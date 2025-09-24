Новини
От Столична община предлагат: 4 лв. за час-синя зона за паркиране и 2 лв. за час- зелена зона

От Столична община предлагат: 4 лв. за час-синя зона за паркиране и 2 лв. за час- зелена зона

24 Септември, 2025 14:16

Предложенията са резултат от анкета, проведена сред гражданите, в която участваха 22 230 души от всички части на града. Това е най-мащабното допитване по темата досега и дава ясна картина за проблемите и очакванията на столичани.

Снимка: Столична община
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Кметът на София Васил Терзиев, заедно с председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и общинските съветници от групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ – Симеон Ставрев, Грети Стефанова, Димитър Димитров и Димитър Петров, внесе доклад с предложения за промени в правилата за паркиране в София. Това съобщават от пресцентъра на СО.

Основни изводи от анкетата:

- Най-сериозният проблем е недостигът на паркоместа, което принуждава хората да губят време в обикаляне или да паркират далеч от дома си.

-Почти половината от участниците подкрепят въвеждането на платена зона в Банишора, южните квартали до бул. „Тодор Каблешков“, както и в Редута, Гео Милев, Изток и Изгрев.

-В съществуващи зелени подзони (Център, Оборище, Иван Вазов, Лозенец и др.) има желание за повишаване на цената, за да се намали натоварването.

-Живеещите в синя зона настояват тя да работи и в неделя.

-80% от гражданите смятат, че служебният абонамент трябва да бъде ограничен.

Основни предложения в доклада:

-Разширяване на зелената зона в южните квартали и в натоварени райони като Банишора, Редута, Гео Милев, Изгрев и Изток.

-Превръщане на част от зелените подзони в сини.

-Уеднаквяване на работното време на зоните – от 8:30 до 20:30, включително в неделя за синята зона.

-Премахване на хартиените талони и запазване на ограниченията за престой – до 2 часа в синя и до 4 часа в зелена зона.

-Актуализиране на цените (за първи път от 2012 г.): синя зона – 4 лв./час, зелена зона – 2 лв./час.

-Ново разпределение на приходите от паркиране: част от събраните пари за паркиране ще остават в Столична община за изграждане на паркинги, тротоари и инфраструктура, а останалите – в Центъра за градска мобилност.

„Това е първа важна крачка към по-справедливо, удобно и предвидимо паркиране в София – система с ясни правила, повече свободни места и с гаранция, че средствата от паркиране се връщат в кварталите ни под формата на инвестиции в по-добра градска среда“, заяви кметът Васил Терзиев.

Кметът благодари на всички 22 230 граждани, които се включиха в анкетата, както и на общинските съветници от групата на ПП–ДБ и администрацията за работата по допитването и подготовката на доклада.


  • 1 Последния Софиянец

    44 2 Отговор
    Досега беше 2 лв а вече 2 евро.

    Коментиран от #3, #25, #34, #40

    14:30 24.09.2025

  • 2 Един

    56 2 Отговор
    Поредна печатница за пари и нищо друго!
    А къде са паркингите? А къде са парите от паркиране?!

    14:34 24.09.2025

  • 3 Един

    43 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Това ще стане и с цените на останалите стоки като влезем в клуба на "богатите"
    за да богат някой, някой друг трябва да е беден - познайте кой кой ще е ;)

    14:35 24.09.2025

  • 4 Боруна Лом

    16 1 Отговор
    ДЕТО ИМ ВИКАТ..ИЗПОЛЗВАН КОНДОМ!

    Коментиран от #39

    14:37 24.09.2025

  • 5 Мошенгии

    41 0 Отговор
    Кой точно питахте? Освен да прибирате пари, нещо направихте ли за хората? Например паркинги или замразяване на безразборното застрояване, което е основната причина за пренаселването на града и огромния брой автомобили?

    Коментиран от #28

    14:38 24.09.2025

  • 6 Шопо

    37 5 Отговор
    Паркирането ще бъде 2 евро на час и безплатен бой от служител на ЦГМ.
    Честито на печелившите !
    Не ви щем еврото
    Референдум за ЕС и НАТО

    Коментиран от #41

    14:38 24.09.2025

  • 7 Трол

    12 18 Отговор
    Трябва да има и червена зона най-вътре в центъра и в нея паркирането да е 10 лв.

    Коментиран от #13

    14:40 24.09.2025

  • 8 Абе

    30 2 Отговор
    Кмета Терзиев... Само за бой става.

    14:40 24.09.2025

  • 9 Абсолютни

    35 1 Отговор
    Алчни наглиизроди !

    14:40 24.09.2025

  • 10 Не се оплаквайте

    19 2 Отговор
    А крадете от мафията където и колкото можете, така както тя краде от вас! Намерете начини, има такива!

    14:41 24.09.2025

  • 11 Потрес

    25 1 Отговор
    Анкетата беше силно манипулативна и четат резултатите, като дявол евангелие! Пълна пyнтамаpa!

    14:43 24.09.2025

  • 12 Тома

    15 1 Отговор
    А питахте ли дали хората ще ги биете

    14:43 24.09.2025

  • 14 Живеещ в центъра

    3 15 Отговор
    10 лв. Синя зона /център/и 5 лв Зелена зона в цяла останала София. Кафето в центъра е по-скъпо...

    Коментиран от #22, #58

    14:46 24.09.2025

  • 15 И тия всичките

    17 0 Отговор
    Граждани по някаква случайност са администрация и работници в общините 😂👋

    14:47 24.09.2025

  • 17 Един

    14 2 Отговор
    Яяяя и защо беше махнат коментара?
    Заради предложението да преместим столицата обратно в Търново и да решим на Софиянци проблемите с паркиране и чист въздух ли?!
    Безумната цензура не помага!

    Коментиран от #23, #32

    14:47 24.09.2025

  • 18 Кккккккк

    11 0 Отговор
    Това пандиз ли е,зона,зона,зона?

    14:48 24.09.2025

  • 19 икоои

    15 2 Отговор
    Крадци. Един пирон не са забили, не са направили и един паркинг, но събират пари??? Това го измисли циганина от ГЕРБ. Готови междублокови парко места, идва и казва от днес ще се плаща??? Това му е икономиката, без да е направил нещо да краде. И защо да ти плаща някои??? Нещо направил ли си??? Поне 1 пакинг да бяхте направили, поне 1 ??? По добре е на по стар общинар по 4 шута от зад, а на по нов по 2, от всеки софиянец. А накрая ритане на Фандък от ГЕРБ за берекет. Слава Богу има и алтернативни предложения.

    Коментиран от #27

    14:48 24.09.2025

  • 20 Георги

    13 2 Отговор
    ее време беше, дсил от кога иска да вдигне цените. Даже анкета си измисли в която единствените отговори бяха "на къде да разширим?" и "колко пъти да вдигнем цените?". Други варианти за отговор нямаше.

    14:49 24.09.2025

  • 21 Мда

    17 2 Отговор
    Поредно велико решение. Борим липсата на паркоместа с повишаване на цените на паркирането и ограничаване на времето за престой. Тоест едни хора ще местят коли през 2 часа създавайки хаос... велико! После ще увеличим зоната в квартали, които са на половин до един час пеша от центъра, за да.... събираме пари при все, че и там няма места. Вместо да се спре презастрояването в град, който има поле на изток и север и да строим обществени многоетажни паркинги - вдигаме цените за услуга, която не предлагаме. Мъдро! Градски транспорт - алтернатива с клошари, мизерия и пожелателни разписания. Да ни е честито!

    14:50 24.09.2025

  • 22 Един

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "Живеещ в центъра":

    Ми разкарай се от центъра бе!

    Предложението ти за 10 кинта е ОК - АКО ВАЖИ САМО ЗА СОФИЯНЦИ!

    При условие, че повечето институции са там и че цяла България е принудена да пътува до "столицата" за да си свърши работа, а не да пие кафе - да крадеш пари от чужд джоб само ще накара хората да мразят "столичани" още повече! Селските ви тарикатлъци омръзнаха!

    Коментиран от #30

    14:51 24.09.2025

  • 23 Шопо

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Един":

    Българските Царе са били в Търново, там не е имало депутати и няма да има.

    14:53 24.09.2025

  • 24 Боко Тиквата

    13 3 Отговор
    Ще ви направя паркирането Десет лева, защото оня ден ПП ме накараха
    да вървя пеша цели Сто матра, а ме болят коленете.

    14:53 24.09.2025

  • 25 Сатана Z

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не е баш така.Сега ще стане 4 лъва ,а от 1 януари ще е 4€,защото сме Европейци.

    14:54 24.09.2025

  • 26 123456

    12 3 Отговор
    Аз предлагам да ви се отмахне главата проста - само се чудите откъде да цоцате ! Направете един завод - да произвежда нещо !

    14:55 24.09.2025

  • 27 Те пирон може

    8 1 Отговор

    До коментар #19 от "икоои":

    И да не са забили, но набиха колчета по всички улици през метър, а цената на колче с на набиването е 25лв без ддс.

    Коментиран от #31

    14:57 24.09.2025

  • 28 МЕН МЕ ПИТАХА

    2 8 Отговор

    До коментар #5 от "Мошенгии":

    И ЕДИНСТВЕНОТО С КОЕТО НЕ СЪМ СЪГЛАСНА Е ЦЕНАТА ОТ 4 ЛВ ЗА СИНЯ ЗОНА .ТРЯБВА ДА Е МИНИМУМ 6 ЛВ.

    14:59 24.09.2025

  • 29 Не се наядоха

    7 2 Отговор
    тия, а направо се оядоха...

    15:02 24.09.2025

  • 30 Пезаните

    7 3 Отговор

    До коментар #22 от "Един":

    да не се обаждат за София. Нямате работа там с димящите си коли. Има влак до централна гара и оттам обществен транспорт. Не е задължително да влизаш в центъра да ни опушваш с кола

    Коментиран от #36, #55

    15:02 24.09.2025

  • 31 МНОГО ДОБРЕ

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "Те пирон може":

    че ги набиха щот от такива нагледци като теб не можех да се придвижвам с детска количка.То българина око може от леглото до кенефаще отиде с кола ама пищи от скъп бензин .Айсикана бе!!!!!!!!

    Коментиран от #38

    15:03 24.09.2025

  • 32 коренякСОФИЯ

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Един":

    ОТ ТВОИТЕ УСТА В БОЖИИТЕ УШИ.АМА ТЪРНОВЦИ НЕ СА ТЪПИ И НЯМА ДА ИСКАТ ПОМИЯ В ГРАДА СИ.

    15:06 24.09.2025

  • 33 Питане

    1 1 Отговор
    А макя си питали ли са ?

    15:08 24.09.2025

  • 34 А бе,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А ратишките дето ги кинеш на 2, - по колко ?
    По 4 ???

    15:10 24.09.2025

  • 36 Един

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Пезаните":

    Селяните сте станали много нагли, май трябва по-често да ви бием като наминавате по родните села...?

    15:10 24.09.2025

  • 37 Отвратен

    5 0 Отговор
    С автомобил в центъра не може , Транспорта е на минимален режим , тротинетките ги спряха , но пък всички учреждения и институции са в център !? София е най мръсната и спряла столица в ЕС !

    15:11 24.09.2025

  • 38 жикас

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "МНОГО ДОБРЕ":

    Че като ти харесва да ти вземат по 4 лева за това че си глупак, кой съм аз че да съм против??? Да ти вземат по повече на тебе. След като искаш да даваш.

    15:12 24.09.2025

  • 39 Тати

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Боруна Лом":

    Е с такъв те направих, без да участвам, "синко"....

    15:13 24.09.2025

  • 40 мхм

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    не разбрахте ли, че идеята е хората да се откажат от колите си или да ги държат паметници пред блоковете. Където няма зона - правят зона. Данъкът за зона го вдигат и него и не стига, че плащаш годишна такса за зоната ами и ако мръднеш до друго място където е същата зона, за която вече си платил, трябва да пускаш смс-и и да не се задържаш много.

    15:14 24.09.2025

  • 41 Някой

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    И кво общо имат ЕС и НАТО, с това че София е пренаселена...

    15:14 24.09.2025

  • 42 Цвете

    3 0 Отговор
    ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ РЕДОВНО ПРЕМАХВАТЕ ИСТИНАТА, КОЯТО КАСАЕ НАС БЪЛГАРИТЕ???? ЗАЩО???? КОЙ Е НАДВИСНАЛ НАД ВАС????? ИЛИ ВИ Е ШУБЕ ЯКО????? УСМИХНЕТЕ СЕ, ЗАЩОТО НЯМА ВЕЧНИ ДЕПУТАТИ И МИНИСТРИ, А ВЕЧНИ ИНТЕРЕСНИ. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    15:14 24.09.2025

  • 43 Цвете

    1 0 Отговор
    ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧЕ РЕДОВНО ПРЕМАХВАТЕ ИСТИНАТА, КОЯТО КАСАЕ НАС БЪЛГАРИТЕ???? ЗАЩО???? КОЙ Е НАДВИСНАЛ НАД ВАС????? ИЛИ ВИ Е ШУБЕ ЯКО????? УСМИХНЕТЕ СЕ, ЗАЩОТО НЯМА ВЕЧНИ ДЕПУТАТИ И МИНИСТРИ, А ВЕЧНИ ИНТЕРЕСНИ. 🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    15:15 24.09.2025

  • 45 Марин

    3 0 Отговор
    Една група от хора заграбиха центъра си си го направих частен паркинг и му взимат наема. Какво означава "една част от парите остават в ГРАДСКА МОБИЛНОСТ -> малка част от тези пари отиват за безработните с жълти жилетки, а останалот в шефовете на градската мобилност. Полза за гражданите(реални собсвеници на имота улици) никаква. Някой да даде случайно отчет къде са парите събрани до сега? Какви са заплатите наръководното тяло на градска мобилност? Какви са премиите им? - Никаква информация. Така ще потънат и новите пари, а някой се заблуждава, че улиците ще се изпразнят от коли. Нагли лъжци и нищо повече!!!

    15:16 24.09.2025

  • 46 Даа!

    1 0 Отговор
    Вие си го избрахте! Да не са дошли марсианци да гласуват за него? Гласувахте напук,някои с отвращение,но да не бъде Ваня Сега ще плащате,иначе автомобила- Туутуу,и стотачка минус.Ще ви накарат,сами да слезете от евробабичките.Имат си цяла схема.С данъци,еко норми и паркиране.Ще притежават кола, онези- с 💸 и седем цифрени сметки.Ще забравите и ходене до работа с кола.Само новопостроените сгради ,имат сграден фонд за над 400 хиляди души.София не е хармоника,но населението и до пет години,ще премине два милиона.Честито ви " свободно придвижване" и премахване на жителството.Благодарение на този " жест" на Зелъо Зелев,всички панелни комплекси,ще се превърнат в гета- тип Харлем.При 9 милиона население през 1989 ,столицата наброяваше 750 хиляди души.Между другото: Постоянното местожителство,не е измислица на Социализма.Цар Борис го узаконява с Указ,още през 1933 г.

    15:23 24.09.2025

  • 47 Иван

    2 1 Отговор
    Всички в града плащат данъци, значи улиците са на всички. Всички трябва да плащат за паркиране в зоните, независимо къде живеят. Като живее някой в центъра, да не си е купил с жилището и улицата, за да плаща някакви 50 ст. на ден за паркиране. Като не му изнася на си държи колата извън зоните и да пътува г градски транспорт но дома си в центъра. Тогава ще видим кой ще иска улицата пред домът му да е в зона. По-справедливо не може да е!

    15:27 24.09.2025

  • 48 Грозен

    1 0 Отговор
    Искам и по 50 лева вход на София за набележите от село

    Коментиран от #49

    15:28 24.09.2025

  • 49 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Грозен":

    по 50 са малко - по 500 на влизане го го направете... и после гладни ще ходите, че всичко ви е от село!
    селяни тръгнали да се репчат на селото от което са излезли

    Пази боже сляпо да прогледне!

    15:30 24.09.2025

  • 50 ЩО ТАКА ЗЛОБНО ВДИГАТЕ ЦЕНИТЕ БЕ

    1 0 Отговор
    Нали инфлацията е 2.4%????

    15:32 24.09.2025

  • 51 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Октопода "Строителна мафия", + октоподчето " Гл.архитект+районни такива" - превръщат София в гето.
    Те елиминираха термина "СЕРВИТУТНО РАЗСТОЯНИЕ" между сградите !

    15:33 24.09.2025

  • 52 Може ли

    0 0 Отговор
    да не си мръднеш пръста 30 години,да не направиш нито един паркинг в центъра на София,а да дрънчиш пари като клошар от хората,които понякога с часове не могат да намерят място за паркиране!Може,в България може! И парите ще продължават да отиват във фирмите на мутрите! И те така,софиянци са доволни,значи всичко е наред! Само по силен да е вятъра,та да плющят знамената на бандера и ес ес в ко чина та!

    15:34 24.09.2025

  • 53 НАЙ-ДОБРЕ ЩЕ Е

    1 0 Отговор
    Софиянците от центъра за плащат данък сгради минимум 5000 ЕВРО/апартамент годишно. Ще има и за синя и за лилава зона.

    15:34 24.09.2025

  • 54 Стига бе

    1 0 Отговор
    Пълни глупости, защо вдигат цената за паркиране 2 пъти, а винетките по местоживеене не? В центъра жълтопаветните пп-дб та социално слаби ли са, че само те да не плащат повече.

    15:37 24.09.2025

  • 57 Съдията Дред

    0 0 Отговор
    Цинично превръщат собствениците на имоти в центъра в съвременни феодали, като всичко в тази част се подчинява на техните интереси. Нали розовите понита всички са отраснали там, обяснимо е. За истинска реформа трябва да престанат да дават разрешение за паркиране на втори и трети автомобил , в целия ЕС се върви към ограничаване на движението в центъра, след като имаш скъп имот, трябва да имаш и пари за платен паркинг или такси. Пак заради тях е и "реформата" с такса смет, да плащат по малко, въпреки че в тия райони грижата за чистотата е неколкократно по голяма от грижата в крайните квартали. Сега и работното време на синята зона да е в и в неделя, на практика може и визов режим да въведат, та простолюдието да не стъпва там да им пречи. Това, че всички държавни , общински, а и културни институции са в този район , за тях няма значение. Важното е кинти да падат.

    15:40 24.09.2025

  • 58 Порно

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Живеещ в центъра":

    Може и по сто тояги на голо на дръзналите да паркират в центъра, та да смущават спокойствието на богоизбраните

    15:41 24.09.2025

