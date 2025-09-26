Новини
Димитър Ганев: Твърдите ядра са тези, които в момента държат основните партии, включително ГЕРБ

Димитър Ганев: Твърдите ядра са тези, които в момента държат основните партии, включително ГЕРБ

26 Септември, 2025 08:35

Политологът от „Тренд“ смята, че евентуални предсрочни парламентарни избори биха дали сериозно предимство на президента Румен Радев, ако реши да създаде собствен политически проект

Димитър Ганев: Твърдите ядра са тези, които в момента държат основните партии, включително ГЕРБ - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Политологът от „Тренд“ Димитър Ганев смята, че евентуални предсрочни парламентарни избори биха дали сериозно предимство на президента Румен Радев, ако реши да създаде собствен политически проект. Според него именно този сценарий би поставил държавния глава в най-благоприятна ситуация да канализира високите нива на обществено доверие към институцията.

„Едно е да атакуваш парламентарни избори от позицията на действащ президент, друго е да чакаш края на мандата си и тогава да създадеш партия“, подчерта Ганев в ефира на Нова телевизия. По думите му при редовен вот Радев би се изправил пред далеч по-трудна задача, особено на местни избори, където традиционно утвърдените структури на ГЕРБ и ДПС имат сериозно предимство.

В същото време последното изследване на „Тренд“ отчита ерозия на доверието в правителството, но без драматични сривове. ГЕРБ-СДС запазва стабилни позиции с 26,4% и първа сила в политическия спектър. „Ерозията идва не от техните симпатизанти, а от периферията и отчасти от партньорите им в управлението“, уточни политологът.

Голямото напрежение в обществото остава свързано с високите цени и инфлацията, които за година и половина са неизменно проблем №1 според анкетираните. „Това натрупва протестен потенциал, който рано или късно ще се излее – или на улицата, или в урните“, смята Ганев.

Според него твърдите ядра са тези, които в момента държат основните партии, включително ГЕРБ, като именно затова не се наблюдават резки промени в картината. Любопитна динамика обаче се отчита при ДПС – „ДПС – Ново начало“ печели подкрепа основно за сметка на АПС, което показва ясна пренасоченост на електората.

В заключение Ганев отбеляза, че евентуална партия на Радев би имала потенциал, тъй като президентът е сред най-одобряваните фигури в политиката. „Дали ще стане първа сила зависи от времето и условията, при които ще се яви. Но ако има предсрочни избори – тогава ще бъде в най-силна позиция“, заяви политологът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Много търтеи се хранят покрай партиите.

    08:42 26.09.2025

  • 2 Трол

    2 0 Отговор
    Твърдите неща държат всички политически партии във висока кондиция.

    08:42 26.09.2025

  • 3 нано

    5 1 Отговор
    С две думи ако Радев направи партия днес той ще е първа политическа сила !!

    08:45 26.09.2025

  • 4 Гого

    2 4 Отговор
    Агенция „Тренд“ съм се убедил, че предлага най-достоверните изследвания за разлика от други такива!

    08:47 26.09.2025

  • 5 сцере

    3 3 Отговор
    Надрусан лъжец, спри да си пудриш носа с бело, и е възможно да спреш и да лъжеш и да видиш че освен вашата накупена сган "лози" никои друг не иска и да чува за крадците от ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС. Никои. Само вие за пари продължавате да лъжете, но ви псуват всички още докато ви видят. Слава на Господ Иисус Христос, колкото и да лъжете все е напразно.

    08:57 26.09.2025

  • 6 Ех, момче

    3 0 Отговор
    Продажно, държат ги шашмите и корупцията! Явно облагодетелстваните от горните две, наричаш “твърди ядра”! И ти си от тях - с угодните си приказки печелиш добре - стана доцент, а и редовно те срещам по скъпите заведения!

    Коментиран от #8

    09:01 26.09.2025

  • 7 Някой

    3 1 Отговор
    Този се прави на врачка, това не е социология.
    Радев докато е президент не може да прави партия.
    Партията е голяма група хора обединени в организация с някакви цели, а не един човек. Кокви са цените на Радев? Какви ка целите на сегашните партии?
    Единствените видими цели са приемане на еврото и задържане гласовите на "колинките", чрез увеличаване заплатите на милиционери, чиновници, учители ...
    България няма план за борба с неравенството, няма пран за реформа на здравеопозване, реформа на сгрешенага осигурително-данъчната система, нама пран за развитие на земеделието-самоизх.онвате, няма план за икономиката. Това управляващите да увеличават данъци, да вдигат заплати на своите калинки не е икономически план, това е купуване на гласове. Това да взимат пари от Брюксел и да ги крадат чрез сканиране на панелки, асфалт, мантинели, стадиони ... е пъти към катастрофа.

    09:02 26.09.2025

  • 8 Грешка

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ех, момче":

    Доцент стана Стойчев, ти само харчиш.

    09:04 26.09.2025

  • 9 Ком

    5 0 Отговор
    Депутатите и днес не работят, но си взимат заплатките !

    09:06 26.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хохо Бохо

    1 1 Отговор
    Този ли беше любовницата на тиквон???

    09:09 26.09.2025

  • 12 иклио

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Весело":

    Ще си напудри 2-3 пъти пиперката с бело и няма да си спомня как са го натягали. Взема пари, купува си бело, слага на пипера и пак отива да лъже. Затворена схема.

    09:12 26.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Твърдите ядра

    4 1 Отговор
    И глупаците са тези на които партиите разчитат!Ами какви са тези които вярват,че Пеевски е благодетел и вади пари от джоба си за туй или онуй??!!!

    09:30 26.09.2025

  • 15 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Кривоглавия все това повтаря, ядрата ядрата та ядрата....

    09:41 26.09.2025

  • 16 Наивник на средна възраст

    1 0 Отговор
    Това момче живее в друга реалност....ГЕРБ се позовават на купен вот,този на назначената излишна администрация и подмяна на вот,НН - на купен вот и на зависим такъв...Твърдите ядра са незначителни,за съжаление продадения купен вот ни обрича,както и машинациите,бленсали ярко на последните избори,по подмяна на вота.... Туй герберче,на хранилка,няма никаква стойност като експертиза или авторитет,та да ни го натрапвате с една цел - налагане на илюзиорна истина....

    09:43 26.09.2025

