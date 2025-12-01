Новини
България »
Министър Запрянов ще участва в заседание на Съвета „Външни работи/Отбрана“ на ЕС

Министър Запрянов ще участва в заседание на Съвета „Външни работи/Отбрана“ на ЕС

1 Декември, 2025 07:40 664 29

  • атанас запрянов-
  • форум

Форумът ще завърши с дискусия по въпросите на отбранителната готовност на Съюза

Министър Запрянов ще участва в заседание на Съвета „Външни работи/Отбрана“ на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес министърът на отбраната Атанас Запрянов ще участва в заседанията на Съвет „Външни работи/Отбрана“ на Европейския съюз и на Направляващия борд на Европейската агенция по отбрана, които ще се проведат в Брюксел.

В рамките на заседанието на Съвета ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с военната подкрепа на ЕС за Украйна, в т.ч. доставките на боеприпаси и допълнителните възможности за подкрепа на Въоръжените сили на Украйна. Министрите ще споделят вижданията си относно начините за стимулиране на европейската отбранителна индустрия, включително чрез използването на инструментите „Мерки за сигурността на Европа (SAFE) и чрез засилване на европейския военно-промишлен комплекс“ и Европейската програма за отбранителна индустрия (EDIP). Ще бъдат обсъдени и мерките, които могат да бъдат предприети за противодействие на руския сенчест флот. Министрите на отбраната ще бъдат запознати и с действията, насочени към по-нататъшно укрепване на украинските въоръжени сили чрез Военната мисия на ЕС в подкрепа на Украйна (EUMAM Ukraine).

Форумът ще завърши с дискусия по въпросите на отбранителната готовност на Съюза. Предвижда се министрите на отбраната да обсъдят текущите инициативи в подкрепа на Европейската отбранителна индустриална и технологична база, както и възможностите за сътрудничество с цел преодоляване на недостига на отбранителни способности. Ще бъдат обменени виждания относно изпълнението на Европейската пътна карта за отбранителна готовност до 2030 г. Министрите ще бъдат запознати и с новия подход на Европейската комисия към военната мобилност.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Антиката

    20 0 Отговор
    Да си носи памперс, че безплатните свършиха у Крайна.

    07:42 01.12.2025

  • 2 ПОТРЕСЕН СЪМ

    23 0 Отговор
    България се тресе от протести, а министрите на екскурзии.

    Коментиран от #7

    07:45 01.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Толкова за западната "демокрация"

    21 0 Отговор
    Ако "изборите" на запад можеха да променят нещо,,евреите окупатори щяха да ги забранят

    07:46 01.12.2025

  • 5 няма държава

    19 0 Отговор
    А този трябваше отдавна да е в някой дом на ужасите , а те го направиха министър на войната !!

    07:46 01.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 оня с коня

    1 20 Отговор

    До коментар #2 от "ПОТРЕСЕН СЪМ":

    Потресен си щото хал хабер си нямаш от ДЛЪЖНОСТНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА на Управляващите и че конкретно в случая Министърът Е ДЛЪЖЕН да присъства на подобни Заседания - ЗАТОВА ПОЛУЧАВА ЗАПЛАТА!Колкото до протестите -за тях си има полиция да ги озаптва ако се наложи.

    Коментиран от #13, #15, #27

    07:54 01.12.2025

  • 8 ЕС е Икономически Съюз, няма такава

    20 0 Отговор
    клауза, Външни работи/Отбрана“ на ЕС!

    Ако някой от Брюксел си е позволил да вкара България във Военен Съюз без за това Българският Народ да има Думата, това е Престъпление спрямо България и всички Българи.

    07:55 01.12.2025

  • 9 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    13 0 Отговор
    Виж му слагаческата физиономия и няма нужда да го коментираш......

    07:57 01.12.2025

  • 10 Нека

    16 0 Отговор
    по-добре Запряна да си гледа пенсията !

    07:57 01.12.2025

  • 11 Красимир Петров

    15 0 Отговор
    Този е комунист по рождение,но сега е Натовец

    07:58 01.12.2025

  • 12 В една Бъдеща Война, Децата на Пеевски,

    11 0 Отговор
    Борисов и др. от Шайката на Управляващи Комунистическата Олигархия ще са далеч зад пределите на България но вашите деца ще са на Източният Фронт.

    07:58 01.12.2025

  • 13 БрЯх...!

    16 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    По-яваш де...?!
    Квот се амбицирА,все едно си платен адвокат на дЕдко ЗапрЕнов...😝?!

    Коментиран от #19, #25

    08:00 01.12.2025

  • 14 Запрянов, Тагарев, Каракачанов.....

    17 0 Отговор
    Все НАЦ Предатели и Меркантили!?

    08:00 01.12.2025

  • 15 Добре де!

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    А Тоя нали ПОЛУЧАВА ЗАПЛАТА,за да изпълнява решенията на ЕС,относно подобряване на нашата отбрана и строежа на ,,Стена от Дронове"...?!
    До тук нещо да е направил?!
    Една ,,тухла" в тая ,,стена от дронове" ,да е сложил...?!
    Или само банкети и софри в Брюксел...!

    08:05 01.12.2025

  • 16 РЕАЛИСТ!

    11 0 Отговор
    Каквато ни армията,такъв и министърът ни...- издух@на работа...!

    08:09 01.12.2025

  • 17 Мите

    13 0 Отговор
    Участието му се изчерпва с това да гледа като теле!

    08:09 01.12.2025

  • 18 Ватманяк

    6 0 Отговор
    Адмирал Драгоне е луд.

    08:10 01.12.2025

  • 19 оня с коня

    0 8 Отговор

    До коментар #13 от "БрЯх...!":

    Аз обяснявам как стоят реално нещата,ти ми ХОРТУВАШ за Адвокатстване вместо да кажеш едно "Мерси" за безплатното наливане на Акъл в тиквите ви?Както и да е - Бат бойко каза че не трябва да си изпускаме нервите,затва спирам дотук.

    08:13 01.12.2025

  • 20 Лилко Йоцов

    8 0 Отговор
    Не спряхте с екскурзиите…..не спряхте да лъжете хората,не спряхте да крадете бюджетни средства…..не спряхте да нарушавате конституцията ,не спряхте да финансирате мутрите ,не спряхте да мачкате народа….

    08:24 01.12.2025

  • 21 Пич

    6 0 Отговор
    Леле.....!!! Тоя дали ще има време да стигне ?!

    08:32 01.12.2025

  • 22 Леля Пенка

    6 0 Отговор
    Абе дедо , я иди в кварталната градинка с наборите.Та той даже не става да гледа внуци, а му дадоха цяло министерство.

    08:40 01.12.2025

  • 23 факуса

    5 0 Отговор
    много дрът вече да сервира кафето продажника

    08:41 01.12.2025

  • 24 Перо

    5 0 Отговор
    Орбан каза, че Унгария не може да отдели и цент за Украйна, а тоя с кафявите петна ще иска увеличение на помощта!

    08:43 01.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Перо

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    В длъжностната характеристика пише ли, че БГ министъра няма право на мнение и е длъжен да приеме безпрекословно чужди решения? Защото Орбан отказа всякаква помощ за Украйна! На там върви и Словакия! БГ бюджета има проблем с разходите!

    08:57 01.12.2025

  • 28 НАСО НАСО

    3 0 Отговор
    ПАМПЕРСА ПАМПЕРСА РУСИТЕ ИДВАТ

    09:08 01.12.2025

  • 29 БСТ

    0 0 Отговор
    Този дядо какъв министър на отбраната може да е ? Пълна пародия !

    09:14 01.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове