Желязков: Задълбочаваме сътрудничеството с Виетнам в социалната сфера

24 Септември, 2025 08:37 593 17

Правителството активно работи по подготовката на Меморандум за сътрудничество между двете страни

Желязков: Задълбочаваме сътрудничеството с Виетнам в социалната сфера - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството активно работи по подготовката на Меморандум за сътрудничество между България и Виетнам в социалната сфера. Документът е в много напреднала фаза и ще бъде добра основа за последваща Спогодба за трудова миграция. Това заяви министър-председателят Росен Желязков на срещата си с президента на Виетнам Луонг Куонг.

Двамата разговаряха в Ню Йорк, в рамките на провеждащата се там 80-а редовна сесия на Общото събрание на ООН.

В хода на разговора премиерът Желязков изтъкна желанието на страната ни да засили икономическия обмен с Виетнам като приоритетен търговски партньор в Югоизточна Азия. Министър-председателят специално изтъкна активния диалог в социалната сфера. Желязков запозна президента Луонг Куонг с мерките, предприети от българското правителство за справяне с предизвикателствата, свързани с процедурите за достъп на граждани на трети страни до пазара на труда в България.

Министър-председателят открои редица законодателни и административни промени, които кабинетът вече е приел и следва разглеждане в Народното събрание, включително за увеличаване на квотите за наемане на чужденци от работодателите. Работи се за съкращаване на административните срокове за издаване на визи и разрешения за работа. Ще се подсили и капацитетът на консулските служби на дипломатическите ни мисии в редица страни, които са приоритет за българския пазар на труда, в това число Виетнам.

Министър-председателят Росен Желязков акцентира върху потенциала за взаимодействие между България и Виетнам и в други сфери като информационни и комуникационни технологии, иновации, дигитална трансформация, високотехнологично земеделие, фармация. Според българския премиер е от съществено значение да се използват максимално възможностите за сътрудничество в областите с висока добавена стойност.

Желязков открои и ролята на Съвместната комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество за задълбочаване на двустранните отношения с Виетнам. Наред с това според премиера Росен Желязков двете страни следва да се възползват и от възможностите, предоставяни от диалога между ЕС и Виетнам, стратегическото партньорство между ЕС и АСЕАН и инициативи като например Стратегията на ЕС за сътрудничество в Индо-Тихоокеанския регион и Глобалния портал.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗуЗу

    10 0 Отговор
    Сега във Виетнам ли ще правиш хотелче Роско?

    Коментиран от #7

    08:39 24.09.2025

  • 2 честен ционист

    10 11 Отговор
    След като го отрязоха от Индия за камериерки, Желязко е решил да набере персонал за холетя от Виетнам.

    08:41 24.09.2025

  • 3 Алабаланици

    12 0 Отговор
    от Костинбродскиия мошеник ? Какво сътрудничество в социалните сфери , бе , има , че и го бил задълбочил ? Освен задълбочаване на тоталната криза и падението на държавата - нищо друго !

    08:44 24.09.2025

  • 4 Хон Хън

    5 1 Отговор
    Поне няма да останат улични-превъзходни
    по улиците.

    08:48 24.09.2025

  • 5 Жеуезна сделка

    3 0 Отговор
    Ако сключат договори за "осиновяване" на бездомни кучета с Виетнам, проблемите с общинските кучкарници ще се решат много бързо.

    08:50 24.09.2025

  • 6 Откога я чаках тази среща

    6 0 Отговор
    Тя е посветена на откриването на хотел- водопада Хишимиши ли беше, на което събитие Белязков отлетя до САЩ да се срещне с виетнамските другари, ама те му показаха елегантно съчетание от три пръста! Най - дългия е за Желязков!

    08:51 24.09.2025

  • 7 Питам се

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЗуЗу":

    Дали виетнамецът знае че срещу него стои изпечен пеевско-герберски крадец и бандит?!

    Коментиран от #8

    08:56 24.09.2025

  • 8 знак ми дай

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Питам се":

    Не видиш ли, че му сигнализира с ръчички, че са от едно котило?

    Коментиран от #9, #11

    08:58 24.09.2025

  • 9 коментар

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "знак ми дай":

    Тази поза на ръцете на Желязков се учи още на първия ден в училището за политици. Само вижте колко други я използват постоянно.

    Коментиран от #10

    09:08 24.09.2025

  • 10 знак ми дай

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "коментар":

    Заучава се, ама не в училище.

    09:10 24.09.2025

  • 11 детска игра

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "знак ми дай":

    Не виждаш ли, че му предлага да играят на "Дай бабо, хотелче"

    09:11 24.09.2025

  • 12 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    За да осигури подкрепа за незаконното си правителство Росен Желязков подарява всичко.Вчера подари редкоземните минерали на САЩ, изтегли 14 млрд за оръжие за Украйна и обеща да купи лазерни оръдия за милиарди от Израел.

    09:29 24.09.2025

  • 13 Г€Н€РАЛ Д€$И

    2 2 Отговор
    НАЛИ ХОДИХМЕ $ рум€н В ТОВА село Виетнам..., ЗА НИЩО НЕ СТАВАТ, МНОГО СА ИМ малки п.ш ле та та!

    09:45 24.09.2025

  • 14 Г€Н€РАЛ Д€$И

    2 0 Отговор
    $ПОР€Д М€Н ТРЯБВА СИ НЕЩО НЕГЪРСКО-ЕДРОКАЛИБРЕНО....!

    09:46 24.09.2025

  • 15 Айдее

    2 0 Отговор
    Нова изцепка!

    10:07 24.09.2025

  • 16 Завалшште

    3 0 Отговор
    Правителство активно работело по меморандум за нещо си.А отдъхнете малко!

    10:09 24.09.2025

  • 17 Левски

    1 0 Отговор
    Жельо, нали Виетнам е комунистическа държава, какво правиш там. Селски тарикати.

    10:20 24.09.2025

Новини по градове:
