Васил Терзиев отговори на Пеевски за цените на паркирането в София

Кметът на София Васил Терзиев отговори на лидера на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски, който излезе с позиция срещу неговото предложение за поскъпване на платеното паркиране в София.
В пост във "Фейсбук" кметът обясни на какво основание са направени разчетите.
Предложението е за синя зона вече да се плащат 4 лв. за час престой, а за зелената – 2 лв.
Предлага се още разширяване на зоните за платено паркиране и увеличаване на работното време.
Ето и цялата позиция на Васил Терзиев:
Преди малко повече от седмица ви поканих да участвате в анкета за паркирането в София. Попълниха я 22 230 души – хора от всички части на града, които показаха, че това е една от най-важните теми за софиянци.
Благодаря на всички, които отделиха време и споделиха своето мнение. Вашите отговори са основата, върху която подготвихме конкретни предложения за промяна с цел по-свързан, по-зелен и по-модерен транспорт в града.
Какво чухме от хората:
Недостигът на паркоместа е най-големият проблем – много време се губи в обикаляне и често се паркира далеч от дома.
Около 50% подкрепят разширяване на зоните в „Банишора“, южните квартали до бул. „Т. Каблешков“, „Редута“, „Гео Милев“, „Изток“ и „Изгрев“.
В „Манастирски ливади“, „Кръстова вада“ и „Студентски град“ също има силна подкрепа за платена зона, но там първо трябва да се решат проблемите с инфраструктурата.
В съществуващите зелени подзони („Център“, „Оборище“, „Иван Вазов“, южната част на „Лозенец“ и „Яворов“ и др.) хората са склонни да приемат по-високи цени, за да намалее натискът за паркиране.
Живеещите в синя зона настояват тя да работи и в неделя.
80% смятат, че служебният абонамент трябва да бъде ограничен.
На база това вчера, заедно с председателя на СОС Цветомир Петров и общинските съветници от групата на ПП–ДБ Симеон Ставрев, Грети Стефанова, Димитър Димитров и Димитър Петров, внесохме доклад за изменение в Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.
Какво предлагаме:
Разширяване на зелената зона в южните квартали, „Банишора“, „Редута“, „Гео Милев“, „Изток“ и „Изгрев“.
Превръщане на част от сегашните зелени подзони в сини.
Уеднаквяване на работното време на зоните – 8:30–20:30. Синята зона вече ще работи и в неделя.
Премахване на хартиените талони и запазване на ограничението – до 2 ч. в синя и до 4 ч. в зелена зона.
Актуализиране на цените (за първи път от 2012 г.): синя зона – 4 лв./час, зелена зона – 2 лв./час.
И най-важното – част от приходите ще остават в Столична община и ще се използват за нови паркинги, тротоари и по-добра инфраструктура в кварталите.
Благодаря на Симеон Ставрев и администрацията на Столична община за цялата работа по анкетата и по доклада, както и на общинските съветници, които станаха съвносители на предложенията.
Тези предложения не са на една или друга партия – те са предложения за града, на база на данни от града. Те са резултат от дългата работа на много общински съветници от различни групи, както и от идеите, които успяхме да съберем от гражданите на София. Надявам се тези идеи да получат нужната подкрепа в Общинския съвет, защото работата за София е наша обща отговорност.
Паркирането може да бъде по-справедливо, удобно и предвидимо. А средствата, които даваме, да се връщат обратно при нас – в нашите квартали, в по-добра и уредена градска среда.
И докато хора без политическо представителство в столицата се опитват да рушат, аз ще продължа усилията да градим заедно. Политиката е действие, не говорене и евтин популизъм. София няма да бъде превърната в град на Държавата с главно „Д“.
1 Ххххххххххххх
Коментиран от #3, #10
20:20 24.09.2025
2 Да му подскажа на кмета
20:21 24.09.2025
3 Питаш къде
До коментар #1 от "Ххххххххххххх":В банковите сметки на герберо-пеевските депутати и министри. Питай ФандЪчка, колко се е облажила?!
20:23 24.09.2025
5 Мнение
Вместо да използваме важни теми като паркирането в София за евтин политически ПР, е време да започнем да решаваме проблемите реално. Кметът Васил Терзиев показа, че умее да слуша гражданите – не просто със закъснели реакции, а с предварителни обществени консултации, анкета с над 22 000 участници и конкретен план, базиран на реални данни.
Повече ред в хаоса на паркирането.
Ясни правила и работно време.
Средства, които се връщат в кварталите под формата на нови паркинги и инфраструктура.
Ограничаване на служебния абонамент, който години наред превръща улиците в частна собственост на институции.
А какво прави Делян Пеевски? Използва темата за поредна атака срещу местната власт, без самият той да има каквото и да е реално присъствие или мандат в Столичния общински съвет. Това не е грижа за хората – това е евтин популизъм. А София се нуждае от устойчиви решения, не от поредната медийна пушилка.
Нека не позволяваме София да се управлява с лозунги и задкулисие. Подкрепяме прозрачността, диалога и дългосрочната визия, която кметът Васил Терзиев и екипът му предлагат.
Коментиран от #11, #15
20:26 24.09.2025
6 ганев
20:27 24.09.2025
10 Така е! Прав си!
До коментар #1 от "Ххххххххххххх":Много точен въпрос — и такъв, който заслужава да бъде задаван от всеки гражданин:
„20 години събирате пари от тези места – къде са ви паркингите?“
Това е и една от най-големите критики към досегашното управление на Столична община. В продължение на десетилетия се събираха такси за синя и зелена зона, а срещу тях липсваше реална инвестиция в нови паркинги, подземни или многоетажни съоръжения, които да облекчат кризата с паркирането.
Вместо това:
Парите потъваха в общинския бюджет без проследимост.
Политическата воля за изграждане на паркинги отсъстваше.
Частни интереси и служебни абонаменти "резервираха" обществени пространства за избрани.
Какво се променя сега: Кметът Васил Терзиев за първи път публично заяви, че част от приходите от зоните ще се реинвестират обратно в кварталите – в нови паркинги, инфраструктура, тротоари. Това е ясен ангажимент, който може и трябва да бъде контролиран от гражданите и медиите.
А критиките от хора като Делян Пеевски звучат абсурдно, след като неговата партия и той самият никога не са имали принос към решаването на проблема, но често са били част от него – чрез влияние, задкулисие и безотчетност.
20:28 24.09.2025
11 Прав си!
До коментар #5 от "Мнение":Мазното и Охранено добиче живее на гърба на работещите хора. Ненаситно поглъща народна пара.
20:28 24.09.2025
12 ганев
20:29 24.09.2025
13 Тиквата
20:29 24.09.2025
14 Тиквата
20:31 24.09.2025
15 Жълтопаветен тъпи
До коментар #5 от "Мнение":бла бла..плащай повече глупа..ко. долен и продажен.... на вас русия и другите са ви виновни за некакърността и кражбите ви......да направят цяла софия зона и да плащате нещастни се...я.н.д.у.р.и..
20:34 24.09.2025
16 Кво лъже сега тоя пуяк ?
20:36 24.09.2025
17 Горски
20:37 24.09.2025