Новини
България »
„Продължаваме промяната“ избира председател и ръководни органи на партията

„Продължаваме промяната“ избира председател и ръководни органи на партията

27 Септември, 2025 08:16, обновена 27 Септември, 2025 07:19 834 11

  • продължаваме промяната-
  • председател-
  • ръководство-
  • избор-
  • общо събрание

Политическата сила провежда Общо събрание

„Продължаваме промяната“ избира председател и ръководни органи на партията - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

"Продължаваме промяната" свиква Общо събрание за избор на нови ръководни органи на партията, което ще се състои днес и утре в София, съобщават от пресцентъра на политическата сила, цитирани от БТА.

Началото на партийния форум е от 10:00 часа в сградата на „Интер Експо Център“.

На Общото събрание делегатите трябва да изберат председател/съпредседатели и членове на Изпълнителния съвет, Националния съвет, Контролния съвет и Етичната комисия на „Продължаваме промяната“. Ще бъдат гласувани и промени в устава на партията, както и нова политическа платформа на формацията.

Приветствия към делегатите ще отправят Свеня Хан - председател на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ), Валери Айе - председател на либералната група "Обнови Европа" в Европейския парламент, председателят на Демократи за силна България (ДСБ) Атанас Атанасов и съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов, се посочва в прессъобщението.

В края на юни Кирил Петков подаде оставка като съпредседател на „Продължаваме промяната“ след скандал, свързан с твърдения за оказван натиск на районните кметове на „Люлин“ и „Младост“ за обществени поръчки. Преди това Петков депозира оставката си и като народен представител. На продължило повече от седем часа заседание на Националния съвет на „Продължаваме промяната“ беше решено, че Асен Василев остава единствен председател на партията до провеждането на отчетно-изборно Общо събрание на 27-28 септември.

До промяната в ръководството на „Продължаваме промяната“ се стигна след като кметовете на столичните райони "Младост" и "Люлин" и двама общински съветници обявиха, че напускат формацията с мотива, че от партията им е оказван натиск. Служители на Антикорупционната комисия извършиха претърсвания в Столичната община, а Софийската градска прокуратура обвини четирима души за взимане на подкупи и участие в организирана престъпна група. По-късно заместник-кметът на София Никола Барбутов напусна сградата на Столичната община, придружаван от полиция, и към момента остава в ареста.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Верно ли

    7 4 Отговор
    Абе, този с тази оцъклена физиономия не му ли е мястото в някоя специализирана институция, или то нашто НС вече замени психиатриите....

    07:24 27.09.2025

  • 2 Коста

    6 4 Отговор
    Ужаст! Пеньоара а?

    Коментиран от #4

    07:26 27.09.2025

  • 3 БУМБЕТО

    7 2 Отговор
    ВАЖНОТО УСЛОВИЕ Е ДА Е МЕКА-КИТКА!!!

    07:44 27.09.2025

  • 4 Коста

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Коста":

    Колкото минуси да слагате от Асан мъж няма да стане

    07:48 27.09.2025

  • 5 едва ли

    4 1 Отговор
    нещо ще се промени - вероятно Кокорчо ще го изберат и ще върнат на бял кн и Кирчо на поста му - власт лесно не се дава, а и Кирчо вече видя какво е да си никой и хич не му хареса

    07:51 27.09.2025

  • 6 име

    4 2 Отговор
    ПроститеПарчета си търсят нови спонсори, че парите по УСАИД свършиха.

    08:07 27.09.2025

  • 7 Хаха

    3 2 Отговор
    Защо Ася Василева не е прибрана на топло? Отговор защото ще продължи да бъде използвана от Шиши и Вожда , кога по пеньоар , кога без!
    Клети жълтоповетни джендъри!

    08:09 27.09.2025

  • 8 Гост

    2 0 Отговор
    Тате, ние CигAни ли сме?
    - Да, тате, CигAни сме!
    - Ама тате, тате, ама от долните
    CигAни ли сме - дето крадат, не
    работят ...?
    - Да, тате, точно от тези! - Е добре де, тате, ама съвсем
    долни ли - от тия дето са мръсни,
    гнусни и бъркат по кофите?
    - Да, бе тате, от тия -
    съвсем долни CигAни сме!
    - А от ПП-ТО ли сме, тате ? - Ееееее, тате, чак такива CигAни
    не сме!!!!

    08:28 27.09.2025

  • 9 само питам

    2 0 Отговор
    толкова кадърни и добри момчета и момичета има в ПП са също и не корумпирани а вие само кирчо кокорчо и академичето махаите ги и изберете нови само тогава ще ви повярваме

    08:32 27.09.2025

  • 10 Ачо от ПП

    0 0 Отговор
    И всички дружно ще преведем по една заплата по сметката на президента Зеленски!

    08:33 27.09.2025

  • 11 ннннннннн

    1 0 Отговор
    „Продължаваме подмяната“ ще си изберат този,който първично е одобрен от Киро Брадата-канадския. Наужким.

    08:44 27.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове