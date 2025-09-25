Калин Стоянов: Радев публично направи опит да всява смут, омраза и разделение в българското общество

„Днес, в своя типичен стил, върховният разединител на нацията, Румен Радев, отново публично направи опит да всява смут, омраза и разделение в българското общество“, написа депутатът от „ДПС-Ново начало” Калин Стоянов във Facebook.
По-рано днес президентът Румен Радев отправи остри критики към мнозинството в парламента.
„Съгласен съм с метафората за „изграждане на стена“, но тя категорично трябва да бъде насочена именно към Радев. Крайно време е да се ограничи възможността на този самозабравил се човек да се меси по какъвто и да е начин в дейността на изпълнителната власт", пише Стоянов.
„Радев, който „произвежда“ партии на килограм и дори съдейства на някои от тях да влизат през задния вход в Народното събрание, говори за „ортаци“ в политиката. Нека не забравяме, че именно той е „кръстникът“ на партия „Продължаваме промяната“, която впоследствие лично нарече „шарлатани“ тогава, когато разбра, че са излъгали и него. Той създаде тази формация, чиито горчиви плодове все още берем в резултат на некадърното им управление. И колкото и двулично да се опитва да се разграничи от тях, това няма как да се случи, защото техният лозунг все още гласи: „С вас сме, господин президент.“, пише още Калин Стоянов.
„За „моркови и тояги“ говори Радев, който умело се е заобиколил с послушковци, на които рядко подхвърля по някое „морковче“ от онези, които му влачат част от неговата администрация, използвайки дори „придворната“ му таксиметрова компания НСО", пише още Стоянов.
„За „бухалки в държавния апарат“ говори човекът, който еднолично и чрез своите политически „рожби“ управляваше държавата в продължение на 4-5 години, като без притеснение ударно назначаваше свои хора във всички министерства, агенции, бордове на директори, служби и т.н. И до днес на различни постове в държавната администрация стоят именно кадри, назначени от Радев. Последният отказва да приеме факта, че в момента страната се управлява от редовно правителство, а не от назначен и контролиран от него кабинет. Ясно е, че стабилизирането на България и усилията на правителството да решава проблемите на хората видимо изнервят Радев, който се чувства най-комфортно тогава, когато цари несигурност, хаос, анархия и корупция, от които той черпи своята сила", пише той.
„А що се отнася до НСО, все още очаквам отговори на въпросите, които официално зададох на Радев, във връзка със събитията от 10.08.2025 г. във Варна: необосновано многобройният президентски кортеж, който блокира целия град. Освен това обществото очаква обяснение и за семейния подарък на съпругата на Радев, автомобил BMW 750e хибрид, закупен със средства на държавата", завършва постът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #14, #18, #56, #62
20:17 25.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Промяна
Коментиран от #23, #53, #63
20:19 25.09.2025
4 ЗАКЪСАЛИ СА ГО
20:19 25.09.2025
5 1357
20:19 25.09.2025
6 Скрийте го това
20:20 25.09.2025
7 Къкю
20:20 25.09.2025
8 1212
20:20 25.09.2025
9 ФАКТ
20:20 25.09.2025
10 Град Симитли
20:20 25.09.2025
11 си дзън
Коментиран от #20
20:20 25.09.2025
12 43215
20:20 25.09.2025
13 калинчо мама дописнико
Нещо за Лафките на Прасето или кюлчетата в чекмеджето
на Буда да си чу ВАЛ ? Със заплатата в рицете ти дават и дописката
кух милицюнер !
20:21 25.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Промяна
Коментиран от #27
20:21 25.09.2025
16 Спецназ
Докато беше във Властта гледаше и слушаше Президента все едно Господ му проповядва Словото.
Сега като се изшмули от министерския костюм, отдолу изпълзя един ПЛЪХ!! ФАКТ!
20:21 25.09.2025
17 Емигрант
Коментиран от #26
20:22 25.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Mими Кучева🐕🦺
20:22 25.09.2025
20 АЩА
До коментар #11 от "си дзън":18.02.2026 ти е термина.
20:23 25.09.2025
21 Аз съм от ссср
20:23 25.09.2025
22 Ново начало
20:23 25.09.2025
23 Промяна
До коментар #3 от "Промяна":Абе гербав безделник, ти пак ли си тук?! Марш в зайчарника на простата Тиква!
Коментиран от #30
20:24 25.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Промяна
До коментар #17 от "Емигрант":ХахахахахахаНещо си объркал прости дописници хахахаха Човекът има своето развитие НЕ драска гнусотии тук постоянно Хахахаха Иначе вие сте излишни хахахаха
Коментиран от #29
20:25 25.09.2025
27 Промяна
До коментар #15 от "Промяна":Абе гербав безделник, ти пак ли си тук?! Марш в зайчарника на простата Тиква!
20:25 25.09.2025
28 Боруна Лом
20:26 25.09.2025
29 Промяна
До коментар #26 от "Промяна":Абе гербав безделник, ти пак ли си тук?! Марш в зайчарника на простата Тиква!
Коментиран от #39
20:26 25.09.2025
30 Промяна
До коментар #23 от "Промяна":Хахахаха Самопростотии обиди закани Що така хахахахаха Ходихте ли при Боец и Барек хахахахаха
Коментиран от #44
20:26 25.09.2025
31 пешо
20:26 25.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Аква
20:27 25.09.2025
34 Някой
Този трябваше да е разследван, където полицаи неправомерно участват в протести (забранено при МВР, военни и доктори), ползвайки държавни коли, в униформи и с оръжия. Ако е съорганизатор, трябваше да му се търси наказателна отговорност.
