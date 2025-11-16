Новини
Иво Христов: Големият проблем е, че "Лукойл" някога беше приватизиран

Иво Христов: Големият проблем е, че "Лукойл" някога беше приватизиран

16 Ноември, 2025 19:38, обновена 16 Ноември, 2025 18:51

  • иво христов-
  • политика-
  • евродепутат

Една рафинерия в нейното положение неизбежно е на печалба, заяви бившият евродепутат

Иво Христов: Големият проблем е, че "Лукойл" някога беше приватизиран - 1
Снимка: ЕП
Фокус Фокус

Казусът с "Лукойл" показа политическата слабост на Европейския съюз, защото изпитва бумеранговия ефект от санкционната политика, която сам изповядва и въведе. Това заяви в предаването "Метроном" по Радио "Фокус" Иво Христов, член на Комисията за защита от дискриминация, евродепутат от предишния мандат на ЕП, бивш началник на кабинета на президента Румен Радев, журналист, преводач и публицист.

Макар санкциите този път да са въведени от САЩ, според Христов те не влияят на тях. "Те хвърлят в паника европейските страни като България, Румъния, Унгария и други. Виждаме, че бумеранговия ефект удря Европа", уточни отново той.

"Въпросът за многомилиардните активи на санкционираните компании е обект на договорки между Вашингтон и Москва, а ЕС и България, като част от него са само зрители и изпълнители. Каналът за комуникация между САЩ и Русия никога не е бил напълно прекъсван дори по времето на Байдън", обясни той, допълвайки, че никой не знае какви точно договорки са били постигнати, но според него се вижда стратегическото оттегляне на САЩ от Европа.

Христов подчерта, че процесът вече и публичен ще продължи, а причината за това е, че "САЩ наподобяват голям кораб, който не може да предприема резки маневри. Веднъж избран курс, САЩ го следват."

"За мен големият проблем е, че "Лукойл" някога беше приватизиран защото една рафинерия в нейното положение неизбежно е на печалба", каза той, определяйки я като "печеливша по дефиниция".


  • 1 Данко Харсъзина

    8 11 Отговор
    Ако не беше приватизиран, нямаше да го има. Държавата нямаше от де да вземе 2 милиарда долара за модернизация.

    Коментиран от #4, #6, #8

    18:54 16.11.2025

  • 2 Факт

    4 2 Отговор
    Много неща не знаем. Но нали САЩ искаха приватизация. Нали бяха приятели с Кремъл. Нали нямат идеологически различия.

    18:58 16.11.2025

  • 3 Тончо

    3 1 Отговор
    Със СДС напред!

    18:58 16.11.2025

  • 4 И сега е същото, но

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Двете Мазни и Охранени парчета, булката Борисов и женихът й Пеевски ще се борят със зъби и нокти за да си я присвоят. Спецов ще им помогне.

    18:59 16.11.2025

  • 5 КРИМ

    8 7 Отговор
    Е РУСКИ
    И НЕФТОХИМА Е РУСКИ.

    Коментиран от #16, #20

    19:02 16.11.2025

  • 6 Така е

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Пари за модернизация няма, за чекмеджета - има. Всяка държава си има приоритети.

    19:05 16.11.2025

  • 7 Сандо

    12 0 Отговор
    Това с безогледната и силно корумпирана приватизация беше най-голямото постижение на лъжливата демокрация и натрапената псевдопазарна икономика.Но управляващите на нищо не се научиха,а най-вероятно ламтежът им за лесни и бързи пари само е нараснал,защото продължават с нарастваща страст да дъвчат същата дъвка..

    19:06 16.11.2025

  • 8 Сандо

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    А защо продължавате да търсите печалбата на Лукойл които отделиха тия милиарди за модернизация?

    Коментиран от #11

    19:08 16.11.2025

  • 9 Тома

    13 0 Отговор
    Черният Иван заедно с Левон станаха изведнъж милионери след продажбата на рафинерията

    19:08 16.11.2025

  • 10 Спецназ

    10 0 Отговор
    ГОЛЕМ ЗОР беше Иван Костов да я продаде за 1 лев!

    ПФУ! ГНИДА!

    19:11 16.11.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сандо":

    Не търся печалба. Такава инвестиция се изплаща за 20-25г.Лукойл са на загуба в България. Тепърва ще го разберат тези които реват. И с държавен управител, Лукойл няма да е на печалба.

    Коментиран от #15, #17

    19:17 16.11.2025

  • 12 Ганя Путинофила

    4 2 Отговор
    Оказа се, че Костов също е наш човек -путинофил!
    17 години Лукойл работеше на "загуба", единствена в света, а всъщност Ганя пълнеше гушката на маскаля!

    19:19 16.11.2025

  • 13 Факт

    1 3 Отговор
    Докато Нефтохим Бургас беше държавен всяка година беше на загуба!!!!??!!

    19:20 16.11.2025

  • 14 Пич

    3 1 Отговор
    Като гледам спрелите ви коментари та не ми се говори с вас , ама ще ви кажа !!! Ако не беше приватизиран , нямаше да е Лукойл , нямаше да е руски , и нямаше да ни пука от никакви санкции !!! Навремето го откраднаха комунистите и руснаците!!!

    19:21 16.11.2025

  • 15 Русофила се оплете в лъжи!

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Нали раздувахте колко сме били развити при комунизма и съветската окупация?
    Защо се налагаше такава огромна инвестиция за модернизация?

    Коментиран от #21

    19:22 16.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Да те светна по въпроса:

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Има печеливши и това са простата и крадлива герберска Тиква Борисов и аверчето му ПпеФ.

    19:24 16.11.2025

  • 18 Бай той Толстой

    1 0 Отговор
    Черния Костов я приватизира.

    19:25 16.11.2025

  • 19 Колко струва Лукойл?

    1 0 Отговор
    Която не плаща данъци и работи на загуба?
    0 лева!
    Да се националицира веднага, като опция за нейното спасение!

    19:25 16.11.2025

  • 20 Още един бг де бил

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "КРИМ":

    До вчера ревахте, че нефтохима не бил руски!
    Русофилията е тежко психическо заболяване!

    19:26 16.11.2025

  • 21 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Русофила се оплете в лъжи!":

    По същата причина по която не ползваш телефон с шайба или Голф 1. Руснаците изградиха най-модерната и екологична рфинерия в Европа, точно в Бургас. На Бойко Борисов и на Валентин Златев трябва да им се издигнат паметници.

    19:36 16.11.2025

  • 22 ХиХи

    0 0 Отговор
    Е нале треваше приватизация за да улезим у ессрето бре и мистър десет процента преватизираше, ся ко са оплаквате а?

    19:46 16.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

