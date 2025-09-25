Велислав Величков: В България има политически затворници - Благомир Коцев и Никола Барбутов

Има триединство на КПК, Прокуратура и дирижирано назначени съдебни състави чрез неслучайно разпределение на делата.

Това каза пред БНР адвокат Велислав Величков от "Правосъдие за всеки", като добави, че "делата се разпределят ръчно в Апелативния съд от неговия заместник-председател съдия Желязков, който досега беше по всички мерки - на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов и на кмета на Варна Благомир Коцев, но си направи отвод, защото съдебният състав бил атакуван от юристи и от граждански организации, но лично назначи следващия председател на състава - Стефан Илиев, който е щатен офицер от Държавна сигурност (ДС), който потвърди оставането на Коцев в ареста. От тримата съдии в състава двама са служители на ДС и един специализиран съдия".

По думите на адвокат Величков компетентен съд по делото "Коцев" е варненският, "тъй като лице с имунитет в т.нар. организирана престъпна група няма, ничий имунитет не е поискан и ничие име от прокуратурата не е заявено, т.е. няма такъв човек":

"Делото няма място в София, защото не се гледа спрямо лице с имунитет. Това са много сериозни нарушения, които най-вероятно ще имат изключително сериозен международен отзвук и потвърждават, че става въпрос за политическо дело, по което имаме политически затворници - Благомир Коцев и Никола Барбутов".