Бойко Борисов: Пускам министри на събития на президента, но не искат да ходят

Лидерът на ГЕРББойко Борисов и вицепремиерът Томислав Дончев откриха днес Националната академия на младежката организация на партията, която се провежда в Панагюрище. На събитието присъстват над 150 младежи от всички структури на ГЕРБ в страната.

"От пиедестала на държавен глава Радев се занимава с един депутат като мен. Пускам министри на събития на президента, но не искат да ходят, защото няма нито едно мероприятие, на което "обединителят" Радев да пропусне да говори срещу политическия си опонент", заяви Борисов пред участниците.

Лидерът на ГЕРБ критикува президента за начина, по който се държи по време на официални мероприятия: "Президентът декламира хейт против правителството и се обръща и си тръгва. Министрите няма как да стоят до президент, който се е превърнал в партиен лидер", добави той.

Борисов засегна и актуалния спор с президента относно магистрала "Хемус": "Той ме пита къде са чувалите от "Хемус" - къде го чукаш, къде се пука. В сряда или в четвъртък ще бъде пуснат новият лот и ще види къде са", заяви лидерът на ГЕРБ.

В изказването си той коментира и политическата реторика в страната: "Какво печели държавата от риториката между Радев, Борисов, Пеевски, Асен Василев и всички останали? "Възраждане", "Величие" и МЕЧ ги разбирам – те трябва да направят това, защото искат да ги видят. Нямат шанс с друго да ги забележат. Защо другите го правим това? Не виждам логика".

Борисов засегна и темата за европейската интеграция на България, благодарейки на правителството за усилията по присъединяването към еврозоната. Той обаче обвини коалицията ПП-ДБ, че продължава да саботира този път, особено във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

"От благодарност за това, че ги вкарахме в еврозоната, от ПП и ДБ - ту заедно, ту поотделно, продължават да саботират пътя ни. Предстои първи бюджет в евро, изключително сложен за баланс", посочи той.

Лидерът на ГЕРБ завърши с призив към младежите от партията да помагат на хората да разграничават истината от лъжата, особено във връзка с международната обстановка и предизвикателствата пред страната.