Бойко Борисов: Пускам министри на събития на президента, но не искат да ходят

Лидерът на ГЕРББойко Борисов и вицепремиерът Томислав Дончев откриха днес Националната академия на младежката организация на партията, която се провежда в Панагюрище. На събитието присъстват над 150 младежи от всички структури на ГЕРБ в страната.
"От пиедестала на държавен глава Радев се занимава с един депутат като мен. Пускам министри на събития на президента, но не искат да ходят, защото няма нито едно мероприятие, на което "обединителят" Радев да пропусне да говори срещу политическия си опонент", заяви Борисов пред участниците.
Лидерът на ГЕРБ критикува президента за начина, по който се държи по време на официални мероприятия: "Президентът декламира хейт против правителството и се обръща и си тръгва. Министрите няма как да стоят до президент, който се е превърнал в партиен лидер", добави той.
Борисов засегна и актуалния спор с президента относно магистрала "Хемус": "Той ме пита къде са чувалите от "Хемус" - къде го чукаш, къде се пука. В сряда или в четвъртък ще бъде пуснат новият лот и ще види къде са", заяви лидерът на ГЕРБ.
В изказването си той коментира и политическата реторика в страната: "Какво печели държавата от риториката между Радев, Борисов, Пеевски, Асен Василев и всички останали? "Възраждане", "Величие" и МЕЧ ги разбирам – те трябва да направят това, защото искат да ги видят. Нямат шанс с друго да ги забележат. Защо другите го правим това? Не виждам логика".
Борисов засегна и темата за европейската интеграция на България, благодарейки на правителството за усилията по присъединяването към еврозоната. Той обаче обвини коалицията ПП-ДБ, че продължава да саботира този път, особено във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).
"От благодарност за това, че ги вкарахме в еврозоната, от ПП и ДБ - ту заедно, ту поотделно, продължават да саботират пътя ни. Предстои първи бюджет в евро, изключително сложен за баланс", посочи той.
Лидерът на ГЕРБ завърши с призив към младежите от партията да помагат на хората да разграничават истината от лъжата, особено във връзка с международната обстановка и предизвикателствата пред страната.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #27
12:13 27.09.2025
2 Ъъъ
12:14 27.09.2025
3 Хасковски каунь
Хвалипръцко! Ти кой си бе?! Премиер?3986
Коментиран от #60
12:14 27.09.2025
4 Вълк единак
12:15 27.09.2025
5 бойко
12:15 27.09.2025
6 Дедо
12:21 27.09.2025
7 Детска градина Росен Босе
12:22 27.09.2025
10 Емигрант
12:23 27.09.2025
14 ФЕЙК
12:26 27.09.2025
18 обективен
12:28 27.09.2025
19 Хе!
12:29 27.09.2025
20 боко
12:29 27.09.2025
21 Гост
12:30 27.09.2025
23 Асен
12:33 27.09.2025
24 безпартиен
12:33 27.09.2025
25 къде се скри
12:33 27.09.2025
27 Бойчееееееее!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ех Борисов, Борисов, може и да остаряваш бавно, но простотията ти се увеличава бързо и става все по голяма.
12:34 27.09.2025
34 Данко Харсъзина
Коментиран от #44
12:42 27.09.2025
35 Боко простака
12:43 27.09.2025
37 от водопада вода пада
12:48 27.09.2025
39 Ще те допълня
До коментар #29 от "Промяна":Заради герберските кражби, корупция и простотия, лично Бойко Борисов прокуди в чужбина милиони млади хора.
Коментиран от #48, #66, #74
12:52 27.09.2025
44 А ДААААА
До коментар #34 от "Данко Харсъзина":ПОСТРОИ 500 000 км МАГИСТРАЛИ ДАДЕ ФРОНТ ЗА СЕЯЧИ НА КОМПИРИ ИТ та ЖИВОТНОВЪДИ ( АГНЕШКО СЕ ТЪРСИ)СВАЛИ ИИСУС ДА ПОКАЖЕ В КОЯ ДУПКА ДА СИ МУШКАМЕ ПРЪСТА я стига че роман ще стане по голям от на КАРЛ МАИ ТУ ТУУУУУУУУ
12:56 27.09.2025
45 Промяна
До коментар #41 от "Виж сега, празноглавецо,":Без обиди ако може А колкото до Борисов 20 години е в политиката Останалото което пишеш са си твои лъжи Адресирай ги другаде АЗ искам държавата ни да има правителство Това са партиите в парламента Ако искаш да се изяви ш тук не е мястото И моля без обиди Нищо смислено няма от хаос очерняне лъжи
Коментиран от #51, #59
12:58 27.09.2025
46 Тиквоч
Не ги пускаш, щото Желязков като го отвърза само простотии върши . Вземи го спри, че голяма беля ще навлече на България!
12:59 27.09.2025
47 МВР служител
До коментар #42 от "Промяна":По европейските закони има държави, в които е разрешена проституцията, и такива, в които не е. Ти си в държава, в която проституцията се наказва.
Коментиран от #50
13:01 27.09.2025
48 Промяна
До коментар #39 от "Ще те допълня":39 Защо постоянно драскаш тези глупотевини тук Който е некадърен мързелив глупав сам си е виновен да знаеш Работи а не драскай папагалски глупотевини
Коментиран от #70
13:01 27.09.2025
50 Промяна
До коментар #47 от "МВР служител":Европейски закони и правила тук не се прилагат всичко е изкривено И е една СВОБОДИЯ
Коментиран от #52
13:03 27.09.2025
51 Променник
До коментар #45 от "Промяна":Борисов ще си плати според законите на "леката" според него България за "20те години управление" Трябва да си сляп или метастаза на тумора за да си на друго мнение.
Коментиран от #56
13:04 27.09.2025
52 12340
До коментар #50 от "Промяна":Я кажи, кой е този европейски закон, който искаш за тук?!
Цитирай го!
13:05 27.09.2025
53 Промяна
До коментар #49 от "Отговор":Кой ти дава право да ме обиждаш А колкото до мен успокой се АЗ плащам данъци тук и семейството ми и искам ДЪРЖАВАТАДА РАБОТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРАВИЛА И ЗАКОНИ АЗ СЪМ ЗА ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ но къде ти толкова мисъл при дописниците от тъмната държава ИСКАТ САМО ТЕ ДА ЛЪЖАТ ДА ОЧЕРНЯТ ДА РАЗДАВАТ ПРИСЪДИ ВЕЧЕ СМЕ В ЕВРОЗОНАТА ОТ 1 ЯНУАРИ 2026 ГОДИНА
13:07 27.09.2025
54 Студопор
Като не искат да ходят никой - уволнявай!
13:08 27.09.2025
55 Ало Ваньо?
13:09 27.09.2025
56 Промяна
До коментар #51 от "Променник":51 Заплахите които разпространяваш тук му ги кажи ЛИЧНО А НЕ НА МЕН И 51 ТУК НЕ Е МЯСТОТО 51 ДРУГАДЕ ЗАПЛАШВАЙ БОРИСОВ НЕ КЪМ МЕН
13:09 27.09.2025
57 ДГ "Герберче" с.Голямо Трътково
13:10 27.09.2025
58 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
13:11 27.09.2025
59 Аз нито лъжа, нито
До коментар #45 от "Промяна":обиждам, аз съм свободен да изкажа своето мнение, ако ти се обиждаш мен това не ме засяга, ще ти повторя, СВОБОДЕН СЪМ ДА ИЗКАЖА СВОЕТО МНЕНИЕ ТАКА КАКТО ТИ СВОБОДНО И БЕЗСРАМНО ОБЯВЯВАШ ЕДИН ПРЕСТЪПНИК ЗА ВЕЛИК,ЧЕ И ЗА ПОЛИТИК С ЦЯЛОТО СИ НЕВЕЖЕСТВО И НАХАЛСТВО ! Пак ще ти повторя, ако ти беше човешко същество би изпитал чувството на срам от писанията си, защото умните и интелигентни нации никога не биха избрали една мутра да ги управлява толкова дълго след като са му научили биографията ! Продължавай да не се срамуваш, никой няма да ти се разсърди защото все още медицината не е измислила как да се променя ген !
Коментиран от #72
13:12 27.09.2025
60 Чувал ли си
До коментар #3 от "Хасковски каунь":Чувал ли си за лоялност? Представи си сега,че Борисов е лидер на ГЕРБ, а министрите от тази партия,най-малкото морално са задължени да са лоялни към партията, към която са избрали да принадлежат.Друго --на Президента са му нужни"боксови круши",за да чеше егото си и да прокарва вижданията си за политика.Едва ли министрите"умират" от желание,да са там,където хулят лидера им.
Коментиран от #71
13:12 27.09.2025
61 И те ти пускат баце
13:15 27.09.2025
62 Някой влезе в цикъл
Оставете ги, че да МУ ги ЧЕТАТ на Баце.
Ай баста, слагачи
Като триете, по умен нема да го направите!
Коментиран от #73
13:15 27.09.2025
64 пешо
13:16 27.09.2025
65 На дъното
13:18 27.09.2025
67 Левски
13:20 27.09.2025
68 Лост
13:20 27.09.2025
69 доверчив
13:21 27.09.2025
70 Виж сега,
До коментар #48 от "Промяна":Ти си неграмотен. Във всяко изречение допускаш по няколко грешки. За разлика от теб, умните и честните хора бяха прогонени от Борисов и герберските му крадци.
Коментиран от #77
13:21 27.09.2025
71 Лост
До коментар #60 от "Чувал ли си":Ами така е.Георг и Дани са свикнали на поза партер.
13:22 27.09.2025
72 Промяна
До коментар #59 от "Аз нито лъжа, нито":Обиди обиди обиди Само това има и никакви аргументи Животът не се гради с обиди лъжи заплахи по сайтовете Който не може не знае не иска да си гради животът си е негова отговорност Борисов е най успешният държавник на прехода А кои са другите къде са БЕЗ Борисов са изгубени НИКОЙ НЯМА ДА ГИ ЗАБЕЛЕЖИ НИКОЙ Жалко че има заблудени
Коментиран от #76
13:23 27.09.2025
73 Едно и също мислим
До коментар #62 от "Някой влезе в цикъл":Простотията на Борисов е огромна и заразна. Няма лечение за нея.
