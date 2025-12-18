Каримански: Когато има политически риск, няма как да не се отрази на икономическия и стопанския живот

Фискалният съвет предупреждава за рискове от песимистичен сценарий и препоръчва преработване на бюджета за 2026 г.

"Когато има политически риск, няма как да не се отрази на икономическия и стопанския живот. Това ще доведе до негатив в оценката на международните рейтингови агенции. Ако фискално не се стабилизираме, ще имаме проблеми с кредитния рейтинг догодина, както вървят нещата почни сигурно е при това предупреждение да последва понижение", коментира членът на УС на БНБ Любомир Каримански в студиото на "Денят ON AIR".

Той подчерта, че само от политиците зависи дали един бюджет ще бъде приет. Проблемът за бизнеса е заради липсата на сигурност и възможност за планиране на собствените му бюджети като зависи от политиката на едно или друго правителство.

"Трудно може да има ясна предвидимост, затова и кредитният рейтинг ще бъде намален и дълговете няма да могат да бъдат финансирани на по-изгодна цена, както очакваха всички", убеден е Каримански.

Финансистът припомни, че повишените планирания в събираемостта не се оправдават и не могат да се достигнат приходите, заложени за 2025 г. В косвените данъци имаше заложени над 30% а достига половината", допълни гостът. Той не приема като правилна индексацията на заплатите.

"Може чисто политически да е добър ход, но прилагаме една уравниловка, която не е добре за целия публичен сектор. Ако искаме да имаме реформа и да оценим дали публичният сектор има ефективност - тази секторна оценка не е направена. Когато нямаме такава - предпочитаме да раздадем поравно на всички", каза Любомир Каримански. "В реалната среда може да има и някакви проблеми, не предвиждам толкова хаос, това е технически проблем. Рисковете са да бъдат заблуждавани хората, да има дезинформация, агитация, забавяне на инкасовите екипи", заяви гостът.

Според него е най-важно държавните институции да направят така, че цените да не се увеличават в пъти.

"Няма как БАБХ да увеличава таксите си, които служат за формирането на други цени в пъти, при условие, че в момента действа Законът за еврото. Това не е добър пример за частния сектор и бизнеса да се увеличава една или друга държавна такса", даде пример Каримански.