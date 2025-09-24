Новини
"Спаси София": Предложението за цените за паркиране в София рискува да доведе до обратен ефект

24 Септември, 2025 22:04

Така се "наказват" именно гражданите, които живеят в обхвата на зоните

"Спаси София": Предложението за цените за паркиране в София рискува да доведе до обратен ефект - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В позиция до медиите на "Спаси София" относно предложението на ПП-ДБ за вдигане на цените на зоните за паркиране в София се отбелязва, че така предложеният вариант на промените в платените зони, рискува да доведат до обратен ефект - вместо да се улеснят живущите, да се натовари още повече ежедневния им живот, предупреди БНР.

От "Спаси София" допълват, че в предложението на ПП-ДБ се предвиждат драстично по-високи цени за годишен абонамент за живущи, докато цените за приходящите в зоните за почасово паркиране остават относително ниски.

Така се "наказват" именно гражданите, които живеят в обхвата на зоните, коментират още от "Спаси София".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да ще ядете

    5 0 Отговор
    Дървото това е ясно …

    22:13 24.09.2025

  • 2 спаси нещастна софия

    7 1 Отговор
    от крадливи геюви и крадливи цигани и крадливи безгръбначни

    22:15 24.09.2025

  • 3 Директора

    7 0 Отговор
    Тия панделки от спаси София освен да мрънкат, друго не правят!!!

    22:15 24.09.2025

  • 4 Антимагнитен член със сачми и зъбчатки

    1 1 Отговор
    Това един от ПП и един от Спаси София го правят специално заради мен ! Свалиха ми се по няколко пъти , но като им казах че еераси не ава и ще ме цакат с паркирането !

    22:19 24.09.2025

  • 5 цуни гуни

    1 0 Отговор
    бе нали имащше цуни гуни

    Що така сега

    Емилии с тротинетката ли се намеси

    22:19 24.09.2025

  • 6 Край

    1 11 Отговор
    Няма как в 1.5 млн град с инфраструктура на София да има 1.5 млн. коли. Средната скорост в час пик е около 13 -14 км/час. Да имаш кола е града е прекалено евтино. Трябва да стане скъпо с платено паркиране в целият град и даже винетка за центъра и да се изхвърлят всички неизправини коли. С парите от колите трябва да се засили градския транспорт. Много. Трябва да е бърз комфортен и редовен. Разбирам че мечтата на българчето е да кара дирника си до мола с колица НО ... няма място.

    Коментиран от #9

    22:20 24.09.2025

  • 7 а кво ще правим с блок 2

    5 0 Отговор
    в хаджи Димитър

    един приятел пита

    - Да почваме ли да събираме каачки от бира

    22:22 24.09.2025

  • 8 Галя от ПосолствоТО

    3 3 Отговор
    Какви са тия преференции цени за живущи, че и по три автомобила? Като са баровци , да плащат.

    22:23 24.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Шопо

    5 0 Отговор
    До нова година ще бъде два лева после две евро.
    Добре дошли в еврозоната.

    22:43 24.09.2025

  • 11 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    МАА..ВИ И ПЕ А РАСЕ! ЕЛАТЕ В ЛОМ И ТАМ СОРОСИНКЯВА ЗОНА!

    22:43 24.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Селянин

    2 0 Отговор
    Е добре де нас селяните какво ни касае това,спирам си на поляната и дома

    22:53 24.09.2025

  • 14 То е ясно

    3 0 Отговор
    Че всичко е за да одерете и последната кожа от народа! Алчни, неграмотни престъпници! Всички без изключение!

    22:56 24.09.2025

  • 15 преминаващ

    0 0 Отговор
    Трябва да се въведе изходяща такса 100лева на излизане от София!!!

    Коментиран от #17

    23:13 24.09.2025

  • 16 Хипотетично

    1 0 Отговор
    Живеещите в центъра на ада в столицата, ще се принудят да продадат жилищата си на брокерски и строителни фирми, които после ще строят скъпи офиси и небостъргачи в центъра на столицата, което вероятно е целта на "загрижената управа да осигури паркоместа на живеещите в центъра."

    23:26 24.09.2025

  • 17 Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "преминаващ":

    Не, да се въведе входяща такса 100лв. за влизащи в София без адресна регистрация в града или трудов договор с фирма в него.

    23:35 24.09.2025

  • 18 Тия боклуци

    0 0 Отговор
    трябва да се кръстят унищожи София. Всичко покрай ПП и ДБ е сметище.

    23:38 24.09.2025