13:23 27.09.2025
74 Чудя се
До коментар #39 от "Ще те допълня":Какво лошо написах,че ме изтрихте?Написах,че нас Борисов не ни е прокудил,но явно насоката на статията е ясна
13:23 27.09.2025
75 ЧОВЕК
И НЕ СМЕЙ ДА ПРИКАЗВАШ СРЕЩУ ПРЕЗИДЕНТА, ЧЕ СЕ РАЗПРАВЯ С ТЕБ! НЕ, НЕ СЕ РАЗПРАВЯ ПРЕЗИДЕНТА С ТЕБ, А ТИ ГО НАПАДАШ НЕПРЕКЪСНАТО! ЛЪЖА ЛИ Е? И НЕ ГОВОРИ, ЧЕ ПРЕЗИДЕНТА СЕ РАЗПРАВЯ С ВЕЛИК ДЕПУТАТ КАТО ТЕБ, ЗАЩОТО НЕ СИ ВЕЛИК! ВЕЛИКИТЕ НЕ СЕ ЗАНИМАВАТ С КЛАКЬОРИ ДА ПЛЮЯТ ПО ПРЕЗИДЕНТА - ПО МЕДИИТЕ, ВЕЛИКИТЕ НЕ ИЗНАСЯТ ПАРИ СЪС ПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ САМОЛЕТ В ЧУВАЛИ, ВЕЛИКИТЕ НЕ ЛЕЖАТ В ЗАТВОРА В ПАНКРАЦ ЗА КРАЖБИ НА КОЛИ, НЕ ГИ СНИМАТ В СПАЛНИТЕ ИМ С ПАЧКИ - МИЛИОНИ В ЕВРО, ВЕЛИКИТЕ НЕ СА СЕ ЗАНИМАВАЛИ С КОНТРАБАНДА, С ИЗЗЕМВАНЕТО ЧРЕЗ РЕКЕТ НА БИЗНЕСИ НА ХОРАТА, С ПОДПРАВЯНЕ НА ВОТА НА ГРАЖДАНИТЕ НА ИЗБОРИ, С СМЯНА ДОКАТО СА НА ВЛАСТ НАЧАЛНИЦИТЕ НА СИЛОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДА РЕПРЕСИРАТ, НЕ НАРЕЖДАТ ДА НАХЛУВАТ В ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, НЕ ВОДЯТ ПО СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ ПРОТИВНИКА СИ ЗА ПРАЗНИ ЛИСТОВЕ, ЧЕ СА СЕ ВОДИЛИ СЕКРЕТНИ /СТАНИШЕВ - ЦЕЛИ 4-5 ГОДИНИ/, НЕ СА ПРАВИЛИ ОБИСКИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МС, МИНИСТРИ, ЗАМ. МИНИСТРИ - ВСИЧКО ДО НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ СЛЕД ВСТЪПВАНЕТО ТИ ЗА ПРЪВ ПЪТ КАТО ПРЕМИЕР В ДЛЪЖНОСТ, НЕ СА ПРОДАВАЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛСКОТО МЯСТО В ООН И Т. Н, И Т.Н. ТОВА ВЕЛИЧИЕ ЛИ Е ИЛИ ПАДЕНИЕ, А? ЗА МЕН ТАКЪВ ЧОВЕК Е ПАДЕНИЕ, ПЪК ТИ СЕ ВЗИМАЙ ЗА КАКЪВТО ИСКАШ, ЖАЛКО ЗА ТЕБ, АКО НЕ РАЗБИРАШ ИЛИ СЕ ПРАВИШ ЧЕ НЕ РАЗБИРАШ, ЗАЩОТО САМО ДЕ----БИЛ БИ СИ ПОЗВОЛИЛ ДА СИ ПОКАЖЕ ФИЗИОНОМИЯТА ПРЕД ХОРАТА ПРИ ТЕЗИ ИЗРЕДЕНИ И МНОГО ПОВЕЧЕ НЕ ИЗРЕДЕНИ НЕЩА.
13:23 27.09.2025
76 Пропуснал си че
До коментар #72 от "Промяна":Борисов е най успешният крадец и далавераджия на прехода. Няма засищане герберския му търбух.
Коментиран от #78
13:25 27.09.2025
77 Промяна
До коментар #70 от "Виж сега,":70 ти нали си грамотен Радвай се защо повтаряш папагалските си измислици Като си толкова грамотен напиши нещо ново нещо по така НЯМАААААА
13:26 27.09.2025
78 Промяна
До коментар #76 от "Пропуснал си че":Само мога дасесмея И да се чудя вярно ли има толкова заблудени тук Жалко за вас Ако не е Борисов сте загубени да знаете Харизматичен Лидер Политик най успешният досега
13:30 27.09.2025