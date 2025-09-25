Новини
3-годишно избяга от детска градина в София

25 Септември, 2025 09:56 1 043 33

От ръководството на градината не обяснили на родителите какво точно се е случило, твърдят майката и бащата на момиченцето

Светослава Ингилизова

3-годишно дете е избягало от детска градина в София. Момиченцето е напуснало 151 Детска градина "Леда Милева" вчера и е отишло до близкия магазин. Служителката в магазина разпознава детето и го връща в детската градина, съобщи БНТ.

Родителите на детето смятат, че в детската градина са проявили небрежност и не са ги информирали навреме. Според тях това не е първи случай в тази детска градина.

От ръководството на градината не обяснили на родителите какво точно се е случило, твърдят майката и бащата на момиченцето.

Дирекция "Образование" към Столичната община започва проверка по случая.

Директорката на градината към този момент отказва коментар.

"Това не е първи път, в който се случва. Днес е нашето дете, утре ще е друго. Озовала се е в близост до кафе, от което ние всяка сутрин си взимаме вода. Жената от кафето ни познава. Знае, че това е моето дете и е казала на другата жена, че познава детето", заяви пред БНТ майката на детето.

"Не знаем дали можем да имаме доверие на каквато и да е детска градина. Ние сме в Европейския съюз, трябва да има някакъв стандарт - не може да се отварят така врати, да няма системи за защита, това са 3-годишни деца", допълни бащата на детето.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    7 12 Отговор
    Родителите на детето да си гледат чавето сами. За неговото място чакат поне 1000 деца.

    Коментиран от #15

    09:58 25.09.2025

  • 2 Един татко

    5 4 Отговор
    Извършвахме възвратно постъпателни движения с госпожата.

    10:00 25.09.2025

  • 3 Трол

    6 1 Отговор
    Тези деца са бъдещето на България.

    10:01 25.09.2025

  • 4 Емигрант

    7 4 Отговор
    Детето е видяно на път за терминал 2.
    Държало е самолетен билет в ръката си.

    10:01 25.09.2025

  • 5 1480

    14 1 Отговор
    бахх я тая дьржава дори децата бягат

    10:02 25.09.2025

  • 6 Ще бяга ами,

    12 3 Отговор
    там да не е много хубаво ! 😀 Народа е казал - Ако беше толкова хубаво и Господ щеше да е ходил на детска градина !

    10:03 25.09.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    8 3 Отговор
    Ние по цял ден играехме в махалата. Сега децата са като затворници на строг режим. Дори по зле.

    Коментиран от #32

    10:03 25.09.2025

  • 8 Дааа

    3 6 Отговор
    Бащата бил в гейсъюза!!! Там такива работи изобщо не се случват все едно!

    10:04 25.09.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    6 4 Отговор
    Цял ден и цяла нощ в стая и под строг надзор. Това живот ли е?

    10:05 25.09.2025

  • 10 За съжаление, това

    7 2 Отговор
    е наследството на 20 години пожарникар и провинциалистка - даскалица по руски, да вършеят из СО.
    ВСИЧКИ директори на опг ге.п, е необходимо да бъдат уволнени, защото са следствие на отрицателния подбор, базиращ се единствено на подмазвачество.

    10:06 25.09.2025

  • 11 нормално

    7 3 Отговор
    Има детски градини където още бият деца..... остатъци от комунизма

    10:09 25.09.2025

  • 12 СТИГА БЕ

    5 4 Отговор
    ТОПНОВОНАТА.... нали са го върнали живо и здраво. Ама наистина сме жадни за сензации
    Снощи о всички ТВ само това...
    Не са виновни и учителките, винвно е семейното възпитание
    Може да е гледало филма Бебето беглец

    Коментиран от #16

    10:10 25.09.2025

  • 13 Циганьо

    5 0 Отговор
    Тоя баща пък бил в Европейския съюз и не можело да няма стандарти на охрана и защита на обществените заведения. Явно не е разбрал, че хиляда години да сме в този съюз, ще падаме все по-надолу!

    10:12 25.09.2025

  • 14 Албатрос

    3 0 Отговор
    ами бързи са и бягат

    10:13 25.09.2025

  • 15 А защо

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Родителите на 1000 чакащи деца не се приберат по родните места?

    Коментиран от #20, #24

    10:14 25.09.2025

  • 16 Божеее

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "СТИГА БЕ":

    Какво семейно възпитание говориш за три годишно ДЕТЕ? На персонала на градината от директора до чистачката задълженията им са опазване на децата. Ако някой педофил беше отмъкнал детенцето, или органна мафия,или за продажба.... Детето се оставя от родител в градината и от там до вземането му от градината от родителя е на 1000% отговорност на директора на градината.

    10:19 25.09.2025

  • 17 Даката

    2 3 Отговор
    Докато няма сериозни санкции, ще е така... Сега сме в Европейския съюз, скоро ще въведем и еврото, стандартът на живот се вдига, трябва поне да се приравним по отговорност с останалите европейски страни... санкции до дупка му е майката. В Англия, примерно, дори строителните скелета се обезопасяват с мека изолация, ако са поставени на улицата и оттам преминават пешеходци, за да не може някой неволно да се нарани и да ги осъди после, за милиони... това са най-лесните дела и всички адвокати се натискат да те представляват... Ами хайде и в България да е така, дали тогава директорката на тази детска градина няма да вземе мерки и да обезопаси вратите, така че мачуганите да не бягат, когато им скимне?

    10:21 25.09.2025

  • 18 Отишло е да подава сигнал по линията

    3 2 Отговор
    На гуцанчов срещу другарките и лекичките че са му нарушени правата и не иска да ходи на детска градина и на училище всичко си знае дайте му телефона освен това веднага.

    10:23 25.09.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    0 5 Отговор
    Такива деца, расли в саксия, обикновено не оцеляват. След като напуснат саксията, попадат на "хищник", който ги "изяжда". В най-добрия случай, висят на жълтите павета и чакат политиците "да им оправят живота".
    Като коте гледано в апартамент. След като го пуснеш пред блока, за 2-3 дни загива.

    Коментиран от #23

    10:25 25.09.2025

  • 20 Ами чакат но засега

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "А защо":

    От нова година почва и голямото завръщане от една страна а от друга заминаване за чужбина на фронта може би не знаем точно.

    10:27 25.09.2025

  • 21 оня с коня

    1 2 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да ги за плюеш ,което е добро начало за деня

    10:27 25.09.2025

  • 22 б, борисов

    2 0 Отговор
    готов за депутат е тоя 3 годишния беглец

    от него ще порасне достооен български парламентьор

    10:28 25.09.2025

  • 23 Браво

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Данко Харсъзина":

    Затова те наричат харсъзина....бягай се лекувай

    10:31 25.09.2025

  • 24 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "А защо":

    Защото няма да има кой да чисти, да работи по магазините и ресторантите, в болниците и аптеките, в строителството и полицията. Ако си тръгнат тези от село, София ще загине. Голяма част от софиянци напуснаха страната още през 90те години. Много лекари в София дори не са българи, а македонци, гърци, араби. Има дори шефове на болници. Шофьорите в градския транспорт са от село и от Узбекистан.

    Коментиран от #31

    10:33 25.09.2025

  • 25 Щом нямат доверие по принцип

    2 1 Отговор
    Да се връщат в провинцията от където са дошли. Там е пълно с детски градини.

    10:42 25.09.2025

  • 26 Хем че детето избягало

    3 0 Отговор
    Хем леличките виновни.

    10:43 25.09.2025

  • 27 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор
    Такива деца обикновено израстват негодни за нищо. За това висшия мениджмънт на банки, фирми, държавната администрация са все хора от село, като деца търчали по къра. Дори Бойко Борисов и Компирката са от провинцията. Единствените кореняци софиянци, са Стефан Софиянски и Делян Пеевски.

    10:51 25.09.2025

  • 28 гацо

    1 0 Отговор
    Гушат яки заплати,а едни врати не могат да направят с чип само да се отварят

    Коментиран от #30

    11:02 25.09.2025

  • 29 Детските градини не са училища че да

    2 0 Отговор
    Не работят лятната ваканция. Децата загубват навици през това време защото често са на пълна слободия. Обаче е отишло в магазин това ме впечатли. Защото е навикнало лятото да ходи по магазините.

    11:04 25.09.2025

  • 30 То няма такива врати бе гацо

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "гацо":

    Чиповете отварят всички врати. Те да универсални.

    11:05 25.09.2025

  • 31 Милко

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Данко Харсъзина":

    Аз не съм видял селинджър да работи, по цял ден подпират кафетата и правят задръстване. Каквото мама и тате са изработили им пращат, я някоя нива продадена той селчо тупа синтетични наркотици и пуши вейпчета.

    11:06 25.09.2025

  • 32 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    Е така е и ние 1994 на по 10 години играехме по улиците ама тогава коли нямаше…а сега?

    11:09 25.09.2025

  • 33 Даа

    0 0 Отговор
    Сега по магазините ,утре по моловете

    11:09 25.09.2025

