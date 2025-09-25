Новини
България »
Делян Пеевски категоричен: Държавата може да има само един премиер

Делян Пеевски категоричен: Държавата може да има само един премиер

25 Септември, 2025 13:08 1 398 35

  • делян пеевски-
  • парламент-
  • плевен-
  • премиер-
  • водна криза

Парламентът не работи, защото няма кворум. Има отсъстващи депутати. Няма никакъв проблем, парламентът ще работи

Делян Пеевски категоричен: Държавата може да има само един премиер - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Парламентът не работи, защото няма кворум. Има отсъстващи депутати. Няма никакъв проблем, парламентът ще работи."

Това заяви в кулоарите на парламента Делян Пеевски, лидер на ДПС-Ново начало, предаде репортер на NOVINI.BG.

Държавата може да има само един президент, премиер и председател на Народното събрание, добави той.

Делян Пеевски сподели, че си говори с всички в кабинета Желязков. А на въпрос какво си говори с министрите, той отговори: "Каквото си искам".

"Подкрепям господин Борисов за това, че трябва да има представители на правителството в Плевен, докато не се реши проблемът с водната криза", каза Пеевски.

"Господин Росен Желязков го няма, но има вицепремиер. Надявам се той още днес да бъде в Плевен заедно с шефа на борда - другият вицепремиер Атанас Зафиров", поясни той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обективен

    39 2 Отговор
    Докато тиквите и свинете са на свобода ,бял ден няма да види напата страна !!

    Коментиран от #6, #12

    13:09 25.09.2025

  • 2 Е няма такова съшество

    33 3 Отговор
    ПееФски, върни народните пари които си откраднал!

    Коментиран от #10

    13:10 25.09.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    16 8 Отговор
    Шишо е повелителят на държавата. Жълтокопитните го назначиха на тази длъжност.

    13:10 25.09.2025

  • 4 Един

    16 3 Отговор
    официален !

    13:11 25.09.2025

  • 5 Ами да

    23 1 Отговор
    Българското падение!

    13:11 25.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ирония

    28 1 Отговор
    Пак ли свинете ще опитат да всеят раздор между различни етноси в България? Не разбраха ли че този номер няма да мине още от Доганско време? Нека да не сез забравят думите на Асен Василев. Едни от богатите хора в държавата са партийци на ДПС! Едни от най-бедните хора в държавата са гласоподавателите на ДПС! Всички ние сме заложници на корумпираноти чудовище ГЕРБ-БСП-ДПС! Децата на всички, с изключение на корумпираните, са заложници на същото чудовище без значение на етноса. И биват пропъждани от държавата.

    13:14 25.09.2025

  • 10 Прав си

    31 1 Отговор

    До коментар #2 от "Е няма такова съшество":

    Това подобие на добиче, живее на наш гръб. Милиони евра от бюджета отиват за охраната му и прищевките, а Борисов му се моли за мазен кокал.

    13:15 25.09.2025

  • 11 АГАТ а Кристи

    22 1 Отговор
    Не само един премиер, а и един Господ и ДС отрочето ни обяснява, че всичко е той...
    Нещ....ник !!!
    Вземете му досиетата с които държи всички в шах и сам ще се пукне - като детско балонче....
    Svin Ята ОСЪЗНАВА ЛИ, ЧЕ НАРОДА НЯМА ДОСИЕТА И НЕ МОЖЕ ДА ГО ДЪРЖИ В ШАХ НА ИЗБОРИ ???

    13:15 25.09.2025

  • 12 Така е

    20 0 Отговор

    До коментар #1 от "обективен":

    И докато техните бездарни деца са инсталирани като калинки в администрацията, ведомствата, държавни фирми, прокуратура, съдилища, адвокатски кантори и още.

    Коментиран от #16

    13:16 25.09.2025

  • 13 Пеевски

    14 2 Отговор
    Нередовния секс прави мъжете импотентни !
    Отивай на сексолог при посланичката на УФрайна!
    Вече се пробвахте, след което Олето е била закарана в такси кологията!

    13:18 25.09.2025

  • 14 Трол

    3 9 Отговор
    Г-н Пеевски може да обедини позицията на премиер, президент и председател на народното събрание и така да спестим пари.

    Коментиран от #17

    13:24 25.09.2025

  • 15 пшибаев

    5 1 Отговор
    иди суда щенок мьй тебя поебьом немножка

    13:24 25.09.2025

  • 16 така е

    13 1 Отговор

    До коментар #12 от "Така е":

    Съученичка още от 7ми клас знаеше ,че ще стане съдия.Баща и беше полковник от ДС а майка-съдия.Това беше преди 45 години.Не стоеше въпроса дали ще я приемат да следва,дали ще завърши.Тя знаеше и стана съдия.Те така.

    Коментиран от #18

    13:26 25.09.2025

  • 17 Да де, ама

    14 1 Отговор

    До коментар #14 от "Трол":

    То Дебелото и Мазно момче, вече почти го е направил. Държи на каишка Тиквата Борисов, женището Киселова е негова, чалгавите на Слави Трифонов са в търбуха му, а за лъжливите бесепари да не говорим.

    13:28 25.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 !!!?

    11 1 Отговор
    Шиши вече и на Киселова е шеф...да се готви неговия Мистър Кеш !!!?

    13:34 25.09.2025

  • 20 Правилно

    4 0 Отговор
    И след това с единия премиер, веднага им нареди да заминават на терен))))))

    13:36 25.09.2025

  • 21 Цеката

    7 0 Отговор
    Като не искате да Ви управляват свине излезте да гласувате на следващите избори

    13:37 25.09.2025

  • 22 Замириса ми

    5 0 Отговор
    Само на мене ли?

    13:38 25.09.2025

  • 23 Така е

    4 0 Отговор
    Навързани са като свински черва и никой нищо не прави на престъпниците, защото те самите са престъпниците. Превзели са правото и държавата и са ги превърнали в хотел, кръчма. Има ли надежда отнякъде нещо да дойде и да се измете тази цялата кочина, защото са възприели държавата за своя собственост. И защото "всички правят така". Да сте чували този израз? Аз съм го чувал, и после искат правова държава? Как когато "всички правят така"?

    13:38 25.09.2025

  • 24 Майна

    4 0 Отговор
    Ти си пътник!

    13:39 25.09.2025

  • 25 Карлос Друсар

    1 4 Отговор
    Делян Пеевски и партия ДПС - НОВО НАЧАЛО са гарантът за евроатлантическа и демократична България!

    13:46 25.09.2025

  • 26 Дебелото Д се вживява като шеф на мафият

    7 0 Отговор
    Мафията без да знае до кога

    13:47 25.09.2025

  • 27 !!!?

    4 2 Отговор
    Без коментар !!!?

    Коментиран от #30

    13:54 25.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Асен

    1 0 Отговор
    Ма този мафиот голям работяга ще се изкара.

    14:04 25.09.2025

  • 30 Мастията

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "!!!?":

    Без начало!
    Умирало в зародиш!

    14:07 25.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Гост

    0 0 Отговор
    Всеки ден нещо от това долно прасе? Отвратителен за гледане...

    14:20 25.09.2025

  • 33 12345

    0 0 Отговор
    Пеевски е искал да каже, че други премиери реално няма. Той е единствения реален такъв.

    14:23 25.09.2025

  • 34 Ценко Дубай

    1 0 Отговор
    Часното Дато на митрофеевски трие уличаващите го коментари

    14:32 25.09.2025

  • 35 Аква

    0 0 Отговор
    Пеевски е точен . В България ще има само един премиер - Румен Радев.

    14:38 25.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове