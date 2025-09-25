Калин Стоянов: Радев публично направи опит да всява смут, омраза и разделение в българското общество

„Днес, в своя типичен стил, върховният разединител на нацията, Румен Радев, отново публично направи опит да всява смут, омраза и разделение в българското общество“, написа депутатът от „ДПС-Ново начало” Калин Стоянов във Facebook.

По-рано днес президентът Румен Радев отправи остри критики към мнозинството в парламента.

„Съгласен съм с метафората за „изграждане на стена“, но тя категорично трябва да бъде насочена именно към Радев. Крайно време е да се ограничи възможността на този самозабравил се човек да се меси по какъвто и да е начин в дейността на изпълнителната власт", пише Стоянов.

„Радев, който „произвежда“ партии на килограм и дори съдейства на някои от тях да влизат през задния вход в Народното събрание, говори за „ортаци“ в политиката. Нека не забравяме, че именно той е „кръстникът“ на партия „Продължаваме промяната“, която впоследствие лично нарече „шарлатани“ тогава, когато разбра, че са излъгали и него. Той създаде тази формация, чиито горчиви плодове все още берем в резултат на некадърното им управление. И колкото и двулично да се опитва да се разграничи от тях, това няма как да се случи, защото техният лозунг все още гласи: „С вас сме, господин президент.“, пише още Калин Стоянов.

„За „моркови и тояги“ говори Радев, който умело се е заобиколил с послушковци, на които рядко подхвърля по някое „морковче“ от онези, които му влачат част от неговата администрация, използвайки дори „придворната“ му таксиметрова компания НСО", пише още Стоянов.

„За „бухалки в държавния апарат“ говори човекът, който еднолично и чрез своите политически „рожби“ управляваше държавата в продължение на 4-5 години, като без притеснение ударно назначаваше свои хора във всички министерства, агенции, бордове на директори, служби и т.н. И до днес на различни постове в държавната администрация стоят именно кадри, назначени от Радев. Последният отказва да приеме факта, че в момента страната се управлява от редовно правителство, а не от назначен и контролиран от него кабинет. Ясно е, че стабилизирането на България и усилията на правителството да решава проблемите на хората видимо изнервят Радев, който се чувства най-комфортно тогава, когато цари несигурност, хаос, анархия и корупция, от които той черпи своята сила", пише той.

„А що се отнася до НСО, все още очаквам отговори на въпросите, които официално зададох на Радев, във връзка със събитията от 10.08.2025 г. във Варна: необосновано многобройният президентски кортеж, който блокира целия град. Освен това обществото очаква обяснение и за семейния подарък на съпругата на Радев, автомобил BMW 750e хибрид, закупен със средства на държавата", завършва постът.