме дефицита на 3%

Сянката на дълговата спирала ни преследва. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ членът на Управителния съвет на Българската народна банка Любомир Каримански, цитиран от novini.bg.

Всички са притеснени от финансовата политика на правителството, по-специално, как разходите нарастват с много бърз темп, а от друга страна генерираме дълг в много по-бърз темп от държави като Гърция и Хърватия. Това, което генерираме в разходната част в публичния сектор, е опасно, заяви Каримански.

Разходната част в публичния сектор нараства в пъти спрямо предишните десетилетия. Това е притеснително, защото чрез бюджета не можем да сложим никакви ограничителни мерки, за да не растат тези разходи проциклично. Тази процикличност увеличава цялата издръжка на публичния сектор. Средната работа заплата на частния сектор изостава спрямо средната работна заплата в държавния сектор, добави той.

Трябва да бъдем реалисти за приходите и да научим уроците си, че не можем да залагаме нереалистични приходи в бюджета, особено от ДДС и данъците като цяло. Трябва да си дадем сметка, че няма как чрез счетоводни трикове да покриваме разходната част и винаги да изкарваме дефицита на 3%, посочи членът на Управителния съвет на БНБ.

По думите му в пенсионната система трябва да има цялостна реформа, за да стане възможно да намалеят трансферите от държавния бюджет към системата.

Според него максималният осигурителен доход не трябва да бъде премахнат изведнъж, а стъпка по стъпка., като преди това се обърне внимание на разходната политика.

Данъците трябва да бъдат коригирани там, където не работят ефективно в момента. Необходимо е да има цялостно преразглеждане на данъчната система от гледна точка на централизацията и децентрализацията, отбеляза Любомир Каримански.

Влизането в еврозоната трябва да го разглеждаме като възможност икономиката ни да се трансформира към по-конкурентоспособни продукти. По-ефективна трябва да е и продуктивността на публичния сектор, каза още Каримански.