Делян Пеевски категоричен: Държавата може да има само един премиер

"Парламентът не работи, защото няма кворум. Има отсъстващи депутати. Няма никакъв проблем, парламентът ще работи."
Това заяви в кулоарите на парламента Делян Пеевски, лидер на ДПС-Ново начало, предаде репортер на NOVINI.BG.
Държавата може да има само един президент, премиер и председател на Народното събрание, добави той.
Делян Пеевски сподели, че си говори с всички в кабинета Желязков. А на въпрос какво си говори с министрите, той отговори: "Каквото си искам".
"Подкрепям господин Борисов за това, че трябва да има представители на правителството в Плевен, докато не се реши проблемът с водната криза", каза Пеевски.
"Господин Росен Желязков го няма, но има вицепремиер. Надявам се той още днес да бъде в Плевен заедно с шефа на борда - другият вицепремиер Атанас Зафиров", поясни той.
До коментар #2 от "Е няма такова съшество":Това подобие на добиче, живее на наш гръб. Милиони евро от бюджета отиват за охраната му и прищевките, а Борисов му се моли за мазен кокал.
Нещ....ник !!!
Вземете му досиетата с които държи всички в шах и сам ще се пукне - като детско балонче....
До коментар #1 от "обективен":И докато техните бездарни деца са инсталирани като калинки в администрацията, ведомствата, държавни фирми, прокуратура, съдилища, адвокатски кантори и още.
16 така е
До коментар #12 от "Така е":Съученичка още от 7ми клас знаеше ,че ще стане съдия.Баща и беше полковник от ДС а майка-съдия.Това беше преди 45 години.Не стоеше въпроса дали ще я приемат да следва,дали ще завърши.Тя знаеше и стана съдия.Те така.
17 Да де, ама
До коментар #14 от "Трол":То Дебелото и Мазно момче, вече почти го е направил. Държи на каишка Тиквата Борисов, женището Киселова е негова, чалгавите на Слави Трифонов са в търбуха му, а за лъжливите бесепари да не говорим.
До коментар #27 от "!!!?":Без начало!
Умирало в зародиш!
