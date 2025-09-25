НАП наблюдава борси, тържища и складове в цялата страна

Служителите от „Фискален контрол“ на НАП са поставили под наблюдение по-големите борси, тържища и складове в цялата страна. Контролните действия стартираха на 16 септември сутринта и до момента на входа и на изхода на обектите са проврени близо 3500 камиона и микробуса, които превозват стоки с висок фискален риск, като плодове и зеленчуци, месо и др. Данъчните инспектори изискват документи за произход на стоките, както и отчитат ли се всички реализирани продажби в търговските обекти, спазват ли се задълженията за регистриране и отчитане на продажбите в съответствие с нормативните изисквания.
В някои от обектите проверяващите са констатирали нарушения като липса на касов апарат, неотчитане на приходи в реален размер, фактуриране на по-ниски цени от продажните и др. За времето, в което присъстват в борсите, тържищата и складовете, фискалните инспектори са отчели завишени обороти в сравнение с предходни периоди.
С цел да избегнат проверяващите екипи, част от рисковите търговци са изнесли дейността си извън тържищата и борсите. Затова и служителите на НАП контролират и санкционират нелегалната търговия и извън границата на стоковите борси.
„Поставили сме под наблюдение възможно най-много обекти, както в района на борсите, така и извън тях. Целта ни е да се гарантира коректното отчитане на обороти и плащането на дължимите данъци. Правим това и за да защитим търговците, които спазват закона. Резултатите от наблюденията и проверките ще бъдат анализирани, след което ще предприемем необходимите действия, за да предотвратим опитите за избягване на данъчно облагане в борсите, тържищата и складовете“, коментира проверките зам. изпълнителният директор на НАП Евгени Нанков.
16:19 25.09.2025
16:20 25.09.2025
16:21 25.09.2025
16:31 25.09.2025
До коментар #2 от "Сатана Z":Да се борят с мафията, значи да се борят със себе си. Няма как да стане.Поне не и докато има мазни партийни председатели.
16:34 25.09.2025
16:35 25.09.2025
16:35 25.09.2025
16:37 25.09.2025
16:38 25.09.2025
До коментар #3 от "си дзън":Ако не е Лукойл да храни бургаските гласоподаватели на ГЕРБ те ще заминат за Турция да упражняват там вота си за ДПС
16:41 25.09.2025
16:47 25.09.2025
16:50 25.09.2025
ПО ДОБРЕ ДА ГИ НЯМА ДА ОСТАНЕ ПО ДОБРЕ БАБХ. ТОВА НАП Е ПРОБЛЕМ.СЕГА Е ДЕМОКРАЦИЯ.
16:56 25.09.2025
17:00 25.09.2025
17:07 25.09.2025
17:16 25.09.2025
17:33 25.09.2025