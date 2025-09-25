Велислав Величков: В България има политически затворници - Благомир Коцев и Никола Барбутов

Има триединство на КПК, Прокуратура и дирижирано назначени съдебни състави чрез неслучайно разпределение на делата.
Това каза пред БНР адвокат Велислав Величков от "Правосъдие за всеки", като добави, че "делата се разпределят ръчно в Апелативния съд от неговия заместник-председател съдия Желязков, който досега беше по всички мерки - на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов и на кмета на Варна Благомир Коцев, но си направи отвод, защото съдебният състав бил атакуван от юристи и от граждански организации, но лично назначи следващия председател на състава - Стефан Илиев, който е щатен офицер от Държавна сигурност (ДС), който потвърди оставането на Коцев в ареста. От тримата съдии в състава двама са служители на ДС и един специализиран съдия".
По думите на адвокат Величков компетентен съд по делото "Коцев" е варненският, "тъй като лице с имунитет в т.нар. организирана престъпна група няма, ничий имунитет не е поискан и ничие име от прокуратурата не е заявено, т.е. няма такъв човек":
"Делото няма място в София, защото не се гледа спрямо лице с имунитет. Това са много сериозни нарушения, които най-вероятно ще имат изключително сериозен международен отзвук и потвърждават, че става въпрос за политическо дело, по което имаме политически затворници - Благомир Коцев и Никола Барбутов".
Стоев
Коментиран от #24, #46
16:24 25.09.2025
Последния Софиянец
Коментиран от #23, #53
16:25 25.09.2025
3 бен Ходжа
Четири състава на съда потвърждават мярката му за неотклонение. И четирите ли са на Пеевски?
Коментиран от #55
16:27 25.09.2025
пеев
16:31 25.09.2025
9 Разкрития
Якова е ръководител на катастрофалния проект за интегриран градски транспорт, макар че няма предишен опит в управление на проекти – а това е ключово изискване. Уволнена е малко е след встъпването в длъжност на кмета Коцев.
Кариерата ѝ в НАП също завършва с уволнение през 2012 г. – със заповед за „най-ниска възможна оценка при атестиране“.
Срещу Якова е подаден сигнал до прокуратурата от екипа на Коцев.
Оказа, че преписката по сигнала срещу Якова е прекратена преди да стане свидетел. ... пр. пр. 2330/2024 на ОП Варна. "Преписката е решена от прокурор. Постановление: Преписката е прекратена." Прекратяването без съдебен контрол обаче е една правна нула - Сарафов винаги може да възобнови.
Както пламенка, така и Якова е на прокурорска каишка.
16:32 25.09.2025
11 Разкрития
Оказва се, обаче, че разузнавачът е нещо като „любим съдия“ на кокаиновия крал. През далечната 2014 състав с председател Илиев оправда на втора инстанция Брендо за наркотрафик – и промени мярката му от домашен арест в подписка. Впоследствие Брендо изчезна безследно в чужбина, като едва наскоро се върна да си излежи доброволно присъдата. Благодарение на същия съдия Илиев, той обаче реално ще лежи относително кратко. Той спести 10 години затвор на Брендо
16:33 25.09.2025
Някой
16:33 25.09.2025
дядо
16:35 25.09.2025
бумеранг
16:37 25.09.2025
604
Коментиран от #44
16:38 25.09.2025
оня с коня
16:38 25.09.2025
Нищо лошо няма в това
16:40 25.09.2025
Ми че то
16:41 25.09.2025
Най маловажното
16:42 25.09.2025
В Белене!
