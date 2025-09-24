19-годишен шофьор блъсна смъртоносно велосипедист край Павел баня

Велосипедист на 76 години е починал след катастрофа в павелбанското село Александрово, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в Стара Загора.
Инцидентът е станал във вторник, около 15:30 часа. На тел. 112 в РУ-Казанлък е получено съобщение за пострадал велосипедист на ул. "Мир".
Установено е, че 19-годишен шофьор при движение с несъобразена скорост губи контрол над автомобила, отклонява се вляво по посоката си на движение, навлиза в лявата пътна лента и блъска велосипедиста – мъж на 76 години, движещ се по пътното платно.
Пострадалият е откаран в здравно заведение, където по-късно е починал. Водачът на лекия автомобил е задържан за срок до 24 часа. Тестван е за употреба на алкохол и наркотични вещества с технически средства, отчетени са отрицателни резултати.
В РУ-Казанлък е започнато досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Стара Загора.
1 Прокурор
12:21 24.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Един
Как става да се движиш в ограничението и да катастрофираш, ако пътя не е крив? Ако водача не е взел книжка без реално да може да владее колата? Ако, ако, ако?!
Ама пък кви БМВта им взехме да ги компенсираме за неудобството да висят в храстите а?! С новите тарифи за рекет и Поршета ще може да им вземем догодина!
... А РОБИТЕ РЪКОПЛЯСКАТ!
12:22 24.09.2025
4 гост
12:22 24.09.2025
5 Гост
12:23 24.09.2025
6 Един
До коментар #1 от "Прокурор":Господа еврофашистите имат желание тия 17 годишните да ги качат на "ТИР"ове
а нашите депутати са последна дупка на кавала - вдигачи на ръка, каквото има кажат господарите от Брюксел това ще гласуват!
12:24 24.09.2025
7 Единият
12:24 24.09.2025
8 съдбата
12:26 24.09.2025
9 ДрайвингПлежър
До коментар #4 от "гост":И как реши, че е джигит? Движил се е в рамките на разрешената скорост - ясно е написано!
Може би дори и по-слабо интелигентните, при тази новина ще почнете да сгрявате, че проблема не е в скоростта... а че се раздават книжки без да ги учат и основния проблем е, че пътища няма!!!
СКОРОСТТА Е ПРЕТЕКСТ ДА ТИ ГЕПЯТ ОТ ДЖОБА ЕДНИ ПАРИ! за това, че си тръгнал да си свършиш някаква работа и за това, че притежаваш автомобил - т.е. платежоспособен си и има какво да откраднат от теб!
12:27 24.09.2025
10 ДрайвингПлежър
До коментар #7 от "Единият":И тук да попитам - кой кара като изоглавен?
Младежа ясно е написано се е движил съгласно закона и не е превишавал скоростта!
Айде измислете си нещо по-различно от "той е джигит" - помнете, че утре вие ще сте на негово място!
12:28 24.09.2025
11 Гледащ
12:30 24.09.2025
12 софийски моряк
12:37 24.09.2025
13 гост
До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":Четете, уважаеми, то четенето "сляпото окато прави"! "ПРИ ДВИЖЕНИЕ С НЕСЪОБРАЗЕНА СКОРОСТ ГУБИ КОНТРОЛ НАД АВТОМОБИЛА И НАВЛИЗА В ЛЯВАТА ЛЕНТА..........."
12:41 24.09.2025
14 Мемо
До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":"При движение с несъобразена скорост младежът губи контрол над автомобила" Къде прочете, че е карал в ограничението?
12:44 24.09.2025
15 Ники
12:48 24.09.2025
16 ДрайвингПлежър
До коментар #14 от "Мемо":Пич несъобразената скорост е разрешена от закона!
иди си върни книжката :)
13:00 24.09.2025
17 Рогач
13:01 24.09.2025
18 Многознайко
До коментар #12 от "софийски моряк":А с велосипед, къде да се движи, УМНИКО? На велосипедисти е забранено да карат по тротоара, освен ако е дете под 12г.
13:02 24.09.2025
19 Питам
До коментар #3 от "Един":Колко КАТаджии работят в РПУ Павел баня , където всички са братчеди , или роднини по женска линия ?
13:05 24.09.2025
20 Мемо
До коментар #16 от "ДрайвингПлежър":Ей на такива като теб не трябва да се дават книжки! Можеш ли да ми цитираш закона, който позволява несъобразена скорост? Ясно е описано, че скоростта трябва да е според съсведеното ограничение и съобразена с пътната обстановка.
13:07 24.09.2025
21 зле
До коментар #6 от "Един":не са ти виновни еврожендърити ве иди в европа да видиш колко са дисциплинирани хората и как уважават закона в посткомунистическа българия се изрудиха хора държани на въже от режима и като ви се поотпусна покрай вратовете почнахте да си мислите че демокрацията значи да правиш аблосолютно каквото си искаш. да ама не!
13:14 24.09.2025
22 Питам
13:24 24.09.2025
23 Питам
До коментар #7 от "Единият":Е ми , къде да се движи велосипедистът ? На тротоара , или в полето ? Келешът е карал по улица . Улици покрай населено място няма ! Улиците са в населените места !!!
13:27 24.09.2025
24 Питам
До коментар #16 от "ДрайвингПлежър":И след като несъобразената скорост е ,,разрешена" от закона , защо според теб съдът приема несъобразената скорост като утежняваща вината при присъдите си ? Намали алкохола и наркотиците , за да спасиш последните си мозъчни клетки от изпържване.
13:35 24.09.2025
25 Анонимен
13:55 24.09.2025
26 Юрист
14:01 24.09.2025