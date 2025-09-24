От Столична община предлагат: 4 лв. за час-синя зона за паркиране и 2 лв. за час- зелена зона

Кметът на София Васил Терзиев, заедно с председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и общинските съветници от групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ – Симеон Ставрев, Грети Стефанова, Димитър Димитров и Димитър Петров, внесе доклад с предложения за промени в правилата за паркиране в София. Това съобщават от пресцентъра на СО.
Предложенията са резултат от анкета, проведена сред гражданите, в която участваха 22 230 души от всички части на града. Това е най-мащабното допитване по темата досега и дава ясна картина за проблемите и очакванията на столичани.
Основни изводи от анкетата:
- Най-сериозният проблем е недостигът на паркоместа, което принуждава хората да губят време в обикаляне или да паркират далеч от дома си.
-Почти половината от участниците подкрепят въвеждането на платена зона в Банишора, южните квартали до бул. „Тодор Каблешков“, както и в Редута, Гео Милев, Изток и Изгрев.
-В съществуващи зелени подзони (Център, Оборище, Иван Вазов, Лозенец и др.) има желание за повишаване на цената, за да се намали натоварването.
-Живеещите в синя зона настояват тя да работи и в неделя.
-80% от гражданите смятат, че служебният абонамент трябва да бъде ограничен.
Основни предложения в доклада:
-Разширяване на зелената зона в южните квартали и в натоварени райони като Банишора, Редута, Гео Милев, Изгрев и Изток.
-Превръщане на част от зелените подзони в сини.
-Уеднаквяване на работното време на зоните – от 8:30 до 20:30, включително в неделя за синята зона.
-Премахване на хартиените талони и запазване на ограниченията за престой – до 2 часа в синя и до 4 часа в зелена зона.
-Актуализиране на цените (за първи път от 2012 г.): синя зона – 4 лв./час, зелена зона – 2 лв./час.
-Ново разпределение на приходите от паркиране: част от събраните пари за паркиране ще остават в Столична община за изграждане на паркинги, тротоари и инфраструктура, а останалите – в Центъра за градска мобилност.
„Това е първа важна крачка към по-справедливо, удобно и предвидимо паркиране в София – система с ясни правила, повече свободни места и с гаранция, че средствата от паркиране се връщат в кварталите ни под формата на инвестиции в по-добра градска среда“, заяви кметът Васил Терзиев.
Кметът благодари на всички 22 230 граждани, които се включиха в анкетата, както и на общинските съветници от групата на ПП–ДБ и администрацията за работата по допитването и подготовката на доклада.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #25, #34, #40
14:30 24.09.2025
2 Един
А къде са паркингите? А къде са парите от паркиране?!
14:34 24.09.2025
3 Един
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Това ще стане и с цените на останалите стоки като влезем в клуба на "богатите"
за да богат някой, някой друг трябва да е беден - познайте кой кой ще е ;)
14:35 24.09.2025
4 Боруна Лом
Коментиран от #39
14:37 24.09.2025
5 Мошенгии
Коментиран от #28
14:38 24.09.2025
6 Шопо
Честито на печелившите !
Не ви щем еврото
Референдум за ЕС и НАТО
Коментиран от #41
14:38 24.09.2025
7 Трол
Коментиран от #13
14:40 24.09.2025
8 Абе
14:40 24.09.2025
9 Абсолютни
14:40 24.09.2025
10 Не се оплаквайте
14:41 24.09.2025
11 Потрес
14:43 24.09.2025
12 Тома
14:43 24.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Живеещ в центъра
Коментиран от #22, #58
14:46 24.09.2025
15 И тия всичките
14:47 24.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Един
Заради предложението да преместим столицата обратно в Търново и да решим на Софиянци проблемите с паркиране и чист въздух ли?!
Безумната цензура не помага!
Коментиран от #23, #32
14:47 24.09.2025
18 Кккккккк
14:48 24.09.2025
19 икоои
Коментиран от #27
14:48 24.09.2025
20 Георги
14:49 24.09.2025
21 Мда
14:50 24.09.2025
22 Един
До коментар #14 от "Живеещ в центъра":Ми разкарай се от центъра бе!
Предложението ти за 10 кинта е ОК - АКО ВАЖИ САМО ЗА СОФИЯНЦИ!
При условие, че повечето институции са там и че цяла България е принудена да пътува до "столицата" за да си свърши работа, а не да пие кафе - да крадеш пари от чужд джоб само ще накара хората да мразят "столичани" още повече! Селските ви тарикатлъци омръзнаха!
Коментиран от #30
14:51 24.09.2025
23 Шопо
До коментар #17 от "Един":Българските Царе са били в Търново, там не е имало депутати и няма да има.
