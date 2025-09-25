Кметът на София: Ако искаме да има ред и пари за инвестиции, реформата в паркирането трябва да се случи

Ако искаме да има ред и средства за инвестиции, реформата в паркирането трябва да се случи. Това заяви кметът на София Васил Терзиев на брифинг в Столичния общински съвет (СОС), предават от БТА.
Вчера столичният кмет Васил Терзиев заедно с председателя на СОС Цветомир Петров и общинските съветници от "Продължаваме промяната – Демократична България" Симеон Ставрев, Грети Стефанова, Димитър Димитров и Димитър Петров внесоха доклад с предложения за промени в паркирането на синя и зелена зона в София.
В доклада се предвижда разширяване на зелената зона в южните квартали и в райони като "Банишора", "Редута", "Гео Милев", "Изгрев" и "Изток", както и преобразуване на част от зелените подзони в сини. Работното време на зоните ще бъде уеднаквено – от 8:30 ч. до 20:30 часа, включително в неделя за синята зона.
Нашето предложение е разумно и като цени, коментира столичният кмет. Според него хората, независимо от техния социален статус, никога няма да са щастливи от това, че им вдигат данъци, такси, цени. Защото всички искат възможно най-ниската цена, каза кметът. В случая обаче, ако искаме да има ред и пари за инвестиции, тези реформи трябва да се направят, заяви Терзиев.
Относно предложението за двойното покачване на цената за винетен годишен стикер за синя зона от 150 лв. на 300 лв., кметът каза, че става въпрос за 25 лв. на месец или 3 лв. на ден. В някои зони винетните стикери са повече от местата, тоест ние трябва да имаме начин, по който това да се балансира. Какъв е начинът – като повишим цената. Целта ни е в рамките на няколко минути да се намира паркомясто. Очакванията са ни, че с покачването на цената, броят на служебните абонаменти ще намалее, което значи повече места за паркиране за живущите, аргументира предложението си столичният кмет.
В отговор на въпрос защо не подкрепя предложението на "Спаси София" за въвеждането на червена зона за живущите, Васил Терзиев каза, че според данните от проведената анкета на Столичната община, в която досега са участвали 22 230 души, не показват каквото и да било ниво на одобрение за подобна мярка в момента от никого. Червената зона винаги може да бъде вкарана в един последващ доклад. Ние сме представили нашето виждане и не смятаме, че това е единственото възможно решение, каза кметът.
Той съобщи, че през следващия един месец предлаганата реформа в паркирането предстои да бъде подложена на обществено обсъждане. Всеки може да даде мнение и предложения, така че накрая да се вземе най-доброто решение. "Абсолютно никакво намерение нямам да упорствам, а много внимателно да слушам всичко, което се казва. И да намерим пресечната точка за достатъчна подкрепа в СОС", заяви Васил Терзиев.
1 Старец
15:39 25.09.2025
2 мъкаааа
15:40 25.09.2025
3 Демек
Нищожество комунистическо
15:41 25.09.2025
4 Софеанец
15:41 25.09.2025
5 честен ционист
Коментиран от #8
15:41 25.09.2025
6 си дзън
1. Увеличаване на данък кола със софийска регистрация - 10 пъти.
2. Спрени от движение коли - на буферен паркинг на полето извън София.
3. Всички коли с други регистрации - само платено паркиране, без значение
от зона и район.
Коментиран от #13
15:42 25.09.2025
7 Данко Харсъзина
15:44 25.09.2025
8 си дзън
До коментар #5 от "честен ционист":Руските шофьори ще забравят да карат, докато им пуснат бензина бе.
15:44 25.09.2025
9 Промяна
15:45 25.09.2025
10 Кит
А сега се оказа, че вече две години държи естакадата към Бояна затворена, защото една подронена пета на опора не може да ремонтира. Това е същият този, който най-самоуверено обясняваше как ще нафраска София с подземни паркинги, само да му гласуваме доверието си.
Е, гласувахме му го.
Резултатът е пред очите ни - няма резултат, а поредната пресконференция с поредните обещания в бъдеще мъгливо време.
Напомням и още нещо, този феноменален резултат се отчита в средата на мандата на мързеливото некадърно ДС недоразумение. Две години пресконференции и нищо свършено като хората.
Ликувайте, шарани!
Искахте ДС - получихте 100% ДС 😂😂😂
15:48 25.09.2025
11 Ми първо с
15:48 25.09.2025
12 Трол
15:52 25.09.2025
14 Дзън-дзърън
15:53 25.09.2025
15 Никой
Не е казано да ходиш пеша - но е смешно - навсякъде с автомобил.
16:06 25.09.2025
16 123
Коментиран от #21
16:11 25.09.2025
17 Реалността
физиономиите им са по калъп ,а ако зъбите не са по холивудски
се взимат мерки на всяка цена
16:14 25.09.2025
18 ТЪРСЯТ СИ НОВИ
16:15 25.09.2025
19 Иван Вазов
Никой не иска никакви зони в София. Не лъжете! Иначе, това ми прилича на комунистически съботник, където хората работят "доброволно" и се самооблагат в името на партията - майка също "доброволно".
16:17 25.09.2025
20 Антон
16:20 25.09.2025
21 Почти позна
До коментар #16 от "123":Останалото добре си го написал, ама нали се сещаш и че всеки втори, и всеки трети автомобил "на семейството" в над 50 процента от случаите е служебна кола на лично разположение на мъжа или на жената, а в най-забавните случаи всеки от двамата е със служебна кола, освен личната. Какво правим тогава?!
16:23 25.09.2025