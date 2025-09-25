Новини
България »
Калин Стоянов: Радев публично направи опит да всява смут, омраза и разделение в българското общество

Калин Стоянов: Радев публично направи опит да всява смут, омраза и разделение в българското общество

25 Септември, 2025 20:14 1 040 96

  • калин стоянов-
  • румен радев

Съгласен съм с метафората за „изграждане на стена“, но тя категорично трябва да бъде насочена именно към Радев. Крайно време е да се ограничи възможността на този самозабравил се човек да се меси по какъвто и да е начин в дейността на изпълнителната власт

Калин Стоянов: Радев публично направи опит да всява смут, омраза и разделение в българското общество - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Днес, в своя типичен стил, върховният разединител на нацията, Румен Радев, отново публично направи опит да всява смут, омраза и разделение в българското общество“, написа депутатът от „ДПС-Ново начало” Калин Стоянов във Facebook.

По-рано днес президентът Румен Радев отправи остри критики към мнозинството в парламента.

„Съгласен съм с метафората за „изграждане на стена“, но тя категорично трябва да бъде насочена именно към Радев. Крайно време е да се ограничи възможността на този самозабравил се човек да се меси по какъвто и да е начин в дейността на изпълнителната власт", пише Стоянов.

„Радев, който „произвежда“ партии на килограм и дори съдейства на някои от тях да влизат през задния вход в Народното събрание, говори за „ортаци“ в политиката. Нека не забравяме, че именно той е „кръстникът“ на партия „Продължаваме промяната“, която впоследствие лично нарече „шарлатани“ тогава, когато разбра, че са излъгали и него. Той създаде тази формация, чиито горчиви плодове все още берем в резултат на некадърното им управление. И колкото и двулично да се опитва да се разграничи от тях, това няма как да се случи, защото техният лозунг все още гласи: „С вас сме, господин президент.“, пише още Калин Стоянов.

„За „моркови и тояги“ говори Радев, който умело се е заобиколил с послушковци, на които рядко подхвърля по някое „морковче“ от онези, които му влачат част от неговата администрация, използвайки дори „придворната“ му таксиметрова компания НСО", пише още Стоянов.

„За „бухалки в държавния апарат“ говори човекът, който еднолично и чрез своите политически „рожби“ управляваше държавата в продължение на 4-5 години, като без притеснение ударно назначаваше свои хора във всички министерства, агенции, бордове на директори, служби и т.н. И до днес на различни постове в държавната администрация стоят именно кадри, назначени от Радев. Последният отказва да приеме факта, че в момента страната се управлява от редовно правителство, а не от назначен и контролиран от него кабинет. Ясно е, че стабилизирането на България и усилията на правителството да решава проблемите на хората видимо изнервят Радев, който се чувства най-комфортно тогава, когато цари несигурност, хаос, анархия и корупция, от които той черпи своята сила", пише той.

„А що се отнася до НСО, все още очаквам отговори на въпросите, които официално зададох на Радев, във връзка със събитията от 10.08.2025 г. във Варна: необосновано многобройният президентски кортеж, който блокира целия град. Освен това обществото очаква обяснение и за семейния подарък на съпругата на Радев, автомобил BMW 750e хибрид, закупен със средства на държавата", завършва постът.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    107 7 Отговор
    Абе,гащник,когато за Радев гласуваха 2.500 000 българи ти лъскаше обувките на Пеевски

    Коментиран от #14, #18, #56, #62

    20:17 25.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Промяна

    12 76 Отговор
    Институцията президенство е излишна ОЩЕ повече вице нищоправещи Само прибират държавни лесни пари и се крият в президенството

    Коментиран от #23, #53, #63

    20:19 25.09.2025

  • 4 ЗАКЪСАЛИ СА ГО

    72 3 Отговор
    Щом тоя трябва да им защитава тезите. Явно бджета е издаден и идат избори.

