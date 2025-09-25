Новини
България
Велислав Величков: В България има политически затворници - Благомир Коцев и Никола Барбутов

Велислав Величков: В България има политически затворници - Благомир Коцев и Никола Барбутов

25 Септември, 2025 16:23 994 61

  • велислав величков-
  • съд-
  • правосъдие-
  • българия

Има триединство на КПК, Прокуратура и неслучайни съдебни състави

Велислав Величков: В България има политически затворници - Благомир Коцев и Никола Барбутов - 1
Снимка: БНР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Има триединство на КПК, Прокуратура и дирижирано назначени съдебни състави чрез неслучайно разпределение на делата.

Това каза пред БНР адвокат Велислав Величков от "Правосъдие за всеки", като добави, че "делата се разпределят ръчно в Апелативния съд от неговия заместник-председател съдия Желязков, който досега беше по всички мерки - на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов и на кмета на Варна Благомир Коцев, но си направи отвод, защото съдебният състав бил атакуван от юристи и от граждански организации, но лично назначи следващия председател на състава - Стефан Илиев, който е щатен офицер от Държавна сигурност (ДС), който потвърди оставането на Коцев в ареста. От тримата съдии в състава двама са служители на ДС и един специализиран съдия".

По думите на адвокат Величков компетентен съд по делото "Коцев" е варненският, "тъй като лице с имунитет в т.нар. организирана престъпна група няма, ничий имунитет не е поискан и ничие име от прокуратурата не е заявено, т.е. няма такъв човек":

"Делото няма място в София, защото не се гледа спрямо лице с имунитет. Това са много сериозни нарушения, които най-вероятно ще имат изключително сериозен международен отзвук и потвърждават, че става въпрос за политическо дело, по което имаме политически затворници - Благомир Коцев и Никола Барбутов".


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стоев

    11 17 Отговор
    Боко и шиши се превърнаха в олицетворение на антибългарщината и разпада на нашата държава!110% от марионетките на шорош, начело на ЕС са наясно със същността на Боко и на шишо, НО такива корумпирани престъпници са им изгодни, и ще ги крепят докрай (или поне докато Путин и Тръмп си разделят влиянието в Европа)!Сащ си търгуват с Русия, Турция си търгува с Русия, НО урсулопитеците подготвят поредните санкции, които са по-вредни за европейците отколкото за руснаците, НО урсулите го знаят това много добре, просто са спуснати начело на ЕС за да обезпечат външния дълг на сащ!Но така е, когато европейците са заспали

    Коментиран от #24, #46

    16:24 25.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    7 14 Отговор
    В 18 30 протест пред хотел Хаяши на Симеоновско шосе до входа на Зоопарка.

    Коментиран от #23, #53

    16:25 25.09.2025

  • 3 бен Ходжа

    28 14 Отговор
    Нали се наричате "Правосъдие за всеки" ?! Защо за варненския кмет да няма такова, само защото е от вашите?
    Четири състава на съда потвърждават мярката му за неотклонение. И четирите ли са на Пеевски?

    Коментиран от #55

    16:27 25.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 пеев

    28 10 Отговор
    откога крадците се наричат политически затворници.

    16:31 25.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Разкрития

    9 10 Отговор
    Биляна Якова изплува като едно от ключовите оръжия на прокуратурата по делото срещу Благомир Коцев. Самата тя пише във Facebook, че е от основните свидетели. Освен на Пламенка, „сарафатурата“ явно разчита и на нейните показания.
    Якова е ръководител на катастрофалния проект за интегриран градски транспорт, макар че няма предишен опит в управление на проекти – а това е ключово изискване. Уволнена е малко е след встъпването в длъжност на кмета Коцев.
    Кариерата ѝ в НАП също завършва с уволнение през 2012 г. – със заповед за „най-ниска възможна оценка при атестиране“.
    Срещу Якова е подаден сигнал до прокуратурата от екипа на Коцев.
    Оказа, че преписката по сигнала срещу Якова е прекратена преди да стане свидетел. ... пр. пр. 2330/2024 на ОП Варна. "Преписката е решена от прокурор. Постановление: Преписката е прекратена." Прекратяването без съдебен контрол обаче е една правна нула - Сарафов винаги може да възобнови.
    Както пламенка, така и Якова е на прокурорска каишка.

    16:32 25.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Разкрития

    12 4 Отговор
    Както вече стана ясно, председателят на състава оставил окончателно кмета Коцев в ареста – Стефан Йорданов Илиев – е бивш лейтенант-разузнавач от Държавна Сигурност.
    Оказва се, обаче, че разузнавачът е нещо като „любим съдия“ на кокаиновия крал. През далечната 2014 състав с председател Илиев оправда на втора инстанция Брендо за наркотрафик – и промени мярката му от домашен арест в подписка. Впоследствие Брендо изчезна безследно в чужбина, като едва наскоро се върна да си излежи доброволно присъдата. Благодарение на същия съдия Илиев, той обаче реално ще лежи относително кратко. Той спести 10 години затвор на Брендо

    16:33 25.09.2025

  • 12 Някой

    13 6 Отговор
    А знаеш ли колко други хора са в същото положение, но не се говори за тях, зашото не са политически лица? Колко собственици на фирми са обвинени в какви ли не дела и са в ареста, оказвайки им натиск за прехвърляне на фирмите им на определени лица, близки до управляващите? За тях няма ли да споменш?

    16:33 25.09.2025

  • 13 дядо

    22 11 Отговор
    от кога крадците се наричат политически затворници бе факти

    16:35 25.09.2025

  • 14 бумеранг

    7 2 Отговор
    Еврокомисията поддържа съществуването на КПК в пепейския й вид на създаване.

    16:37 25.09.2025

  • 15 604

    20 3 Отговор
    ПП е опг, чрез манипулиране на общественото мнение се упитва да манипулира и прокуратура и съд. Данс да вземът мерки и това опг да се ликвидира докато е възможно.

    Коментиран от #44

    16:38 25.09.2025

  • 16 оня с коня

    5 5 Отговор
    Не може в Русия ДА Е ПЪЛНО С полит. Затворници,а при нас да няма нито един - в края на краищата нали затова сме "Братушки" - за да се учим един от друг?

    16:38 25.09.2025

  • 17 Нищо лошо няма в това

    11 3 Отговор
    "политически" затворници да има когато са от висшият ешалон. Впрочем що е то "политически затворник" ? Всеки задържан и осъден член на партия такъв ли е?

    16:40 25.09.2025

  • 18 Ми че то

    10 3 Отговор
    корупцията е само при политиците !

    16:41 25.09.2025

  • 19 Най маловажното

    3 1 Отговор
    В случая е това което наричат "международен отзвук"

    16:42 25.09.2025

  • 20 В Белене!

    4 1 Отговор
    Хич не се обяснявайте !

    16:43 25.09.2025

  • 21 Всеки председател

    2 3 Отговор
    на състава трябва задължително да е щатен офицер от Държавна сигурност (ДС) !

    16:45 25.09.2025

  • 22 Промяна

    9 2 Отговор
    ПОЗОР СТЕ НАГЛИ СОРОСНИ САБОТОЖНИЦИ ПОЗОР СТЕ ТИ КАТО КАКЪВ РАЗНАСЯШ ПРОСТОТИИТЕ СИ Я СЕ ВИЖ ПРЕД ОГЛЕДАЛОТО ЧОВЕЧЕ

    Коментиран от #41

    16:46 25.09.2025

  • 23 Промяна

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ПОЗОР СТЕ НАГЛИ СОРОСНИ САБОТОЖНИЦИ ПОЗОР СТЕ ТИ КАТО КАКЪВ РАЗНАСЯШ ПРОСТОТИИТЕ СИ Я СЕ ВИЖ ПРЕД ОГЛЕДАЛОТО ЧОВЕЧЕ ПЛАТЕН БЕЗДЕЛНИК СИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #45

    16:47 25.09.2025

  • 24 Кит

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Стоев":

    Когато идолите на жълтопватариата от ПП-ДС се пробваха да изиграят хорцето с руснаците от "Джемкорп" - това хорце какво олицетворяваше, национално отговорната политика?
    Когато мис Асена обикаляше телевизиите с легендите за осемте милиарда и онова, което щяла да построи само за година с тях - и това ли нищо не олицетворяваше, мозъче?

    16:47 25.09.2025

  • 25 Като не ви харесва

    8 2 Отговор
    Се самозапалвайте в знак на протест ! Класика е казал: Изгори за да светиш ! Нал тъй?

    16:47 25.09.2025

  • 26 питам

    8 2 Отговор
    това що стана с кмету на върна и зам кмету на софия не е кли корупция е па това си е чиста корупция

    16:49 25.09.2025

  • 27 Лелееее майко ....

    6 1 Отговор
    Тея са като секта в Корея

    16:53 25.09.2025

  • 28 гост

    1 0 Отговор
    Кои оя тумбак

    16:54 25.09.2025

  • 29 Стига сте врякали

    3 1 Отговор
    И в САЩ има политически затворници. Фряш е с такива. Нали сте атлантенца ?

    16:56 25.09.2025

  • 30 Тома

    11 2 Отговор
    Значи ако си във властта и крадеш си политически затворник а циганина откраднал две кокошки да нахрани циганчетата си е крадец рецедевист.Ега си държавата и политиците

    Коментиран от #59

    16:57 25.09.2025

  • 31 Па почнете

    2 2 Отговор
    С граждански арести на съдии и прокурори. И на ченгета също. Щом са отвлякли човека ...

    16:58 25.09.2025

  • 32 Страната на npaceтата 🐷🐷

    4 7 Отговор
    България може да загуби европейски средства заради политическия арест на кмета на Варна. ЕК е сезирана за отстъплението от демокрацията у нас пред главното "Д".
    В писмо до Европейската комисия , председателката на либералната група „Обнови Европа“ Валери Хайер обвини българското правителство, че използва независимия антикорупционен орган на страната като оръжие срещу политическите му опоненти.
    „Най-тревожното доказателство за това институционално извращение е лишаването от свобода на Благомир Коцев, демократично избрания кмет на Варна“, каза тя.
    „Един важен етап, предназначен да гарантира институционална независимост, се използва като оръжие за неутрализиране на демократично избраната опозиция чрез политизирано прилагане – пряка атака срещу демократичните ценности, които са в основата на нашия европейски проект“.

    Коментиран от #51

    16:58 25.09.2025

  • 33 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !

    5 2 Отговор
    АЛДЕ поиска спиране на еврофондовете за България, заради ареста на Коцев.
    МВФ искат увеличение на данъците в страната, заради задаващия се огромен проблем с бюджетния дефицит.
    Столчето под "Д"-то на намагнетизирания Шиши, започва да се клати! Всичките му амбиции, че просто така ще завладее изцяло държавата и ще получи международна легитимация са илюзия!
    Общественият натиск също се засилва! Хората просто няма да приемат Шиши за цар! Само въпрос на време е къщата му от карти да рухне!

    17:00 25.09.2025

  • 34 Детска градина

    3 1 Отговор
    Ало,госпожо,в България всички ми пречат да стане на моята.

    17:00 25.09.2025

  • 35 В Белене!

    1 4 Отговор
    Всички атлантици в Белене

    17:00 25.09.2025

  • 36 В Белене!

    2 3 Отговор
    спиране на еврофондовете за България и увеличение на данъците в страната

    17:03 25.09.2025

  • 37 Горски

    7 2 Отговор
    Всички фалшиви сайтове около ППДБ в момента пуснаха новина че не той ще се откаже от поста а иска прокуратурата да го махне! Той нямало да се откаже това не са негови думи а на сектата която все още брани 🙂 и щял да спечели предсрочните избори даже с ала бала измама и с фалшификациите на дали и до балотаж ще стигне! Наглата секта се наскача 🙂 Най големите мръсници от ПП ДБ искат да спрат Евро фондовете които те никога не успяха да вземат поради своята некадърност и корупция! Коцев да проговори какво са го карали Даниел Лорер Кирил Петков и Асен Василев! да върши! Да си казва всичко видно тези ще го докарат до много голяма присъда. В интерес на варненци и града е тези да бъдат ометени възможно най-бързо. В интерес на новият кмет е да си изгради своя нова и читава администрация.

    Коментиран от #43

    17:05 25.09.2025

  • 38 А така

    2 2 Отговор
    Народен Съд!

