Образуваха дисциплинарно производство срещу българския европрокурор Теодора Георгиева

25 Септември, 2025 23:02 901 22

Проверката срещу Георгиева започна преди 6 месеца. До мярката се стигна заради извършени от нея евентуални нарушения в рамките на текущо разследване

Колегията на Европейската прокуратура реши да образува дисциплинарно производство срещу българския европрокурор Теодора Георгиева, съобщиха от Люксембург.

Проверката срещу Георгиева започна преди 6 месеца. До мярката се стигна заради извършени от нея евентуални нарушения в рамките на текущо разследване. Сега проверката преминава в дисциплинарно производство, предава NOVA.

Българският европейски прокурор ще остава отстранен от длъжност до приключването на производството.

Независимостта без съмнение е съществено изискване за първоначалното назначаване на европейски прокурори и за способността им да изпълняват задълженията си по време на мандата си, казват в съобщението си от офиса на Лаура Кьовеши.


  • 1 Кой

    8 2 Отговор
    Ще аве Теодора ? И защо !

    23:03 25.09.2025

  • 2 Кака лена

    7 5 Отговор
    Г-жа Веши подхвана хората на ППДБ

    Коментиран от #3, #16

    23:10 25.09.2025

  • 3 Даниел

    5 8 Отговор

    До коментар #2 от "Кака лена":

    Тази ходеше при еврото,той беше всякакъв ,но е човек на ппдб!

    Коментиран от #19

    23:18 25.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Само момчешки

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ефенди 🇹🇷 Мидхат паша":

    дупета са ви в акъла. Нация отМанафи!

    23:26 25.09.2025

  • 7 Сус бе

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ефенди 🇹🇷 Мидхат паша":

    Кьопек

    23:27 25.09.2025

  • 8 Али

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ефенди 🇹🇷 Мидхат паша":

    Гоебали пари не му дали

    23:29 25.09.2025

  • 9 Позор!!!

    4 1 Отговор
    Какво означава това за България в очите на ЕС:
    Удар по доверието в българските институции
    • Европейските делегирани прокурори се избират от държавите членки, но се одобряват от централата на EPPO.
    • Ако български кандидат се оказва обект на дисциплинарно разследване, това поставя под въпрос качеството на подбора и контрола в България – особено от страна на Висшия съдебен съвет и прокуратурата.

    23:35 25.09.2025

  • 10 Липса на Правосъдие!!!

    2 1 Отговор
    Политическо внимание от Брюксел
    ЕС следи изключително внимателно как страните от Източна Европа прилагат стандартите за върховенство на закона.
    Това развитие може да влезе в бъдещи доклади на Европейската комисия за състоянието на правосъдието в България.
    То също така може да се използва като аргумент от евродепутати, критикуващи липсата на реформи у нас.

    23:36 25.09.2025

  • 11 Корупция!!!

    3 1 Отговор
    EPPO и ролята на България
    EPPO е символ на нова, наднационална борба с корупцията – особено по линия на еврофондовете.
    България е една от страните, където има сериозен обществен и институционален интерес в действията на EPPO.
    Ако представител на България в тази структура бъде дисциплинарно санкциониран, това компрометира не само човека, но и доверието в българската съдебна система като цяло.

    23:37 25.09.2025

  • 12 Потенциални последици

    3 1 Отговор
    Възможна последица: Ограничено влияние на България в EPPOВ бъдеще централата в Люксембург може да гледа с по-голямо съмнение на предложения от София.
    Забавяне или затруднение при нови назначения.
    Нови делегирани прокурори от България може да минават през по-сериозен филтър.
    Негативна медийна и политическа реакция в ЕС.
    Това може да повлияе на общественото мнение и да засили натиска върху българските институции за реформи.
    Влияние върху еврофондове.
    При влошено доверие в институциите, ЕК може да постави допълнителни условия или контрол върху достъпа до средства.

    23:39 25.09.2025

  • 13 тест за зрелостта на българските институ

    2 0 Отговор
    Този случай е тест за зрелостта на българските институции, но също така и възможност – ако България покаже, че е способна на самокритика и взема сериозно върховенството на закона, може да обърне ситуацията в своя полза.
    Ако обаче този случай бъде политизиран, прикриван или игнориран, ще задълбочи съмненията в ангажимента на страната към реформи.

    Коментиран от #17

    23:40 25.09.2025

  • 14 Независимо ли е Павосъдието у нас?!

    2 0 Отговор
    Европейската прокуратура (EPPO), ръководена от Лаура Кьовеши, е нов и ключов орган в ЕС, който се занимава с разследване на измами с европейски средства и други престъпления, засягащи бюджета на ЕС.
    Европейските прокурори трябва да имат висока степен на независимост и почтеност. Всяко съмнение в това вреди не само на конкретния човек, а и на репутацията на самата институция, особено когато става въпрос за прокуратура, която работи с корупция.

    23:41 25.09.2025

  • 15 Парадокс Бг

    2 0 Отговор
    Българският контекст:
    • Теодора Георгиева беше определена като един от европейските делегирани прокурори от България. Това е важна позиция, тъй като тя представлява европейската прокуратура у нас.
    • Ако дисциплинарното производство покаже сериозни нарушения, това ще е удар по имиджа на България в рамките на европейските институции и по-конкретно по темата за борбата с корупцията.
    📌 Заключение:
    Решението за дисциплинарно производство означава, че има сериозни съмнения относно действията на Георгиева като европрокурор. Процесът ще изясни дали тези съмнения са основателни. До тогава тя няма да изпълнява длъжността си, а Европейската прокуратура подчертава колко е важно прокурорите ѝ да бъдат независими и безукорни.

    23:42 25.09.2025

  • 16 име

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Кака лена":

    Тааа пaaчa e на шишо кoвpa, не е от ПроститеПарчета или ДайБългария.

    23:47 25.09.2025

  • 17 име

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "тест за зрелостта на българските институ":

    Ти пък, не е нужно дапси гений за да се сетиш кво ще стане. Бъди реалист, няма как крадците да позволят институциите и зависимите бушончета в тях да си вършат работата.

    23:50 25.09.2025

  • 18 Никой

    0 0 Отговор
    То ако така - никой няма да иска да се хване за длъжност - тия още на 6-тия месец - мърморчят.

    23:55 25.09.2025

  • 19 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Даниел":

    А кой я прати при еврото? Прокопиев

    23:56 25.09.2025

  • 20 Така и се пада!

    1 0 Отговор
    С въртеливата си позиция относно краденето в България и това , че не си е сменила пола досега, заслужава за лежи в люксембургски затвор!🤥🤥🤥 Място до което българите не могат да се докопат!😂

    00:07 26.09.2025

  • 21 най-после

    0 1 Отговор
    България влиза в еврозоната и копейките почват да лъсват яко!

    00:17 26.09.2025

  • 22 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор
    Пиле шарено! Ще пиеш мазно кафе в бърлогата на Пепи Еврото и ще се лакомиш за много евра? Нали имаше видеозапис от тази среща? Хайде не мълчи, а разкажи за Пеевски и Чирен! Страх те е, европрокурор го е страх! За нищо не ставате всички евро - никаквици, освен за уличния занаят!

    00:20 26.09.2025

