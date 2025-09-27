Новини
България »
Бойко Борисов: Пускам министри на събития на президента, но не искат да ходят

Бойко Борисов: Пускам министри на събития на президента, но не искат да ходят

27 Септември, 2025 12:11 911 78

  • бойко борисов-
  • герб-
  • румен радев

От пиедестала на държавен глава Радев се занимава с един депутат като мен, посочи лидерът на ГЕРБ

Бойко Борисов: Пускам министри на събития на президента, но не искат да ходят - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРББойко Борисов и вицепремиерът Томислав Дончев откриха днес Националната академия на младежката организация на партията, която се провежда в Панагюрище. На събитието присъстват над 150 младежи от всички структури на ГЕРБ в страната.

"От пиедестала на държавен глава Радев се занимава с един депутат като мен. Пускам министри на събития на президента, но не искат да ходят, защото няма нито едно мероприятие, на което "обединителят" Радев да пропусне да говори срещу политическия си опонент", заяви Борисов пред участниците.

Лидерът на ГЕРБ критикува президента за начина, по който се държи по време на официални мероприятия: "Президентът декламира хейт против правителството и се обръща и си тръгва. Министрите няма как да стоят до президент, който се е превърнал в партиен лидер", добави той.

Борисов засегна и актуалния спор с президента относно магистрала "Хемус": "Той ме пита къде са чувалите от "Хемус" - къде го чукаш, къде се пука. В сряда или в четвъртък ще бъде пуснат новият лот и ще види къде са", заяви лидерът на ГЕРБ.

В изказването си той коментира и политическата реторика в страната: "Какво печели държавата от риториката между Радев, Борисов, Пеевски, Асен Василев и всички останали? "Възраждане", "Величие" и МЕЧ ги разбирам – те трябва да направят това, защото искат да ги видят. Нямат шанс с друго да ги забележат. Защо другите го правим това? Не виждам логика".

Борисов засегна и темата за европейската интеграция на България, благодарейки на правителството за усилията по присъединяването към еврозоната. Той обаче обвини коалицията ПП-ДБ, че продължава да саботира този път, особено във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

"От благодарност за това, че ги вкарахме в еврозоната, от ПП и ДБ - ту заедно, ту поотделно, продължават да саботират пътя ни. Предстои първи бюджет в евро, изключително сложен за баланс", посочи той.

Лидерът на ГЕРБ завърши с призив към младежите от партията да помагат на хората да разграничават истината от лъжата, особено във връзка с международната обстановка и предизвикателствата пред страната.


  • 1 Последния Софиянец

    31 3 Отговор
    Вчера Томислав Дончев каза че е шестият премиер.Ужас!

    Коментиран от #27

    12:13 27.09.2025

  • 2 Ъъъ

    46 3 Отговор
    Това кучвта ли са, овце ли са, че да ги пуска тоя тyлyп!?!?

    12:14 27.09.2025

  • 3 Хасковски каунь

    40 4 Отговор
    ТОЙ, ТОЙ пускал министри.
    Хвалипръцко! Ти кой си бе?! Премиер?3986

    Коментиран от #60

    12:14 27.09.2025

  • 4 Вълк единак

    48 4 Отговор
    Този направи това, което даже и турците за 5 века неможаха, погуби България

    12:15 27.09.2025

  • 5 бойко

    29 3 Отговор
    пусни му жиляско с водопада!

    12:15 27.09.2025

  • 6 Дедо

    41 3 Отговор
    Помните ли го Борисов ,как се чу на единия запис преди години ,че ще разбие устата и зъбите на един бизнесмен ,който не се съобразявал с него. Еми министрите му ,затова ги е страх ,да бъдат самостоятелни и да ходят на срещи ,без негово разрешенив ,за да не им разбие зъбите.

    12:21 27.09.2025

  • 7 Детска градина Росен Босе

    23 3 Отговор
    Целувайте му ръка дечица друг такъв няма да има

    12:22 27.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Емигрант

    31 3 Отговор
    Това което съобщава тази мутра е демонстрация на диктатура и тоталитаризъм, толкова ли е тъъп този народ, че не може все още да разбере, че живее в тоталитарна държава с диктатура ? Той ги бил ПУСКАЛ, значи тези министри герберасти нямат свободата сами да решават какво решение да вземат ! Абе българи вие наистина сте овче стадо щом една просsта мутра излиза пред ТВ и паплача от мисирки и ви доказва, че нито сте свободни, нито независими, а зависите само и единствено от благоразположението за взеки един даден момент на тази всеизвестна мутра ! Очаквам сега изтриване на този пост или умишлен пропуск за показване на независимост .

