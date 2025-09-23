Новини
Проф. Тодор Кантарджиев: Първият случай на грип ще бъде през ноември, пикът – през февруари

Проф. Тодор Кантарджиев: Първият случай на грип ще бъде през ноември, пикът – през февруари

23 Септември, 2025 12:41

Експертът обясни какви са очакванията и за разпространението на COVID-19

Проф. Тодор Кантарджиев: Първият случай на грип ще бъде през ноември, пикът – през февруари - 1
Мария Атанасова

Кога се очаква да настъпи грипът и кога ще бъде неговият пик говори бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев в „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Първите случаи на грип се очакват през втората половина на ноември, а пикът ще бъде в началото на февруари, каза професорът.

Грипната ваксина ще бъде с три ваксинални щаба – два за грип А и един за грип Б, обясни той.

Експертът каза, че ваксината трябва да се съхранява в хладилника и да бъде поставена в края на октомври, началото на ноември.

COVID-19

Професорът посочи, че рязкото увеличаване на заболелите от COVID-19 не се случи.

Кантарджиев каза, че е нормално да има мутация при вируса от COVID-19. Той изрази надежда, че такава промяна ще причинява по-леко протичане, макар да се разпространява по-лесно.

Ако такъв вирус мутира, в рамките на няколко месеца ще има и адаптирана ваксина, а настоящите ваксини срещу COVID-19 са съобразени с новите варианти, допълни той.

Експертът препоръча поставяне на ваксина, като заяви, че тя не е опасна.

Професорът обясни, че до последната изминала седмица има регистрирани по-малко случаи на респираторни инфекции, отколкото миналата година по това време.

Как да закаляваме децата

♦ Лицето и тялото до кръста да се мият сутрин със студена вода, след което да се направи обтриване с кърпа. Обтриването действа добре на кръвоснабдяването на кожата.

♦ Докато е топло – да се яде сладолед.

♦ Да се правят гаргари със студена вода.

♦ Децата трябва да се закаляват докато са здрави и когато времето е топло.

Кантарджиев допълни, че тези мерки важат и за възрастните.

Професорът препоръча да носим мокри кърпи – през зимата да са на спиртна основна, а през лятото – с хлорхексидин. И допълни, че сухите кърпи също са необходими – те трябва да се използват при кихане, за да не се разпространяват вируси чрез аерозолите.


  • 1 Дуньо простия

    2 0 Отговор
    Ще се киха... Яко ще се киха.

    12:42 23.09.2025

  • 2 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Вече го изкарах, скрии се и изплюи тая лястовичка дето си я лапнал

    12:45 23.09.2025

  • 3 Гост

    0 0 Отговор
    В момента върлува много по-опасен стомашен вирус гадене, повръщане, водна диария, отпадналост и те поваля от раз за часове.

    12:47 23.09.2025

  • 4 Лост

    0 0 Отговор
    Ще видите вий къде зимуват раците.На Кантарджиев под мустаците.

    12:50 23.09.2025

  • 5 А вторият

    0 0 Отговор
    след 22 години .

    12:51 23.09.2025

  • 6 Яко ще се мре .......

    3 0 Отговор
    заяви отговорно господин Кантарджиев.
    Възрастните хора да си подготвят нещата в погребалните бюра предварително. Ако някой е умре от страх вината няма да е на спусналият информацията.

    12:52 23.09.2025

  • 7 Ген Мутафчийски

    2 0 Отговор
    Яко ще се мре.

    12:54 23.09.2025

  • 8 оня

    1 0 Отговор
    вече изкарахме още един ковид ,дори не е преминал напърно!Сега е по усъвършестван и директно си стои носоглътка -плевра.....Та да не ми казва кога!Аз съм добре възпитан ,но ако го видя.......на една ръка или крак разстояние.......

    12:54 23.09.2025

