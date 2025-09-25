Асен Василев: Търсят си златен пръст, а ПП-ДБ няма да влезе в тази роля. Този кабинет е изключително вреден за българите

За втори пореден ден виждаме, че управляващите не могат да си осигурят кворум в Народното събрание. Това започва да прилича много на правителството на Орешарски. Там се криеха по задните ходове, тук ги заграждат, защото ги е страх. Търсят си златен пръст, а ПП-ДБ няма да влезе в тази роля, тъй като този кабинет е изключително вреден за българските граждани и трябва да си тръгне максимално скоро. Това каза пред журналисти в парламента председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев, цитиран от novini.bg.
"От 1 година предупреждавам, че има проблеми с изпълнението на мерките по Плана за възстановяване и устойчивост. Миналия юли казах, че 10 милиарда за българските граждани са поставени на карта, защото законодателството не се приема. От Европа ясно ни казаха, че това, което се предлага за Антикорупционната комисия, нито е политически независимо, което е изискване в ПВУ. Това , което правите, е да имате политически затворници, а това е нещо, което се възприема като недопустимо. Тези, които осуетяват парите за българските граждани, са Борисов и Пеевски за това, че държат Благо Коцев като политически затворник и че вече втора година не позволяват да се избере политически независима Антикорупционна комисия", добави той.
От "Продължаваме Промяната" биха подкрепили всички усилия за свалянето на Наталия Киселова от поста на председател на парламента, стана ясно още от думите на Василев.
1 История
11:43 25.09.2025
2 Реалист
11:46 25.09.2025
3 Браво!
11:48 25.09.2025
4 Иска ви се
11:50 25.09.2025
5 Мералня
11:50 25.09.2025
6 Сърдете се
11:54 25.09.2025
7 Анани
11:55 25.09.2025
8 Да се
11:55 25.09.2025
9 На Дедо
11:55 25.09.2025
11 асена спецова
11:58 25.09.2025
12 6666
11:58 25.09.2025
13 Меркуцио
11:58 25.09.2025
14 Точна статия...прав е Асен Василев
12:00 25.09.2025
15 Доктор
12:00 25.09.2025
16 Коста
12:02 25.09.2025
17 оня с коня
12:03 25.09.2025
19 Петър
До коментар #4 от "Иска ви се":От кога стана защитник на Пеевски?
12:07 25.09.2025
20 добре прав е защо месеци наред
До коментар #14 от "Точна статия...прав е Асен Василев":гласуваха с тях заедно хахах за благополучието на България ли или защото бяха седнали в скута на Делян и пиеха мазну турско кафе по нашенска рецепта демек си ги връкаше на чеверме .
12:08 25.09.2025
21 Кит
12:08 25.09.2025
22 Промяна
12:09 25.09.2025
23 хайде сега да си спомним колко пъти
12:10 25.09.2025
24 Кокорчо без Кирчо
12:10 25.09.2025
26 Бастардо
12:15 25.09.2025
27 Последния Софиянец
До коментар #22 от "Промяна":Шут неграмотен подиграван от всички. Асен Василев като финансов министър 2022-23 година вдигна доходи и на работещи и пенсионери,овладя инфлацията а 2024 г.при Главчев и 2025 г.при Желязков изтеглени са 30 милиарда нови заеми и инфлацията скача всеки месец! Шут неграмотен за забавление
12:15 25.09.2025
28 ТИГО
12:17 25.09.2025
29 Видео Д-р Гълъбова
12:23 25.09.2025
31 По вреден кабинет
12:31 25.09.2025
32 Иска ви се
До коментар #19 от "Петър":Някои хора са като Мирча Кришан с красавицата,а те с Пеевски.В случая става въпрос за ПП.На тях им дай само да плямпат.Как може да "топиш" собствената си държава пред чужденците.Ама те освен грозно,постъпват и глупаво,защото подценяват ЕС,ЕК и т.н,като си мислят,че който трябва да знае,не знае какво става в България.
12:33 25.09.2025
33 Сергей Хрушчов
Ще немелявате с всяка година и винаги в жалка опозиция
12:34 25.09.2025
34 Да питам
До коментар #14 от "Точна статия...прав е Асен Василев":Този Бареков,не фалира ли телевизия "7 дни" навремето.Има вечни протестиращи,като този и Гошо Боеца.
12:36 25.09.2025
35 Асене, за теб се отнася
12:38 25.09.2025
36 Принцип
До коментар #23 от "хайде сега да си спомним колко пъти":Принцип на ПП е"Не ме гледай какво правя,а ме слушай какво говоря"Има хора,които още им се връзват.
12:39 25.09.2025
37 Ама
До коментар #27 от "Последния Софиянец":То и баба така знае--тегли заеми и раздава.Никакви капиталови разходи,нито пътища,нито саниране,нито пари по ПВУ. Нали някой сега трябва да връща заемите на Асен Василев и да строи.Издъниха всичко направено от социализма,сега откъде пари за ВиК,за Топлофикация и за др
12:45 25.09.2025
38 На Дедо
До коментар #35 от "Асене, за теб се отнася":Той, АСАНЧО не е дебел гей!? Той е пухкава Розова Гейша.
12:49 25.09.2025