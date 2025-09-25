Новини
Асен Василев: Търсят си златен пръст, а ПП-ДБ няма да влезе в тази роля. Този кабинет е изключително вреден за българите

25 Септември, 2025 11:40 1 040 38

За втори пореден ден виждаме, че управляващите не могат да си осигурят кворум в Народното събрание. Това започва да прилича много на правителството на Орешарски. Там се криеха по задните ходове, тук ги заграждат, защото ги е страх, коментира още лидерът на ПП

Асен Василев: Търсят си златен пръст, а ПП-ДБ няма да влезе в тази роля. Този кабинет е изключително вреден за българите - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

За втори пореден ден виждаме, че управляващите не могат да си осигурят кворум в Народното събрание. Това започва да прилича много на правителството на Орешарски. Там се криеха по задните ходове, тук ги заграждат, защото ги е страх. Търсят си златен пръст, а ПП-ДБ няма да влезе в тази роля, тъй като този кабинет е изключително вреден за българските граждани и трябва да си тръгне максимално скоро. Това каза пред журналисти в парламента председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев, цитиран от novini.bg.

"От 1 година предупреждавам, че има проблеми с изпълнението на мерките по Плана за възстановяване и устойчивост. Миналия юли казах, че 10 милиарда за българските граждани са поставени на карта, защото законодателството не се приема. От Европа ясно ни казаха, че това, което се предлага за Антикорупционната комисия, нито е политически независимо, което е изискване в ПВУ. Това , което правите, е да имате политически затворници, а това е нещо, което се възприема като недопустимо. Тези, които осуетяват парите за българските граждани, са Борисов и Пеевски за това, че държат Благо Коцев като политически затворник и че вече втора година не позволяват да се избере политически независима Антикорупционна комисия", добави той.

От "Продължаваме Промяната" биха подкрепили всички усилия за свалянето на Наталия Киселова от поста на председател на парламента, стана ясно още от думите на Василев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 История

    21 10 Отговор
    Кой не помни белокоската Волен Сидеров, един от златните пръстове на мафията ГЕРБ ДПС БСП?

    11:43 25.09.2025

  • 2 Реалист

    19 16 Отговор
    Много вярно❗️❗️❗️

    11:46 25.09.2025

  • 3 Браво!

    13 14 Отговор
    Браво!

    11:48 25.09.2025

  • 4 Иска ви се

    21 16 Отговор
    На ПП много им се иска да са фактор в политиката,но не им се получава.Ами ще се върнат депутатите от чужбина и ще заработи Парламентът.На думи вече не вярваме,искаме и дела.

    Коментиран от #19

    11:50 25.09.2025

  • 5 Мералня

    12 8 Отговор
    знаем, ама играйте там всички заедно, нали сте за това, да решавате проблемите. нови избори не ща че ми омръзнахте всичките. започвам да разбирам Народния съд едно време защо е имало.

    11:50 25.09.2025

  • 6 Сърдете се

    29 7 Отговор
    На Радостин Василев за онзи запис се сърдете .Чухме какво ни кроите .Как да ви вярваме?!

    11:54 25.09.2025

  • 7 Анани

    21 7 Отговор
    Шишо каза къв си Асене, не те харесваме. Ае беги.

    11:55 25.09.2025

  • 8 Да се

    19 7 Отговор
    изпаряват от политическия живот на България , ОСТАВКА час по - скоро ! Всеки ден те са вредни и за страната , и за българските граждани , на които отдавна им е изчерпано търпимото !

    11:55 25.09.2025

  • 9 На Дедо

    16 8 Отговор
    Бре Асанчо!? Много палав стана. Не ви стига да сядате в скута на Пеевски!!! Сега и пръст искаш да ти вкарат!?

    11:55 25.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 асена спецова

    8 5 Отговор
    а аз предлагам златна халка

    11:58 25.09.2025

  • 12 6666

    8 8 Отговор
    Тия лаладжии от пп,дб са хем грозни,хем нахални.

    11:58 25.09.2025

  • 13 Меркуцио

    7 7 Отговор
    Дали ако си обратен, казваш и правиш всичко наопаки? Например заглавието ще стане: Асен Василев: Търсят си златен пръст, а ПП-ДБ ще влезе с кеф в тази роля. Този кабинет е изключително полезен за българите! Или нещо подобно.

    11:58 25.09.2025

  • 14 Точна статия...прав е Асен Василев

    11 2 Отговор
    Бившия Европейски депутат Николай Бареков с подръжници щурмува централата на Пеевски. Цяло видео е но публикувам екранна снимка само. Изпратена е тежко въоръжена жандармерия да пази пеевски. Бареков им казва- "Не ви ли е срам? Кого пазите? Една свиня...целия свят го е заклеймил само тук вирее и ограбва народа. Не ви ли е срам? Имате деца!!!! Делян Пеевски..Славчев по Магнитски"

    Коментиран от #20, #25, #34

    12:00 25.09.2025

  • 15 Доктор

    10 7 Отговор
    Вашето не беше по-малко вредно.

    12:00 25.09.2025

  • 16 Коста

    8 7 Отговор
    Що бе Асане? Ти ли ще направиш кабинет? И кой ще ти пусне?

    12:02 25.09.2025

  • 17 оня с коня

    7 4 Отговор
    Съвсем заплашително и не на шега от ПП заявяват че ще подкрепят всички Усилия за сваляне на Кеселова.Ами нормално е Управлявашата коалиция да се подплаши и да премине в "Глуха защита" и да спре да влиза в НС на Принципа "Няма Кворум- Няма заседание,няма и гласуване против Киселова"

    12:03 25.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Петър

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Иска ви се":

    От кога стана защитник на Пеевски?

