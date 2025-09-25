Новини
Общински съветници се хванаха на бас да правят лицеви опори, ако се облекчи трафика

25 Септември, 2025 08:36 562 12

Според групата на БСП предложенията на ПП-ДБ ще утежнят ситуацията и ще видим просто по-скъпи коли в центъра на столицата

Общински съветници се хванаха на бас да правят лицеви опори, ако се облекчи трафика - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

По-скъпа и по-широка синя и зелена зона в София. Това предлага кметът на София Васил Терзиев. Идеите са на база онлайн анкета, проведена сред гражданите, съобщи бТВ.

Предложението е синята зона да стане 4 лева вместо 2 лева досега, а зелената – 2 лева вместо 1 лев, както е в момента.

Също така се предлага да се разшири обхвата им, а работното им време да стане от 8:30 ч. до 20:30 ч. С това работно време да бъде и синята зона в неделя. Тези предложения са на етап обществено обсъждане.

„За първи път Столична община прави подобна анкета. Самата бройка от 22 230 души е показателна. Хората казват, че в широкия център им отнема повече от 10 минути да паркират. Хората в тази анкета са от всички квартали на София. Смятаме, че тя е представителна извадка“, каза в „Тази сутрин“ Симеон Ставрев, общински съветник от ПП-ДБ.

Също така хората казват и че искат да има зони в южните квартали, както и в „Банишора“ и район „Изток“.

„Стигнахме до абсурдната ситуация „Попитахме 100 човека“ и те казаха – моля ви, увеличете ни синята зона двойна и направете навсякъде платено паркиране. Това мислите ли, че е сериозно?“, попита общинският съветник от БСП Иван Виделов.

Според него тези предложения единствено ще утежнява ситуацията и прави дискриминация спрямо хората, които са платежоспособни.

Той предизвика Ставрев да се хванат на бас и догодина да правят лицеви опори пред общината, ако това облекчи проблема с паркирането в София.

„Просто колите, които ще виждате в центъра на София, ще са по-скъпи“, допълни Виделов.

Къде ще отиват парите от платеното паркиране?

„От ПП-ДБ предлагаме 60% от парите, които постъпват от паркирането, да се връщат в Столична община и да отиват за инфраструктура. В ЦГМ парите потъват 100% и те не ги харчат за паркинги, а за заплатите в градския транспорт“, обясни Ставрев.

„Първото създаване на синята зона беше с аргумента, че тези пари ще отидат за изграждане на паркинги. Покажете ми един паркинг, изграден с тези пари. Всички пари потъват в ЦГМ – дали под формата на бонуси, или на нещо друго“, коментира Виделов.

Според него тези предложения трябва да бъдат изработени от експерти, а не от хората в анкета.

„Трябва да има паркинги. Няма ли такива, нищо не правим, колкото и да вдигаме цените. Просто ограничаваме хората според имуществените им възможности“, на мнение е общинският съветник от БСП.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1480

    2 3 Отговор
    никой не може прави лицеви опори като радев мизерника с малко Р

    08:37 25.09.2025

  • 2 1222

    2 0 Отговор
    22 000 дали коментари от повече от милион човека живеещи в София... при приходи от 42 милиона от ЦГМ разходите им били около 41,3 милиона... Паркинги няма, система за управление на трафика няма, правила за регулация на влизащите и излизащи всеки ден в и от София несофийски коли няма... Да не се чудят после като се увеличат набитите хора от ЦГМ а пък - кой знае, може и общинарите да започнат хората да им търсят сметка по за простотиите...

    08:42 25.09.2025

  • 3 Трол

    1 0 Отговор
    Ако не се облекчи трафикът, общинските съветници да стоят на челна стойка до разрешението на проблема.

    08:45 25.09.2025

  • 4 Ели Енчева

    1 1 Отговор
    И тези 4 лева и 2 лева ще ми разбият ли джоба? Аз не паркирам често с колата в тези зони, ама не виждам да е чак толкова скъпо. Скъпо е ,като ходя на лекар. Моя приятелка дава по 370 лева за лекарства.

    08:47 25.09.2025

  • 7 муцунка

    1 0 Отговор
    да не правят лицеви опори, а да правят коремни преси

    08:52 25.09.2025

  • 8 Пич

    2 0 Отговор
    Всички общински съветници трябва да правят лицеви опори в пандиза ! А надзирателя да командва - падни за един милион !!! Какво точно подобриха , за да искат 100% увеличение...?!

    08:56 25.09.2025

  • 9 Абе

    0 0 Отговор
    Добре че не са се хванали на бас да натаковат в дупе

    08:58 25.09.2025

  • 10 АНкетата беше настроеена за задължително

    0 0 Отговор
    АНкетата беше настроеена за задължително гласуване ЗА, въпроса беше дали дали да има увеличение. няма таква анкета. Анкетите се рпавят с минумум три посоки:
    1. отрицатена, тоест да не се плаща
    2. Да оставне
    3. Да се увеличат цените ...

    09:08 25.09.2025

  • 11 Кит

    0 0 Отговор
    Допитване в стил "ДС".
    Допитващ се с произход "ДС" - нормален резултат, допитали се до 20 000 и те му казали какво да направят и за останалите 1 270 000 софиянци.
    Преди да докопа парите на София допиталият се обещаваше подземни паркинги под, на и във въздуха на София.
    Сега предлага рязко вдигане на цените за паркиране. Паркингите изчезнаха от устата му. Сега устенцата напоително говорят за зелена и синя зона. С нови цени. Появиха се и нови крушки по парковете.
    Това е положението.
    ДС.
    Нашето ДС пак е на власт.
    Както в зората на десемокрацията управляваше милото ни С-ДС.
    Ликувйте, шарани!

    09:09 25.09.2025

  • 12 пенчо

    0 0 Отговор
    За увеличаване на територията на зоните имат само живущите в тези райони. Увеличете зоните, но на този етап не вдигайте цените.

    09:14 25.09.2025

