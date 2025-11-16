Иво Христов: Големият проблем е, че "Лукойл" някога беше приватизиран

Казусът с "Лукойл" показа политическата слабост на Европейския съюз, защото изпитва бумеранговия ефект от санкционната политика, която сам изповядва и въведе. Това заяви в предаването "Метроном" по Радио "Фокус" Иво Христов, член на Комисията за защита от дискриминация, евродепутат от предишния мандат на ЕП, бивш началник на кабинета на президента Румен Радев, журналист, преводач и публицист.
Макар санкциите този път да са въведени от САЩ, според Христов те не влияят на тях. "Те хвърлят в паника европейските страни като България, Румъния, Унгария и други. Виждаме, че бумеранговия ефект удря Европа", уточни отново той.
"Въпросът за многомилиардните активи на санкционираните компании е обект на договорки между Вашингтон и Москва, а ЕС и България, като част от него са само зрители и изпълнители. Каналът за комуникация между САЩ и Русия никога не е бил напълно прекъсван дори по времето на Байдън", обясни той, допълвайки, че никой не знае какви точно договорки са били постигнати, но според него се вижда стратегическото оттегляне на САЩ от Европа.
Христов подчерта, че процесът вече и публичен ще продължи, а причината за това е, че "САЩ наподобяват голям кораб, който не може да предприема резки маневри. Веднъж избран курс, САЩ го следват."
"За мен големият проблем е, че "Лукойл" някога беше приватизиран защото една рафинерия в нейното положение неизбежно е на печалба", каза той, определяйки я като "печеливша по дефиниция".
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #4, #6, #8
18:54 16.11.2025
2 Факт
18:58 16.11.2025
3 Тончо
18:58 16.11.2025
4 И сега е същото, но
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Двете Мазни и Охранени парчета, булката Борисов и женихът й Пеевски ще се борят със зъби и нокти за да си я присвоят. Спецов ще им помогне.
18:59 16.11.2025
5 КРИМ
И НЕФТОХИМА Е РУСКИ.
Коментиран от #16, #20
19:02 16.11.2025
6 Така е
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Пари за модернизация няма, за чекмеджета - има. Всяка държава си има приоритети.
19:05 16.11.2025
7 Сандо
19:06 16.11.2025
8 Сандо
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":А защо продължавате да търсите печалбата на Лукойл които отделиха тия милиарди за модернизация?
Коментиран от #11
19:08 16.11.2025
9 Тома
19:08 16.11.2025
10 Спецназ
ПФУ! ГНИДА!
19:11 16.11.2025
11 Данко Харсъзина
До коментар #8 от "Сандо":Не търся печалба. Такава инвестиция се изплаща за 20-25г.Лукойл са на загуба в България. Тепърва ще го разберат тези които реват. И с държавен управител, Лукойл няма да е на печалба.
Коментиран от #15, #17
19:17 16.11.2025
12 Ганя Путинофила
17 години Лукойл работеше на "загуба", единствена в света, а всъщност Ганя пълнеше гушката на маскаля!
19:19 16.11.2025
13 Факт
19:20 16.11.2025
14 Пич
19:21 16.11.2025
15 Русофила се оплете в лъжи!
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":Нали раздувахте колко сме били развити при комунизма и съветската окупация?
Защо се налагаше такава огромна инвестиция за модернизация?
Коментиран от #21
19:22 16.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Да те светна по въпроса:
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":Има печеливши и това са простата и крадлива герберска Тиква Борисов и аверчето му ПпеФ.
19:24 16.11.2025
18 Бай той Толстой
19:25 16.11.2025
19 Колко струва Лукойл?
0 лева!
Да се националицира веднага, като опция за нейното спасение!
19:25 16.11.2025
20 Още един бг де бил
До коментар #5 от "КРИМ":До вчера ревахте, че нефтохима не бил руски!
Русофилията е тежко психическо заболяване!
19:26 16.11.2025
21 Данко Харсъзина
До коментар #15 от "Русофила се оплете в лъжи!":По същата причина по която не ползваш телефон с шайба или Голф 1. Руснаците изградиха най-модерната и екологична рфинерия в Европа, точно в Бургас. На Бойко Борисов и на Валентин Златев трябва да им се издигнат паметници.
19:36 16.11.2025
22 ХиХи
19:46 16.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.