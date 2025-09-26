За трети пореден ден: Парламентът не събра кворум, за да почне работа

Депутатите не успяха да съберат кворум за начало на заседанието. В пленарната зала се регистрираха 11 народни представители, предават от БТА.
Няма кворум, няма да бъде открито днешното пленарно заседание, следващото ще е на 1 октомври от 9:00 ч. часа, обяви председателят на Народното събрание (НС) Наталия Киселова.
Тази седмица парламентът не проведе нито едно пленарно заседание отново заради това, че в залата не се регистрираха нужният брой от минимум 121 депутати.
В сряда кворумът падна веднага след началото, но НС успя да приеме седмичната си програма.
В четвъртък заседанието изобщо не беше открито заради липса на кворум още в самото му начало.
1 Пич
09:24 26.09.2025
2 от село
Коментиран от #10
09:25 26.09.2025
3 на село
09:26 26.09.2025
4 хаха
Коментиран от #12
09:27 26.09.2025
5 Прокурор
09:28 26.09.2025
6 Би полярен Тулуп
09:28 26.09.2025
7 Ком
09:29 26.09.2025
8 Последния Софиянец
Коментиран от #23
09:30 26.09.2025
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
09:32 26.09.2025
10 Няма да го оправят
До коментар #2 от "от село":Докато заплатите и премиите си вървят нищо няма да ги трогне.
09:32 26.09.2025
11 Един
Не знам как трябва да променим това - с избори и с "демокрация" не става - да правим революция ли?
09:33 26.09.2025
12 Да така е
До коментар #4 от "хаха":Да обаче дубайския)))))
09:35 26.09.2025
13 БАЙ СТАВРИ
Коментиран от #15
09:37 26.09.2025
14 Другите власти могат ли да окажат
09:37 26.09.2025
15 Те самите явно не искат да работят
До коментар #13 от "БАЙ СТАВРИ":Трябва смяна на системата. Все някоя армия ще дойде "на Дунава". Почва да става неизбежно.
Коментиран от #19
09:41 26.09.2025
16 Минчо
09:46 26.09.2025
17 1234
09:48 26.09.2025
18 Социологическите проучвания които ги
09:50 26.09.2025
19 БАЙ СТАВРИ
До коментар #15 от "Те самите явно не искат да работят":ДОКАТО НЕ СЕ БЛОКИРА БЕЗСРОЧНО ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА ВСИЧКИ ГЛАВНИ ПЪТИЩА МАГИСТРАЛИ МИТНИЦИ И ДВАТА МОСТА НА ДУНАВ ,А ЗАЩО НЕ И ЖП ТРАНСПОРТА СЪС ТЕЖКА ТЕХНИКА ТРАКТОРИ ФАДРОМИ БУЛДОЗЕРИ ТЕЖКИ КАМЬОНИ И ДА НЕ СЕ ВДИГА ДОКАТО ВЪВ ПАРЛАМЕНТА НЕ СЕ ГЛАСУВА ЗАКОН ЗА ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА НАРОДА ВЪВ УПРАВЛЕНИЕТО СЪС РЕФЕРЕНДУМИ И ПРЕЗИДЕНТЪТ НЕ ОПРЕДЕЛИ ДАТА ЗА ПЪРВИЯТ РЕФЕРЕНДУМ ЗА ИЛИ ПРОТИВ БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕВ И СЛЕД ТОВА ДА СЕ РАЗПУСНЕ ПРАВИТЕЛСТВО И ПАРЛАМЕНТ И СЕ ОТИДЕ НА НОВИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ДА НЕ СЕ ВДИГА БЛОКАДАТА.ИНАЧЕ НЯМА ДЗА СЕ ОПРАВИМЕ И ЩЕ ЗАТЪВАМЕ ВСЕ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ.
Коментиран от #24
09:50 26.09.2025
20 политик
09:50 26.09.2025
21 Пешо
10:00 26.09.2025
22 Румен Първанов
10:00 26.09.2025
23 дядо поп
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Ти ако три дни не отидеш на работа , ей така за кеф , само за една седмица ли ще те накажат без заплата или ще ти духнат под опашката?
10:13 26.09.2025
24 Горд възрожденец
До коментар #19 от "БАЙ СТАВРИ":И двата ника не са ти успешни това първо. Второ писането с главни букви е вредно. Мога да дам и други съвети но не са поискани. Например пиши кратко и ясно.
10:16 26.09.2025