    17:06 25.09.2025

  • 39 Коста

    5 2 Отговор
    Аре ве?! Значи всеки заподозрян в корупция у в ареста НЕ затвора е Политически затворник. Отново от ПП ДБ ПроявяватДебилизъм и гьонсуратлък

    17:09 25.09.2025

  • 40 И бухаме американците

    3 1 Отговор
    На волейбол. Тая пропаднала държава

    17:09 25.09.2025

  • 41 ПРОМЯНА

    2 4 Отговор

    До коментар #22 от "Промяна":

    ДВЕТЕ МАЗНИ ПАРЧЕТА, ТИКВАТА БОРИСОВ И ДЕБЕЛОТО МОМЧЕ ТРЯБВА ДА СА В КИЛИЯТА, А НЕ КОЦЕВ.

    Коментиран от #49

    17:10 25.09.2025

  • 42 Карина

    7 2 Отговор
    В качеството на какъв този си позволява да критикува и оспорва съдийско решение??? При това съдийско решение потвърдено от 4 състава на различни съдилища??? Само юридически неграмотник и лъжлив наглец, като този величков, може да твърди, че 4 съдебни състава са взели решение по политически причини, а не според 42 тома доказателства приложени по делото.

    17:12 25.09.2025

  • 43 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "Горски":

    📌 Преписка 1961/2021 на ОП Варна
    📌 Пламенка е на “прокурорска каишка”
    📌 Прекратено досъдебно, но на трупчета
    📌 Масон и “правилните” съдии за Коцев
    Фирмата на прокурорския свидетел срещу кмета на Варна Благомир Коцев - прочутата вече Пламенка Димитрова - е била обект на досъдебно производство на Варненската окръжна прокуратура (преписка 1961/2021). Това се случва след като ВКП получава доклад от АДФИ за фирмата “Залива 47-СП”. Производството е прекратено, но може във всеки един момент да бъде възобновено от главния прокурор. Отделно от това, счетоводителката на фирмата е осъдена за длъжностни престъпления и съставяне на документи с невярно съдържание. С други думи, свидетелят Пламенка е на “прокурорска каишка” и е сериозно мотивирана да говори това, което ѝ подсказват от другия край на повода.
    Окончателно решение на Върховния касационен съд от май т.г. дружеството „Залива – 47 СП“ на пламенка е осъдено за кражбата на електроенергия на стойност близо 28 хил. лв.

    17:12 25.09.2025

  • 44 Коста

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "604":

    Опитват се чрез натиск да изкарат Коцев от ареста да не пропее. Че са му слаби ангелите. Пропее ли и Асан по пеньоар при бай Ставри... Че и изнудват и заплашват. Искат спиране на милиарди към България... Щот заради тясно партийни интереси са готови да жертват милиарди. Нали така стана и във Варна. Елате и проверете какви пари са влезли в бюджета и защо НЕ. Варна прилича на изоставено село

    17:14 25.09.2025

  • 45 ПРОМЯНА

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "Промяна":

    КРАДЦИ КАТО ТИКВАТА БОРИСОВ И ШИШКОТО ПЕЕФСКИ КОМАНДВАТ СЪДА И ПРОКУРАТУРАТА. ПОЗОР!

    17:14 25.09.2025

  • 46 Точно така

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Стоев":

    И през соца имаше такова "политически" затворници - крадци, корупционери и диверсанти. Но тогава имаше лагери, а сега има "демократични" неправителсвени организации

    17:16 25.09.2025

  • 47 коко

    7 3 Отговор
    На крадците мястото е в пандиза, заедно с Кирчо и Кокорчо ! Разходи се из Варна за да видиш за какво крадене и корупция става въпрос!

    17:18 25.09.2025

  • 48 Свилен

    3 2 Отговор
    Осъдиха бившия лидер на Франция Никола Саркози на 5 години зад решетките А у нас кога Бойко от Чехия и бандитата Пеевски абсолютно доказан престъпник от Великобритания и САЩ ?

