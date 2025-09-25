Общински съветници се хванаха на бас да правят лицеви опори, ако се облекчи трафика

По-скъпа и по-широка синя и зелена зона в София. Това предлага кметът на София Васил Терзиев. Идеите са на база онлайн анкета, проведена сред гражданите, съобщи бТВ.

Предложението е синята зона да стане 4 лева вместо 2 лева досега, а зелената – 2 лева вместо 1 лев, както е в момента.

Също така се предлага да се разшири обхвата им, а работното им време да стане от 8:30 ч. до 20:30 ч. С това работно време да бъде и синята зона в неделя. Тези предложения са на етап обществено обсъждане.

„За първи път Столична община прави подобна анкета. Самата бройка от 22 230 души е показателна. Хората казват, че в широкия център им отнема повече от 10 минути да паркират. Хората в тази анкета са от всички квартали на София. Смятаме, че тя е представителна извадка“, каза в „Тази сутрин“ Симеон Ставрев, общински съветник от ПП-ДБ.

Също така хората казват и че искат да има зони в южните квартали, както и в „Банишора“ и район „Изток“.

„Стигнахме до абсурдната ситуация „Попитахме 100 човека“ и те казаха – моля ви, увеличете ни синята зона двойна и направете навсякъде платено паркиране. Това мислите ли, че е сериозно?“, попита общинският съветник от БСП Иван Виделов.

Според него тези предложения единствено ще утежнява ситуацията и прави дискриминация спрямо хората, които са платежоспособни.

Той предизвика Ставрев да се хванат на бас и догодина да правят лицеви опори пред общината, ако това облекчи проблема с паркирането в София.

„Просто колите, които ще виждате в центъра на София, ще са по-скъпи“, допълни Виделов.

Къде ще отиват парите от платеното паркиране?

„От ПП-ДБ предлагаме 60% от парите, които постъпват от паркирането, да се връщат в Столична община и да отиват за инфраструктура. В ЦГМ парите потъват 100% и те не ги харчат за паркинги, а за заплатите в градския транспорт“, обясни Ставрев.

„Първото създаване на синята зона беше с аргумента, че тези пари ще отидат за изграждане на паркинги. Покажете ми един паркинг, изграден с тези пари. Всички пари потъват в ЦГМ – дали под формата на бонуси, или на нещо друго“, коментира Виделов.

Според него тези предложения трябва да бъдат изработени от експерти, а не от хората в анкета.

„Трябва да има паркинги. Няма ли такива, нищо не правим, колкото и да вдигаме цените. Просто ограничаваме хората според имуществените им възможности“, на мнение е общинският съветник от БСП.