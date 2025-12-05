Новини
България »
Вигенин и Пенкова организират публичен дебат за следващия дългосрочен бюджет на ЕС и възможностите пред България

Вигенин и Пенкова организират публичен дебат за следващия дългосрочен бюджет на ЕС и възможностите пред България

5 Декември, 2025 10:14 333

  • кристиан вигенин-
  • цветелина пенкова-
  • дискусия-
  • бюджет

Дискусията е посветена на следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2028-2034 г.

Вигенин и Пенкова организират публичен дебат за следващия дългосрочен бюджет на ЕС и възможностите пред България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент организира публична дискусия на тема „България и новият европейски бюджет 2028-2034: цели и възможности“, която ще се проведе на 8 декември 2025 г. (понеделник) от 10:00 ч. в Гранд хотел София, зала „София“, ет. 2, ул. „Гурко“ № 1.

Дискусията е посветена на следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2028-2034 г., който ще очертае посоката на развитие на Съюза през следващото десетилетие. Участниците ще обсъдят предстоящите промени, стратегическите приоритети и позицията на България при оформянето на новата бюджетна политика.

Форумът ще събере представители на европейските институции, изпълнителната и законодателната власт, местното самоуправление, академичните среди и експертната общност.

Събитието ще бъде открито от вицепрезидента на Република България Илияна Йотова и от заместник министър-председателя на Република България и председател на НС на БСП Атанас Зафиров. В него ще вземат участие заместник-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев, кметът на Гоце Делчев и член на българската делегация в Комитета на регионите Владимир Москов, представители на администрацията на Министерския съвет и на Министерство на финансите, отговарящи за европейското програмиране. Ще присъстват участници от средите на академичната общност.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Вигенин и Пенкова организират публичен дебат за следващия дългосрочен бюджет на ЕС и възможностите пред България


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове