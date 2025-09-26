Новини
Зоната с ниски емисии в София вече има ефект и ще става 7 месеца в годината

26 Септември, 2025 10:25 1 083 24

Зоната с ниски емисии има социална цена, но е важно да имаме предвид и сериозните здравни ползи от подобни мерки

Мария Атанасова

Зоната с ниски емисии от транспорта (ЗНЕ) в София намалява замърсяването на въздуха, показва нов доклад на Екологично сдружение „За Земята“.

Той е базиран на собствени измервания и анализ на данни от различни официални източници. Въпреки ограничения си териториален обхват и времетраене от едва три месеца в годината, налице е временен над 10% спад в концентрациите на един от важните и проблемни за София замърсители - азотен диоксид (NO2). Понижението е отчетено между декември 2024 и февруари 2025 г., по време на активното функциониране на мярката, спрямо същия период за предходната година. Възможният положителен ефект за качеството на въздуха в града обаче ще стане факт в пълна степен, когато ЗНЕ стане целогодишна.

За първи път високопоставен представител на Столична община обяви по време на събитието за представянето на доклада на „За Земята” вчера, че ще бъде предложено от 2027 г. в София ефективният период на действие на зоната да бъде удължен до 7 месеца в годината от сегашните само 3 месеца. Решението зависи от одобрение от членовете на Столичния общински съвет.

Спад в замърсяването, макар и временно

Зоната с ниски емисии от транспорта в столицата в ограничен тримесечен режим (декември – февруари) и не особено строги ограничения бе въведена официално в края на 2023 г. Реален контрол върху подлежащите на регулация автомобили се случи едва през миналата зима. Декември 2024 г. бе първият месец с функциониращо видеонаблюдение за нарушителите и де факто прилагане на мярката, затова и анализът се концентрира върху този период.

„За Земята” измерва замърсяването с азотен диоксид в десетки точки на София от години. За нуждите на анализа бяха разположени инструменти за измерване на места в, по границите и извън обхвата на Малкия ринг на ЗНЕ. Основен източник на NO2 в София са именно двигателите с вътрешно горене, както са показвали редица независими изследвания.

Резултатите от измерванията на организацията, верифицирани от водеща за Европа швейцарска лаборатория, показват че именно в декември 2024 г., първият ефективен месец на ЗНЕ, имаме редукция в нивата на NO2 от порядъка на 22% спрямо предходния месец. За точките, разположени в Малък ринг, тя достига почти 25%. Това говори за връзката между намаляване на замърсяването от трафика и прилагането на мярката.

Направен е анализ на база на данните на „За Земята” и официалните измервателни станции на ИАОС и Столична община, който изключва сезонността и метеорологичните условия като сериозни фактори за констатирания спад на замърсяването.

Вървим към 7-месечна зона с ниски емисии

„С голяма доза увереност можем да смятаме, че ефектът на намаляване на NO2 за този период е резултат от въведената мярка за ограничаване на трафика“, посочва Ивайло Попов - един от авторите на доклада от „За Земята”. Той уточнява, че въпреки отчетеният спад на замърсяването, нивата на азотен диоксид в София са над допустимата законова средногодишна норма. Това е и очаквано, защото емисиите от автомобилния транспорт в града не са само от декември до февруари; трафикът е интензивен през цялата година. Изводът е, че ако искаме да постигнем по-ниски нива на замърсяване, то трябва да намалим източниците на това замърсяване през цялата година.

„Наблюдаваме ясно отчетлив, макар и малък спад. Това е правилната посока за прилагане на ЗНЕ, но са необходими още усилия. Освен да стане целогодишна, зоната с ниски емисии от транспорта трябва да разшири обхвата си и като територия, и като засегнати категории МПС. Изключително важно е и ускорено да развиваме алтернативите, свързани с чиста, споделена и активна мобилност в града”, добавя Попов.

Заместник-кметът по екология на София - Надежда Бобчева, която взе участие в събитието на „За Земята”, потвърди че ЗНЕ има ефект и по данни на общината. По тази причина от общинската администрация смятат да предложат важна промяна в Зоната с ниски емисии до края на месеца: ограниченията да важат 7 месеца в годината - от 01.10 до 30.04. Идеята е новият режим да влезе в сила от октомври 2027 г.

Защо е неотложно да действаме?

Една от причините да не се предлага най-логичното от примера на други държави - зоната да е целогодишна - е в липсата на политическо мнозинство в СОС за подобен ход. Зоната с ниски емисии има социална цена, но е важно да имаме предвид и сериозните здравни ползи от подобни мерки.

Замърсяването на въздуха с опасни за здравето аерозоли като фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5) и азотен диоксид, е сериозен проблем за здравето на жителите на София. Препоръчаните от Световната здравна организация референтни стойности са системно превишавани през годините. „За Земята” измерва и системно превишаване на законовите норми на NO2, което не бива отчитано от двете трафик станции от официалната мониторинговата система, които са разположени неправилно. Очаква се България да въведе и по-стриктните норми за различните ключови за атмосферния въздух замърсители в градовете според изискванията на новата Директива за въздуха на ЕС. Така нормите за NO2 ще станат още по-строги, като средногодишната норма се намалява наполовина:от 40 µg/m3 на 20 µg/m3.

Причините за това, които трябва да адресираме с адекватни и навременни мерки, са комплексни: географски и климатични особености, пренаселеност, недоразвита инфраструктура, застаряващ автопарк и същевременно висок процент моторизация.

Ефектът от замърсяването на въздуха е стряскащ здравен и социален проблем, като децата са едни от най-застрашените.


  • 1 1480

    6 5 Отговор
    аз си минавам гтп без катализатор на голф 4ката
    за вас не знам

    директно еко 3 ми дават

    Коментиран от #8, #16

    10:31 26.09.2025

  • 2 Отвратен

    29 1 Отговор
    Тогава да махнат данъците за времето което не може да се ползват автомобилите !

    Коментиран от #19

    10:38 26.09.2025

  • 3 Рептилите

    14 0 Отговор
    искат чист въздух, защото им позеленява кожата и хората ги виждат...

    10:44 26.09.2025

  • 4 ТКО

    22 1 Отговор
    На база на една година нищо не може да се докаже! Много зависи от атмосферните условия! И най-големите замърсители са строежите и мръсните пътища! Едно време авто парка беше без каквито и да е еко неща, катализатори и др. и нямаше проблеми!

    10:44 26.09.2025

  • 5 Трол

    4 0 Отговор
    Зоната ще порасне още и ще стане 20 см на година.

    10:47 26.09.2025

  • 6 Георги

    12 1 Отговор
    ама много ясно, че като накараш колите, които уж зърсяват повече, да обикалят повече ще се намали замърсяването. Няма никаква причина да не се случи.

    10:47 26.09.2025

  • 7 Васко ДС-то

    15 2 Отговор
    Зелените терористи продължават с извращенията си над народа. Още малко ще ви търпим!

    Коментиран от #14

    10:56 26.09.2025

  • 8 димялник

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "1480":

    Еми паразит си бате - какво да ти кажа.

    10:59 26.09.2025

  • 9 Мемо

    6 5 Отговор
    Трябва генерално да се приеме, разни чипосани таралясници с махнат ЕГР, ДПФ и т.н, да не могат въобще да минават преглед и да се спират от движение.

    Коментиран от #13

    11:03 26.09.2025

  • 10 Кмете ама много си ПRoSТи4ак

    9 3 Отговор
    Вземи се махни та да си поправим вредите дето ни нанесе и да си направим градчето прекрасно.

    Стига си искал още пари за паркиране. в Милано е 1.5Euro на час а ти искаш 2Е.
    Какво си направил освен да развяваш Украински знамена ?

    Какво ?

    11:04 26.09.2025

  • 11 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Какво мерите лятото бе безмозъчници

    11:06 26.09.2025

  • 12 Европа стана Ад буквално

    6 1 Отговор
    Това са мутренски приоми за пари ,ще натягат до дупка докато не полудеят Софиянци както Германците-90% луди и жени кр-етени.

