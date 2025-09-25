Новини
Кметът на София: Ако искаме да има ред и пари за инвестиции, реформата в паркирането трябва да се случи

25 Септември, 2025 15:35 636 21

Нашето предложение е разумно и като цени, коментира още Васил Терзиев

Кметът на София: Ако искаме да има ред и пари за инвестиции, реформата в паркирането трябва да се случи - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ако искаме да има ред и средства за инвестиции, реформата в паркирането трябва да се случи. Това заяви кметът на София Васил Терзиев на брифинг в Столичния общински съвет (СОС), предават от БТА.

Вчера столичният кмет Васил Терзиев заедно с председателя на СОС Цветомир Петров и общинските съветници от "Продължаваме промяната – Демократична България" Симеон Ставрев, Грети Стефанова, Димитър Димитров и Димитър Петров внесоха доклад с предложения за промени в паркирането на синя и зелена зона в София.

В доклада се предвижда разширяване на зелената зона в южните квартали и в райони като "Банишора", "Редута", "Гео Милев", "Изгрев" и "Изток", както и преобразуване на част от зелените подзони в сини. Работното време на зоните ще бъде уеднаквено – от 8:30 ч. до 20:30 часа, включително в неделя за синята зона.

Нашето предложение е разумно и като цени, коментира столичният кмет. Според него хората, независимо от техния социален статус, никога няма да са щастливи от това, че им вдигат данъци, такси, цени. Защото всички искат възможно най-ниската цена, каза кметът. В случая обаче, ако искаме да има ред и пари за инвестиции, тези реформи трябва да се направят, заяви Терзиев.

Относно предложението за двойното покачване на цената за винетен годишен стикер за синя зона от 150 лв. на 300 лв., кметът каза, че става въпрос за 25 лв. на месец или 3 лв. на ден. В някои зони винетните стикери са повече от местата, тоест ние трябва да имаме начин, по който това да се балансира. Какъв е начинът – като повишим цената. Целта ни е в рамките на няколко минути да се намира паркомясто. Очакванията са ни, че с покачването на цената, броят на служебните абонаменти ще намалее, което значи повече места за паркиране за живущите, аргументира предложението си столичният кмет.

В отговор на въпрос защо не подкрепя предложението на "Спаси София" за въвеждането на червена зона за живущите, Васил Терзиев каза, че според данните от проведената анкета на Столичната община, в която досега са участвали 22 230 души, не показват каквото и да било ниво на одобрение за подобна мярка в момента от никого. Червената зона винаги може да бъде вкарана в един последващ доклад. Ние сме представили нашето виждане и не смятаме, че това е единственото възможно решение, каза кметът.

Той съобщи, че през следващия един месец предлаганата реформа в паркирането предстои да бъде подложена на обществено обсъждане. Всеки може да даде мнение и предложения, така че накрая да се вземе най-доброто решение. "Абсолютно никакво намерение нямам да упорствам, а много внимателно да слушам всичко, което се казва. И да намерим пресечната точка за достатъчна подкрепа в СОС", заяви Васил Терзиев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Старец

    21 0 Отговор
    Ако искате да има пари за София, спрете да крадета.

    15:39 25.09.2025

  • 2 мъкаааа

    11 0 Отговор
    Киметът на София:В София няма ред и пари. Точка по въпроса.

    15:40 25.09.2025

  • 3 Демек

    24 0 Отговор
    Рекет
    Нищожество комунистическо

    15:41 25.09.2025

  • 4 Софеанец

    5 0 Отговор
    Не ни давайте пари по добре що после се чудите как да ни ги откраднете

    15:41 25.09.2025

  • 5 честен ционист

    3 5 Отговор
    Учете руски, та да можете да си купите билет от шофьора от градския транспорт.

    Коментиран от #8

    15:41 25.09.2025

  • 6 си дзън

    6 8 Отговор
    Проблемът с паркирането може да бъде решен само по един начин:
    1. Увеличаване на данък кола със софийска регистрация - 10 пъти.
    2. Спрени от движение коли - на буферен паркинг на полето извън София.
    3. Всички коли с други регистрации - само платено паркиране, без значение
    от зона и район.

    Коментиран от #13

    15:42 25.09.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    6 4 Отговор
    Софиянци да плащат. Те си ги избраха. Ще плаща беднотията. Богатите не ги интересува. Те си имат паркинги.

    15:44 25.09.2025

  • 8 си дзън

    4 4 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Руските шофьори ще забравят да карат, докато им пуснат бензина бе.

    15:44 25.09.2025

  • 9 Промяна

    21 0 Отговор
    Терзиев РЕФОРМА Е когато има паркинги Нали обещава че ще строиш паркинги Къде са Вместо това увеличение на цените и пълен хаос ОСТАВКА

    15:45 25.09.2025

  • 10 Кит

    14 0 Отговор
    Странно, ДСУшенцето съвсем друга версия за решаването на проблема разказваше в периода, в който омайваше шараните, готови да налапат въдичката...
    А сега се оказа, че вече две години държи естакадата към Бояна затворена, защото една подронена пета на опора не може да ремонтира. Това е същият този, който най-самоуверено обясняваше как ще нафраска София с подземни паркинги, само да му гласуваме доверието си.
    Е, гласувахме му го.
    Резултатът е пред очите ни - няма резултат, а поредната пресконференция с поредните обещания в бъдеще мъгливо време.
    Напомням и още нещо, този феноменален резултат се отчита в средата на мандата на мързеливото некадърно ДС недоразумение. Две години пресконференции и нищо свършено като хората.
    Ликувайте, шарани!
    Искахте ДС - получихте 100% ДС 😂😂😂

    15:48 25.09.2025

  • 11 Ми първо с

    14 0 Отговор
    парите дето ги събирате направете паркинги...

    15:48 25.09.2025

  • 12 Трол

    6 0 Отговор
    Г-н Терзиев е измислил перфектно решение за колите, като ги накара да спират в най-новата розова зона.

    15:52 25.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дзън-дзърън

    4 0 Отговор
    Толкова си интелигентен, че спокойно можеш да консултираш ДС-Ушенцето по всички проблеми на града 😂😂😂

    15:53 25.09.2025

  • 15 Никой

    4 1 Отговор
    Автомобилите се претъпкахме - до козирката - трябва да се намалят. Един познат - палеше автомобила и за 2 пресечки - смешно. Чувстват се уязвими ако не са в купето. Там са - властелини.

    Не е казано да ходиш пеша - но е смешно - навсякъде с автомобил.

    16:06 25.09.2025

  • 16 123

    7 0 Отговор
    Този защо говори глупости. Единствения вариант е 30 годишен мораториум върху строителството в софия . По този начин ще се спре презастрояването. Всеки втори автомобил в семейството с данък по 3, всеки трети по 5. Изтраждане на паркинги, а не разчертаване на улиците, така че улиците да станат място за движение, а не за паркиране.

    Коментиран от #21

    16:11 25.09.2025

  • 17 Реалността

    3 0 Отговор
    На всички инсталирани и прибутвани кариеристи от ДС
    физиономиите им са по калъп ,а ако зъбите не са по холивудски
    се взимат мерки на всяка цена

    16:14 25.09.2025

  • 18 ТЪРСЯТ СИ НОВИ

    3 0 Отговор
    КАСИЧКИ ЗА ДА ПЪЛНЯТ ППската КАСА.

    16:15 25.09.2025

  • 19 Иван Вазов

    3 0 Отговор
    Време е за ОСТАВКАТА на г-н Терзиев! Жалко. Гласувах за него, но този не става.
    Никой не иска никакви зони в София. Не лъжете! Иначе, това ми прилича на комунистически съботник, където хората работят "доброволно" и се самооблагат в името на партията - майка също "доброволно".

    16:17 25.09.2025

  • 20 Антон

    1 0 Отговор
    Нали си го избрахте и бяхте много доволни! Сега какво ревете? Преизберете си го и после той ще ви одере живи и с усмивка!

    16:20 25.09.2025

  • 21 Почти позна

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "123":

    Останалото добре си го написал, ама нали се сещаш и че всеки втори, и всеки трети автомобил "на семейството" в над 50 процента от случаите е служебна кола на лично разположение на мъжа или на жената, а в най-забавните случаи всеки от двамата е със служебна кола, освен личната. Какво правим тогава?!

    16:23 25.09.2025

