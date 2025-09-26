Новини
Цветелина Пенкова: България и регионът могат да изиграят ключова роля в ре-индустриализацията на ЕС

26 Септември, 2025 11:26 425

Тази седмица Пенкова взе участие в Общото събрание на Асоциацията на индустриите в Централна Гърция (SVSE)

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Евродепутатът от групата на социалистите и демократите Цветелина Пенкова отново се утвърди като един от водещите гласове в дебата за бъдещето на европейската индустрия.

Тази седмица Пенкова взе участие в Общото събрание на Асоциацията на индустриите в Централна Гърция (SVSE) – ключов форум, който събра представители на гръцкото правителство, Европейската комисия, индустриални лидери и Европейския парламент. Сред ключовите участници се откроиха заместник министър-председателят на Гърция Костис Хацидакис, министърът на развитието Такис Теодорикакос, председателят на Съюза на гръцките предприятия Спирос Теодоропулос, представители на гръцката индустрия.

Събитието се фокусира върху бъдещето на европейската индустрия и технологичния напредък. В рамките на панела „Чиста индустриална сделка: Пътят напред“ Цветелина Пенкова подчерта, че индустриалната конкурентоспособност и кръговата икономика трябва да вървят ръка за ръка.

„Чистата индустриална сделка е европейска регулаторна рамка, която дава възможност за индустриално развитие в нашия регион. Трябва да дадем на европейските компании увереност да се развиват тук, а не извън границите на ЕС,“ заяви Пенкова, акцентирайки върху необходимостта от стабилна и предвидима среда за бизнеса.

Дискусията очерта основните предизвикателства пред бъдещето на индустрията: енергийна сигурност и цени, достъп до финансиране, кръгова икономика и стратегическа автономия на Европа.

С ясната си позиция и активна роля в европейските дебати, Цветелина Пенкова затвърждава значимостта на България в процеса на ре-индустриализацията. „Свързаността в Съюза е първата стъпка към успеха в този процес. България и нашият регион трябва да са началото за изграждането на свързана електропреносна мрежа в ЕС. България има балансиран енергиен микс, с който много малко държави могат да се похвалят, а нашата индустрия, особено в аспекта на металургичния сектор, може да бъде активен участник в изграждането на необходимата инфраструктура.“

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