    11:10 26.09.2025

  • 13 ои8уйхътгрф

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Мемо":

    Саму дъ питъм:

    Ти наясно ли си, че евро 5 дизел с махната екология без грижи покрива нормите за вредни емисии при преглед в Германия? Само че НЕ те пускат щото липсата на разните филтри и т.н. се установява без проблем- спират те защото НЯМАШ МОНТИРАНИ разни глупости, а не защото замърсяваш прекомерно

    Коментиран от #20

    11:10 26.09.2025

  • 14 Варненец

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Васко ДС-то":

    Още много ще ги търпите като в Плевен 😉

    11:16 26.09.2025

  • 15 Техно

    6 1 Отговор
    Няма никакво замърсяване. Лъжат и нагласят изследванията за да смучат грантове. Баба урсула за това дава пари сега. И ще ви изкарват въздуха "мръсен" докато мис бони и подобни карикатури могат да паразитират на гърба ви.

    11:17 26.09.2025

  • 16 Мачка с картечница

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "1480":

    Също Голф 4, но си доплащам "на ръка" на служителя от пункта да ме напише Евро 3. Досега не съм имал проблеми.

    11:20 26.09.2025

  • 17 Не не

    5 0 Отговор
    Марионетки, изпълняващи нареждане. И те не знаят защо го правят, просто така им е казано. Всеки мислеш знае накъде ни бутат. Няма да стане.

    11:23 26.09.2025

  • 18 УдоМача

    5 1 Отговор
    Да бееееее... Намалява... Целия народ ли взимате за улави??? В дадена област не влизат МПС -та и в широк пръстен около нея стават сериозни задръствания, колите стоят на място и пушат... Потеглят и пушат още повече... Вие ако си правите политиката, поне не ни правете на улави! Под черта - добре, че от одавна не съм в гетото...

    11:28 26.09.2025

  • 19 тези автомобили

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Отвратен":

    могат да се ползват на всякъде,с изключение на посочените райони в центъра на С..така,че едвали ще има данъчно облекчение

    11:29 26.09.2025

  • 20 Мемо

    0 3 Отговор

    До коментар #13 от "ои8уйхътгрф":

    Съглесен съм, ако е направен качествено, а не от някакъв гаражен майстор. А и защо в другите държави не ти позволяват да минеш преглед, ако си правил "подобрения" по колата? Само в България, ако ще и без спирачки да си, минаваш без проблем (срещу съответната сума) и ти казват "да знаеш, че трябва да ги оправиш"

    11:44 26.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 честито на

    3 0 Отговор
    софииския жълто паветен планктон.......пак гласувайте за васко ухото и укро компания....хак да ви е

    11:52 26.09.2025

  • 23 Приказки за

    1 0 Отговор
    наивници. Българите сме пословични с празни приказки. Ако така лесно се решаваше проблема с чистия въздух големите държави да са го решили отдавна. Но явно е трябвало да ни питат нас.

    11:56 26.09.2025

  • 24 Жбръц

    1 0 Отговор
    Зелените вече разполагат с технология, която да контролира въздушните течения.Ксто затварят практически, свободното движение на десетки хиляди автомобили ежедневно,ще спират ли, въздушния поток? Което автоматично,води до задръствания,тапи, извън т.н Малък ринг" .Скок в разход на гориво,висене в задръстване, което увеличава отработените газове в пъти.Ди вашка ,измишлъотина на " зелените".Тази опг групировка на европейско равнище, унищожава Европа.Под лозунга" Грижа за природата ".Грижат се за грантовете и стотиците милиони,по разни програми.Пак всичко в полза на богатите.Те ще си карат безпроблемно ,където искат целогодишно.Работят в полза на бензинджиите, отделно ,общината ще трупа милиони от санкции.Ще преуспяват БРИКС, защото там" зелени сделки" няма.Като го внедрят целогодишно,над 80% от частния автопарк,буквално ще е блокиран.Рай за изкупвачите на автомобилна скраб.Зелените и с тях са в схемата.Искаш- не искаш,ще е подариш на тях,за 200-300 евро.Кой ще е купи,когато този трик,ще го приложат в цялата страна.Акушррката ги дундурка,защото при последващ вот на недоверие,ако те го подкрепят,тя заминава.

    11:59 26.09.2025

