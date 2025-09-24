Новини
Драгомир Стойнев: Парламентът ще съдейства за ускоряване на проектите за осигуряване на вода в бедстващите райони

24 Септември, 2025 16:50 410 9

Стойнев подчерта, че инженерните и техническите решения са важни, но е нужна цялостна политика и политически решения

Драгомир Стойнев: Парламентът ще съдейства за ускоряване на проектите за осигуряване на вода в бедстващите райони - 1
Снимка: БСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

“Парламентът е готов да гласува бързо нужните промени в законодателството с цел ускоряване работата по инфраструктурните проекти по осигуряване вода в бедстващите райони.” Това заяви председателят на парламентарната група на “БСП-Обединена левица” Драгомир Стойнев на първото заседание на Националния борд по водите, ръководен от вицепремиера Атанас Зафиров. На заседанието присъстваха и народните представители от левицата Биляна Иванова и Владимир Георгиев.

Той подчерта, че народните представители са готови със спешни действия и законодателни инициативи, даващи път на по-бърза работа по инфраструктурните обекти, които да обезпечат с вода бедстващите региони. “Ще окажем пълно съдействие на Борда по водите, защото достъпът до чиста питейна вода е основно право на хората и отговорност на държавата.”, допълни Стойнев.

Стойнев подчерта, че инженерните и техническите решения са важни, но е нужна цялостна политика и политически решения за справяне с проблемите в бедстващите райони, за да се гарантира дългосрочно спокойствие и сигурност за хората. В следващият държавен бюджет трябва да станат видими политиките, чрез които държавата ще инвестира в реформа на ВиК сектора. Зад устойчивото финансиране на секторните проекти трябва да има стратегическа политическа визия, смятат социалистите.

По думите на Стойнев борбата с водната криза изисква обединение на институциите и последователни усилия. „Не можем да допускаме хора и цели региони да живеят в несигурност заради липса на вода – държавата е длъжна да действа бързо и категорично“, заяви още той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Вижте статистиката.Последните три години валежите са над средните а май месец е бил най дъждовният от 10 години.

    Коментиран от #3, #6

    16:52 24.09.2025

  • 2 честен ционист

    4 0 Отговор
    Този тепкавият от отбраната навремето, оправи енергетиката, а сега се е захванал и с водата.

    16:55 24.09.2025

  • 3 скоро мръсни софиянци

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Борисов предаде водните ресурси на България на Световната банка и Израел.

    16:56 24.09.2025

  • 4 българина

    4 0 Отговор
    Тези 3.7 са преди оръжието за крайна и 5 пр от БВП за НАТО или след???? Щото ако след НАТО, ще убиете 10 областни града без вода и БВП то няма да е същото, всички ще емигрират , само да си знаете

    16:57 24.09.2025

  • 5 35г будна кома и накрая фалит

    3 0 Отговор
    Украйна се разплаща с чернозем. България с вода и дърва, който с каквото му е останало.

    17:00 24.09.2025

  • 6 Със сигурност

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ако спрат да дават огромните заплати на депутати, министри и полицаи, само за няколко месеца и ще се осигурят милиарди левове за осигуряване на вода на населението.

    17:01 24.09.2025

  • 7 Какво

    3 0 Отговор
    Сте направили? Нищо...Само разтягане локуми.Кога ще спрете ВЕЦовете на Кирил Добрев и другите частни мутри ,които печелят на наш гръб.Кскви комунисти сте ,битер от фашисти.Боклуци.

    17:03 24.09.2025

  • 8 К.К

    3 0 Отговор
    Най- голямото съдействие ще бъде да хванете кирките и лопатите/ безплатно/ и да се включите в строежа, вместо да плащаме 50млн. Лева, данъкоплатците. Поне да свършите някаква полезна работа за тази държава. И ще подобрите физическата си форма, а и малко да бъдете сред хората, нали всичко правите за тях.

    17:10 24.09.2025

  • 9 Винения Ту

    0 0 Отговор
    много вожд, малко индианец

    17:25 24.09.2025

