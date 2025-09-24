Желязков: Задълбочаваме сътрудничеството с Виетнам в социалната сфера

Правителството активно работи по подготовката на Меморандум за сътрудничество между България и Виетнам в социалната сфера. Документът е в много напреднала фаза и ще бъде добра основа за последваща Спогодба за трудова миграция. Това заяви министър-председателят Росен Желязков на срещата си с президента на Виетнам Луонг Куонг.
Двамата разговаряха в Ню Йорк, в рамките на провеждащата се там 80-а редовна сесия на Общото събрание на ООН.
В хода на разговора премиерът Желязков изтъкна желанието на страната ни да засили икономическия обмен с Виетнам като приоритетен търговски партньор в Югоизточна Азия. Министър-председателят специално изтъкна активния диалог в социалната сфера. Желязков запозна президента Луонг Куонг с мерките, предприети от българското правителство за справяне с предизвикателствата, свързани с процедурите за достъп на граждани на трети страни до пазара на труда в България.
Министър-председателят открои редица законодателни и административни промени, които кабинетът вече е приел и следва разглеждане в Народното събрание, включително за увеличаване на квотите за наемане на чужденци от работодателите. Работи се за съкращаване на административните срокове за издаване на визи и разрешения за работа. Ще се подсили и капацитетът на консулските служби на дипломатическите ни мисии в редица страни, които са приоритет за българския пазар на труда, в това число Виетнам.
Министър-председателят Росен Желязков акцентира върху потенциала за взаимодействие между България и Виетнам и в други сфери като информационни и комуникационни технологии, иновации, дигитална трансформация, високотехнологично земеделие, фармация. Според българския премиер е от съществено значение да се използват максимално възможностите за сътрудничество в областите с висока добавена стойност.
Желязков открои и ролята на Съвместната комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество за задълбочаване на двустранните отношения с Виетнам. Наред с това според премиера Росен Желязков двете страни следва да се възползват и от възможностите, предоставяни от диалога между ЕС и Виетнам, стратегическото партньорство между ЕС и АСЕАН и инициативи като например Стратегията на ЕС за сътрудничество в Индо-Тихоокеанския регион и Глобалния портал.
До коментар #1 от "ЗуЗу":Дали виетнамецът знае че срещу него стои изпечен пеевско-герберски крадец и бандит?!
До коментар #7 от "Питам се":Не видиш ли, че му сигнализира с ръчички, че са от едно котило?
До коментар #8 от "знак ми дай":Тази поза на ръцете на Желязков се учи още на първия ден в училището за политици. Само вижте колко други я използват постоянно.
До коментар #9 от "коментар":Заучава се, ама не в училище.
До коментар #8 от "знак ми дай":Не виждаш ли, че му предлага да играят на "Дай бабо, хотелче"
