Зоната с ниски емисии в София вече има ефект и ще става 7 месеца в годината

Зоната с ниски емисии от транспорта (ЗНЕ) в София намалява замърсяването на въздуха, показва нов доклад на Екологично сдружение „За Земята“.

Той е базиран на собствени измервания и анализ на данни от различни официални източници. Въпреки ограничения си териториален обхват и времетраене от едва три месеца в годината, налице е временен над 10% спад в концентрациите на един от важните и проблемни за София замърсители - азотен диоксид (NO2). Понижението е отчетено между декември 2024 и февруари 2025 г., по време на активното функциониране на мярката, спрямо същия период за предходната година. Възможният положителен ефект за качеството на въздуха в града обаче ще стане факт в пълна степен, когато ЗНЕ стане целогодишна.

За първи път високопоставен представител на Столична община обяви по време на събитието за представянето на доклада на „За Земята” вчера, че ще бъде предложено от 2027 г. в София ефективният период на действие на зоната да бъде удължен до 7 месеца в годината от сегашните само 3 месеца. Решението зависи от одобрение от членовете на Столичния общински съвет.

Спад в замърсяването, макар и временно

Зоната с ниски емисии от транспорта в столицата в ограничен тримесечен режим (декември – февруари) и не особено строги ограничения бе въведена официално в края на 2023 г. Реален контрол върху подлежащите на регулация автомобили се случи едва през миналата зима. Декември 2024 г. бе първият месец с функциониращо видеонаблюдение за нарушителите и де факто прилагане на мярката, затова и анализът се концентрира върху този период.

„За Земята” измерва замърсяването с азотен диоксид в десетки точки на София от години. За нуждите на анализа бяха разположени инструменти за измерване на места в, по границите и извън обхвата на Малкия ринг на ЗНЕ. Основен източник на NO2 в София са именно двигателите с вътрешно горене, както са показвали редица независими изследвания.

Резултатите от измерванията на организацията, верифицирани от водеща за Европа швейцарска лаборатория, показват че именно в декември 2024 г., първият ефективен месец на ЗНЕ, имаме редукция в нивата на NO2 от порядъка на 22% спрямо предходния месец. За точките, разположени в Малък ринг, тя достига почти 25%. Това говори за връзката между намаляване на замърсяването от трафика и прилагането на мярката.

Направен е анализ на база на данните на „За Земята” и официалните измервателни станции на ИАОС и Столична община, който изключва сезонността и метеорологичните условия като сериозни фактори за констатирания спад на замърсяването.

Вървим към 7-месечна зона с ниски емисии

„С голяма доза увереност можем да смятаме, че ефектът на намаляване на NO2 за този период е резултат от въведената мярка за ограничаване на трафика“, посочва Ивайло Попов - един от авторите на доклада от „За Земята”. Той уточнява, че въпреки отчетеният спад на замърсяването, нивата на азотен диоксид в София са над допустимата законова средногодишна норма. Това е и очаквано, защото емисиите от автомобилния транспорт в града не са само от декември до февруари; трафикът е интензивен през цялата година. Изводът е, че ако искаме да постигнем по-ниски нива на замърсяване, то трябва да намалим източниците на това замърсяване през цялата година.

„Наблюдаваме ясно отчетлив, макар и малък спад. Това е правилната посока за прилагане на ЗНЕ, но са необходими още усилия. Освен да стане целогодишна, зоната с ниски емисии от транспорта трябва да разшири обхвата си и като територия, и като засегнати категории МПС. Изключително важно е и ускорено да развиваме алтернативите, свързани с чиста, споделена и активна мобилност в града”, добавя Попов.

Заместник-кметът по екология на София - Надежда Бобчева, която взе участие в събитието на „За Земята”, потвърди че ЗНЕ има ефект и по данни на общината. По тази причина от общинската администрация смятат да предложат важна промяна в Зоната с ниски емисии до края на месеца: ограниченията да важат 7 месеца в годината - от 01.10 до 30.04. Идеята е новият режим да влезе в сила от октомври 2027 г.

Защо е неотложно да действаме?

Една от причините да не се предлага най-логичното от примера на други държави - зоната да е целогодишна - е в липсата на политическо мнозинство в СОС за подобен ход. Зоната с ниски емисии има социална цена, но е важно да имаме предвид и сериозните здравни ползи от подобни мерки.

Замърсяването на въздуха с опасни за здравето аерозоли като фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5) и азотен диоксид, е сериозен проблем за здравето на жителите на София. Препоръчаните от Световната здравна организация референтни стойности са системно превишавани през годините. „За Земята” измерва и системно превишаване на законовите норми на NO2, което не бива отчитано от двете трафик станции от официалната мониторинговата система, които са разположени неправилно. Очаква се България да въведе и по-стриктните норми за различните ключови за атмосферния въздух замърсители в градовете според изискванията на новата Директива за въздуха на ЕС. Така нормите за NO2 ще станат още по-строги, като средногодишната норма се намалява наполовина:от 40 µg/m3 на 20 µg/m3.

Причините за това, които трябва да адресираме с адекватни и навременни мерки, са комплексни: географски и климатични особености, пренаселеност, недоразвита инфраструктура, застаряващ автопарк и същевременно висок процент моторизация.

Ефектът от замърсяването на въздуха е стряскащ здравен и социален проблем, като децата са едни от най-застрашените.