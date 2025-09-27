Божидар Божанов: Политическата криза се завръща заради зависимостта на управляващите от Пеевски

„В момента има много протести. Те са малки, тематични, някои стават все по-големи. Някои са за безводието, където освен липсата на инициативност и човешката глупост можем да добавим и фактора корупция. Имаше едни 500 млн. лв. за язовири и други такива дейности, които по доклад на Сметната палата са в прокуратурата. А тя е сложила чадър над делата. Има протести по множество теми, защото много групи от хора са недоволни. Всички сме виждали как огромните протести често са предшествани точно от по-малки такива, дори и през 2013 г. беше така“, заяви Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“, в предаването „Панорама“ по БНТ.

По думите му, политическите сили не са тези, които пълнят площадите, пълни ги гнева на хората. „Управляващите - тези, на които Пеевски раздава команди по телефона - трябва да знаят, че 13 юни 2013 г. или юли 2022 г. са зад ъгъла. Всяко последващо безобразие може да взриви хората. А идната седмица в парламента най-вероятно ще се повтори 2013 г. Очакваме да бъдат променени законите за службите, за да бъде инсталиран човек на Пеевски в ДАНС“, предупреди народният представител.



Той припомни, че ГЕРБ през 2013 г. се сблъскваха с Пеевски, а сега се стремят да го обслужват. „Днес видях снимка на г-н Дончев от протеста тогава и се запитах - какво се промени?“, каза Божанов.

Съпредседателят на „Да, България“ коментира и замразяването на средства от Брюксел: „Замразяването на парите от Брюксел не е функция на това кой им е писал и се е оплакал. В Брюксел все пак не ядат доматите с колците. Европейското семейство споделя ценности, първата от които е върховенството на закона, което липсва в България в момента. Подобни инициативи имаше и срещу Унгария и Полша. Пеевски е пленил съдебната система и ВСС, който в момента изпълнява неговите команди абсолютно безпрекословно. На практика това ни връща в една криза. Очевидно е, че властта се упражнява нелегитимно и се изкривява политическото представителство.”, заключи той.



Божанов отбеляза, че парламентът все по-рядко се занимава със съществени реформи. „Програмата е празна, а законите, които минават, са свързани с кадровите желания на Пеевски – службите, НСИ, магазини за хората. Управляващите чинно изпълняват“.



По отношение на икономиката, той подчерта, че именно тя трябва да задвижи нови процеси. „България има много проблеми. За да се решат те, трябва да се мисли стратегически. За да имаме конкурентна икономика, трябва държавата да подпомогне изкуствения интелект да навлезе по-бързо, отколкото в други страни. Това цели и предложеният от нас законопроект за изкуствения интелект. Българските работници и служители трябва да бъдат с повишена квалификация за тези технологии. В крайна сметка бюджетът се пълни най-вече от работещия бизнес. Затова най-важно е той да бъде конкурентен и да имаме стратегически хоризонт за страната.“



Божанов припомни, че в началото на годината ДБ седнаха на масата за преговори с ГЕРБ, за да настояват за реформи в правосъдието. „Един ден Борисов нареди разговорите да приключат, а ние научихме за това от медиите. После сравнихме коалиционните споразумения и видяхме, че точно точките за върховенството на закона - тези, с които Пеевски сега тормози кмета на Варна и други - са отпаднали. Борисов имаше властта и избра да не направи нищо“, посочи той.

„Да, бяхме и ще останем неотстъпчиви за върховенството на закона. Знаете ли кога за последно ГЕРБ саботираха кворума? В 48-ото НС, когато трябваше да приемем механизъм за разследване на главния прокурор. На теория те винаги подкрепят антикорупционни мерки, но на практика някой от по-съседния кабинет все ги спира“, завърши Божанов.