Доц. Петър Чолаков: Пеевски силно навлезе на терена на политическия популизъм, преди това Доган беше много по-умерен

Имаме традиция да изнасяме вътрешни скандали в рамките на ЕС, въпросът е доколко такива действия имат ефект. Ако се надяват на външен натиск, изпуснали са периода, защото отдавна вече не може да се въздейства на правителството. Това заяви политологът доц. Стойчо Стойчев в ефира на БНТ във връзка с искането на евродепутати от "Обнови Европа" за спиране на плащанията по ПВУ за България заради ареста на Благомир Коцев, цитиран от novini.bg.

Политологът доц. Петър Чолаков смята: "В нашата страна, за съжаление, се гледа навън за спасение. Това е много песимистично, но и има логично обяснение – ако се оставят нещата тук на самотек, се влиза в едни блата. Въпросът за спиране на транш по ПВУ е основателен – имаме много сериозен проблем с правосъдието. Не е приятно да си вадим кирливите ризи пред Брюксел."

Според Чолаков Пеевски много силно навлезе на терена на политическия популизъм, докато преди това Доган беше много по-умерен: "Той говори като хардкор популист, отдавна се е позиционирал в евроатлантическата ниша. Неговият политически инстинкт работи в правилната посока, това му носи избиратели. С тази изключителна енергия, той решава реални проблеми."

Стойчев отбеляза още: "Засега Пеевски неуспешно опитва да пробива в СО. Ако си е свършил работата като партиен лидер и си е направил профилиране на избирателите, той е видял, че голяма част от тях са с ниски доходи. Той говори директно на своите избиратели."