    Коментиран от #32

    12:07 25.09.2025

  • 20 добре прав е защо месеци наред

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "Точна статия...прав е Асен Василев":

    гласуваха с тях заедно хахах за благополучието на България ли или защото бяха седнали в скута на Делян и пиеха мазну турско кафе по нашенска рецепта демек си ги връкаше на чеверме .

    12:08 25.09.2025

  • 21 Кит

    6 5 Отговор
    Мома Асена се похвали, че вече си е намерила златен пръст и от друг няма никаква нужда, доволна била от откритието си😂😂😂

    12:08 25.09.2025

  • 22 Промяна

    4 5 Отговор
    АКЕНЕ Я КАЖИКАК СКОЧИОТ ВТОРИЯТ ЕТАЖ ДА СЕ КРИЕШ ОТ СЪДРУЖНИЦИТЕ СИ ХАХАХАХА ЗАЩО САБОТИРАТЕ ЦЯЛАТА ДЪРЖАВАИ ТО БЕЗНАКАЗАНО

    Коментиран от #27

    12:09 25.09.2025

  • 23 хайде сега да си спомним колко пъти

    7 3 Отговор
    тези от пп идб все либерални подлоги помагаха на Делян а сега ревът нали ги галеха седнали на скута му

    Коментиран от #36

    12:10 25.09.2025

  • 24 Кокорчо без Кирчо

    5 3 Отговор
    Кокорча сега ли го разбра това? Довечера му прокарваха промените в Конституцията на Шиши, а и на Боко също. Днес пискат че били вредни. Ми то и вие пепейцидебейци сте вредни тогава. Буквално до вчера бяхте в един отбор с Боко и Шиши.

    12:10 25.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Бастардо

    4 6 Отговор
    Бъркаш Ася, няма по-вреден от теб.Просто напусни територията България.

    12:15 25.09.2025

  • 27 Последния Софиянец

    10 2 Отговор

    До коментар #22 от "Промяна":

    Шут неграмотен подиграван от всички. Асен Василев като финансов министър 2022-23 година вдигна доходи и на работещи и пенсионери,овладя инфлацията а 2024 г.при Главчев и 2025 г.при Желязков изтеглени са 30 милиарда нови заеми и инфлацията скача всеки месец! Шут неграмотен за забавление

    Коментиран от #30, #37

    12:15 25.09.2025

  • 28 ТИГО

    4 7 Отговор
    Асене скриите се и поне 3 години не се обаждайте че има много да ядете калая аз преди 2 години на агитацията за кмет във Видин ви казах че ще ви бием ако се сдушите отново ! Твойте ора се хилеха и се снимаха с мен щот бях с фанелка с Прасе с Тиква , ма си мислеха че майтап си правя ! Скриите се че верно ще хапнете дървото и си посипете главите с пепел извинявайки се за сглобката ! НЕ за това ви избрахме !

    12:17 25.09.2025

  • 29 Видео Д-р Гълъбова

    4 3 Отговор
    Д-р Цветеслава Гълъбова: "Тази управляваща пасмина трябва да бъде изметена!".

    12:23 25.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 По вреден кабинет

    2 3 Отговор
    От Асен пеньоара и Киро парапета , може би Велинов.

    12:31 25.09.2025

  • 32 Иска ви се

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Петър":

    Някои хора са като Мирча Кришан с красавицата,а те с Пеевски.В случая става въпрос за ПП.На тях им дай само да плямпат.Как може да "топиш" собствената си държава пред чужденците.Ама те освен грозно,постъпват и глупаво,защото подценяват ЕС,ЕК и т.н,като си мислят,че който трябва да знае,не знае какво става в България.

    12:33 25.09.2025

  • 33 Сергей Хрушчов

    3 2 Отговор
    Aсенчо, и да се съдерете, няма да управлявате. С глупостите, алчността ви ставате партия със заглъхващи функции
    Ще немелявате с всяка година и винаги в жалка опозиция

    12:34 25.09.2025

  • 34 Да питам

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Точна статия...прав е Асен Василев":

    Този Бареков,не фалира ли телевизия "7 дни" навремето.Има вечни протестиращи,като този и Гошо Боеца.

    12:36 25.09.2025

  • 35 Асене, за теб се отнася

    2 1 Отговор
    А тия розови понита като не се регистрират нарочно в НС, вземат ли си надника, а?! Крайно време е да се изпълнява бг мъдростта-Който не работи, не трябва да яде! Тогава всички затлъстяли депутатски еди какво си🤣🤣🤣, може да се повталят!

    Коментиран от #38

    12:38 25.09.2025

  • 36 Принцип

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "хайде сега да си спомним колко пъти":

    Принцип на ПП е"Не ме гледай какво правя,а ме слушай какво говоря"Има хора,които още им се връзват.

    12:39 25.09.2025

  • 37 Ама

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Последния Софиянец":

    То и баба така знае--тегли заеми и раздава.Никакви капиталови разходи,нито пътища,нито саниране,нито пари по ПВУ. Нали някой сега трябва да връща заемите на Асен Василев и да строи.Издъниха всичко направено от социализма,сега откъде пари за ВиК,за Топлофикация и за др

    12:45 25.09.2025

  • 38 На Дедо

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Асене, за теб се отнася":

    Той, АСАНЧО не е дебел гей!? Той е пухкава Розова Гейша.

    12:49 25.09.2025

