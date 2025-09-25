Новини
Проф. Веселин Вучков: Радев дразни управляващите, заради което те искат да му отнемат важно право по закон

Проф. Веселин Вучков: Радев дразни управляващите, заради което те искат да му отнемат важно право по закон

25 Септември, 2025 22:13 1 190 19

  • проф. веселин вучков-
  • арест-
  • благомир коцев-
  • президент-
  • нсо

Имам информация за сериозни кадрови промени в ДАНС. Бледото доверие към институциите е породено от самите тях. Да се отнеме правото на превоз на президента е политическо лицемерие

Проф. Веселин Вучков: Радев дразни управляващите, заради което те искат да му отнемат важно право по закон - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предложение за спиране на плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) заради ареста на кмета на Варна Благомир Коцев - за това са настояли от групата "Обнови Европа" в писмо до Европейската комисия.

"Прекалено амбициозно е да се смята, че заради едно наказателно дело могат да бъдат забавени такива плащания. Това, което би притеснило Брюксел, е темата "Честно правосъдие". Тя вълнува не само българските граждани, а и европейските институции", заяви бившият министър на вътрешните работи проф. Веселин Вучков в "Денят ON AIR".

Общественото внимание заради това дело се насочи към това дали е арестуван, или не, вместо към това дали има вина, коментира проф. Вучков за Bulgaria ON AIR.

"Не бих употребил словосъчетанието "политически затворник", тъй като не съм чел материалите по делото. По него могат да се зададат куп въпроси и главно дали за такова действие лицето може да бъде задържано. Вероятно има доказателства, събрани по делото, но не мога да си представя как точно са определени обстоятелствата, които изискват задържането му", допълни той.

По думите му има риск служби да бъдат подхлъзнати към пистата на политическо говорене.

"Големият въпрос е дали прокуратурата не е била впрегната от някои политически процеси. Назад във времето сме имали страшно много такива дела. Ако няма признаци за престъпна дейност, отговорните институции трябва да поемат отговорност. През годините службите са ползвани за бухалки", обясни гостът. Президентът дразни управляващите, заради което те искат да му отнемат важно право по закон, изтъкна проф. Веселин Вучков.

"Имам информация за сериозни кадрови промени в ДАНС. Бледото доверие към институциите е породено от самите тях. Да се отнеме правото на превоз на президента е политическо лицемерие. Въпросът с промените в НСО не е кой ще вози президента, а имаме ли нужда от такава мощна военизирана държавна структура за охрана и нужно ли е хора, които не заемат публична власт, да бъдат охранявани от българската армия", посочи още той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    11 15 Отговор
    Президентът дразни управляващите, като слугува на руснаците и всеки ден повтаря
    техните опорки.

    Коментиран от #3

    22:14 25.09.2025

  • 2 Откак свят светува

    3 3 Отговор
    Мазното отгоре плува.
    Кои са "управляващите" ⁉️

    22:16 25.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Мандатът на Радев изтича и нищо не могат да му направят.Ще го отнесе следващия президент.

    22:25 25.09.2025

  • 6 Марче, кво ста,а

    2 3 Отговор
    Цитирате гербераст.
    Свършиха ли
    ппейците
    шекерчо кокорча, самопровъзгласилия се академик
    И кремка я няма

    и ни дума за видинчанина спасен от Бою циганина от короната преди години, къде сега плюе срещу -КОЙ?

    БНР го отрази а вие не ...

    22:26 25.09.2025

  • 7 Факт

    9 0 Отговор
    Той ги дразни откак бе избран!

    22:31 25.09.2025

  • 8 Фен

    5 6 Отговор
    Радев, комплексираното генералче на Деса, довлече шмекерите, и с тях счупи държавата. Да му минава мандата, да си прави партийката/клубче, и да изтича в канала. Човек, който няма с какво позитивно да бъде запомнен.

    22:34 25.09.2025

  • 9 Анджо

    3 6 Отговор
    Нека се гордеят Българите с прекрасния избор на радев КЕША. А БОТАШ му е върховното постижение за неговата мила родина, БЪЛГАРИЯ.

    22:35 25.09.2025

  • 10 Ценко

    6 1 Отговор
    В България управлява единствено Делян Митрофеевски чрез неговото частно Дато

    22:41 25.09.2025

  • 11 Лего

    2 1 Отговор
    Вучков е книженспециалист свисоко мнение з особата си. Малко практика и много думи

    22:41 25.09.2025

  • 12 Анджо

    3 2 Отговор
    Няма ли да покаже пак юмрук, или кеша от спечеленото. Да ама не, аз ги скрих по добре от Борисов, зная да се уча от чуждите грешки.🤣😂👅✊.

    22:42 25.09.2025

  • 13 Бойко

    2 2 Отговор
    Вучков е прав за всичко,не виждам защо за една година за кефа на Пеевски следва да се променят закони.

    22:46 25.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Byчков

    3 1 Отговор
    Вили Byчков е пpocт дъpт xoмoceксyaлиcт с развалени зъби. Създателят на реформата, която съсипа МВР преди 10 години. Толкова е пpocт, че освен гepбеpac може да стане и пепepac заедно с пpocтия Киро.

    23:02 25.09.2025

  • 16 Кого дразни?

    1 3 Отговор
    Управляващите? Тези некадърници, които бутат страната в бездната, които не могат да осигурят дори вода за населението, тези които създадоха анархистично бандитска държава като среда за обогатяване на арогантни и нагли мошеници, тези които
    се разпореждат с държавните активи като бащиния?
    Не да ги дразни, а някой трябва размаже тези отрепки.

    23:03 25.09.2025

  • 17 Вучков е точен

    2 2 Отговор
    Един от малкото хора подали оставка, защото не му позволиха да свърши работата както трябва. Рядко такъв човек става министър в България и както практиката показва не се задържа много.

    Коментиран от #18

    23:04 25.09.2025

  • 18 Този е

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Вучков е точен":

    книжен плъх, който бе назначен за министър на МВР!
    Чеп за зеле не става от него!

    23:17 25.09.2025

  • 19 оня с коня

    0 0 Отговор
    И както казва Вучков- Отнема се Правото ПО ЗАКОН на Радев да ползва определени Превилегии .А как става това?Ами елементарно е - с "Изковаване" на НОВ закон в НС,отменящ стария!И го пише във "Винету" - "Каквото почукало,такова се и обадило",ама вместо да я прочетат тази "Библия на Политиката" разни Гаврошовци тука,те се присмиват на Борисов...

    23:31 25.09.2025

