Министър Иван Иванов: Ще бъдат инвестирани над 2,6 милиона лева в подмяна на водопроводната мрежа на Брезник

26 Септември, 2025 13:39 844 15

  • иван иванов-
  • проблеми-
  • брезник-
  • водна криза-
  • язовир красава-
  • манган

Голяма част от проблемите, които виждаме тук са наследени. Липсвала е политическа воля, а сега държавата е в готовност да разреши  трупаните от години проблеми, коментира и вицепремиерът Атанас Зафиров.

Министър Иван Иванов: Ще бъдат инвестирани над 2,6 милиона лева в подмяна на водопроводната мрежа на Брезник - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Голяма част от проблемите, които виждаме тук са наследени. Липсвала е "политическа воля", а сега държавата е в готовност да разреши, струпаните от години проблеми. Това каза от Брезник вицепремиерът и председател на Националния борд по водите Атанас Зафиров, цитиран от "Фокус".

Той отбелязва, че не е време да се търси вина или отговорност, а решение.

"Проблемите са свързани и са промените в климата, както и изпуснатия момент за решаване на проблемите", подчерта Зафиров, допълвайки, че "хората не могат да чакат, време е за позитивно решение".

"Брезник е един от най-потърпевшите от климатичните промени, защото тук основното е липсата на водоизточници. От друга страна Община Брезник може да бъде и за пример по отношение на това как се използват средствата по Общинската инвестиционна програма, защото над 90% от проектите тук са за подмяна на водопроводната инфраструктура, която е в критично състояние", каза регионалният министър Иван Иванов.

Той допълни, че ще бъдат инвестирани над 2,6 милиона лева в подмяна на водопроводната мрежа, подчертавайки, че в населените места около Брезник този проблем не съществува.

"Основният проблем е заради нивото на язовир "Красава", който е основният водоизточник на общината", каза Иванов, допълвайки, че има наситеност и на манган в питейната вода.

Регионалният министър обясни, че е възможно да се изолират количествата манган от питейната вода в следващите дни, като обаче до тогава ще се търсят алтернативни източници на питейна вода. За обществените сгради са осигурени и хидрофорни инсталации.

"Обсъдихме и почистване на водните басейни и наличните източници, тъй като те са ключови за района, а част от тях са в лошо състояние. Разгледахме и варианти за изграждане на нови водопроводи, за да може да се използват напълно наличните количества. Не трябва обаче да се работи само с молби и призиви – ние имаме план от ден едно. Общинските инвестиционни програми не могат да покрият напълно финансирането", обясни Иванов.

"Голяма част от проблема е и финансов", допълни Зафиров. Той обясни, че към този момент районът търпи загуби на вода от около 80%.


  • 1 Последния Софиянец

    17 0 Отговор
    Язовирите ги източиха частните ВЕЦ

    Коментиран от #12

    13:44 26.09.2025

  • 2 Основният

    18 0 Отговор
    проблем е час по - скоро да изчезнете от политиката , от хранилката и от всички мушенгии , вредни както за държавата ни , така и за българския народ ! Стига гавра с цялото общество !

    13:46 26.09.2025

  • 3 Жан Клод ( с двата ножа)

    13 0 Отговор
    КрАжба колко може и това е!

    13:57 26.09.2025

  • 4 Бойко Българоубиец

    13 1 Отговор
    Ще ги принудя всички да емигрират мухахахах ГЕРБ ПОБЕДА!

    13:57 26.09.2025

  • 5 Ивелин Михайлов

    17 0 Отговор
    Окрадоха заводите, фондовете и земята и сега остана само водата и посегнаха и на нея!

    13:58 26.09.2025

  • 6 Стефко

    12 0 Отговор
    И? Ходи до там за да го съобщи, когато отдавна всичко това е известно на обществото.

    14:02 26.09.2025

  • 7 ГЛАВАНАК

    10 0 Отговор
    Констатациите са ясни. Какво правите след тези констатации? Това е въпросът, некадърници. От екскурзия на екскурзия по света. Сега ви е паднало, но накрая май ще ви гоним с камъни и дървета. Наглеци крадливи.

    14:07 26.09.2025

  • 8 КзББ и ДП

    6 0 Отговор
    Не сме знаели,че имаме манганово находище.Тц,тц,тц

    14:07 26.09.2025

  • 9 Любопитен

    10 0 Отговор
    Водата от този язовир българите я пият от хиляди години и се оказва, че в нея имало манган по някоя нова абсурдна европейска норма. Проблема е нормата, а не водата,. Водата съдържа всякакви примеси и даже уран в малки количества понеже планините ни са богати на уран. Водопроводът не е в критично състояние, а всички крадат от него като манипулират водомерите и се връзват незаконно. Трябва да се намалят кражбите, а не да се наливат пари в бездънна каца...

    14:14 26.09.2025

  • 10 Освен проблемите сте наследили

    5 0 Отговор
    И цялата инфраструктура още от тошово време
    Само подръжка искаше мизерници
    Не сте си мръднали пръста 30 години
    Тоя министър е такъв шушльо че думи нямам
    Как ги избират такива само с лизинг и близинг ли става нищо че има айкю на домашен любимец

    14:24 26.09.2025

  • 11 Тореро

    5 0 Отговор
    Жалки мошеници!! Оставка, съд кауша!

    14:24 26.09.2025

  • 12 Бойко

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    и те са собственост на олигарсите от БСП

    14:34 26.09.2025

  • 13 Мицкоски

    2 0 Отговор
    Мизерен смрадлив цигански Бг клозет...

    14:40 26.09.2025

  • 14 Знаете ли, че този

    1 0 Отговор
    екземпляр назначен за министър е бивш ШЕФ НА СИК в Шумен ?

    14:53 26.09.2025

  • 15 Министър не е титла като доктор и доцент

    2 0 Отговор
    Не правиш ли разлика между титла и заемана длъжност. Днеска е министър утре не е. Звучи ми раболепно. Но твой проблем.

    15:00 26.09.2025

