Министър Запрянов ще участва в заседание на Съвета „Външни работи/Отбрана“ на ЕС

Днес министърът на отбраната Атанас Запрянов ще участва в заседанията на Съвет „Външни работи/Отбрана“ на Европейския съюз и на Направляващия борд на Европейската агенция по отбрана, които ще се проведат в Брюксел.
В рамките на заседанието на Съвета ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с военната подкрепа на ЕС за Украйна, в т.ч. доставките на боеприпаси и допълнителните възможности за подкрепа на Въоръжените сили на Украйна. Министрите ще споделят вижданията си относно начините за стимулиране на европейската отбранителна индустрия, включително чрез използването на инструментите „Мерки за сигурността на Европа (SAFE) и чрез засилване на европейския военно-промишлен комплекс“ и Европейската програма за отбранителна индустрия (EDIP). Ще бъдат обсъдени и мерките, които могат да бъдат предприети за противодействие на руския сенчест флот. Министрите на отбраната ще бъдат запознати и с действията, насочени към по-нататъшно укрепване на украинските въоръжени сили чрез Военната мисия на ЕС в подкрепа на Украйна (EUMAM Ukraine).
Форумът ще завърши с дискусия по въпросите на отбранителната готовност на Съюза. Предвижда се министрите на отбраната да обсъдят текущите инициативи в подкрепа на Европейската отбранителна индустриална и технологична база, както и възможностите за сътрудничество с цел преодоляване на недостига на отбранителни способности. Ще бъдат обменени виждания относно изпълнението на Европейската пътна карта за отбранителна готовност до 2030 г. Министрите ще бъдат запознати и с новия подход на Европейската комисия към военната мобилност.
1 Антиката
07:42 01.12.2025
2 ПОТРЕСЕН СЪМ
Коментиран от #7
07:45 01.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Толкова за западната "демокрация"
07:46 01.12.2025
5 няма държава
07:46 01.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 оня с коня
До коментар #2 от "ПОТРЕСЕН СЪМ":Потресен си щото хал хабер си нямаш от ДЛЪЖНОСТНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА на Управляващите и че конкретно в случая Министърът Е ДЛЪЖЕН да присъства на подобни Заседания - ЗАТОВА ПОЛУЧАВА ЗАПЛАТА!Колкото до протестите -за тях си има полиция да ги озаптва ако се наложи.
Коментиран от #13, #15, #27
07:54 01.12.2025
8 ЕС е Икономически Съюз, няма такава
Ако някой от Брюксел си е позволил да вкара България във Военен Съюз без за това Българският Народ да има Думата, това е Престъпление спрямо България и всички Българи.
07:55 01.12.2025
9 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
07:57 01.12.2025
10 Нека
07:57 01.12.2025
11 Красимир Петров
07:58 01.12.2025
12 В една Бъдеща Война, Децата на Пеевски,
07:58 01.12.2025
13 БрЯх...!
До коментар #7 от "оня с коня":По-яваш де...?!
Квот се амбицирА,все едно си платен адвокат на дЕдко ЗапрЕнов...😝?!
Коментиран от #19, #25
08:00 01.12.2025
14 Запрянов, Тагарев, Каракачанов.....
08:00 01.12.2025
15 Добре де!
До коментар #7 от "оня с коня":А Тоя нали ПОЛУЧАВА ЗАПЛАТА,за да изпълнява решенията на ЕС,относно подобряване на нашата отбрана и строежа на ,,Стена от Дронове"...?!
До тук нещо да е направил?!
Една ,,тухла" в тая ,,стена от дронове" ,да е сложил...?!
Или само банкети и софри в Брюксел...!
08:05 01.12.2025
16 РЕАЛИСТ!
08:09 01.12.2025
17 Мите
08:09 01.12.2025
18 Ватманяк
08:10 01.12.2025
19 оня с коня
До коментар #13 от "БрЯх...!":Аз обяснявам как стоят реално нещата,ти ми ХОРТУВАШ за Адвокатстване вместо да кажеш едно "Мерси" за безплатното наливане на Акъл в тиквите ви?Както и да е - Бат бойко каза че не трябва да си изпускаме нервите,затва спирам дотук.
08:13 01.12.2025
20 Лилко Йоцов
08:24 01.12.2025
21 Пич
08:32 01.12.2025
22 Леля Пенка
08:40 01.12.2025
23 факуса
08:41 01.12.2025
24 Перо
08:43 01.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Перо
До коментар #7 от "оня с коня":В длъжностната характеристика пише ли, че БГ министъра няма право на мнение и е длъжен да приеме безпрекословно чужди решения? Защото Орбан отказа всякаква помощ за Украйна! На там върви и Словакия! БГ бюджета има проблем с разходите!
08:57 01.12.2025
28 НАСО НАСО
09:08 01.12.2025
29 БСТ
09:14 01.12.2025