    20:19 25.09.2025

  • 5 1357

    82 4 Отговор
    Скоро ще ринеш само кочината на тартора си 🐷 некадърни продажни хора

    20:19 25.09.2025

  • 6 Скрийте го това

    73 2 Отговор
    безгръбначно мекотело.....Стига вече с едни и същи изтъркани галоши - подложки .Не ви ли омръзна само да дразните хората

    20:20 25.09.2025

  • 7 Къкю

    63 3 Отговор
    Човек на ДП ли е значи е мазник,натегач и ду--ч, от такива професионализъм не очаквай.

    20:20 25.09.2025

  • 8 1212

    65 2 Отговор
    Този е злоупотребен и ще бъде изхвърлен!

    20:20 25.09.2025

  • 9 ФАКТ

    61 2 Отговор
    И ТОЗ КИРЯКСТЕФЧОВЕЦ СЛУГА НА САТАНАТА

    20:20 25.09.2025

  • 10 Град Симитли

    40 3 Отговор
    Читак!

    20:20 25.09.2025

  • 11 си дзън

    8 59 Отговор
    Радев публично слугува на русията, като повтаря нейните опорки

    Коментиран от #20

    20:20 25.09.2025

  • 12 43215

    6 48 Отговор
    Забелязахте ли, че празникът на Независимостта тази година навсякъде мина спокойно. Причината е, че кРадев не се появи никъде, за да пусне за пореден път отрова!

    20:20 25.09.2025

  • 13 калинчо мама дописнико

    45 2 Отговор
    само Ра дефф ти е в кухата тиква.
    Нещо за Лафките на Прасето или кюлчетата в чекмеджето
    на Буда да си чу ВАЛ ? Със заплатата в рицете ти дават и дописката
    кух милицюнер !

    20:21 25.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Промяна

    5 40 Отговор
    Радев беше избран вторият път благодарение на ДПС и на С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ След излизането му от институцията незнам откъде и кого ще примамва ОТ Проруските ли от Божковите Гелове ли от Измамниците ли незнам

    Коментиран от #27

    20:21 25.09.2025

  • 16 Спецназ

    47 2 Отговор
    Калин е еничарин на Шопара- ФАКТ!

    Докато беше във Властта гледаше и слушаше Президента все едно Господ му проповядва Словото.

    Сега като се изшмули от министерския костюм, отдолу изпълзя един ПЛЪХ!! ФАКТ!

    20:21 25.09.2025

  • 17 Емигрант

    32 3 Отговор
    Човек когато следи медията Факти.бг.остава с чувството, че освен, че е платена и зависима тази медия, но и, че участва в състезание колко повече прости политици ще отрази за клиентите си ! Този засега е черешката на медията !

    Коментиран от #26

    20:22 25.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Mими Кучева🐕‍🦺

    30 2 Отговор
    То па едно общество!Фани Тиквата удари Шиши!🐖🐷🌈🛴🥳🤣👍

    20:22 25.09.2025

  • 20 АЩА

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "си дзън":

    18.02.2026 ти е термина.

    20:23 25.09.2025

  • 21 Аз съм от ссср

    36 2 Отговор
    Къде ти е чалмата господин слуга?

    20:23 25.09.2025

  • 22 Ново начало

    32 2 Отговор
    Калинке, ин ти ги е слаб интелектот! Пред Президента ще мълчиш и ще козируваш смешен си! Разбирам, че не ти стигат парите, ама се зашпи за бога, ако си вярваш де!!!

    20:23 25.09.2025

  • 23 Промяна

    33 2 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    Абе гербав безделник, ти пак ли си тук?! Марш в зайчарника на простата Тиква!

    Коментиран от #30

    20:24 25.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Промяна

    2 13 Отговор

    До коментар #17 от "Емигрант":

    ХахахахахахаНещо си объркал прости дописници хахахаха Човекът има своето развитие НЕ драска гнусотии тук постоянно Хахахаха Иначе вие сте излишни хахахаха

    Коментиран от #29

    20:25 25.09.2025

  • 27 Промяна

    16 4 Отговор

    До коментар #15 от "Промяна":

    Абе гербав безделник, ти пак ли си тук?! Марш в зайчарника на простата Тиква!

    20:25 25.09.2025

  • 28 Боруна Лом

    20 2 Отговор
    МИЗЕРНИК ПРОЗЗЗД

    20:26 25.09.2025

  • 29 Промяна

    18 3 Отговор

    До коментар #26 от "Промяна":

    Абе гербав безделник, ти пак ли си тук?! Марш в зайчарника на простата Тиква!

    Коментиран от #39

    20:26 25.09.2025

  • 30 Промяна

    2 11 Отговор

    До коментар #23 от "Промяна":

    Хахахаха Самопростотии обиди закани Що така хахахахаха Ходихте ли при Боец и Барек хахахахаха

    Коментиран от #44

    20:26 25.09.2025

  • 31 пешо

    13 2 Отговор
    изчезнете боклуци

    20:26 25.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Аква

    22 2 Отговор
    Не Радев, а ТИ лично го правиш - интригант и клеветник, платен щатен слуга на корумпето. Колко си гнусен!

    20:27 25.09.2025

  • 34 Някой

    22 3 Отговор
    Този Калин Стоянов нали като министър в МВР нямаше общо с Пеевски? Сега негов депутат.
    Този трябваше да е разследван, където полицаи неправомерно участват в протести (забранено при МВР, военни и доктори), ползвайки държавни коли, в униформи и с оръжия. Ако е съорганизатор, трябваше да му се търси наказателна отговорност.

    20:27 25.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ейййййй милиционерчето

    23 3 Отговор
    На батко Делянчо ....Как хубаво се е настанило в скута му и джафка като пинчер когато е в обятията на стопанина си ,а когато стопанина го няма подвива опашка и се крие като мишка😡😡😡

    20:27 25.09.2025

  • 37 Стенли

    22 4 Отговор
    Този е един доста противен индивид

    20:28 25.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Промяна

    4 5 Отговор

    До коментар #29 от "Промяна":

    Крадец на НИКОВЕ СИ ЗАЩО ДРУГО не можа ли да измислиш хахахаха

    Коментиран от #49

    20:28 25.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Импийчмънт за главатарят на шарлатаните

    5 20 Отговор
    Импийчмънт за главатарят на шарлатаните. Импийчмънт за продажникът. Импийчмънт за Радев който предаде България и който продаде България на Турция, чрез сделката за Боташ която лично той е договорил. Сваляне НС имунитетът, съд и затвор за корумпираният предател на всички българи.

    20:28 25.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Да да да

    10 4 Отговор
    Когато атовете се ритат, магаретата да си траят

    20:29 25.09.2025

  • 44 Промяна

    15 4 Отговор

    До коментар #30 от "Промяна":

    Абе гербав крадец ибезделник, ти пак ли си тук?! Марш в зайчарника на простата Тиква!

    20:29 25.09.2025

  • 45 Гост

    13 3 Отговор
    А тоя е, може би, най-г"н"ус"н"о"т"о и д"о"л"н"о под"об"ие на човек. От"вр"ат!

    20:30 25.09.2025

  • 46 Атлантиците всяват

    11 4 Отговор
    смут, омраза и разделение в българското общество !

    20:30 25.09.2025

  • 47 зрител

    19 4 Отговор
    ПРЕЗИДЕНТА РАДЕВ Е ПИЧ...

    20:30 25.09.2025

  • 48 И с такъв

    15 3 Отговор
    като теб ли да се обединява българските общество ? Ни очи , ни срама ! От клон на клон !

    20:31 25.09.2025

  • 49 Промяна

    12 4 Отговор

    До коментар #39 от "Промяна":

    Герберската простотия и кражби са те обладали и пак си налазил гнусно сайта. Марш в зайчарника на крадливата Тиква Борисов!

    Коментиран от #77

    20:31 25.09.2025

  • 50 хи хи

    15 2 Отговор
    Чихуахуа-та на шиши.

    20:31 25.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 на едни козляци

    16 3 Отговор
    Все Радев им виновен . Пълни некадърняци са .

    20:32 25.09.2025

  • 53 Милен

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    Е па то и институцията министерски съвет е излишна, при положение, че си имаме шиши, който да решава всички важни въпроси.

    Коментиран от #81

    20:32 25.09.2025

  • 54 Сопола

    13 3 Отговор
    Прасето избяга с 200 към Дубай при ортаците си Таки от вис 2 и Ами.
    Калин Очите какво още чака, че не заминава и той за Дубай при батковците си с големи Д - та?

    20:33 25.09.2025

  • 55 Тъпичко е това

    15 4 Отговор
    Калин Стоянов. Нищо не печели с подобни глупости

    20:33 25.09.2025

  • 56 Сопола

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    ... и не само обувките на Прасето...

    20:34 25.09.2025

  • 57 Тун Тун Кратун

    13 2 Отговор
    Изкара заплатата и днес...

    20:35 25.09.2025

  • 58 Горски

    16 3 Отговор
    Този дето като министър се изкарваше независим, стана депутат на Пеевски. И организира протест сред полицаи, което е престъпление. Те нямат право на ефективни такива. Като през това време ползваха държавни коли, в униформи и с въоръжение. Защо депутатите излизат във ваканция, а не в отпуск?-Защото според Трудовия кодекс, в отпуск излизат само тези, които работят. Това продажно същество, дето го изритаха от МВР и веднага си пролича кой го беше купил да не се изказва неподготвен. Деградира до уличен клакьор! Ако нещо му е криво и не става на неговото - да знаете, че Русия му е виновна! Този не може да преглътне факта, че президентът не позволи да остане министър на вътрешните работи в служебно правителство. Целия е скован от злоба и жлъч.

    20:35 25.09.2025

  • 59 КАЛИНкеее

    12 3 Отговор
    ОДИ ПОЧЕШАЙ ШИ ШИ ПО ТОПКИТЕ , НЕ СИ КЛАСА ДА КОМЕНТИРАШ ПРЕЗИДЕНТА

    20:37 25.09.2025

  • 60 жмъц

    10 2 Отговор
    аз така и не разбирам, след като е толкова смотан Президента Радив, защо толко ва ги е страх от него!!! бил разединителе, кого разединява??!! какво очаква Калинкчо, че всички ще се втурнат да гласувата ДСП - Делян Славчев Пеевски ли?!??

    20:37 25.09.2025

  • 61 Стоян Калинов

    13 1 Отговор
    Днес със своя особен поглед този възпитаник на школата в Симеоново търси място под прожекторите.
    Да пребори,колко гласа стоят зад него и колко за Радев!

    20:38 25.09.2025

  • 62 Ха ха ха

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    гласували,ама друг път.Заблудени ко-пейки,много се смеят с вас.....ха ха

    Коментиран от #86

    20:39 25.09.2025

  • 63 Институцията нс е излишна

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    Там са 240 нищоправци водени от една грозотия отхвърлила и пренебрегнала мнението на 604 000 БЪЛГАРИ!!!😡😡😡 От нс идват всичките беди за БЪЛГАРИЯ 😡😡😡😡😡😡😡

    20:39 25.09.2025

  • 64 Шишилизация

    12 1 Отговор
    Много активна нова калинка😉

    20:40 25.09.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Кичу

    7 1 Отговор
    Станал гладен секретар

    20:43 25.09.2025

  • 67 Не лази бе депесарско подлого

    12 2 Отговор
    Жалък си в краката на Радев. Дори не бих прочел и едно изречение повече от заглавието на подлога като теб.

    20:43 25.09.2025

  • 68 Смешко

    11 1 Отговор
    Този ескремент какво иска да каже?

    20:44 25.09.2025

  • 69 Иван

    13 2 Отговор
    Пиша Радев е избран с повече гласове отколкото са гласували за всички в това измислено събрание.

    Коментиран от #79

    20:45 25.09.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Хе-хе

    6 0 Отговор
    Ето още един кандидат президент!

    20:47 25.09.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 ха ха

    5 2 Отговор
    калинчо вие не управлявате , просто сте слуги на олигарсите

    20:49 25.09.2025

  • 74 20.50

    6 1 Отговор
    Блъскам си главата, с липсващ акъл се боря и не доумявам, какво е това де политизирано МВР, че всичките му министри след като напуснат поста, стават депутати от Партията!?

    20:50 25.09.2025

  • 75 Гнусен

    6 1 Отговор
    И противен боклук, кой си ти да даваш оценка на президента, мекотело.

    20:53 25.09.2025

  • 76 Българин

    2 1 Отговор
    Мафията си изказва мнението. Гео политиката не спи, колкото и вечни да се чувстват не усещат как им идва момента. Така като гледам милост няма да има.

    20:54 25.09.2025

  • 77 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Промяна":

    Леко си задъхан от драсканиците си хахахаха Крадец на НИКОВЕ Измисли нещо по така но не можеш Хахахахаха

    20:54 25.09.2025

  • 78 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 79 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #69 от "Иван":

    Нещо си се объркал Провери и тогава лъжи тук ДПС 300ХИЛЯДИ С ВАС СЪМ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ БСП СЪЩО БЯХА ЗАБЛУДЕНИ ТОГОВА И НЯКЪДЕ ОКОЛО 1 МИЛИОН И 500 ХИЛЯДИ МИСЛЯ БЕШЕ ЗА ВТОРИЯТ МАНДАТ НО ИЗЛЕЗЕ ЛИ ОТ ПРЕЗИДЕНСТВОТО ТОГАВА ДА ВИДИМ

    Коментиран от #93

    20:58 25.09.2025

  • 80 Бойко

    7 2 Отговор
    Калинчо чудя се дали фес или чалма ще е по подходяща за теб За еничарите като теб и Данчо Ментата трябва да си знаеш мястото още дядо Вазов в Под игото го е написал и не си подавай повече главата папкай си от Пеевски и си дотам А може и да почнеш да учиш турски ще да ти помогне

    20:58 25.09.2025

  • 81 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Милен":

    Не не е така Смятам Асенчо Киро и Лена Те действат навсякъде виждам Останалите са излишни Те са СЪД Прокуратура Полиция че вече и в ЕП се разпореждат Лена Киро и Асен Те са

    Коментиран от #91

    21:01 25.09.2025

  • 82 Емил

    6 0 Отговор
    Хахахахаха!
    Неуспелите се опитват да се сравняват с ПРЕЗИДЕНТА Хахахахаха!!!

    21:05 25.09.2025

  • 83 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Пуделчето на Свинчо Калинката Калина пак джавка тъпотий и понеже е с умствен багаж на Амеба не може да запомни че повтаря вече една година едно и също.Джав,джав,ако не джавка няма депутатско място !

    21:06 25.09.2025

  • 84 ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ

    2 0 Отговор
    Тази смешна поД. ога не е ли с феномена в Дубсй? Нали му е десен таш. к, пък не го е взел с него.

    21:07 25.09.2025

  • 85 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 86 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Ха ха ха":

    Румбата изкара цели два мандата ма,госпожа.

    21:08 25.09.2025

  • 87 И тоя Сульо

    4 0 Отговор
    Някаква мижитурка се жалва. Президента Радев обединява българите да се противопоставят на корупцията и пагубния за България модел Борисов, Герб, Пеевски. Президента не обединява престъпници и крадци с нормалния българин.

    21:09 25.09.2025

  • 88 Без име

    3 0 Отговор
    Тоя пък нещастник от къде се появи?!

    21:09 25.09.2025

  • 89 мхм

    0 0 Отговор
    Калин БМВ-то

    21:11 25.09.2025

  • 90 Варна

    2 0 Отговор
    Стоян Калинков,абе мишок ти знаеш ли че си по жалък и от началника си Прасето ? Ето това е лицето на корумпираният некадърник,типичен съвременен проста..

    21:11 25.09.2025

  • 91 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Промяна":

    Пак си тук, гербаво-пеевско недоносче. Марш в зайчарника на простата и крадлива Тиква!

    21:13 25.09.2025

  • 92 БАЙ СТАВРИ

    1 0 Отговор
    ТАЗИ ВЕЧЕР БОЕЦ И ППДБ И ДРУГИ СЕ БЯХА САБРАЛИ ПРЕД ЦЕНТРАЛАТА НА ДПС-НОВО НАЧАЛО И СЛЕД ТОВА ОТИДОХА ПРИ ПАМЕТНИКА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ,КЪДЕТО ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЛИДЕРЪТ НА БОЕЦ ОБЯВИ ПО МЕГАФОНА ЧЕ УТРЕ 26 СЕПТЕМВРИ ОТ 11 ЧАСИ СЪБИРА БОЕЦ ,ППДБ И ДРУГИ И СЪЗДАВАТ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ ОТ ПЕЕВСКИ БОРИСОВ И МАФИЯТА И ЗАПОЧВАТ ПОЕТАПНО БЛОКАДИ ПЪРВО ВЪВ СОФИЯ И ПОСЛЕ ВЪВ СТРАНАТА НА ПЪТИЩА МАГИСТРАЛИ И ИНСТИТУЦИИ ДО СВАЛЯНЕ НА БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ И МАФИЯТА ОТ ВЛАСТА..ТОВА ЗА БЛОКАДИТЕ ГО ПИШЕХ И АЗ НЯКОЛКО ДНИ НО ОТ ВЪЗРАЖДАНЕ ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ВСИЧКИ КОИТО СА ПРОТИВ ПРИЕМАНЕ НА ЕВРОТО И ПАК ТОВА НЕЛИГИТИМНО ПРАВИТЕЛСТВО И МНОЗИНСТВА ВЪВ ПАРЛАМЕНТА.ВИДЯХ ТОВА ПО КАНАЛ 3 НА ЖИВО КАКТО И НЕДЯЛКО НЕДЯЛКОВ СТРАХИЛ АНГЕЛОВ ,ДЕЯН НИКОЛОВ ОТ ВЪЗРАЖДАНЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК НА ВЪЗРАЖДАНЕ ВЪВ СТОЛИЧНА ОБЩИНА ,РОСЕН МИЛЕНОВ И ДРУГИ ПРЕД ХОТЕЛ ХАЯШИ СЪС ВОДОПАДИТЕ НА ПРЕМИЕРА РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ И СЪПРУГАТА МУ.НО НЕ ВИДЯХ ОТ ДРУГИТЕ ОПОЗИЦИИ КАТО МЕЧ И ВЕЛИЧИЕ..ВЕЛИЧИЕ И ОСОБЕНО ИВЕЛИН ФАРАОНА ВМЕСТО ДА НАПАДА МАФИЯТА ПЕЕВСКИ И БОРИСОВ НАПАДА КОСТАДИНОВ И ВЪЗРАЖДАНЕ.

    Коментиран от #96

    21:14 25.09.2025

  • 93 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Промяна":

    Гербавите окрадоха Отечеството ни и прокудиха милиони хора в чужбина. Марш в зайчарника на простата и крадлива Тиква!

    21:15 25.09.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 КАЛИНЧО ЗАЩО ИЗЛАГАШ С.КОСТИ

    1 0 Отговор
    СРАМА НЯМАШЛИ ПИШЕТИ ЕДИН МИЛИЦИОНЕР ОТ ОЧИЛИЩЕ ЗА МИЛИЦИОНЕРИ СПРИ ДА ИЗЛАГАШ ИСТЕНСКИТЕ БЪЛГАРИ ОТ С КОСТИ.

    21:16 25.09.2025

  • 96 Виж сега,

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "БАЙ СТАВРИ":

    Много правописни грешки допускаш.

    21:17 25.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове