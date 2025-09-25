Новини
НАП наблюдава борси, тържища и складове в цялата страна

25 Септември, 2025 16:16 893 18

От 16 октомври са проверени близо 3500 камиона, превозващи стоки с висок фискален риск

НАП наблюдава борси, тържища и складове в цялата страна - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служителите от „Фискален контрол“ на НАП са поставили под наблюдение по-големите борси, тържища и складове в цялата страна. Контролните действия стартираха на 16 септември сутринта и до момента на входа и на изхода на обектите са проврени близо 3500 камиона и микробуса, които превозват стоки с висок фискален риск, като плодове и зеленчуци, месо и др. Данъчните инспектори изискват документи за произход на стоките, както и отчитат ли се всички реализирани продажби в търговските обекти, спазват ли се задълженията за регистриране и отчитане на продажбите в съответствие с нормативните изисквания.

В някои от обектите проверяващите са констатирали нарушения като липса на касов апарат, неотчитане на приходи в реален размер, фактуриране на по-ниски цени от продажните и др. За времето, в което присъстват в борсите, тържищата и складовете, фискалните инспектори са отчели завишени обороти в сравнение с предходни периоди.

С цел да избегнат проверяващите екипи, част от рисковите търговци са изнесли дейността си извън тържищата и борсите. Затова и служителите на НАП контролират и санкционират нелегалната търговия и извън границата на стоковите борси.

„Поставили сме под наблюдение възможно най-много обекти, както в района на борсите, така и извън тях. Целта ни е да се гарантира коректното отчитане на обороти и плащането на дължимите данъци. Правим това и за да защитим търговците, които спазват закона. Резултатите от наблюденията и проверките ще бъдат анализирани, след което ще предприемем необходимите действия, за да предотвратим опитите за избягване на данъчно облагане в борсите, тържищата и складовете“, коментира проверките зам. изпълнителният директор на НАП Евгени Нанков.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как

    13 0 Отговор
    наблюдава, с бинокъл или с монокъл ?

    16:19 25.09.2025

  • 2 Сатана Z

    15 1 Отговор
    Държавната хазна е празна и режимът в Бг търси под дърво и камък приходи чрез глоби на някакви шофьори вместо да се борят с мафията

    Коментиран от #5

    16:20 25.09.2025

  • 3 си дзън

    12 1 Отговор
    Докато НАП наблюдава, Лукойл вече 30 години не плаща данъци....

    Коментиран от #10

    16:21 25.09.2025

  • 4 Хохо Бохо

    8 0 Отговор
    За наблюдение ли взимат заплати? Уебкамери май по-евтино ще ни излезе?

    16:31 25.09.2025

  • 5 Чичо Гошо

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Да се борят с мафията, значи да се борят със себе си. Няма как да стане.Поне не и докато има мазни партийни председатели.

    16:34 25.09.2025

  • 6 НАП наблюдавал Борси и Тържища??

    9 0 Отговор
    И само си Наблюдават, ефект Никакъв!! Изтекаха им очите от Наблюдение!? Корумпирани, мързеливи Чиновници!! Тея от Борси и Тържища им пълнят Чантите с Пачки и тея Налюдават гледайки в Небето и Облаците!!

    16:35 25.09.2025

  • 7 Ватманяк

    3 0 Отговор
    Пълна лъжа. Палиативност пар-екселанс. Мошеници. Мерзни рушветчии.

    16:35 25.09.2025

  • 8 Тия

    5 0 Отговор
    с наблюдение изкараха пенсии !

    16:37 25.09.2025

  • 9 Кую

    3 0 Отговор
    Наблюдава през крив макарон.

    16:38 25.09.2025

  • 10 Балък

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Ако не е Лукойл да храни бургаските гласоподаватели на ГЕРБ те ще заминат за Турция да упражняват там вота си за ДПС

    16:41 25.09.2025

  • 11 Цвятко

    6 0 Отговор
    Къде в страната има борса?Това което наричате борса е магазин на едро,с установени цени.Борсата е място на което производители на различни стоки продават произведеното,или уловеното чрез явно наддаване.Има достатъчно филми от действащи борси.Една известна борса е тази в Нидерландия за лалета.Та не зная защо тук използвате думата БОРСА.Няма борса в свободния свят с установени цени!То не е борса ,а магазин на едро!

    16:47 25.09.2025

  • 12 Васил

    5 0 Отговор
    Еи! Никоя институция в тази държава не върши работа и за 5 стотинки!

    16:50 25.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бъз Бъни

    3 0 Отговор
    ТИЯ СА СЪВРЕМЕНИТЕ БИРНИЦИ.
    ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ
    ПО ДОБРЕ ДА ГИ НЯМА ДА ОСТАНЕ ПО ДОБРЕ БАБХ. ТОВА НАП Е ПРОБЛЕМ.СЕГА Е ДЕМОКРАЦИЯ.

    16:56 25.09.2025

  • 15 Тома

    4 0 Отговор
    А от там нап виждат ли пликове с пари да се размахват за комплимент към тях

    17:00 25.09.2025

  • 16 Свилки правят ли

    1 0 Отговор
    От 30 май не се брои.

    17:07 25.09.2025

  • 17 А НАП наблюдава ли

    3 0 Отговор
    Хотела с водопада ? А?

    17:16 25.09.2025

  • 18 Асен

    1 0 Отговор
    И каква полза от наблюдатели???? Явно в НАП работят зрители!

    17:33 25.09.2025