16:43 25.09.2025
Всеки председател
16:45 25.09.2025
Промяна
Коментиран от #41
16:46 25.09.2025
23 Промяна
До коментар #2 от "Последния Софиянец":ПОЗОР СТЕ НАГЛИ СОРОСНИ САБОТОЖНИЦИ ПОЗОР СТЕ ТИ КАТО КАКЪВ РАЗНАСЯШ ПРОСТОТИИТЕ СИ Я СЕ ВИЖ ПРЕД ОГЛЕДАЛОТО ЧОВЕЧЕ ПЛАТЕН БЕЗДЕЛНИК СИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #45
16:47 25.09.2025
24 Кит
До коментар #1 от "Стоев":Когато идолите на жълтопватариата от ПП-ДС се пробваха да изиграят хорцето с руснаците от "Джемкорп" - това хорце какво олицетворяваше, национално отговорната политика?
Когато мис Асена обикаляше телевизиите с легендите за осемте милиарда и онова, което щяла да построи само за година с тях - и това ли нищо не олицетворяваше, мозъче?
16:47 25.09.2025
Като не ви харесва
16:47 25.09.2025
питам
16:49 25.09.2025
Лелееее майко ....
16:53 25.09.2025
гост
16:54 25.09.2025
Стига сте врякали
16:56 25.09.2025
Тома
Коментиран от #59
16:57 25.09.2025
Па почнете
16:58 25.09.2025
32 Страната на npaceтата 🐷🐷
В писмо до Европейската комисия , председателката на либералната група „Обнови Европа“ Валери Хайер обвини българското правителство, че използва независимия антикорупционен орган на страната като оръжие срещу политическите му опоненти.
„Най-тревожното доказателство за това институционално извращение е лишаването от свобода на Благомир Коцев, демократично избрания кмет на Варна“, каза тя.
„Един важен етап, предназначен да гарантира институционална независимост, се използва като оръжие за неутрализиране на демократично избраната опозиция чрез политизирано прилагане – пряка атака срещу демократичните ценности, които са в основата на нашия европейски проект“.
Коментиран от #51
16:58 25.09.2025
33 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !
МВФ искат увеличение на данъците в страната, заради задаващия се огромен проблем с бюджетния дефицит.
Столчето под "Д"-то на намагнетизирания Шиши, започва да се клати! Всичките му амбиции, че просто така ще завладее изцяло държавата и ще получи международна легитимация са илюзия!
Общественият натиск също се засилва! Хората просто няма да приемат Шиши за цар! Само въпрос на време е къщата му от карти да рухне!
17:00 25.09.2025
Детска градина
17:00 25.09.2025
В Белене!
17:00 25.09.2025
В Белене!
17:03 25.09.2025
Горски
Коментиран от #43
17:05 25.09.2025
А така
17:06 25.09.2025
Коста
17:09 25.09.2025
И бухаме американците
17:09 25.09.2025
41 ПРОМЯНА
До коментар #22 от "Промяна":ДВЕТЕ МАЗНИ ПАРЧЕТА, ТИКВАТА БОРИСОВ И ДЕБЕЛОТО МОМЧЕ ТРЯБВА ДА СА В КИЛИЯТА, А НЕ КОЦЕВ.
Коментиран от #49
17:10 25.09.2025
Карина
17:12 25.09.2025
43 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷
До коментар #37 от "Горски":📌 Преписка 1961/2021 на ОП Варна
📌 Пламенка е на “прокурорска каишка”
📌 Прекратено досъдебно, но на трупчета
📌 Масон и “правилните” съдии за Коцев
Фирмата на прокурорския свидетел срещу кмета на Варна Благомир Коцев - прочутата вече Пламенка Димитрова - е била обект на досъдебно производство на Варненската окръжна прокуратура (преписка 1961/2021). Това се случва след като ВКП получава доклад от АДФИ за фирмата “Залива 47-СП”. Производството е прекратено, но може във всеки един момент да бъде възобновено от главния прокурор. Отделно от това, счетоводителката на фирмата е осъдена за длъжностни престъпления и съставяне на документи с невярно съдържание. С други думи, свидетелят Пламенка е на “прокурорска каишка” и е сериозно мотивирана да говори това, което ѝ подсказват от другия край на повода.
Окончателно решение на Върховния касационен съд от май т.г. дружеството „Залива – 47 СП“ на пламенка е осъдено за кражбата на електроенергия на стойност близо 28 хил. лв.
17:12 25.09.2025
44 Коста
До коментар #15 от "604":Опитват се чрез натиск да изкарат Коцев от ареста да не пропее. Че са му слаби ангелите. Пропее ли и Асан по пеньоар при бай Ставри... Че и изнудват и заплашват. Искат спиране на милиарди към България... Щот заради тясно партийни интереси са готови да жертват милиарди. Нали така стана и във Варна. Елате и проверете какви пари са влезли в бюджета и защо НЕ. Варна прилича на изоставено село
17:14 25.09.2025
45 ПРОМЯНА
До коментар #23 от "Промяна":КРАДЦИ КАТО ТИКВАТА БОРИСОВ И ШИШКОТО ПЕЕФСКИ КОМАНДВАТ СЪДА И ПРОКУРАТУРАТА. ПОЗОР!
17:14 25.09.2025
46 Точно така
До коментар #1 от "Стоев":И през соца имаше такова "политически" затворници - крадци, корупционери и диверсанти. Но тогава имаше лагери, а сега има "демократични" неправителсвени организации
17:16 25.09.2025
коко
17:18 25.09.2025
Свилен
17:18 25.09.2025
49 Промяна
До коментар #41 от "ПРОМЯНА":КОРНАЗ СИ ТУК ПО САЙТОВЕТЕ ВЪРВИ ЛИЧНО НА ТЯХ КАЖИ ТОВА ПЛАТЕНИ БЕЗДЕЛНИЦИ
Коментиран от #60
17:19 25.09.2025
50 Разкрития
Новата командирована звезда
Миналата седмица медиите и обществеността бяха изненадани да видят току-що командирован районен прокурор да се явява по делото за ареста на варненския кмет Коцев в СГС. Патаринска е командирована от Районна прокуратура Плевен, като е общоизвестно как районните прокуратури принципно разследват най-леките престъпления. Т.е. изначално стои въпросът с каква компетентност разполага тя, за да се явява по „тежки“ корупционни дела в столицата.
Милион лева за две овце и три говеда
Оказва се, че срещу семейство Патарински има подавани сигнали през годините, основно заради дейността на Руслан Патарински (съпруг на Велислава) в сферата на земеделието – и конкретно в усвояването на значителни по размер земеделски субсидии, наближаващи сумарно един милион лева.
Патарински и майка му „през годините 2017-2022 са получили суми основно по схемите за подпомагане СЕПП, ФД, акциз и Натура 2000 в размер надхвърлящ общо 920 000 лв.“ Дай боже всекиму, както се казва. Но става и по-интересно. Прокурорът от Търговище установява, че на заявените за подпомагане стотици декари са отглеждани общо… „две овце“ и „три говеда“
17:20 25.09.2025
Кучкар на пудели
17:22 25.09.2025
53 кАпЙейка с кухая лейка
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Я ше дойдем, да ги свалим гадовете.Сакам,освен сирини в сандвичите да муунете и мияонеза,и червен лук.И повечко .У колку чъсъ ша бъди, и дека.
17:23 25.09.2025
коко
17:24 25.09.2025
55 А даже
До коментар #3 от "бен Ходжа":Подсъдността не е на този съд. Нека има правосъдие, но това не е такова.
17:25 25.09.2025
56 Байно,
17:29 25.09.2025
57 БЪЗ БЪНИ
17:33 25.09.2025
58 коко
17:33 25.09.2025
59 Като не крадеш кокошки
До коментар #30 от "Тома":няма да се оплакваш тук.
17:35 25.09.2025
60 Промяна
До коментар #49 от "Промяна":НЯМА ПО ГОЛЕМИ КРАДЦИ ОТ ТИКВАТА И ШИШИ.
17:38 25.09.2025
61 Перо
17:49 25.09.2025