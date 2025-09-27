Новини
Кристиан Вигенин с призив за мерки срещу напускането на медицински сестри в чужбина

27 Септември, 2025

Той изтъкна, че кризата с работната сила е много по-тежък проблем в страните от Централна и Източна Европа

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кризата с кадрите в здравеопазването не е абстрактен проблем – тя е ежедневна реалност и в България. Лекари и медицински сестри напускат заради по-добри условия в по-богати страни. Това „изтичане на умове“ прави уязвима здравната грижа у нас.

Затова се търсят решения, като например Кризисният план на ЕС за здравните работници, който беше дискутиран в Брюксел по инициатива на Комисията по обществено здраве и Комисията по заетост и социална политика, с участието на българския евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин. Той изтъкна, че кризата с работната сила е много по-тежък проблем в страните от Централна и Източна Европа. Препоръча Евросъюзът да създаде условия за по-справедливо разпределение на здравните работници в целия съюз.

„Медицинските сестри и болногледачите, които са преобладаващо жени, остават недооценени и не получават достатъчно пари. Ние, в България, имаме този проблем не само заради заплатите, но и заради условията на труд. Трябва да вложим повече усилия по отношение на дългите часове и стреса от недостига на персонал“, акцентира Вигенин. Той вижда ресурс за справяне с проблема в областта на образованието и обучението.

Евродепутатът отбеляза, че в контекста на разглежданата многогодишна финансова рамка на ЕС, трябва да се помисли за ефективни инвестиции в здравеопазването. Той очерта два подхода: фокусиране върху конкретни средства за здравеопазване или да се финансират всички политики, които биха имали ефект върху проблемите в здравеопазването, с които се сблъскваме.

Кристиан Вигенин изтъкна в заключение: „Нужни са дългосрочни инвестиции и стабилни европейски инструменти, насочени към региони с хронично недофинансиране като България. Това не е само въпрос на здравеопазване. Това е въпрос на солидарност, равенство и право на всеки гражданин да има достъп до качествена грижа – във всяка държава и във всеки регион на Съюза.“https://www.socialistsanddemocrats.eu/

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

