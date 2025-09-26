Министър Иван Иванов: Ще бъдат инвестирани над 2,6 милиона лева в подмяна на водопроводната мрежа на Брезник

Голяма част от проблемите, които виждаме тук са наследени. Липсвала е "политическа воля", а сега държавата е в готовност да разреши, струпаните от години проблеми. Това каза от Брезник вицепремиерът и председател на Националния борд по водите Атанас Зафиров, цитиран от "Фокус".
Той отбелязва, че не е време да се търси вина или отговорност, а решение.
"Проблемите са свързани и са промените в климата, както и изпуснатия момент за решаване на проблемите", подчерта Зафиров, допълвайки, че "хората не могат да чакат, време е за позитивно решение".
"Брезник е един от най-потърпевшите от климатичните промени, защото тук основното е липсата на водоизточници. От друга страна Община Брезник може да бъде и за пример по отношение на това как се използват средствата по Общинската инвестиционна програма, защото над 90% от проектите тук са за подмяна на водопроводната инфраструктура, която е в критично състояние", каза регионалният министър Иван Иванов.
Той допълни, че ще бъдат инвестирани над 2,6 милиона лева в подмяна на водопроводната мрежа, подчертавайки, че в населените места около Брезник този проблем не съществува.
"Основният проблем е заради нивото на язовир "Красава", който е основният водоизточник на общината", каза Иванов, допълвайки, че има наситеност и на манган в питейната вода.
Регионалният министър обясни, че е възможно да се изолират количествата манган от питейната вода в следващите дни, като обаче до тогава ще се търсят алтернативни източници на питейна вода. За обществените сгради са осигурени и хидрофорни инсталации.
"Обсъдихме и почистване на водните басейни и наличните източници, тъй като те са ключови за района, а част от тях са в лошо състояние. Разгледахме и варианти за изграждане на нови водопроводи, за да може да се използват напълно наличните количества. Не трябва обаче да се работи само с молби и призиви – ние имаме план от ден едно. Общинските инвестиционни програми не могат да покрият напълно финансирането", обясни Иванов.
"Голяма част от проблема е и финансов", допълни Зафиров. Той обясни, че към този момент районът търпи загуби на вода от около 80%.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12
13:44 26.09.2025
2 Основният
13:46 26.09.2025
3 Жан Клод ( с двата ножа)
13:57 26.09.2025
4 Бойко Българоубиец
13:57 26.09.2025
5 Ивелин Михайлов
13:58 26.09.2025
6 Стефко
14:02 26.09.2025
7 ГЛАВАНАК
14:07 26.09.2025
8 КзББ и ДП
14:07 26.09.2025
9 Любопитен
14:14 26.09.2025
10 Освен проблемите сте наследили
Само подръжка искаше мизерници
Не сте си мръднали пръста 30 години
Тоя министър е такъв шушльо че думи нямам
Как ги избират такива само с лизинг и близинг ли става нищо че има айкю на домашен любимец
14:24 26.09.2025
11 Тореро
14:24 26.09.2025
12 Бойко
До коментар #1 от "Последния Софиянец":и те са собственост на олигарсите от БСП
14:34 26.09.2025
13 Мицкоски
14:40 26.09.2025
14 Знаете ли, че този
14:53 26.09.2025
15 Министър не е титла като доктор и доцент
15:00 26.09.2025