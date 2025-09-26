Новини
За трети пореден ден: Парламентът не събра кворум, за да почне работа

26 Септември, 2025 09:20 724 24

  • трети ден-
  • парламент-
  • липса на кворум

Няма кворум, няма да бъде открито днешното пленарно заседание, следващото ще е на 1 октомври от 9:00 ч. часа, обяви председателят на Народното събрание (НС) Наталия Киселова.

За трети пореден ден: Парламентът не събра кворум, за да почне работа - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутатите не успяха да съберат кворум за начало на заседанието. В пленарната зала се регистрираха 11 народни представители, предават от БТА.

Няма кворум, няма да бъде открито днешното пленарно заседание, следващото ще е на 1 октомври от 9:00 ч. часа, обяви председателят на Народното събрание (НС) Наталия Киселова.

Тази седмица парламентът не проведе нито едно пленарно заседание отново заради това, че в залата не се регистрираха нужният брой от минимум 121 депутати.

В сряда кворумът падна веднага след началото, но НС успя да приеме седмичната си програма.

В четвъртък заседанието изобщо не беше открито заради липса на кворум още в самото му начало.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    24 1 Отговор
    Това само дава видимост на факта , че държавата си може спокойно и без тези кърлежи.....

    09:24 26.09.2025

  • 2 от село

    18 1 Отговор
    САМО СОПИТЕ ЩЕ ОПРАВЯТ КВОРУМА И НИЩО ДРУГО !!!

    Коментиран от #10

    09:25 26.09.2025

  • 3 на село

    24 0 Отговор
    Не им се работи на тия хора,определено. Но иначе получават заплати в доста хиляди левове,платени от народа.

    09:26 26.09.2025

  • 4 хаха

    13 2 Отговор
    Пеефски вчера каза, че парламента ще работи ?!

    Коментиран от #12

    09:27 26.09.2025

  • 5 Прокурор

    16 2 Отговор
    До прекрасната казънлъшка роза - председател на Народното събрание: Госпожо Киселова, отрежете депутатите - бегълци само с по ЕДНА ЦЯЛА ЗАПЛАТА! Ще видите какъв вой ще настане и как всички в 8,45 ще бъдат по банките! Явно при тях ПАРАТА ПРАВИ ДиМОКРАЦИЯТА!

    09:28 26.09.2025

  • 6 Би полярен Тулуп

    14 1 Отговор
    Боко разправя, че бил премиер, после казва ако бях щях еди си какво да направя?! Абе, луд човек!

    09:28 26.09.2025

  • 7 Ком

    16 0 Отговор
    Депутатите и днес не работят, но си взимат заплатките !

    09:29 26.09.2025

  • 8 Последния Софиянец

    14 1 Отговор
    Тази седмица да не се плаща заплати

    Коментиран от #23

    09:30 26.09.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 1 Отговор
    Могат ли да откарат до Коледа без кворум🤔

    09:32 26.09.2025

  • 10 Няма да го оправят

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "от село":

    Докато заплатите и премиите си вървят нищо няма да ги трогне.

    09:32 26.09.2025

  • 11 Един

    10 1 Отговор
    А ЗАЩО ИМ ПЛАЩАМЕ КАТО НЕ РАБОТЯТ ?! - елементарно: защото са взели и "хляба" и "ножа" и НЕ ИМ ПУКА за нас! НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ...
    Не знам как трябва да променим това - с избори и с "демокрация" не става - да правим революция ли?

    09:33 26.09.2025

  • 12 Да така е

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    Да обаче дубайския)))))

    09:35 26.09.2025

  • 13 БАЙ СТАВРИ

    3 1 Отговор
    ЕМИ МНОЗИНСТВОТО ГЕРБ-СДС,БСП-ОЛ,ИТН,И ДПС-НОВОНАЧАЛО СА 131 ДЕПУТАТА.НА ВОТОВЕ НА НЕДОВЕРИЕ СЕ СЪБИРАТ ЗА ДА НВЕ ПАДНЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО ,А СЕГА КОГАТО СТАВА ЗА ХОТЕЛА СЪС ВОДОПАДИТЕ СОБСТВЕНОСТ НА ПРЕМИЕРА РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ И СЪПРУГАТА МУ ЗА БЕЗВОДИЕТО И ДРУГИ ПРОБЛЕМИ СЕ КРИЯТ МНОЗИНСТВОТО ЗА ДА НЯМА КВОРУМ И ДА НЯМА ДЕБАТИ ПО ТЕЗИ ВЪПРОСИ,А НА ОПОЗИЦИЯТА ТОЧНО ТОВА И Е РАБОТАТА ДА СЪБОТИРА.КОГАТО ПРЕДИ ТРИ ГОДИНИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧЕТВОРНАТА КОАЛИЦИЯ ПП,ДБ,БСПИ ИТН НАЛИ ПАК ИМАШЕ ТАКИВА СЪБОТАЖИ И ГЕРБ УЧАСТВАХА И ОТСЪСТВАХА ВЪВ ЗАЛА И НВЯМАШЕ ПАК ЗАСЕДАНИЯ КАТО СЕГА.

    Коментиран от #15

    09:37 26.09.2025

  • 14 Другите власти могат ли да окажат

    6 0 Отговор
    Влияние или натиск над парламента. Не. Но суверена може да им тегли един як бой.

    09:37 26.09.2025

  • 15 Те самите явно не искат да работят

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "БАЙ СТАВРИ":

    Трябва смяна на системата. Все някоя армия ще дойде "на Дунава". Почва да става неизбежно.

    Коментиран от #19

    09:41 26.09.2025

  • 16 Минчо

    7 1 Отговор
    Като се завърнат екскурзиантите ще заработи.Все пак някой трябваше да предвиди ситуацията и да оставят тук поне 125 депутати.Груба грешка.А това означава,че има ли някъде келепир всичко друго остава на заден план.Та кой ще пропусне безплатна екскурзия до САЩ?Г-жа Киселова е подписала командировъчните.

    09:46 26.09.2025

  • 17 1234

    6 1 Отговор
    Заседанието пада заради водопада. хаха

    09:48 26.09.2025

  • 18 Социологическите проучвания които ги

    2 1 Отговор
    Държат на власт изобщо не са виновни ама никак нямат вина че казаха че каквито и злини да вършат пак същите проценти получават. Размислете се кой ги държи на власт. Вие самите. Социолозите и медиите.

    09:50 26.09.2025

  • 19 БАЙ СТАВРИ

    0 3 Отговор

    До коментар #15 от "Те самите явно не искат да работят":

    ДОКАТО НЕ СЕ БЛОКИРА БЕЗСРОЧНО ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА ВСИЧКИ ГЛАВНИ ПЪТИЩА МАГИСТРАЛИ МИТНИЦИ И ДВАТА МОСТА НА ДУНАВ ,А ЗАЩО НЕ И ЖП ТРАНСПОРТА СЪС ТЕЖКА ТЕХНИКА ТРАКТОРИ ФАДРОМИ БУЛДОЗЕРИ ТЕЖКИ КАМЬОНИ И ДА НЕ СЕ ВДИГА ДОКАТО ВЪВ ПАРЛАМЕНТА НЕ СЕ ГЛАСУВА ЗАКОН ЗА ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА НАРОДА ВЪВ УПРАВЛЕНИЕТО СЪС РЕФЕРЕНДУМИ И ПРЕЗИДЕНТЪТ НЕ ОПРЕДЕЛИ ДАТА ЗА ПЪРВИЯТ РЕФЕРЕНДУМ ЗА ИЛИ ПРОТИВ БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕВ И СЛЕД ТОВА ДА СЕ РАЗПУСНЕ ПРАВИТЕЛСТВО И ПАРЛАМЕНТ И СЕ ОТИДЕ НА НОВИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ДА НЕ СЕ ВДИГА БЛОКАДАТА.ИНАЧЕ НЯМА ДЗА СЕ ОПРАВИМЕ И ЩЕ ЗАТЪВАМЕ ВСЕ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ.

    Коментиран от #24

    09:50 26.09.2025

  • 20 политик

    2 3 Отговор
    Пътуват хората ,ходят по другите държави да си нагледт имотите , когато дайде народната любов да се е вакуират .

    09:50 26.09.2025

  • 21 Пешо

    2 0 Отговор
    Брааааво на дупедатите! А ние блъскаме по 13 часа за два бона на месец!

    10:00 26.09.2025

  • 22 Румен Първанов

    2 0 Отговор
    Щом се върнат екскурзиантите ще заработи ! За какво ли ?

    10:00 26.09.2025

  • 23 дядо поп

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Ти ако три дни не отидеш на работа , ей така за кеф , само за една седмица ли ще те накажат без заплата или ще ти духнат под опашката?

    10:13 26.09.2025

  • 24 Горд възрожденец

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "БАЙ СТАВРИ":

    И двата ника не са ти успешни това първо. Второ писането с главни букви е вредно. Мога да дам и други съвети но не са поискани. Например пиши кратко и ясно.

    10:16 26.09.2025

