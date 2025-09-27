Калоян Методиев: Борисов започна всячески да се дистанцира от кабинета "Желязков"

Борисов започна всячески да се дистанцира от кабинета "Желязков". Вербално (дал си под наем партията) и невербално (дори не го подкрепи на вот на недоверие). Очевидно е, че не иска да се асоциира с провала. Това правителство го сглоби той, след доказана фалшификация на изборите, като мандатоносител. Наслагаха сламени министри (някои още не ги познаваме дори като имена).



Накупи вътрешната опозиция в БСП (дълги години я храни за този момент). Едно към едно, както напазарува преди години алчните нищожества в СДС. Клиентелата и в СДС, и в БСП е една и съща като типаж. Под индиго. Сега пусна БСП министрите напред във водната криза, а те са бездарни, алчни, нечленоразделни. И се провалиха тотално.



Взе и последната капка достойнство на стария си приятел Слави Трифонов, който щеше да го изчегъртва, и който прегърна за последно. Тези два политически трупа (БСП и ИТН) си изиграха ролята. Отгледани бяха за това правителство.



Прочисти и ГЕРБ. Хотелът-водопад завлече дразнещия го Росен Желязков в политическото небитие. Изгори и другия си дразнител Даниел Митов в коридорите на МВР, където го изпрати против всякаква управленска логика. Остави депутати и министри да обикалят месеци наред света като обезумели, на държавни разноски, за да ги компрометира. А много отдавна можеше да ги спре.



Днес гони две цели: да няма общо с кабинета и с резултатите му: повишаващи се цени, масови водни режими, рекордни заеми, неясен бюджет, привилегии и лукс. В момента се чуди само как да се отърве от Пеевски и да си намери нови патерици за официални партньори (след реформатори, патриоти, рзс-та, абв-та, Марешки, пп-та, дб-та, бсп-та, итн-та...). Това е интересният сюжет в следващите седмици. Ще се опита ли пак виновникът за всичко да излезе сух от ситуацията. И вече методично хвърля цялата вина на жалките, продажни и алчни слуги, които купи с постове. Не бива да му се позволява! Това е неговото правителство! Той е мандатоносителят! Отговорността е негова.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.6 Оценка 4.6 от 10 гласа.