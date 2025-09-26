Страшно задръстване на "Тракия" около Ихтиман, автомобили чакат по 3 часа

Огромно задръстване се е образувало на АМ "Тракия" край Ихтиман, съобщават шофьори в групата "Катастрофи в София".
"Магистрала Тракия около Ихтиман в посока София спря тотално. До околовръстното - 70 минути според навигацията. Така че който може да се спасява по Подбалканската или където намери", пише Асен Иванов.
Друг потребител споделя: "Почти 3 часа вече се редим и още не можем да стигне е началото на ремонта."
1 Ами да, те така
17:05 26.09.2025
2 Оня с рикията
17:07 26.09.2025
3 1480
все едно съм на битака
🐔🦃🐦🐤
17:07 26.09.2025
4 Факт
17:11 26.09.2025
5 Герберизми
17:11 26.09.2025
6 За един приятел питам
Къде е и защо не пуснат трафика от там?
17:15 26.09.2025