"Спаси София": Предложението за цените за паркиране в София рискува да доведе до обратен ефект

В позиция до медиите на "Спаси София" относно предложението на ПП-ДБ за вдигане на цените на зоните за паркиране в София се отбелязва, че така предложеният вариант на промените в платените зони, рискува да доведат до обратен ефект - вместо да се улеснят живущите, да се натовари още повече ежедневния им живот, предупреди БНР.

От "Спаси София" допълват, че в предложението на ПП-ДБ се предвиждат драстично по-високи цени за годишен абонамент за живущи, докато цените за приходящите в зоните за почасово паркиране остават относително ниски.

Така се "наказват" именно гражданите, които живеят в обхвата на зоните, коментират още от "Спаси София".