Теменужка Петкова: НАП има утвърден план за наблюдение на най-големите тържища и складове на едро

Теменужка Петкова: НАП има утвърден план за наблюдение на най-големите тържища и складове на едро

21 Ноември, 2025 16:34 1 749 32

Служителите, които се занимават с фискалния контрол, са назначени на длъжност на централно ниво и имат национална компетентност

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Националната агенция за приходите (НАП) има утвърден план за наблюдение на най-големите тържища и складове на едро за плодове и зеленчуци, като сред включените обекти за извършване на фискален контрол е и борсата в с. Огняново.

Целта е превенция за спазване на данъчно-осигурителното законодателство, пресичане на възможностите за укриване на данъци с некоректно деклариране на продадени количества или при декларирани занижени цени.

Това каза министърът на финансите Теменужка Петкова по време на парламентарния контрол днес в отговор на въпрос на народния представител Стоян Таслаков от парламентарната група на “Възраждане“ относно причините за засилени, съгласно запитването, проверки на служители на НАП на борсата за производители в пазарджишкото село Огняново и какъв е техният ефект, посочи БТА.

Министър Петкова посочи, че на проверки подлежат камиони и бусове, следи се и за произход на стоките.

Тя уточни, че служителите, които се занимават с фискалния контрол, са назначени на длъжност на централно ниво и имат национална компетентност.


Оценка 2.3 от 15 гласа.
Оценка 2.3 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 уникум е

    20 1 Отговор
    А тази и за лелка в детска ясла НЕ става !!

    Коментиран от #7

    16:36 21.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    При обмяната на левове в пощите ще ви снимат личната карта и ще пращат данните в НАП и после проверка откъде имаш парите.

    Коментиран от #22, #32

    16:36 21.11.2025

  • 3 НАП са робите на мафията която е на влас

    14 2 Отговор
    Власт! Тази няма да им даде нищо втора година! Вие сложете слугите си от НАП, та какво остава за другите?

    16:37 21.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    14 0 Отговор
    Борсите и вноса ги държат Шиши и Бойко Борисов.

    16:37 21.11.2025

  • 5 НАП са робите на мафията която е на влас

    10 1 Отговор
    Власт! Тази няма да им даде нищо втора година! Вие лъжете слугите си от НАП, та какво остава за другите?

    16:37 21.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "уникум е":

    СТАВА ДА ЧИСТИ ГРАДСКИТЕ ТОАЛЕТНИ.

    16:39 21.11.2025

  • 8 Дориана

    17 1 Отговор
    Теменужка Петкова да каже кого повече слуша- Борисов , Пееевски , Цонев или и тримата заедно? Като прибавим и некомпетентността картинката става ясна, защо нейните два бюджета са пълен провал.

    Коментиран от #24

    16:41 21.11.2025

  • 9 Гост

    17 0 Отговор
    Лошото е, че тебе няма кой да те наблюдава и да те възпира да грабиш, долна леличко

    16:43 21.11.2025

  • 10 гост

    13 0 Отговор
    Нушке, то и комисия за наблюдение на стоковите борси с високоплатени чиновници има, НО ОТ НЕЯ ФАЙДА ЙОК! Да не би всеки ден с тира да ходиш да си пазаруваш стока на борсата! Отделно това не са борси, а търговци на едро! Борса беше т.н. "ТЪРБУХ НА ПАРИЖ" където цената наистина се движеше според търсенето и предлагането. А за наблюдение цените във магазините по 2-3 пенсионера във всеки град ще вършат перфектна работа срещу 120 лева добавка към пенсията!

    16:44 21.11.2025

  • 11 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    9 0 Отговор
    Теменужка Петкова: НАП има утвърден план за наблюдение на най-големите тържища и складове на едро.
    Я пък имам план за наблюдение на трътлата ТиминуШка.

    16:52 21.11.2025

  • 12 Върнете парите

    13 0 Отговор
    Колко откраднахте под бонуси а пари за пенсии няма.

    Не само съд ще ви стигне а и народната любов.

    16:54 21.11.2025

  • 13 да да

    6 1 Отговор
    ?!Нагъзовата паткова .....

    16:54 21.11.2025

  • 14 Мдаа

    7 1 Отговор
    Вчера гледах един клип на Росен Миленов, въпросната госпожа се беше скрила в миша дупка.

    16:55 21.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 статистик

    10 1 Отговор
    Много ми е интересно , като масово затворят фирмите какво точно ще наблюдават .Увеличен 100% данък от затворена фирма е точно 0% данък

    17:03 21.11.2025

  • 17 Горски

    7 0 Отговор
    Пари няма,...действайте! Всичко е точно. Наши хора, ще поимитираме малко работа, ще пием кафенца по офиси и задни стаички, па ще си ходим. Мафията сама се проверява.

    17:06 21.11.2025

  • 18 Тая табуретка

    4 0 Отговор
    Да тръгва по пазарите,да дебне дните на зелето,за друго не става

    17:17 21.11.2025

  • 19 Чочо

    7 1 Отговор
    А,досега......спаха ли?

    17:37 21.11.2025

  • 20 тома

    5 2 Отговор
    Нуше тези тържища и складове не ги ли държат вашите от шайката герб

    17:48 21.11.2025

  • 21 стринкка калина

    5 2 Отговор
    има утвърден план за наблюдение на най-големите тържища и складове на чекмеджета
    да не избяга чекмедже при други общ поръчкари

    17:49 21.11.2025

  • 22 и не само това

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ами и данъчни проверки на ресторанта на Последния Софиянец и разни сергиджии

    17:51 21.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    8 ТИ КАТО ДРАСКАШ ТУК ГНУСОТИИТЕ СИ ПО ДОБРЕ ЛИ ТИ СТАВА ИЗОБЩО КАКВО ПОСТИГАШ С ГНУСОТИИТЕ СИ СРЕЩУЙБЪЛГАРИЯ ЯВНО СИ ОТ МАРС

    18:36 21.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 кмета на врани кон

    3 1 Отговор
    кога ще проверяват ,заложните къщи ,и бързите заеми

    19:18 21.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 боико борисуф

    5 0 Отговор
    скоро няма да има кво да наблюдавате с тоз вашия бюджет всичко ще мине на тъмно няма кои е луд да ви работи и да храни мързеливци като вас ченгета доносници чиновници невежи и нагли няма как да стане просто си теглете заеми и си крадете скоро всичко ще свърши бъдете сигурни

    20:08 21.11.2025

  • 31 Плана

    0 0 Отговор
    е ясен . Нищо не правите за огромните си заплати и оставяте търгашите да правят каквото си искат с цените нагоре. Това ще ви внесе още милиарди в бъдещо време от ДДС и Акцизи ,заедно с глоби ,данъци ,осигуровки и въобще всичко нагоре за да крадете и харчите партийно. Сметката обаче е крива от всякъде ,защото в работещите и произвеждащите пари няма и сега и за в бъдеще след като вдигате цените на всичко. Разрешихте и на един от София официално да обяви курс на лев към евро - 1:1 за плащания неизбежни в София . 1лв-сега 1 евро и 2лв сега 2 евро. А още не се е започнало. Това са ви плановете за грабежи. 5 милиарда в ББР -защо и кой ще ги вземе ? 8 км. път е равен на 250 милиона на км. 2 милиарда . - Парите да настелите ще е по-добре. Златен асфалт ли ще слагате ? Крадци си бяхте и такива ще останете в историята всички деца на старите комунисти в сегашната родова власт. Който и от вас да отиде на оня свят ,народа ще го изпсува и празнува дори и в чужбина. Няма да ви забравим.

    07:47 22.11.2025

  • 32 Шопска

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Вече сканират личните карти дори когато си получаваш колетна пратка в фирмите за доставка . Проверено в Спиди. Преди поглеждаха само пред камера ,сега - направо ти я сканира и копира. Иначе да пазим данните си , а ги искат на всякъде където става въпрос за пари ,дори и да им ги даваш. Вероятно е да сумират някъде какво си поръчваш като суми и да те питат от къде имаш пари . Банковите ни сметки отдавна не са тайна за правителството защото Банките са на политици или с тяхно участие и благословия.

    07:52 22.11.2025

