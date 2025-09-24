От Столична община предлагат: 4 лв. за час-синя зона за паркиране и 2 лв. за час- зелена зона

Кметът на София Васил Терзиев, заедно с председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и общинските съветници от групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ – Симеон Ставрев, Грети Стефанова, Димитър Димитров и Димитър Петров, внесе доклад с предложения за промени в правилата за паркиране в София. Това съобщават от пресцентъра на СО.

Предложенията са резултат от анкета, проведена сред гражданите, в която участваха 22 230 души от всички части на града. Това е най-мащабното допитване по темата досега и дава ясна картина за проблемите и очакванията на столичани.

Основни изводи от анкетата:

- Най-сериозният проблем е недостигът на паркоместа, което принуждава хората да губят време в обикаляне или да паркират далеч от дома си.

-Почти половината от участниците подкрепят въвеждането на платена зона в Банишора, южните квартали до бул. „Тодор Каблешков“, както и в Редута, Гео Милев, Изток и Изгрев.

-В съществуващи зелени подзони (Център, Оборище, Иван Вазов, Лозенец и др.) има желание за повишаване на цената, за да се намали натоварването.

-Живеещите в синя зона настояват тя да работи и в неделя.

-80% от гражданите смятат, че служебният абонамент трябва да бъде ограничен.

Основни предложения в доклада:

-Разширяване на зелената зона в южните квартали и в натоварени райони като Банишора, Редута, Гео Милев, Изгрев и Изток.

-Превръщане на част от зелените подзони в сини.

-Уеднаквяване на работното време на зоните – от 8:30 до 20:30, включително в неделя за синята зона.

-Премахване на хартиените талони и запазване на ограниченията за престой – до 2 часа в синя и до 4 часа в зелена зона.

-Актуализиране на цените (за първи път от 2012 г.): синя зона – 4 лв./час, зелена зона – 2 лв./час.

-Ново разпределение на приходите от паркиране: част от събраните пари за паркиране ще остават в Столична община за изграждане на паркинги, тротоари и инфраструктура, а останалите – в Центъра за градска мобилност.

„Това е първа важна крачка към по-справедливо, удобно и предвидимо паркиране в София – система с ясни правила, повече свободни места и с гаранция, че средствата от паркиране се връщат в кварталите ни под формата на инвестиции в по-добра градска среда“, заяви кметът Васил Терзиев.

Кметът благодари на всички 22 230 граждани, които се включиха в анкетата, както и на общинските съветници от групата на ПП–ДБ и администрацията за работата по допитването и подготовката на доклада.