Делян Пеевски категоричен: Държавата може да има само един премиер

"Парламентът не работи, защото няма кворум. Има отсъстващи депутати. Няма никакъв проблем, парламентът ще работи."

Това заяви в кулоарите на парламента Делян Пеевски, лидер на ДПС-Ново начало, предаде репортер на NOVINI.BG.

Държавата може да има само един президент, премиер и председател на Народното събрание, добави той.

Делян Пеевски сподели, че си говори с всички в кабинета Желязков. А на въпрос какво си говори с министрите, той отговори: "Каквото си искам".

"Подкрепям господин Борисов за това, че трябва да има представители на правителството в Плевен, докато не се реши проблемът с водната криза", каза Пеевски.

"Господин Росен Желязков го няма, но има вицепремиер. Надявам се той още днес да бъде в Плевен заедно с шефа на борда - другият вицепремиер Атанас Зафиров", поясни той.