Новини
България »
Божидар Божанов: Политическата криза се завръща заради зависимостта на управляващите от Пеевски

Божидар Божанов: Политическата криза се завръща заради зависимостта на управляващите от Пеевски

27 Септември, 2025 11:52 653 12

  • божидар божанов-
  • пеевски-
  • борисов

ГЕРБ през 2013 г. се сблъскваха с Пеевски

Божидар Божанов: Политическата криза се завръща заради зависимостта на управляващите от Пеевски - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„В момента има много протести. Те са малки, тематични, някои стават все по-големи. Някои са за безводието, където освен липсата на инициативност и човешката глупост можем да добавим и фактора корупция. Имаше едни 500 млн. лв. за язовири и други такива дейности, които по доклад на Сметната палата са в прокуратурата. А тя е сложила чадър над делата. Има протести по множество теми, защото много групи от хора са недоволни. Всички сме виждали как огромните протести често са предшествани точно от по-малки такива, дори и през 2013 г. беше така“, заяви Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“, в предаването „Панорама“ по БНТ.

По думите му, политическите сили не са тези, които пълнят площадите, пълни ги гнева на хората. „Управляващите - тези, на които Пеевски раздава команди по телефона - трябва да знаят, че 13 юни 2013 г. или юли 2022 г. са зад ъгъла. Всяко последващо безобразие може да взриви хората. А идната седмица в парламента най-вероятно ще се повтори 2013 г. Очакваме да бъдат променени законите за службите, за да бъде инсталиран човек на Пеевски в ДАНС“, предупреди народният представител.

Той припомни, че ГЕРБ през 2013 г. се сблъскваха с Пеевски, а сега се стремят да го обслужват. „Днес видях снимка на г-н Дончев от протеста тогава и се запитах - какво се промени?“, каза Божанов.

Съпредседателят на „Да, България“ коментира и замразяването на средства от Брюксел: „Замразяването на парите от Брюксел не е функция на това кой им е писал и се е оплакал. В Брюксел все пак не ядат доматите с колците. Европейското семейство споделя ценности, първата от които е върховенството на закона, което липсва в България в момента. Подобни инициативи имаше и срещу Унгария и Полша. Пеевски е пленил съдебната система и ВСС, който в момента изпълнява неговите команди абсолютно безпрекословно. На практика това ни връща в една криза. Очевидно е, че властта се упражнява нелегитимно и се изкривява политическото представителство.”, заключи той.

Божанов отбеляза, че парламентът все по-рядко се занимава със съществени реформи. „Програмата е празна, а законите, които минават, са свързани с кадровите желания на Пеевски – службите, НСИ, магазини за хората. Управляващите чинно изпълняват“.

По отношение на икономиката, той подчерта, че именно тя трябва да задвижи нови процеси. „България има много проблеми. За да се решат те, трябва да се мисли стратегически. За да имаме конкурентна икономика, трябва държавата да подпомогне изкуствения интелект да навлезе по-бързо, отколкото в други страни. Това цели и предложеният от нас законопроект за изкуствения интелект. Българските работници и служители трябва да бъдат с повишена квалификация за тези технологии. В крайна сметка бюджетът се пълни най-вече от работещия бизнес. Затова най-важно е той да бъде конкурентен и да имаме стратегически хоризонт за страната.“

Божанов припомни, че в началото на годината ДБ седнаха на масата за преговори с ГЕРБ, за да настояват за реформи в правосъдието. „Един ден Борисов нареди разговорите да приключат, а ние научихме за това от медиите. После сравнихме коалиционните споразумения и видяхме, че точно точките за върховенството на закона - тези, с които Пеевски сега тормози кмета на Варна и други - са отпаднали. Борисов имаше властта и избра да не направи нищо“, посочи той.

„Да, бяхме и ще останем неотстъпчиви за върховенството на закона. Знаете ли кога за последно ГЕРБ саботираха кворума? В 48-ото НС, когато трябваше да приемем механизъм за разследване на главния прокурор. На теория те винаги подкрепят антикорупционни мерки, но на практика някой от по-съседния кабинет все ги спира“, завърши Божанов.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Красимир Петров

    12 2 Отговор
    Няма ден в който Божанов и Мирчев да не се изхождат по платените медии

    Коментиран от #5

    11:56 27.09.2025

  • 3 Пенев

    12 2 Отговор
    В криза сте вие, защото сте "независими". Нищо не зависи от вас. Жалки некадърници.

    12:11 27.09.2025

  • 4 Гост

    11 3 Отговор
    Не разбрахте ли, че не сте вие които ще кажете кой ще кара влака.
    Така ще гледате от страни още 3 години и може пак да е пробвате на следващите редовни парламентарни избори,ако все още не сте се разпаднали.

    12:19 27.09.2025

  • 5 Мунчо

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    То това им остана на тези "неможачи".....имаха властта в ръцете си и какво свършиха освен това, че уговаряха на тъмно постове, искаха да имат съдии, прокурори, спонсори и т.н....затова сега на следващите избори ще бъдат на нивото от 4-5% и не могат да обвиняват нито Пеевски нито Борисов, защото те същите когато управляваха именно с помощта на Пеевски си приемаха законите удобни на тях и висяха в кабинета му за да се молят....но разбира се тези неща се забравят от симпатизантите на "харвардските тарикати" и е добре да им се припомня редовно!!!

    12:25 27.09.2025

  • 6 Промяна

    8 2 Отговор
    Точно ти натискаше свой министър за едни 600 милиона да ги разпредели на вашите хора Разследван си мошеник си

    12:32 27.09.2025

  • 7 Божанов отново бълнува

    4 1 Отговор
    извикайте линейка моля. По-бързо че Божанов отново бълнува и има халюцинации. Вижда Пееевски като всемогъщ, като Бог едва ли не. Във всичко, навсякъде, над всички. Всичко зависи от Пеевски. Пеевски управлява, Пеевски контролира всичко, от министри, Парламент, съд, прокуратура, следствие , статистика, банки, фондове. Пеевски контролира и Европейската комисия, Кьовеши, Европейският Парламент, САЩ, Котай, изстрелването на ракетите до Марс,Завладяването на Космоса. Пеевски контролира климатичните промени, топенето на ледовете, заради Пеевско са изчезнали динозаврите, и Римската империя се е разпаднала също заради Пеевски.
    …Релакс,…Споко Божанов. Събуди се. събуди се
    Това е само лош сън кошмар.
    Заради Пеевски не са изчезнали динозаврите но такива смешни и жалки политикани като тебе, Мирчев, Киро Лена и Асен ще изчезнат със сигурност. Защото ППДБ няма никаква визия за бъдещето, никакви лидери, напълно сте некомпетентни, некадърни и корумпирани, а и вече все по-малко ви се връзват и ви вярват. Едвам събрахте 300 човека няколко партии пред централата на ДПС на митинг, а на големият антиправителствен митинг хиляда човека от десетки партийки и сдружениенца. Повече никога няма да ме излъжете да гласувам за ППДБ. Защото ви видях какви измамници излязохте, алчни за власт, корумпирани, некадърни и неможещи сте.

    Коментиран от #10, #11

    13:08 27.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хмм

    2 1 Отговор
    вече дразнят, върнаха пеевски във властта и имат нахалството да говорят, да не сме го сатанизирали, щели да го изперат, бил се променил, такава беля ни докараха на главата, само за протестъри стават, за нищо друго

    13:17 27.09.2025

  • 10 ППДБ смешници

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Божанов отново бълнува":

    ППДБ са смешници. Никаква политическа криза ме се завръща. А ППДБ се опитват създават внушения за криза като лъжат и манипулират отново обществото чрез манипулативните си поставени лица- журналисти в няколко телевизии и интернет сайтове. Понеже не са във властта и им разкриха корупционните схеми и зависимости, както и колко са некомпетентни и понеже се страхуват да не станат следствени, са изпаднали в истеричен страх и паника. А кой знае още колко много далавери има да излизат на светло. Затова отново се опитват с Радев да мътят водите. Без да осъзнават че времената са де променили и хората вече не могат да го търпят и следват. Нищо чудно и да започнат да ги бият накъде ако се опитват да се правят на революционери и без причина всяват хаос като затварят улици и кръстовища с платени протестъри от откраднатите пари чрез корупционни схеми и далавери

    Коментиран от #12

    13:21 27.09.2025

  • 11 Дебелян Бекапеевски

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Божанов отново бълнува":

    Номер 7...не е достатъчно! Стъпи на педалите! Засипи ги с коментари да не могат да дишат!

    13:27 27.09.2025

  • 12 Дебелян Бекапеевски

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "ППДБ смешници":

    Номер 10 ...добре! Искам още газ! Залей ги с постове! Да не се вижда нищо друго!

    13:29 27.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове