Страшно задръстване на "Тракия" около Ихтиман, автомобили чакат по 3 часа

Огромно задръстване се е образувало на АМ "Тракия" край Ихтиман, съобщават шофьори в групата "Катастрофи в София".

"Магистрала Тракия около Ихтиман в посока София спря тотално. До околовръстното - 70 минути според навигацията. Така че който може да се спасява по Подбалканската или където намери", пише Асен Иванов.

Друг потребител споделя: "Почти 3 часа вече се редим и още не можем да стигне е началото на ремонта."