    17:18 25.09.2025

  • 49 Промяна

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "ПРОМЯНА":

    КОРНАЗ СИ ТУК ПО САЙТОВЕТЕ ВЪРВИ ЛИЧНО НА ТЯХ КАЖИ ТОВА ПЛАТЕНИ БЕЗДЕЛНИЦИ

    Коментиран от #60

    17:19 25.09.2025

  • 50 Разкрития

    1 4 Отговор
    Прокурорка на каишка по делото “Коцев”. Патарински разследвани за измами със земеделски субсидии
    Новата командирована звезда
    Миналата седмица медиите и обществеността бяха изненадани да видят току-що командирован районен прокурор да се явява по делото за ареста на варненския кмет Коцев в СГС. Патаринска е командирована от Районна прокуратура Плевен, като е общоизвестно как районните прокуратури принципно разследват най-леките престъпления. Т.е. изначално стои въпросът с каква компетентност разполага тя, за да се явява по „тежки“ корупционни дела в столицата.
    Милион лева за две овце и три говеда
    Оказва се, че срещу семейство Патарински има подавани сигнали през годините, основно заради дейността на Руслан Патарински (съпруг на Велислава) в сферата на земеделието – и конкретно в усвояването на значителни по размер земеделски субсидии, наближаващи сумарно един милион лева.
    Патарински и майка му „през годините 2017-2022 са получили суми основно по схемите за подпомагане СЕПП, ФД, акциз и Натура 2000 в размер надхвърлящ общо 920 000 лв.“ Дай боже всекиму, както се казва. Но става и по-интересно. Прокурорът от Търговище установява, че на заявените за подпомагане стотици декари са отглеждани общо… „две овце“ и „три говеда“

    17:20 25.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Кучкар на пудели

    2 1 Отговор
    Нали Пеевски е завладял правосъдието, защо досега киро простото и кокорчо не са осъдени?

    17:22 25.09.2025

  • 53 кАпЙейка с кухая лейка

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Я ше дойдем, да ги свалим гадовете.Сакам,освен сирини в сандвичите да муунете и мияонеза,и червен лук.И повечко .У колку чъсъ ша бъди, и дека.

    17:23 25.09.2025

  • 54 коко

    3 0 Отговор
    В община Варна има още кандидати за компания на Блажко с честните очи... Там се краде за световно,градът е полуразрушена кочина с нови празни небостъргачи на общински приятели които знаят на кого да кихнат. В сравнение с Блажко и Кокорчо Костадинов е Ангел небесен, той не краде!

    17:24 25.09.2025

  • 55 А даже

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "бен Ходжа":

    Подсъдността не е на този съд. Нека има правосъдие, но това не е такова.

    17:25 25.09.2025

  • 56 Байно,

    2 0 Отговор
    Искането и получаването на подкупи не е геройски партизански акт, а криминално престъпление!

    17:29 25.09.2025

  • 57 БЪЗ БЪНИ

    0 2 Отговор
    ДЕЛОТО Е ПОДСЪДНО ЗА ГЛЕДАНЕ ОТ СЪД ПО ЗАКОН ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОДСЪДИМИЯ ТОЕСТ ВАРНА СЪД ПОДСАТИМ. КАКВО ПРАВИ ТОВА ДЕЛО В СОФИЯ!? ЩО НЕ ГО СЪДЕХА И В ПЛОВДИВ ПРИНЕРНО. ДА НЯМА НОВИ ЗАКОНИ!? А ТОВА ДЕЛИ Е КМЕТ БРЪСНАР ПОЛИТИК ЗАКОНИТЕ СА ЗА ВСИЧКИ ЕДНАКВИ. НО МАЙ СЪДИЙТЕ ЧУВСВАТ БЕЗНАКАЗАНОСТ. И ТАЯ ИЗМИШЛЙОТИНА С ИМУНИТЕТИ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕКРАТИ.

    17:33 25.09.2025

  • 58 коко

    2 0 Отговор
    Май много бедни хорица с милиони пърдят във варненското гърне на Блажко,Кокорчо и Кирчо...Още ме е яд че не гласувах Костадинов да е кмет на Варна, той поне не краде и е принципен.

    17:33 25.09.2025

  • 59 Като не крадеш кокошки

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Тома":

    няма да се оплакваш тук.

    17:35 25.09.2025

  • 60 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Промяна":

    НЯМА ПО ГОЛЕМИ КРАДЦИ ОТ ТИКВАТА И ШИШИ.

    17:38 25.09.2025

  • 61 Перо

    1 1 Отговор
    Корумпираната джендърия ще си отлежи заслуженото в затвора!

    17:49 25.09.2025

