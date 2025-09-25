Асен Василев: Търсят си златен пръст, а ПП-ДБ няма да влезе в тази роля. Този кабинет е изключително вреден за българите

За втори пореден ден виждаме, че управляващите не могат да си осигурят кворум в Народното събрание. Това започва да прилича много на правителството на Орешарски. Там се криеха по задните ходове, тук ги заграждат, защото ги е страх. Търсят си златен пръст, а ПП-ДБ няма да влезе в тази роля, тъй като този кабинет е изключително вреден за българските граждани и трябва да си тръгне максимално скоро. Това каза пред журналисти в парламента председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев, цитиран от novini.bg.

"От 1 година предупреждавам, че има проблеми с изпълнението на мерките по Плана за възстановяване и устойчивост. Миналия юли казах, че 10 милиарда за българските граждани са поставени на карта, защото законодателството не се приема. От Европа ясно ни казаха, че това, което се предлага за Антикорупционната комисия, нито е политически независимо, което е изискване в ПВУ. Това , което правите, е да имате политически затворници, а това е нещо, което се възприема като недопустимо. Тези, които осуетяват парите за българските граждани, са Борисов и Пеевски за това, че държат Благо Коцев като политически затворник и че вече втора година не позволяват да се избере политически независима Антикорупционна комисия", добави той.

От "Продължаваме Промяната" биха подкрепили всички усилия за свалянето на Наталия Киселова от поста на председател на парламента, стана ясно още от думите на Василев.