Каримански: Когато има политически риск, няма как да не се отрази на икономическия и стопанския живот

18 Декември, 2025 22:11 533 4

  • любомир каримански-
  • бюджет-
  • правителство-
  • протест

Проблемът за бизнеса е заради липсата на сигурност и възможност за планиране на собствените му бюджети като зависи от политиката на едно или друго правителство

Каримански: Когато има политически риск, няма как да не се отрази на икономическия и стопанския живот - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фискалният съвет предупреждава за рискове от песимистичен сценарий и препоръчва преработване на бюджета за 2026 г.

"Когато има политически риск, няма как да не се отрази на икономическия и стопанския живот. Това ще доведе до негатив в оценката на международните рейтингови агенции. Ако фискално не се стабилизираме, ще имаме проблеми с кредитния рейтинг догодина, както вървят нещата почни сигурно е при това предупреждение да последва понижение", коментира членът на УС на БНБ Любомир Каримански в студиото на "Денят ON AIR".

Той подчерта, че само от политиците зависи дали един бюджет ще бъде приет. Проблемът за бизнеса е заради липсата на сигурност и възможност за планиране на собствените му бюджети като зависи от политиката на едно или друго правителство.

"Трудно може да има ясна предвидимост, затова и кредитният рейтинг ще бъде намален и дълговете няма да могат да бъдат финансирани на по-изгодна цена, както очакваха всички", убеден е Каримански.

Финансистът припомни, че повишените планирания в събираемостта не се оправдават и не могат да се достигнат приходите, заложени за 2025 г. В косвените данъци имаше заложени над 30% а достига половината", допълни гостът. Той не приема като правилна индексацията на заплатите.

"Може чисто политически да е добър ход, но прилагаме една уравниловка, която не е добре за целия публичен сектор. Ако искаме да имаме реформа и да оценим дали публичният сектор има ефективност - тази секторна оценка не е направена. Когато нямаме такава - предпочитаме да раздадем поравно на всички", каза Любомир Каримански. "В реалната среда може да има и някакви проблеми, не предвиждам толкова хаос, това е технически проблем. Рисковете са да бъдат заблуждавани хората, да има дезинформация, агитация, забавяне на инкасовите екипи", заяви гостът.

Според него е най-важно държавните институции да направят така, че цените да не се увеличават в пъти.

"Няма как БАБХ да увеличава таксите си, които служат за формирането на други цени в пъти, при условие, че в момента действа Законът за еврото. Това не е добър пример за частния сектор и бизнеса да се увеличава една или друга държавна такса", даде пример Каримански.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гражданин

    5 0 Отговор
    Проблема е ,че тикви и свине ни правят на маймуни ,и ни лъжат, крадат и ни се подиграват !!

    22:15 18.12.2025

  • 2 До сега бяхме

    2 0 Отговор
    Бетон за всичко 😂А ще се види че сме айрян без мляко или гола вода 👋е ама еврото идва 😂 и сега да питам къде ли ще са тия дето все някой друг им е крив 😂👋

    22:27 18.12.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    СЕГА ВСИЧКИ ФИЛОСОФИ СЕ ИЗКАРАХТЕ.....,КОГАТО УСЕТИХТЕ ГНЕВЪТ НА ХОРАТА...
    АМИ ДЕ БЛЯХТЕ ДО СЕГА БЕ????

    22:30 18.12.2025

  • 4 българина

    2 0 Отговор
    Взеха да признават какво става . Ние отдавна знаем , че еврото е капан . Сега незабавно трябва да ги принудим , ако трябва лист и химикал да им занесем , за да напишат , че България ще отложи еврото с една година .Ние сме суверенна държава и можем спокойно да отложим и Европа "копче" не може да ни каже ! Няма никакво значение дали еврото е доставено в БНБ , никакво значение .Най малкото което можем да изискваме е поне 6 месеца влидност и на двете валути , докато стабилизираме системата .Организираме се ,излизаме много хора и ги принуждаваме .Това е за добруването на държавата !

    22:36 18.12.2025

