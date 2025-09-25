3-годишно избяга от детска градина в София

3-годишно дете е избягало от детска градина в София. Момиченцето е напуснало 151 Детска градина "Леда Милева" вчера и е отишло до близкия магазин. Служителката в магазина разпознава детето и го връща в детската градина, съобщи БНТ.
Родителите на детето смятат, че в детската градина са проявили небрежност и не са ги информирали навреме. Според тях това не е първи случай в тази детска градина.
От ръководството на градината не обяснили на родителите какво точно се е случило, твърдят майката и бащата на момиченцето.
Дирекция "Образование" към Столичната община започва проверка по случая.
Директорката на градината към този момент отказва коментар.
"Това не е първи път, в който се случва. Днес е нашето дете, утре ще е друго. Озовала се е в близост до кафе, от което ние всяка сутрин си взимаме вода. Жената от кафето ни познава. Знае, че това е моето дете и е казала на другата жена, че познава детето", заяви пред БНТ майката на детето.
"Не знаем дали можем да имаме доверие на каквато и да е детска градина. Ние сме в Европейския съюз, трябва да има някакъв стандарт - не може да се отварят така врати, да няма системи за защита, това са 3-годишни деца", допълни бащата на детето.
Държало е самолетен билет в ръката си.
10 За съжаление, това
ВСИЧКИ директори на опг ге.п, е необходимо да бъдат уволнени, защото са следствие на отрицателния подбор, базиращ се единствено на подмазвачество.
Снощи о всички ТВ само това...
Не са виновни и учителките, винвно е семейното възпитание
Може да е гледало филма Бебето беглец
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Родителите на 1000 чакащи деца не се приберат по родните места?
До коментар #12 от "СТИГА БЕ":Какво семейно възпитание говориш за три годишно ДЕТЕ? На персонала на градината от директора до чистачката задълженията им са опазване на децата. Ако някой педофил беше отмъкнал детенцето, или органна мафия,или за продажба.... Детето се оставя от родител в градината и от там до вземането му от градината от родителя е на 1000% отговорност на директора на градината.
Като коте гледано в апартамент. След като го пуснеш пред блока, за 2-3 дни загива.
До коментар #15 от "А защо":От нова година почва и голямото завръщане от една страна а от друга заминаване за чужбина на фронта може би не знаем точно.
от него ще порасне достооен български парламентьор
До коментар #19 от "Данко Харсъзина":Затова те наричат харсъзина....бягай се лекувай
До коментар #15 от "А защо":Защото няма да има кой да чисти, да работи по магазините и ресторантите, в болниците и аптеките, в строителството и полицията. Ако си тръгнат тези от село, София ще загине. Голяма част от софиянци напуснаха страната още през 90те години. Много лекари в София дори не са българи, а македонци, гърци, араби. Има дори шефове на болници. Шофьорите в градския транспорт са от село и от Узбекистан.
До коментар #28 от "гацо":Чиповете отварят всички врати. Те да универсални.
До коментар #24 от "Данко Харсъзина":Аз не съм видял селинджър да работи, по цял ден подпират кафетата и правят задръстване. Каквото мама и тате са изработили им пращат, я някоя нива продадена той селчо тупа синтетични наркотици и пуши вейпчета.
До коментар #7 от "Данко Харсъзина":Е така е и ние 1994 на по 10 години играехме по улиците ама тогава коли нямаше…а сега?