    12:23 27.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ФЕЙК

    23 3 Отговор
    Борисов: Аз съм на финала за приза "Най - честния крадец и мошеник на света" Утре съм на финален двубой с титана в категорията ШИши! Мачът ще бъде по правилата на СУМОТО: КОЙ КОГО ЩЕ ИЗБЛЪСКА ОТ ТЕПИХА!!!!!

    12:26 27.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 обективен

    22 2 Отговор
    Значи ли ,че министерството е харем за теб .!! Ако знаеш какъв си в очите на нормалният човек , ще се хвърлиш от най -високият виадукт ако си мъж !!

    12:28 27.09.2025

  • 19 Хе!

    13 3 Отговор
    Че, те министрите магарета ли са или подобен добитък, че ти да ги пускаш!? Нали си имат премиер! Уж!!? Ай махай са и не пречи на Желязков, че е 1732 пъти по нормално изглеждащ като политик, човек и премиер от такива като теб! Малко прекалява с евроатлантизма, но го прави грамотно, на английски в ООН и не се заканва на лидерите да ги оттакова с 200...!!!

    12:29 27.09.2025

  • 20 боко

    3 2 Отговор
    ще ви окерпя!!

    12:29 27.09.2025

  • 21 Гост

    20 2 Отговор
    С тебе трябва да се занимават прокуратура и съд, а не президента. Ама нали сарафчоф ти ближе г..о и спасяваш кожата заради продажници като деветото джудже

    12:30 27.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Асен

    16 2 Отговор
    Боко никой не ти вярва.

    12:33 27.09.2025

  • 24 безпартиен

    17 2 Отговор
    Тези които ги "пуска", ако са нормални и без зависимости,след казаното ще напуснат и партията и правителството !

    12:33 27.09.2025

  • 25 къде се скри

    16 2 Отговор
    тошко африкански?

    12:33 27.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Бойчееееееее!

    21 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ех Борисов, Борисов, може и да остаряваш бавно, но простотията ти се увеличава бързо и става все по голяма.

    12:34 27.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Данко Харсъзина

    4 14 Отговор
    Велик българин, голям държавник политик от световна величина. Строителят на съвременна България.

    Коментиран от #44

    12:42 27.09.2025

  • 35 Боко простака

    11 3 Отговор
    Пускам пуделите си, но те не искат да джафкат, гледат само ако може да гепят нещо

    12:43 27.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 от водопада вода пада

    7 3 Отговор
    и става на вада...

    12:48 27.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ще те допълня

    8 3 Отговор

    До коментар #29 от "Промяна":

    Заради герберските кражби, корупция и простотия, лично Бойко Борисов прокуди в чужбина милиони млади хора.

    Коментиран от #48, #66, #74

    12:52 27.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 А ДААААА

    5 2 Отговор

    До коментар #34 от "Данко Харсъзина":

    ПОСТРОИ 500 000 км МАГИСТРАЛИ ДАДЕ ФРОНТ ЗА СЕЯЧИ НА КОМПИРИ ИТ та ЖИВОТНОВЪДИ ( АГНЕШКО СЕ ТЪРСИ)СВАЛИ ИИСУС ДА ПОКАЖЕ В КОЯ ДУПКА ДА СИ МУШКАМЕ ПРЪСТА я стига че роман ще стане по голям от на КАРЛ МАИ ТУ ТУУУУУУУУ

    12:56 27.09.2025

  • 45 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #41 от "Виж сега, празноглавецо,":

    Без обиди ако може А колкото до Борисов 20 години е в политиката Останалото което пишеш са си твои лъжи Адресирай ги другаде АЗ искам държавата ни да има правителство Това са партиите в парламента Ако искаш да се изяви ш тук не е мястото И моля без обиди Нищо смислено няма от хаос очерняне лъжи

    Коментиран от #51, #59

    12:58 27.09.2025

  • 46 Тиквоч

    4 3 Отговор
    Твойте министри не са толкова морални, че заради ГЕРБ да изпуснат форуми, на които могат да се снимат с този или онзи!
    Не ги пускаш, щото Желязков като го отвърза само простотии върши . Вземи го спри, че голяма беля ще навлече на България!

    12:59 27.09.2025

  • 47 МВР служител

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Промяна":

    По европейските закони има държави, в които е разрешена проституцията, и такива, в които не е. Ти си в държава, в която проституцията се наказва.

    Коментиран от #50

    13:01 27.09.2025

  • 48 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Ще те допълня":

    39 Защо постоянно драскаш тези глупотевини тук Който е некадърен мързелив глупав сам си е виновен да знаеш Работи а не драскай папагалски глупотевини

    Коментиран от #70

    13:01 27.09.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "МВР служител":

    Европейски закони и правила тук не се прилагат всичко е изкривено И е една СВОБОДИЯ

    Коментиран от #52

    13:03 27.09.2025

  • 51 Променник

    2 3 Отговор

    До коментар #45 от "Промяна":

    Борисов ще си плати според законите на "леката" според него България за "20те години управление" Трябва да си сляп или метастаза на тумора за да си на друго мнение.

    Коментиран от #56

    13:04 27.09.2025

  • 52 12340

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Промяна":

    Я кажи, кой е този европейски закон, който искаш за тук?!
    Цитирай го!

    13:05 27.09.2025

  • 53 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "Отговор":

    Кой ти дава право да ме обиждаш А колкото до мен успокой се АЗ плащам данъци тук и семейството ми и искам ДЪРЖАВАТАДА РАБОТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРАВИЛА И ЗАКОНИ АЗ СЪМ ЗА ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ но къде ти толкова мисъл при дописниците от тъмната държава ИСКАТ САМО ТЕ ДА ЛЪЖАТ ДА ОЧЕРНЯТ ДА РАЗДАВАТ ПРИСЪДИ ВЕЧЕ СМЕ В ЕВРОЗОНАТА ОТ 1 ЯНУАРИ 2026 ГОДИНА

    13:07 27.09.2025

  • 54 Студопор

    2 0 Отговор
    Като чуя за политически младежки структури и се сещам за една друга такава младежка структура, на която името завършваше на "югенд".
    Като не искат да ходят никой - уволнявай!

    13:08 27.09.2025

  • 55 Ало Ваньо?

    1 1 Отговор
    В панделата кога?

    13:09 27.09.2025

  • 56 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Променник":

    51 Заплахите които разпространяваш тук му ги кажи ЛИЧНО А НЕ НА МЕН И 51 ТУК НЕ Е МЯСТОТО 51 ДРУГАДЕ ЗАПЛАШВАЙ БОРИСОВ НЕ КЪМ МЕН

    13:09 27.09.2025

  • 57 ДГ "Герберче" с.Голямо Трътково

    0 0 Отговор
    "Пускам", "не искат", ред няма в тази селска, детска градина!

    13:10 27.09.2025

  • 58 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    2 0 Отговор
    ГЛЕДАЙТЕ ПО КАНАЛ 3 НА ЖИВО ПРОТЕСТА НА ВЪЗРАЖДАНЕ ПОД НАСЛОВ,,МИТИНГ ШЕСТВИЕ ДА СТАНЕ ЛЕВЪТ НАШ БАЛКАНСКИ,,ЗАЩОТО ПО НАЦИОНАЛНИТЕ МЕДИИ НЯМА ДА ГО ВИДИТЕ И ДА НЕ КАЖЕТЕ ЧЕ СА СЕ СЪБРАЛИ 5 БАБИЧКИ НА ПРОТЕСТ.

    13:11 27.09.2025

  • 59 Аз нито лъжа, нито

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Промяна":

    обиждам, аз съм свободен да изкажа своето мнение, ако ти се обиждаш мен това не ме засяга, ще ти повторя, СВОБОДЕН СЪМ ДА ИЗКАЖА СВОЕТО МНЕНИЕ ТАКА КАКТО ТИ СВОБОДНО И БЕЗСРАМНО ОБЯВЯВАШ ЕДИН ПРЕСТЪПНИК ЗА ВЕЛИК,ЧЕ И ЗА ПОЛИТИК С ЦЯЛОТО СИ НЕВЕЖЕСТВО И НАХАЛСТВО ! Пак ще ти повторя, ако ти беше човешко същество би изпитал чувството на срам от писанията си, защото умните и интелигентни нации никога не биха избрали една мутра да ги управлява толкова дълго след като са му научили биографията ! Продължавай да не се срамуваш, никой няма да ти се разсърди защото все още медицината не е измислила как да се променя ген !

    Коментиран от #72

    13:12 27.09.2025

  • 60 Чувал ли си

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хасковски каунь":

    Чувал ли си за лоялност? Представи си сега,че Борисов е лидер на ГЕРБ, а министрите от тази партия,най-малкото морално са задължени да са лоялни към партията, към която са избрали да принадлежат.Друго --на Президента са му нужни"боксови круши",за да чеше егото си и да прокарва вижданията си за политика.Едва ли министрите"умират" от желание,да са там,където хулят лидера им.

    Коментиран от #71

    13:12 27.09.2025

  • 61 И те ти пускат баце

    1 1 Отговор
    ама вече си на години и килограми и не ти става

    13:15 27.09.2025

  • 62 Някой влезе в цикъл

    5 1 Отговор
    И започна трие добре направените коментари.
    Оставете ги, че да МУ ги ЧЕТАТ на Баце.
    Ай баста, слагачи
    Като триете, по умен нема да го направите!

    Коментиран от #73

    13:15 27.09.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 пешо

    2 1 Отговор
    мутро проста няма ли кой да те .......

    13:16 27.09.2025

  • 65 На дъното

    3 0 Отговор
    Смет

    13:18 27.09.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Левски

    1 0 Отговор
    Правилно, не могат да го стигнат по ерудиция и интелект.

    13:20 27.09.2025

  • 68 Лост

    0 1 Отговор
    А ти като си само един обикновен депутат,защо постоянно коментираш Радев? И защо се навираш пред Демирбаба на всяка снимка?

    13:20 27.09.2025

  • 69 доверчив

    0 1 Отговор
    И, без референдуми.

    13:21 27.09.2025

  • 70 Виж сега,

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Промяна":

    Ти си неграмотен. Във всяко изречение допускаш по няколко грешки. За разлика от теб, умните и честните хора бяха прогонени от Борисов и герберските му крадци.

    Коментиран от #77

    13:21 27.09.2025

  • 71 Лост

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Чувал ли си":

    Ами така е.Георг и Дани са свикнали на поза партер.

    13:22 27.09.2025

  • 72 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Аз нито лъжа, нито":

    Обиди обиди обиди Само това има и никакви аргументи Животът не се гради с обиди лъжи заплахи по сайтовете Който не може не знае не иска да си гради животът си е негова отговорност Борисов е най успешният държавник на прехода А кои са другите къде са БЕЗ Борисов са изгубени НИКОЙ НЯМА ДА ГИ ЗАБЕЛЕЖИ НИКОЙ Жалко че има заблудени

    Коментиран от #76

    13:23 27.09.2025

  • 73 Едно и също мислим

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Някой влезе в цикъл":

    Простотията на Борисов е огромна и заразна. Няма лечение за нея.

    13:23 27.09.2025

  • 74 Чудя се

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ще те допълня":

    Какво лошо написах,че ме изтрихте?Написах,че нас Борисов не ни е прокудил,но явно насоката на статията е ясна

    13:23 27.09.2025

  • 75 ЧОВЕК

    0 0 Отговор
    БОЦЕ С ТЕЗИ НОМЕРА, ЧЕ ПУСКАШ МИНИСТРИТЕ СИ ДА ХОДЯТ С ПРЕЗИДЕНТА РАДЕВ ГИ ПРИКАЗВАЙ САМО НА КОКОШКИТЕ! ЛЪЖЕШ И ТО БЕЗОГЛЕДНО!
    И НЕ СМЕЙ ДА ПРИКАЗВАШ СРЕЩУ ПРЕЗИДЕНТА, ЧЕ СЕ РАЗПРАВЯ С ТЕБ! НЕ, НЕ СЕ РАЗПРАВЯ ПРЕЗИДЕНТА С ТЕБ, А ТИ ГО НАПАДАШ НЕПРЕКЪСНАТО! ЛЪЖА ЛИ Е? И НЕ ГОВОРИ, ЧЕ ПРЕЗИДЕНТА СЕ РАЗПРАВЯ С ВЕЛИК ДЕПУТАТ КАТО ТЕБ, ЗАЩОТО НЕ СИ ВЕЛИК! ВЕЛИКИТЕ НЕ СЕ ЗАНИМАВАТ С КЛАКЬОРИ ДА ПЛЮЯТ ПО ПРЕЗИДЕНТА - ПО МЕДИИТЕ, ВЕЛИКИТЕ НЕ ИЗНАСЯТ ПАРИ СЪС ПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ САМОЛЕТ В ЧУВАЛИ, ВЕЛИКИТЕ НЕ ЛЕЖАТ В ЗАТВОРА В ПАНКРАЦ ЗА КРАЖБИ НА КОЛИ, НЕ ГИ СНИМАТ В СПАЛНИТЕ ИМ С ПАЧКИ - МИЛИОНИ В ЕВРО, ВЕЛИКИТЕ НЕ СА СЕ ЗАНИМАВАЛИ С КОНТРАБАНДА, С ИЗЗЕМВАНЕТО ЧРЕЗ РЕКЕТ НА БИЗНЕСИ НА ХОРАТА, С ПОДПРАВЯНЕ НА ВОТА НА ГРАЖДАНИТЕ НА ИЗБОРИ, С СМЯНА ДОКАТО СА НА ВЛАСТ НАЧАЛНИЦИТЕ НА СИЛОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДА РЕПРЕСИРАТ, НЕ НАРЕЖДАТ ДА НАХЛУВАТ В ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, НЕ ВОДЯТ ПО СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ ПРОТИВНИКА СИ ЗА ПРАЗНИ ЛИСТОВЕ, ЧЕ СА СЕ ВОДИЛИ СЕКРЕТНИ /СТАНИШЕВ - ЦЕЛИ 4-5 ГОДИНИ/, НЕ СА ПРАВИЛИ ОБИСКИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МС, МИНИСТРИ, ЗАМ. МИНИСТРИ - ВСИЧКО ДО НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ СЛЕД ВСТЪПВАНЕТО ТИ ЗА ПРЪВ ПЪТ КАТО ПРЕМИЕР В ДЛЪЖНОСТ, НЕ СА ПРОДАВАЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛСКОТО МЯСТО В ООН И Т. Н, И Т.Н. ТОВА ВЕЛИЧИЕ ЛИ Е ИЛИ ПАДЕНИЕ, А? ЗА МЕН ТАКЪВ ЧОВЕК Е ПАДЕНИЕ, ПЪК ТИ СЕ ВЗИМАЙ ЗА КАКЪВТО ИСКАШ, ЖАЛКО ЗА ТЕБ, АКО НЕ РАЗБИРАШ ИЛИ СЕ ПРАВИШ ЧЕ НЕ РАЗБИРАШ, ЗАЩОТО САМО ДЕ----БИЛ БИ СИ ПОЗВОЛИЛ ДА СИ ПОКАЖЕ ФИЗИОНОМИЯТА ПРЕД ХОРАТА ПРИ ТЕЗИ ИЗРЕДЕНИ И МНОГО ПОВЕЧЕ НЕ ИЗРЕДЕНИ НЕЩА.

    13:23 27.09.2025

  • 76 Пропуснал си че

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Промяна":

    Борисов е най успешният крадец и далавераджия на прехода. Няма засищане герберския му търбух.

    Коментиран от #78

    13:25 27.09.2025

  • 77 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Виж сега,":

    70 ти нали си грамотен Радвай се защо повтаряш папагалските си измислици Като си толкова грамотен напиши нещо ново нещо по така НЯМАААААА

    13:26 27.09.2025

  • 78 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Пропуснал си че":

    Само мога дасесмея И да се чудя вярно ли има толкова заблудени тук Жалко за вас Ако не е Борисов сте загубени да знаете Харизматичен Лидер Политик най успешният досега

    13:30 27.09.2025

