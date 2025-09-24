БСП за проваленото заседание на НС: ПП-ДБ да се държат отговорно. Да присъстват в зала и да работят

Пред журналисти в кулоарите на парламента секретарят на ПГ на "БСП-Обединена левица" Атанас Атанасов коментира днешното провалено поради липса на кворум заседание на Народното събрание, предаде репортер на Novini.bg.

Това се дължи на факта, че парламентът отхвърли точка, предложена от "Продължаваме промяната-Демократична България", свързана с Русия. За "Продължаваме промяната-Демократична България" дневният ред се изчерпва само с Русия. Ние се намираме в българския парламент и дневният ред на гражданите е друг – доходи, цени безводие. След напълно лишения от смисъл и доводи вот на недоверие, на който станахме свидетел миналата седмица, след автошоуто, което спретнаха пред парламента, днес виждаме поредния деструктивен ход на опозицията. Не знам с какви очи тези хора ще погледнат избирателите си и ще си вземат заплатите в края на месеца. Искам да напомня на колегите от "Продължаваме промяната-Демократична България", че преди повече от девет месеца свърши поредицата от избори, предизборни кампании и хаос. Вече имаме редовно, стабилно правителство и е време за работа. Така че ги моля да се държат отговорно, да присъстват в зала и да работят, заяви Атанасов.

Предполагам че може да ги е притеснила втора точка от дневния ред – законопроектът за безопасността и сигурността по време на футболни мачове, понеже опозицията се опитва да превърне българския парламент във футболен мач – с агитки, с крясъци, с викове, с бой в залата. Това не е нормалният начин, по който трябва да работи един български парламент, за да може България да върви в една нормална посока, добави депутатът от левицата Габриел Вълков.

Може да ги притеснява и трета точка – годишният доклад за младежта. Този доклад не е приет от пет години, а е важен, защото виждаме какво става при младите хора, виждаме какво става по пътищата, виждаме наркозависимост, зависимост от хазарт при младите хора. Вместо да решаваме реални проблеми на младите хора и на българските граждани, ние се занимаваме с чужди теми, с теми, които не съществуват в дневния ред на обществото, с неща, които не се реални, Това трябва да спре и парламентът да се върне към един нормален диалог, към дискусия, за която и ние получаваме нашите заплати. Виждаме и "Възраждане", които вече един месец получават заплати, без да влизат и без да работят в залата, което не е сериозно и мисля, че трябва да спре като практика, коментира социалистът.

На припомняне от журналистите на фразата, че задължение на управляващите е да осигуряват кворума, Габриел Вълков посочи: "Днес в залата бяха 110 народни представители. Останалите, от опозицията, явно българските граждани са ги избрали да взимат заплати, да не осигуряват кворума и да не вършат работа. Ако искаме да имаме нормална държава и българският парламент да работи, тогава всички партии трябва да влязат, да осигурят кворума и да защитават своите тези, за които са тук".