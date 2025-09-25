Образуваха дисциплинарно производство срещу българския европрокурор Теодора Георгиева

Колегията на Европейската прокуратура реши да образува дисциплинарно производство срещу българския европрокурор Теодора Георгиева, съобщиха от Люксембург.
Проверката срещу Георгиева започна преди 6 месеца. До мярката се стигна заради извършени от нея евентуални нарушения в рамките на текущо разследване. Сега проверката преминава в дисциплинарно производство, предава NOVA.
Българският европейски прокурор ще остава отстранен от длъжност до приключването на производството.
Независимостта без съмнение е съществено изискване за първоначалното назначаване на европейски прокурори и за способността им да изпълняват задълженията си по време на мандата си, казват в съобщението си от офиса на Лаура Кьовеши.
1 Кой
23:03 25.09.2025
2 Кака лена
Коментиран от #3, #16
23:10 25.09.2025
3 Даниел
До коментар #2 от "Кака лена":Тази ходеше при еврото,той беше всякакъв ,но е човек на ппдб!
Коментиран от #19
23:18 25.09.2025
6 Само момчешки
До коментар #4 от "Ефенди 🇹🇷 Мидхат паша":дупета са ви в акъла. Нация отМанафи!
23:26 25.09.2025
7 Сус бе
До коментар #4 от "Ефенди 🇹🇷 Мидхат паша":Кьопек
23:27 25.09.2025
8 Али
До коментар #4 от "Ефенди 🇹🇷 Мидхат паша":Гоебали пари не му дали
23:29 25.09.2025
9 Позор!!!
Удар по доверието в българските институции
• Европейските делегирани прокурори се избират от държавите членки, но се одобряват от централата на EPPO.
• Ако български кандидат се оказва обект на дисциплинарно разследване, това поставя под въпрос качеството на подбора и контрола в България – особено от страна на Висшия съдебен съвет и прокуратурата.
23:35 25.09.2025
10 Липса на Правосъдие!!!
ЕС следи изключително внимателно как страните от Източна Европа прилагат стандартите за върховенство на закона.
Това развитие може да влезе в бъдещи доклади на Европейската комисия за състоянието на правосъдието в България.
То също така може да се използва като аргумент от евродепутати, критикуващи липсата на реформи у нас.
23:36 25.09.2025
11 Корупция!!!
EPPO е символ на нова, наднационална борба с корупцията – особено по линия на еврофондовете.
България е една от страните, където има сериозен обществен и институционален интерес в действията на EPPO.
Ако представител на България в тази структура бъде дисциплинарно санкциониран, това компрометира не само човека, но и доверието в българската съдебна система като цяло.
23:37 25.09.2025
12 Потенциални последици
Забавяне или затруднение при нови назначения.
Нови делегирани прокурори от България може да минават през по-сериозен филтър.
Негативна медийна и политическа реакция в ЕС.
Това може да повлияе на общественото мнение и да засили натиска върху българските институции за реформи.
Влияние върху еврофондове.
При влошено доверие в институциите, ЕК може да постави допълнителни условия или контрол върху достъпа до средства.
23:39 25.09.2025
13 тест за зрелостта на българските институ
Ако обаче този случай бъде политизиран, прикриван или игнориран, ще задълбочи съмненията в ангажимента на страната към реформи.
Коментиран от #17
23:40 25.09.2025
14 Независимо ли е Павосъдието у нас?!
Европейските прокурори трябва да имат висока степен на независимост и почтеност. Всяко съмнение в това вреди не само на конкретния човек, а и на репутацията на самата институция, особено когато става въпрос за прокуратура, която работи с корупция.
23:41 25.09.2025
15 Парадокс Бг
• Теодора Георгиева беше определена като един от европейските делегирани прокурори от България. Това е важна позиция, тъй като тя представлява европейската прокуратура у нас.
• Ако дисциплинарното производство покаже сериозни нарушения, това ще е удар по имиджа на България в рамките на европейските институции и по-конкретно по темата за борбата с корупцията.
📌 Заключение:
Решението за дисциплинарно производство означава, че има сериозни съмнения относно действията на Георгиева като европрокурор. Процесът ще изясни дали тези съмнения са основателни. До тогава тя няма да изпълнява длъжността си, а Европейската прокуратура подчертава колко е важно прокурорите ѝ да бъдат независими и безукорни.
23:42 25.09.2025
16 име
До коментар #2 от "Кака лена":Тааа пaaчa e на шишо кoвpa, не е от ПроститеПарчета или ДайБългария.
23:47 25.09.2025
17 име
До коментар #13 от "тест за зрелостта на българските институ":Ти пък, не е нужно дапси гений за да се сетиш кво ще стане. Бъди реалист, няма как крадците да позволят институциите и зависимите бушончета в тях да си вършат работата.
23:50 25.09.2025
18 Никой
23:55 25.09.2025
19 Хаха
До коментар #3 от "Даниел":А кой я прати при еврото? Прокопиев
23:56 25.09.2025
20 Така и се пада!
00:07 26.09.2025
21 най-после
00:17 26.09.2025
22 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
00:20 26.09.2025