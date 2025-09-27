Новини
България »
Калоян Методиев: Борисов започна всячески да се дистанцира от кабинета "Желязков"

Калоян Методиев: Борисов започна всячески да се дистанцира от кабинета "Желязков"

27 Септември, 2025 11:21 644 21

  • калоян методиев-
  • бойко борисов-
  • правителство

Взе и последната капка достойнство на стария си приятел Слави Трифонов

Калоян Методиев: Борисов започна всячески да се дистанцира от кабинета "Желязков" - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Борисов започна всячески да се дистанцира от кабинета "Желязков". Вербално (дал си под наем партията) и невербално (дори не го подкрепи на вот на недоверие). Очевидно е, че не иска да се асоциира с провала. Това правителство го сглоби той, след доказана фалшификация на изборите, като мандатоносител. Наслагаха сламени министри (някои още не ги познаваме дори като имена).

Накупи вътрешната опозиция в БСП (дълги години я храни за този момент). Едно към едно, както напазарува преди години алчните нищожества в СДС. Клиентелата и в СДС, и в БСП е една и съща като типаж. Под индиго. Сега пусна БСП министрите напред във водната криза, а те са бездарни, алчни, нечленоразделни. И се провалиха тотално.

Взе и последната капка достойнство на стария си приятел Слави Трифонов, който щеше да го изчегъртва, и който прегърна за последно. Тези два политически трупа (БСП и ИТН) си изиграха ролята. Отгледани бяха за това правителство.

Прочисти и ГЕРБ. Хотелът-водопад завлече дразнещия го Росен Желязков в политическото небитие. Изгори и другия си дразнител Даниел Митов в коридорите на МВР, където го изпрати против всякаква управленска логика. Остави депутати и министри да обикалят месеци наред света като обезумели, на държавни разноски, за да ги компрометира. А много отдавна можеше да ги спре.

Днес гони две цели: да няма общо с кабинета и с резултатите му: повишаващи се цени, масови водни режими, рекордни заеми, неясен бюджет, привилегии и лукс. В момента се чуди само как да се отърве от Пеевски и да си намери нови патерици за официални партньори (след реформатори, патриоти, рзс-та, абв-та, Марешки, пп-та, дб-та, бсп-та, итн-та...). Това е интересният сюжет в следващите седмици. Ще се опита ли пак виновникът за всичко да излезе сух от ситуацията. И вече методично хвърля цялата вина на жалките, продажни и алчни слуги, които купи с постове. Не бива да му се позволява! Това е неговото правителство! Той е мандатоносителят! Отговорността е негова.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Приятелството

    8 0 Отговор
    между Учиндолския и Мутрьо е било само интереси , нечестност и далавери ! Двама безродници , страхливци и самовлюбени субекти !

    11:26 27.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор
    Детската градина днес си прави конгрес в пясъчника. Забравил е да го спомене. А Радев след като му изтече мандата отива в ареста заради Боташ.

    11:27 27.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гост

    4 0 Отговор
    Дедо бойко, както им го нацепваше с 200 (на нас също), сега на него му го цепят с 400. Ама винаги има баланс

    11:32 27.09.2025

  • 18 1488

    1 1 Отговор
    Калоян Методиев: Борисов
    е почти същото като
    Бойко Методиев Борисов

    11:33 27.09.2025

  • 19 Дориана

    4 0 Отговор
    Лъжите, компроматите, манипулациите , изказванията в ефир с просташки " народен" език са запазена марка на Борисов Така , че да не се прави на разсеян , а наистина да каже къде отидоха чувалите с милиони по време на неговото управление ? Той вече и тотално тежко зависим от Пеевски и няма никакъв полезен ход. Или излиза от политиката, което е най- доброто за българския народ или заедно с Пеевски превръщат България от демокрация в еднолична диктатура .

    11:35 27.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове