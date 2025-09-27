Божидар Божанов: Политическата криза се завръща заради зависимостта на управляващите от Пеевски

„В момента има много протести. Те са малки, тематични, някои стават все по-големи. Някои са за безводието, където освен липсата на инициативност и човешката глупост можем да добавим и фактора корупция. Имаше едни 500 млн. лв. за язовири и други такива дейности, които по доклад на Сметната палата са в прокуратурата. А тя е сложила чадър над делата. Има протести по множество теми, защото много групи от хора са недоволни. Всички сме виждали как огромните протести често са предшествани точно от по-малки такива, дори и през 2013 г. беше така“, заяви Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“, в предаването „Панорама“ по БНТ.
По думите му, политическите сили не са тези, които пълнят площадите, пълни ги гнева на хората. „Управляващите - тези, на които Пеевски раздава команди по телефона - трябва да знаят, че 13 юни 2013 г. или юли 2022 г. са зад ъгъла. Всяко последващо безобразие може да взриви хората. А идната седмица в парламента най-вероятно ще се повтори 2013 г. Очакваме да бъдат променени законите за службите, за да бъде инсталиран човек на Пеевски в ДАНС“, предупреди народният представител.
Той припомни, че ГЕРБ през 2013 г. се сблъскваха с Пеевски, а сега се стремят да го обслужват. „Днес видях снимка на г-н Дончев от протеста тогава и се запитах - какво се промени?“, каза Божанов.
Съпредседателят на „Да, България“ коментира и замразяването на средства от Брюксел: „Замразяването на парите от Брюксел не е функция на това кой им е писал и се е оплакал. В Брюксел все пак не ядат доматите с колците. Европейското семейство споделя ценности, първата от които е върховенството на закона, което липсва в България в момента. Подобни инициативи имаше и срещу Унгария и Полша. Пеевски е пленил съдебната система и ВСС, който в момента изпълнява неговите команди абсолютно безпрекословно. На практика това ни връща в една криза. Очевидно е, че властта се упражнява нелегитимно и се изкривява политическото представителство.”, заключи той.
Божанов отбеляза, че парламентът все по-рядко се занимава със съществени реформи. „Програмата е празна, а законите, които минават, са свързани с кадровите желания на Пеевски – службите, НСИ, магазини за хората. Управляващите чинно изпълняват“.
По отношение на икономиката, той подчерта, че именно тя трябва да задвижи нови процеси. „България има много проблеми. За да се решат те, трябва да се мисли стратегически. За да имаме конкурентна икономика, трябва държавата да подпомогне изкуствения интелект да навлезе по-бързо, отколкото в други страни. Това цели и предложеният от нас законопроект за изкуствения интелект. Българските работници и служители трябва да бъдат с повишена квалификация за тези технологии. В крайна сметка бюджетът се пълни най-вече от работещия бизнес. Затова най-важно е той да бъде конкурентен и да имаме стратегически хоризонт за страната.“
Божанов припомни, че в началото на годината ДБ седнаха на масата за преговори с ГЕРБ, за да настояват за реформи в правосъдието. „Един ден Борисов нареди разговорите да приключат, а ние научихме за това от медиите. После сравнихме коалиционните споразумения и видяхме, че точно точките за върховенството на закона - тези, с които Пеевски сега тормози кмета на Варна и други - са отпаднали. Борисов имаше властта и избра да не направи нищо“, посочи той.
„Да, бяхме и ще останем неотстъпчиви за върховенството на закона. Знаете ли кога за последно ГЕРБ саботираха кворума? В 48-ото НС, когато трябваше да приемем механизъм за разследване на главния прокурор. На теория те винаги подкрепят антикорупционни мерки, но на практика някой от по-съседния кабинет все ги спира“, завърши Божанов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Красимир Петров
Коментиран от #5
11:56 27.09.2025
3 Пенев
12:11 27.09.2025
4 Гост
Така ще гледате от страни още 3 години и може пак да е пробвате на следващите редовни парламентарни избори,ако все още не сте се разпаднали.
12:19 27.09.2025
5 Мунчо
До коментар #2 от "Красимир Петров":То това им остана на тези "неможачи".....имаха властта в ръцете си и какво свършиха освен това, че уговаряха на тъмно постове, искаха да имат съдии, прокурори, спонсори и т.н....затова сега на следващите избори ще бъдат на нивото от 4-5% и не могат да обвиняват нито Пеевски нито Борисов, защото те същите когато управляваха именно с помощта на Пеевски си приемаха законите удобни на тях и висяха в кабинета му за да се молят....но разбира се тези неща се забравят от симпатизантите на "харвардските тарикати" и е добре да им се припомня редовно!!!
12:25 27.09.2025
6 Промяна
12:32 27.09.2025
7 Божанов отново бълнува
…Релакс,…Споко Божанов. Събуди се. събуди се
Това е само лош сън кошмар.
Заради Пеевски не са изчезнали динозаврите но такива смешни и жалки политикани като тебе, Мирчев, Киро Лена и Асен ще изчезнат със сигурност. Защото ППДБ няма никаква визия за бъдещето, никакви лидери, напълно сте некомпетентни, некадърни и корумпирани, а и вече все по-малко ви се връзват и ви вярват. Едвам събрахте 300 човека няколко партии пред централата на ДПС на митинг, а на големият антиправителствен митинг хиляда човека от десетки партийки и сдружениенца. Повече никога няма да ме излъжете да гласувам за ППДБ. Защото ви видях какви измамници излязохте, алчни за власт, корумпирани, некадърни и неможещи сте.
Коментиран от #10, #11
13:08 27.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хмм
13:17 27.09.2025
10 ППДБ смешници
До коментар #7 от "Божанов отново бълнува":ППДБ са смешници. Никаква политическа криза ме се завръща. А ППДБ се опитват създават внушения за криза като лъжат и манипулират отново обществото чрез манипулативните си поставени лица- журналисти в няколко телевизии и интернет сайтове. Понеже не са във властта и им разкриха корупционните схеми и зависимости, както и колко са некомпетентни и понеже се страхуват да не станат следствени, са изпаднали в истеричен страх и паника. А кой знае още колко много далавери има да излизат на светло. Затова отново се опитват с Радев да мътят водите. Без да осъзнават че времената са де променили и хората вече не могат да го търпят и следват. Нищо чудно и да започнат да ги бият накъде ако се опитват да се правят на революционери и без причина всяват хаос като затварят улици и кръстовища с платени протестъри от откраднатите пари чрез корупционни схеми и далавери
Коментиран от #12
13:21 27.09.2025
11 Дебелян Бекапеевски
До коментар #7 от "Божанов отново бълнува":Номер 7...не е достатъчно! Стъпи на педалите! Засипи ги с коментари да не могат да дишат!
13:27 27.09.2025
12 Дебелян Бекапеевски
До коментар #10 от "ППДБ смешници":Номер 10 ...добре! Искам още газ! Залей ги с постове! Да не се вижда нищо друго!
13:29 27.09.2025