Новини
България »
19-годишен шофьор блъсна смъртоносно велосипедист край Павел баня

19-годишен шофьор блъсна смъртоносно велосипедист край Павел баня

24 Септември, 2025 12:16 921 26

  • велосипедист-
  • шофьор-
  • александрово

При движение с несъобразена скорост младежът губи контрол над автомобила

19-годишен шофьор блъсна смъртоносно велосипедист край Павел баня - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Велосипедист на 76 години е починал след катастрофа в павелбанското село Александрово, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в Стара Загора.

Инцидентът е станал във вторник, около 15:30 часа. На тел. 112 в РУ-Казанлък е получено съобщение за пострадал велосипедист на ул. "Мир".

Установено е, че 19-годишен шофьор при движение с несъобразена скорост губи контрол над автомобила, отклонява се вляво по посоката си на движение, навлиза в лявата пътна лента и блъска велосипедиста – мъж на 76 години, движещ се по пътното платно.

Пострадалият е откаран в здравно заведение, където по-късно е починал. Водачът на лекия автомобил е задържан за срок до 24 часа. Тестван е за употреба на алкохол и наркотични вещества с технически средства, отчетени са отрицателни резултати.

В РУ-Казанлък е започнато досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Стара Загора.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прокурор

    12 0 Отговор
    Господа депутатите имат идея свидетелства за правоуправление да се придобиват на 17/СЕДЕМНАДЕСЕТ години!

    Коментиран от #6

    12:21 24.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Един

    9 1 Отговор
    Абе няма значение! Ако в джоба имаш 100 кинта за милиционерски рекет другото не е важно!

    Как става да се движиш в ограничението и да катастрофираш, ако пътя не е крив? Ако водача не е взел книжка без реално да може да владее колата? Ако, ако, ако?!

    Ама пък кви БМВта им взехме да ги компенсираме за неудобството да висят в храстите а?! С новите тарифи за рекет и Поршета ще може да им вземем догодина!

    ... А РОБИТЕ РЪКОПЛЯСКАТ!

    Коментиран от #19

    12:22 24.09.2025

  • 4 гост

    14 2 Отговор
    Поредния джигит носител на почетното звание "ЗАСЛУЖИЛ КЕЛЕШ НА ПЪТЯ"!

    Коментиран от #9

    12:22 24.09.2025

  • 5 Гост

    12 0 Отговор
    На 19г не си никакъв шофьор, трябва да си изминал десетки хиляди км в във всякакви условия.

    12:23 24.09.2025

  • 6 Един

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Прокурор":

    Господа еврофашистите имат желание тия 17 годишните да ги качат на "ТИР"ове
    а нашите депутати са последна дупка на кавала - вдигачи на ръка, каквото има кажат господарите от Брюксел това ще гласуват!

    Коментиран от #21

    12:24 24.09.2025

  • 7 Единият

    6 2 Отговор
    кара като изоглавен , другият се движи по платното - и ето , на !

    Коментиран от #10, #23

    12:24 24.09.2025

  • 8 съдбата

    9 0 Отговор
    На това му се вика случайност.Жалко за човека.Също като случая в Несебър,но там имаше наркотик.

    12:26 24.09.2025

  • 9 ДрайвингПлежър

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    И как реши, че е джигит? Движил се е в рамките на разрешената скорост - ясно е написано!

    Може би дори и по-слабо интелигентните, при тази новина ще почнете да сгрявате, че проблема не е в скоростта... а че се раздават книжки без да ги учат и основния проблем е, че пътища няма!!!

    СКОРОСТТА Е ПРЕТЕКСТ ДА ТИ ГЕПЯТ ОТ ДЖОБА ЕДНИ ПАРИ! за това, че си тръгнал да си свършиш някаква работа и за това, че притежаваш автомобил - т.е. платежоспособен си и има какво да откраднат от теб!

    Коментиран от #13, #14

    12:27 24.09.2025

  • 10 ДрайвингПлежър

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Единият":

    И тук да попитам - кой кара като изоглавен?
    Младежа ясно е написано се е движил съгласно закона и не е превишавал скоростта!

    Айде измислете си нещо по-различно от "той е джигит" - помнете, че утре вие ще сте на негово място!

    12:28 24.09.2025

  • 11 Гледащ

    3 1 Отговор
    До вчера бяха тротинетки днес велосипеди ами трябва гражданска застраховка и регистрация за велосипедите при такава произшествие трябва да има компенсации жалко за човека но не колите са виновни те имат застраховка и регистрация те могат да се движат по пътя

    12:30 24.09.2025

  • 12 софийски моряк

    1 7 Отговор
    76 годишен велосипедист едва ли нормално може да ходи, а и по пътя тръгнал, а не по тротоар !

    Коментиран от #18

    12:37 24.09.2025

  • 13 гост

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    Четете, уважаеми, то четенето "сляпото окато прави"! "ПРИ ДВИЖЕНИЕ С НЕСЪОБРАЗЕНА СКОРОСТ ГУБИ КОНТРОЛ НАД АВТОМОБИЛА И НАВЛИЗА В ЛЯВАТА ЛЕНТА..........."

    12:41 24.09.2025

  • 14 Мемо

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    "При движение с несъобразена скорост младежът губи контрол над автомобила" Къде прочете, че е карал в ограничението?

    Коментиран от #16

    12:44 24.09.2025

  • 15 Ники

    5 0 Отговор
    На откачалки те и на 30 год да му дадеш книжка пак ще е бабаит! И не са виновни пътищата,бвоновно са хората!

    12:48 24.09.2025

  • 16 ДрайвингПлежър

    0 4 Отговор

    До коментар #14 от "Мемо":

    Пич несъобразената скорост е разрешена от закона!
    иди си върни книжката :)

    Коментиран от #20, #24

    13:00 24.09.2025

  • 17 Рогач

    1 0 Отговор
    И в мое село има улица ,,Мир" и даже улица ,,Космонафт". Но край мое село има само кър(поле) и курия (горичка) . Интересно що за улици има не В , а КРАЙ Павел баня ??? Та въпрос с понижена трудност към мисирката . Що ще сокак ( улица) не В , а не КРАЙ населено място ? Да не би да става въпрос за улица намираща се накрая на населеното място Павел баня ?

    13:01 24.09.2025

  • 18 Многознайко

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "софийски моряк":

    А с велосипед, къде да се движи, УМНИКО? На велосипедисти е забранено да карат по тротоара, освен ако е дете под 12г.

    13:02 24.09.2025

  • 19 Питам

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Един":

    Колко КАТаджии работят в РПУ Павел баня , където всички са братчеди , или роднини по женска линия ?

    13:05 24.09.2025

  • 20 Мемо

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "ДрайвингПлежър":

    Ей на такива като теб не трябва да се дават книжки! Можеш ли да ми цитираш закона, който позволява несъобразена скорост? Ясно е описано, че скоростта трябва да е според съсведеното ограничение и съобразена с пътната обстановка.

    13:07 24.09.2025

  • 21 зле

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Един":

    не са ти виновни еврожендърити ве иди в европа да видиш колко са дисциплинирани хората и как уважават закона в посткомунистическа българия се изрудиха хора държани на въже от режима и като ви се поотпусна покрай вратовете почнахте да си мислите че демокрацията значи да правиш аблосолютно каквото си искаш. да ама не!

    13:14 24.09.2025

  • 22 Питам

    1 0 Отговор
    Мисирокът писал статията адвокат на келеша ли го играе . Келешът убил велосипедист на улица Мир намираща се край Павел баня ??? !!! ??? Ами в населено място максималната скорост е 50 километра в час . Извън населено място 90 километра в час . Но , разрешената , не е съобразената скорост !!! Ако нямаш видимост , дори ще оставиш колата и ще тръгнеш пеша !!! Друг е въпросът , че и пеша да вървиш в супергъста мъгла , тъмнина , задимяване... и пеша да вървиш можеш да паднеш в някой трап ! Та тази улица МИР , в Павел баня ли е била , или край ( разбирай извън ) Павел баня ? Сефте чувам за улица извън населено място ! Това да не е вилна зона ???

    13:24 24.09.2025

  • 23 Питам

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Единият":

    Е ми , къде да се движи велосипедистът ? На тротоара , или в полето ? Келешът е карал по улица . Улици покрай населено място няма ! Улиците са в населените места !!!

    13:27 24.09.2025

  • 24 Питам

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "ДрайвингПлежър":

    И след като несъобразената скорост е ,,разрешена" от закона , защо според теб съдът приема несъобразената скорост като утежняваща вината при присъдите си ? Намали алкохола и наркотиците , за да спасиш последните си мозъчни клетки от изпържване.

    13:35 24.09.2025

  • 25 Анонимен

    0 0 Отговор
    От затвора го очакват с нетърпение сума ти изпечени ,непоправими арестанти с натопорчени атрибути.

    13:55 24.09.2025

  • 26 Юрист

    0 0 Отговор
    Хубавото е, че след новите промени вече няма как да получи условна 😉

    14:01 24.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове