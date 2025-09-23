Новини
Любомир Каримански: Няма как чрез счетоводни трикове да покриваме разходната част и винаги да изкарваме дефицита на 3%

23 Септември, 2025 20:35 707 12

Всички са притеснени от финансовата политика на правителството, по-специално, как разходите нарастват с много бърз темп, а от друга страна генерираме дълг в много по-бърз темп от държави като Гърция и Хърватия. Това, което генерираме в разходната част в публичния сектор, е опасно, заяви още членът на Управителния съвет на БНБ

Любомир Каримански: Няма как чрез счетоводни трикове да покриваме разходната част и винаги да изкарваме дефицита на 3% - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Сянката на дълговата спирала ни преследва. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ членът на Управителния съвет на Българската народна банка Любомир Каримански, цитиран от novini.bg.

Всички са притеснени от финансовата политика на правителството, по-специално, как разходите нарастват с много бърз темп, а от друга страна генерираме дълг в много по-бърз темп от държави като Гърция и Хърватия. Това, което генерираме в разходната част в публичния сектор, е опасно, заяви Каримански.

Разходната част в публичния сектор нараства в пъти спрямо предишните десетилетия. Това е притеснително, защото чрез бюджета не можем да сложим никакви ограничителни мерки, за да не растат тези разходи проциклично. Тази процикличност увеличава цялата издръжка на публичния сектор. Средната работа заплата на частния сектор изостава спрямо средната работна заплата в държавния сектор, добави той.

Трябва да бъдем реалисти за приходите и да научим уроците си, че не можем да залагаме нереалистични приходи в бюджета, особено от ДДС и данъците като цяло. Трябва да си дадем сметка, че няма как чрез счетоводни трикове да покриваме разходната част и винаги да изкарваме дефицита на 3%, посочи членът на Управителния съвет на БНБ.

По думите му в пенсионната система трябва да има цялостна реформа, за да стане възможно да намалеят трансферите от държавния бюджет към системата.

Според него максималният осигурителен доход не трябва да бъде премахнат изведнъж, а стъпка по стъпка., като преди това се обърне внимание на разходната политика.

Данъците трябва да бъдат коригирани там, където не работят ефективно в момента. Необходимо е да има цялостно преразглеждане на данъчната система от гледна точка на централизацията и децентрализацията, отбеляза Любомир Каримански.

Влизането в еврозоната трябва да го разглеждаме като възможност икономиката ни да се трансформира към по-конкурентоспособни продукти. По-ефективна трябва да е и продуктивността на публичния сектор, каза още Каримански.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    МВФ каза че България е фалирала и трябва да замразим заплатите, пенсионерите и социалните помощи и да дигнем данъците и таксите.

    Коментиран от #11

    20:42 23.09.2025

  • 2 Няма как ли?!

    11 2 Отговор
    Я питай Слави Трифонов?! С негова подкрепа герберо-пеевскито правителство тегли кредит след кредит, милиард с милиард и заробват Отечеството и децата ни.

    20:43 23.09.2025

  • 3 Демократичен феодализъм

    4 0 Отговор
    Колко ли още ще издържим
    с огромната, но за сметка на това
    неефективна армия
    от бирници и башибозук–кръвопийците
    на народа.

    20:43 23.09.2025

  • 4 си дзън

    12 2 Отговор
    БГ не може да взима заеми и да увеличава заплати на полицаи, прокурори, съдии и калинки
    в администрацията. Руската слуга Радев получава 30 000 на месец бе. Преди 10 години Президентът
    взимаше 3 000. Или онези 8 000 във ВВС с 8 летящи самолета. Аре ..., че се ядосах.

    Коментиран от #7

    20:45 23.09.2025

  • 5 гражанин

    7 0 Отговор
    Идва времето когато няма да стигнат висилките пред НС. , за унищожителите на държавата и народа!

    Коментиран от #8

    20:46 23.09.2025

  • 6 българските неможачи

    2 0 Отговор
    никакво счетоводство не може да ги оправи...

    20:47 23.09.2025

  • 7 Откога Русия

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    мисли за България, та чак е сложила президент да пречи на мафията ПП и ДБ да я ограбва. Колкото са прости ПП и ДБ, толкова и тролеите им.

    20:48 23.09.2025

  • 8 Надали?!

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "гражанин":

    Василките и всички около тях ще бъдат схрускани от двете Мазни и Охранени парчета.

    20:48 23.09.2025

  • 9 кух чалгар

    5 1 Отговор
    с розови прашки е тоя масон

    20:49 23.09.2025

  • 10 Мда

    4 0 Отговор
    Ще бъдем обрани и изоставени! Набухани със дългове за дробове, барут, дим и въшки! Горко на децата ни и внуците ни!
    Но народа спи и ходи на море в Гърция! Май си го заслужаваме

    20:49 23.09.2025

  • 11 А бе,

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Я си..... Е....лено моме хубава.... Ела ми стъпи на.... Купила ми мама шарени чорапки....

    21:02 23.09.2025

  • 12 1212

    0 0 Отговор
    Дядо води внучето си на разходка в гората. По някое време простатата започва да му дава зор. Той оставя внучето на пътечката, отива встрани до едно дърво и почва да рови из гащите. Забавя се и внучето започва да нервничи:
    - Хайде бе, дядооо!
    - Чакай малко, че каквото пипне баба ти, с дни не мога да го намеря после.

    21:14 23.09.2025