14:53 24.09.2025
24 Боко Тиквата
да вървя пеша цели Сто матра, а ме болят коленете.
14:53 24.09.2025
25 Сатана Z
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не е баш така.Сега ще стане 4 лъва ,а от 1 януари ще е 4€,защото сме Европейци.
14:54 24.09.2025
26 123456
14:55 24.09.2025
27 Те пирон може
До коментар #19 от "икоои":И да не са забили, но набиха колчета по всички улици през метър, а цената на колче с на набиването е 25лв без ддс.
Коментиран от #31
14:57 24.09.2025
28 МЕН МЕ ПИТАХА
До коментар #5 от "Мошенгии":И ЕДИНСТВЕНОТО С КОЕТО НЕ СЪМ СЪГЛАСНА Е ЦЕНАТА ОТ 4 ЛВ ЗА СИНЯ ЗОНА .ТРЯБВА ДА Е МИНИМУМ 6 ЛВ.
14:59 24.09.2025
29 Не се наядоха
15:02 24.09.2025
30 Пезаните
До коментар #22 от "Един":да не се обаждат за София. Нямате работа там с димящите си коли. Има влак до централна гара и оттам обществен транспорт. Не е задължително да влизаш в центъра да ни опушваш с кола
Коментиран от #36, #55
15:02 24.09.2025
31 МНОГО ДОБРЕ
До коментар #27 от "Те пирон може":че ги набиха щот от такива нагледци като теб не можех да се придвижвам с детска количка.То българина око може от леглото до кенефаще отиде с кола ама пищи от скъп бензин .Айсикана бе!!!!!!!!
Коментиран от #38
15:03 24.09.2025
32 коренякСОФИЯ
До коментар #17 от "Един":ОТ ТВОИТЕ УСТА В БОЖИИТЕ УШИ.АМА ТЪРНОВЦИ НЕ СА ТЪПИ И НЯМА ДА ИСКАТ ПОМИЯ В ГРАДА СИ.
15:06 24.09.2025
33 Питане
15:08 24.09.2025
34 А бе,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А ратишките дето ги кинеш на 2, - по колко ?
По 4 ???
15:10 24.09.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Един
До коментар #30 от "Пезаните":Селяните сте станали много нагли, май трябва по-често да ви бием като наминавате по родните села...?
15:10 24.09.2025
37 Отвратен
15:11 24.09.2025
38 жикас
До коментар #31 от "МНОГО ДОБРЕ":Че като ти харесва да ти вземат по 4 лева за това че си глупак, кой съм аз че да съм против??? Да ти вземат по повече на тебе. След като искаш да даваш.
15:12 24.09.2025
39 Тати
До коментар #4 от "Боруна Лом":Е с такъв те направих, без да участвам, "синко"....
15:13 24.09.2025
40 мхм
До коментар #1 от "Последния Софиянец":не разбрахте ли, че идеята е хората да се откажат от колите си или да ги държат паметници пред блоковете. Където няма зона - правят зона. Данъкът за зона го вдигат и него и не стига, че плащаш годишна такса за зоната ами и ако мръднеш до друго място където е същата зона, за която вече си платил, трябва да пускаш смс-и и да не се задържаш много.
15:14 24.09.2025
41 Някой
До коментар #6 от "Шопо":И кво общо имат ЕС и НАТО, с това че София е пренаселена...
15:14 24.09.2025
42 Цвете
15:14 24.09.2025
43 Цвете
15:15 24.09.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Марин
15:16 24.09.2025
46 Даа!
15:23 24.09.2025
47 Иван
15:27 24.09.2025
48 Грозен
Коментиран от #49
15:28 24.09.2025
49 Един
До коментар #48 от "Грозен":по 50 са малко - по 500 на влизане го го направете... и после гладни ще ходите, че всичко ви е от село!
селяни тръгнали да се репчат на селото от което са излезли
Пази боже сляпо да прогледне!
15:30 24.09.2025
50 ЩО ТАКА ЗЛОБНО ВДИГАТЕ ЦЕНИТЕ БЕ
15:32 24.09.2025
51 АГАТ а Кристи
Те елиминираха термина "СЕРВИТУТНО РАЗСТОЯНИЕ" между сградите !
15:33 24.09.2025
52 Може ли
15:34 24.09.2025
53 НАЙ-ДОБРЕ ЩЕ Е
15:34 24.09.2025
54 Стига бе
15:37 24.09.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Съдията Дред
15:40 24.09.2025
58 Порно
До коментар #14 от "Живеещ в центъра":Може и по сто тояги на голо на дръзналите да паркират в центъра, та да смущават спокойствието на богоизбраните
15:41 24.09.2025