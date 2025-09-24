"Спаси София": Предложението за цените за паркиране в София рискува да доведе до обратен ефект

В позиция до медиите на "Спаси София" относно предложението на ПП-ДБ за вдигане на цените на зоните за паркиране в София се отбелязва, че така предложеният вариант на промените в платените зони, рискува да доведат до обратен ефект - вместо да се улеснят живущите, да се натовари още повече ежедневния им живот, предупреди БНР.
От "Спаси София" допълват, че в предложението на ПП-ДБ се предвиждат драстично по-високи цени за годишен абонамент за живущи, докато цените за приходящите в зоните за почасово паркиране остават относително ниски.
Така се "наказват" именно гражданите, които живеят в обхвата на зоните, коментират още от "Спаси София".
1 Да ще ядете
22:13 24.09.2025
2 спаси нещастна софия
22:15 24.09.2025
3 Директора
22:15 24.09.2025
4 Антимагнитен член със сачми и зъбчатки
22:19 24.09.2025
5 цуни гуни
Що така сега
„
Емилии с тротинетката ли се намеси
22:19 24.09.2025
6 Край
Коментиран от #9
22:20 24.09.2025
7 а кво ще правим с блок 2
един приятел пита
- Да почваме ли да събираме каачки от бира
22:22 24.09.2025
8 Галя от ПосолствоТО
22:23 24.09.2025
10 Шопо
Добре дошли в еврозоната.
22:43 24.09.2025
11 Боруна Лом
22:43 24.09.2025
13 Селянин
22:53 24.09.2025
14 То е ясно
22:56 24.09.2025
15 преминаващ
Коментиран от #17
23:13 24.09.2025
16 Хипотетично
23:26 24.09.2025
17 Софиянец
До коментар #15 от "преминаващ":Не, да се въведе входяща такса 100лв. за влизащи в София без адресна регистрация в града или трудов договор с фирма в него.
23:35 24.09.2025
18 Тия боклуци
23:38 24.09.2025