20:27 25.09.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ейййййй милиционерчето
20:27 25.09.2025
37 Стенли
20:28 25.09.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Промяна
До коментар #29 от "Промяна":Крадец на НИКОВЕ СИ ЗАЩО ДРУГО не можа ли да измислиш хахахаха
Коментиран от #49
20:28 25.09.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Импийчмънт за главатарят на шарлатаните
20:28 25.09.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Да да да
20:29 25.09.2025
44 Промяна
До коментар #30 от "Промяна":Абе гербав крадец ибезделник, ти пак ли си тук?! Марш в зайчарника на простата Тиква!
20:29 25.09.2025
45 Гост
20:30 25.09.2025
46 Атлантиците всяват
20:30 25.09.2025
47 зрител
20:30 25.09.2025
48 И с такъв
20:31 25.09.2025
49 Промяна
До коментар #39 от "Промяна":Герберската простотия и кражби са те обладали и пак си налазил гнусно сайта. Марш в зайчарника на крадливата Тиква Борисов!
Коментиран от #77
20:31 25.09.2025
50 хи хи
20:31 25.09.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 на едни козляци
20:32 25.09.2025
53 Милен
До коментар #3 от "Промяна":Е па то и институцията министерски съвет е излишна, при положение, че си имаме шиши, който да решава всички важни въпроси.
Коментиран от #81
20:32 25.09.2025
54 Сопола
Калин Очите какво още чака, че не заминава и той за Дубай при батковците си с големи Д - та?
20:33 25.09.2025
55 Тъпичко е това
20:33 25.09.2025
56 Сопола
До коментар #1 от "Сатана Z":... и не само обувките на Прасето...
20:34 25.09.2025
57 Тун Тун Кратун
20:35 25.09.2025
58 Горски
20:35 25.09.2025
59 КАЛИНкеее
20:37 25.09.2025
60 жмъц
20:37 25.09.2025
61 Стоян Калинов
Да пребори,колко гласа стоят зад него и колко за Радев!
20:38 25.09.2025
62 Ха ха ха
До коментар #1 от "Сатана Z":гласували,ама друг път.Заблудени ко-пейки,много се смеят с вас.....ха ха
Коментиран от #86
20:39 25.09.2025
63 Институцията нс е излишна
До коментар #3 от "Промяна":Там са 240 нищоправци водени от една грозотия отхвърлила и пренебрегнала мнението на 604 000 БЪЛГАРИ!!!😡😡😡 От нс идват всичките беди за БЪЛГАРИЯ 😡😡😡😡😡😡😡
20:39 25.09.2025
64 Шишилизация
20:40 25.09.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Кичу
20:43 25.09.2025
67 Не лази бе депесарско подлого
20:43 25.09.2025
68 Смешко
20:44 25.09.2025
69 Иван
Коментиран от #79
20:45 25.09.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Хе-хе
20:47 25.09.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 ха ха
20:49 25.09.2025
74 20.50
20:50 25.09.2025
75 Гнусен
20:53 25.09.2025
76 Българин
20:54 25.09.2025
77 Промяна
До коментар #49 от "Промяна":Леко си задъхан от драсканиците си хахахаха Крадец на НИКОВЕ Измисли нещо по така но не можеш Хахахахаха
20:54 25.09.2025
78 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
79 Промяна
До коментар #69 от "Иван":Нещо си се объркал Провери и тогава лъжи тук ДПС 300ХИЛЯДИ С ВАС СЪМ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ БСП СЪЩО БЯХА ЗАБЛУДЕНИ ТОГОВА И НЯКЪДЕ ОКОЛО 1 МИЛИОН И 500 ХИЛЯДИ МИСЛЯ БЕШЕ ЗА ВТОРИЯТ МАНДАТ НО ИЗЛЕЗЕ ЛИ ОТ ПРЕЗИДЕНСТВОТО ТОГАВА ДА ВИДИМ
Коментиран от #93
20:58 25.09.2025
80 Бойко
20:58 25.09.2025
81 Промяна
До коментар #53 от "Милен":Не не е така Смятам Асенчо Киро и Лена Те действат навсякъде виждам Останалите са излишни Те са СЪД Прокуратура Полиция че вече и в ЕП се разпореждат Лена Киро и Асен Те са
Коментиран от #91
21:01 25.09.2025
82 Емил
Неуспелите се опитват да се сравняват с ПРЕЗИДЕНТА Хахахахаха!!!
21:05 25.09.2025
83 ШЕФА
21:06 25.09.2025
84 ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ
21:07 25.09.2025
85 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
86 Сатана Z
До коментар #62 от "Ха ха ха":Румбата изкара цели два мандата ма,госпожа.
21:08 25.09.2025
87 И тоя Сульо
21:09 25.09.2025
88 Без име
21:09 25.09.2025
89 мхм
21:11 25.09.2025
90 Варна
21:11 25.09.2025
91 Промяна
До коментар #81 от "Промяна":Пак си тук, гербаво-пеевско недоносче. Марш в зайчарника на простата и крадлива Тиква!
21:13 25.09.2025
92 БАЙ СТАВРИ
Коментиран от #96
21:14 25.09.2025
93 Промяна
До коментар #79 от "Промяна":Гербавите окрадоха Отечеството ни и прокудиха милиони хора в чужбина. Марш в зайчарника на простата и крадлива Тиква!
21:15 25.09.2025
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 КАЛИНЧО ЗАЩО ИЗЛАГАШ С.КОСТИ
21:16 25.09.2025
96 Виж сега,
До коментар #92 от "БАЙ СТАВРИ":Много правописни грешки допускаш.
21:17 25.09.2025