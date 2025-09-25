Новини
България »
Всички градове »
Доц. Петър Чолаков: Пеевски силно навлезе на терена на политическия популизъм, преди това Доган беше много по-умерен

Доц. Петър Чолаков: Пеевски силно навлезе на терена на политическия популизъм, преди това Доган беше много по-умерен

25 Септември, 2025 09:39 728 5

  • петър чолаков-
  • делян пеевски-
  • популизъм-
  • ахмед доган-
  • умереност

"Засега Пеевски неуспешно опитва да пробива в СО. Ако си е свършил работата като партиен лидер и си е направил профилиране на избирателите, той е видял, че голяма част от тях са с ниски доходи. Той говори директно на своите избиратели.", коментира и политологът доц. Стойчо Стойчев

Доц. Петър Чолаков: Пеевски силно навлезе на терена на политическия популизъм, преди това Доган беше много по-умерен - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Имаме традиция да изнасяме вътрешни скандали в рамките на ЕС, въпросът е доколко такива действия имат ефект. Ако се надяват на външен натиск, изпуснали са периода, защото отдавна вече не може да се въздейства на правителството. Това заяви политологът доц. Стойчо Стойчев в ефира на БНТ във връзка с искането на евродепутати от "Обнови Европа" за спиране на плащанията по ПВУ за България заради ареста на Благомир Коцев, цитиран от novini.bg.

Политологът доц. Петър Чолаков смята: "В нашата страна, за съжаление, се гледа навън за спасение. Това е много песимистично, но и има логично обяснение – ако се оставят нещата тук на самотек, се влиза в едни блата. Въпросът за спиране на транш по ПВУ е основателен – имаме много сериозен проблем с правосъдието. Не е приятно да си вадим кирливите ризи пред Брюксел."

Според Чолаков Пеевски много силно навлезе на терена на политическия популизъм, докато преди това Доган беше много по-умерен: "Той говори като хардкор популист, отдавна се е позиционирал в евроатлантическата ниша. Неговият политически инстинкт работи в правилната посока, това му носи избиратели. С тази изключителна енергия, той решава реални проблеми."

Стойчев отбеляза още: "Засега Пеевски неуспешно опитва да пробива в СО. Ако си е свършил работата като партиен лидер и си е направил профилиране на избирателите, той е видял, че голяма част от тях са с ниски доходи. Той говори директно на своите избиратели."


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 срамно е

    3 2 Отговор
    Петър оприличи свинчото на Ал Капоне , който се грижил за бедните !!

    09:47 25.09.2025

  • 2 мдаааа

    5 2 Отговор
    Млади , па умни бе ... И вече - Доценти ..

    09:47 25.09.2025

  • 3 Така е

    4 0 Отговор
    Пеевски навлезе агресивно, защото овладя циганското ДПС, сегашното ДПС - "Ново Начало" по същество е завладяни от цигани, или пребоядисани Българи структури на ДПС.И понеже те нямат капацитета на етническите Турци, които все пак изповядват сходни с тези на Българите ценности, искат да се образоват, искат децата им да получат добро образование и т.н, то и самата същност на ДПС - "Ново начало" става агресивна.Я погледнете кой представлява структурите на ДПС Ново начало във Велико Търново.Един циганин на име Гюнай Даоолу, демек Разбойников(от Турски даалия е разбойник) ще управлява града, че на това отгоре и ще е народен представител! Онези , които учредиха Народното Събрание в старопрестолния град сигурно се въртят в гробовете си от срам!Този с основно образование и с ниски морални качества ще ни представлява?Айде бе!

    09:58 25.09.2025

  • 4 Трол

    1 1 Отговор
    Г-н Пеевски се търкули на политическия терен и не може да спре да се търкаля.

    09:59 25.09.2025

  • 5 Кабакрадев

    3 1 Отговор
    Общината на Апос..тола на бълг. свобода....Карловска,вече не е на ГЕПИ,а на Но.вото начало,защото прикри...виратурата ме държи на труп...чета .....няколко мили..она в повече.....

    10:00 25.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол