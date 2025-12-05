Вигенин и Пенкова организират публичен дебат за следващия дългосрочен бюджет на ЕС и възможностите пред България

Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент организира публична дискусия на тема „България и новият европейски бюджет 2028-2034: цели и възможности“, която ще се проведе на 8 декември 2025 г. (понеделник) от 10:00 ч. в Гранд хотел София, зала „София“, ет. 2, ул. „Гурко“ № 1.

Дискусията е посветена на следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2028-2034 г., който ще очертае посоката на развитие на Съюза през следващото десетилетие. Участниците ще обсъдят предстоящите промени, стратегическите приоритети и позицията на България при оформянето на новата бюджетна политика.

Форумът ще събере представители на европейските институции, изпълнителната и законодателната власт, местното самоуправление, академичните среди и експертната общност.

Събитието ще бъде открито от вицепрезидента на Република България Илияна Йотова и от заместник министър-председателя на Република България и председател на НС на БСП Атанас Зафиров. В него ще вземат участие заместник-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев, кметът на Гоце Делчев и член на българската делегация в Комитета на регионите Владимир Москов, представители на администрацията на Министерския съвет и на Министерство на финансите, отговарящи за европейското програмиране. Ще присъстват участници от средите на академичната общност.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/