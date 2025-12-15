Новини
България »
ЕЕФ, ръководен от Цветелина Пенкова, отбеляза 30 години като водещата платформа за определяне на енергийната политика на ЕС

ЕЕФ, ръководен от Цветелина Пенкова, отбеляза 30 години като водещата платформа за определяне на енергийната политика на ЕС

15 Декември, 2025 11:21 554

  • цветелина пенкова-
  • европейският енергиен форум-
  • европейски съюз-
  • енергийна политика

По време на събитието тя отдаде специално признание на дългогодишния генерален директор на Форума - Паскал Верьост

ЕЕФ, ръководен от Цветелина Пенкова, отбеляза 30 години като водещата платформа за определяне на енергийната политика на ЕС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският енергиен форум (EEF) отбеляза своя 30-годишен юбилей с официално събитие в Европейския парламент в Брюксел, което събра представители на европейските институции, индустрията, академичните среди и експертната общност. Събитието беше открито от президента на EEF, евродепутатът Цветелина Пенкова, която подчерта ролята на Форума като водеща платформа за изграждане на ефективни, балансирани и научно обосновани енергийни политики.

ЕЕФ, ръководен от Цветелина Пенкова, отбеляза 30 години като водещата платформа за определяне на енергийната политика на ЕС

Пенкова беше избрана за президент на EEF през 2024 г., а под нейното ръководство Европейският енергиен форум пое в обновена посока – със структурирани експертни дискусии, по-тясно взаимодействие между индустрия и институции и разширяване на тематичния фокус към ключови области за бъдещата конкурентоспособност на Европа, сред които ядрената енергетика и мрежовата инфраструктура. На този пост, през 2024 г. Пенкова беше избрана да замести Йержи Бузек, бивш премиер на Полша, който беше президент на Европейския енергиен форум цели 10 години.

ЕЕФ, ръководен от Цветелина Пенкова, отбеляза 30 години като водещата платформа за определяне на енергийната политика на ЕС

В своето изказване българският евродепутат припомни, че за трите десетилетия от създаването си EEF е утвърдил уникален модел на работа: над 600 специализирани дискусии, десетки обучения и тематични визити, устойчив формат на диалог между институции, индустрия и научни среди, както и експертна мрежа, която днес е сред най-впечатляващите в европейския енергиен сектор. „EEF беше създаден, за да се докаже, че аргументите трябва да са основополагащи за европейската енергийна политика, а експертизата да тежи повече от политическите линии. Днес той е най-уважаваната и ценена платформа за професионален енергиен диалог в Европа“, отбеляза тя.

Пенкова подчерта, че „Енергийната политика днес е геополитика, индустриална трансформация и социална устойчивост в едно. Нашата задача е да създадем пространство, в което решенията се формират върху факти и експертиза, а не върху предположения. Това е силата на EEF“, заяви Цветелина Пенкова.

По време на събитието тя отдаде специално признание на дългогодишния генерален директор на Форума - Паскал Верьост - която повече от 27 години гарантира институционалната устойчивост и последователност на EEF. По думите ѝ именно професионализмът, приемствеността и високите стандарти на работа са превърнали Форума в „най-уважаваното място за енергиен дебат в Брюксел“.

Представители на Европейския парламент, индустрията и водещи европейски енергийни компании подчертаха, че в условията на глобални трансформации ролята на EEF става още по-значима — Форумът се утвърждава като мост между технологичния напредък и политическите решения, като пространство за експертни дискусии и като двигател на политики, които гарантират сигурност, предвидимост и растеж на европейската енергетика.

„EEF винаги е бил мястото, където най-трудните теми се превръщат в решения. И днес, 30 години по-късно, нашата мисия остава същата: да изграждаме бъдещето на европейската енергетика чрез знания, професионализъм и партньорство“, заключи Пенкова.

На събитието присъстваха над 90 представители на институциите и енергетиката от ЕС. Това е ясна заявка и атестация за значимостта на Европейския енергиен форум за в бъдеще.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

ЕЕФ, ръководен от Цветелина Пенкова, отбеляза 30 години като водещата платформа за определяне на енергийната политика на ЕС


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове