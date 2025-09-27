Новини
Варна може да проведе извънредни избори за кмет

27 Септември, 2025 16:15 413 11

Христо Димитров коментира и проблемите с чистотата във Варна

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общинският съвет във Варна ще действа стриктно според закона при евентуално провеждане на частични местни избори или назначаване на нов изпълняващ длъжността кмет. Това заяви председателят на местния парламент Христо Димитров в предаването "Позиция" на Радио Варна. По думите му, провеждането на извънредни избори за кмет на морската столица е възможен вариант предвид продължаващия арест на настоящия кмет Благомир Коцев.

"Общинският съвет във Варна ще действа спрямо закона, ако се стигне до провеждането на частични местни избори или до назначаването на нов изпълняващ функциите кмет", заяви Христо Димитров. Той подчерта, че провеждането на извънредни кметски избори във Варна е реален сценарий при настоящата ситуация.

Ситуацията в морската столица остава сложна след като преди над два месеца Софийският апелативен съд постанови Благомир Коцев да остане в ареста. Кметът на Варна е задържан от 8 юли 2025 г. и е обвинен за участие в организирана престъпна група, корупционни практики и престъпления по служба.

Христо Димитров коментира и проблемите с чистотата във Варна, като подчерта необходимостта от комплексен подход към решаването им.

"Администрацията трябва да работи интензивно с фирмата, която е ангажирана със сметопочистването и сметоизвозването. Само санкции не са достатъчни. Трябва много работа и със самите граждани, защото до голяма степен и ние-жители на Варна създаваме част от проблемите с отпадъците", посочи председателят на общинския съвет.

По отношение на финансовото състояние на общинския превозвач "Градски транспорт", Димитров информира, че благодарение на отпуснатия кредит, дружеството е стабилизирало финансовото си положение.

Христо Димитров съобщи също, че до края на годината предстоят конкурси за управители на всички общински дружества във Варна, което е част от усилията за подобряване на работата на общинските предприятия.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джинсата

    2 0 Отговор
    Конкуренция са ми само групировката

    Коментиран от #8

    16:17 27.09.2025

  • 2 Ако не е

    3 2 Отговор
    Гербаджия пак ще свърши при Бай Ставри

    16:18 27.09.2025

  • 3 пеев

    2 4 Отговор
    Дано да хе е корумпиран като коцев.

    16:18 27.09.2025

  • 4 Майна

    2 0 Отговор
    Споко
    Пеевски смени знамената чрез питбулчет Ерджан
    То излая , че и европейското е сменил
    Твърдо сме с Европа, радостно джафна- разбирай с британците..
    Тези не са с всичкия си..
    Ама това , което виждам е трагично..
    Да видим докога Мамин ще си вее байряка.., хм

    16:20 27.09.2025

  • 5 🌈🦦🧸

    4 1 Отговор
    Нека гусин Тиквата Борисов направи така че чувалите с пари за Хемус да се появят 🎃

    16:20 27.09.2025

  • 6 А на Добрич ?

    0 0 Отговор
    Ааа кметът на Добрич е по велик

    16:21 27.09.2025

  • 7 Може

    1 0 Отговор
    ама може и да не може !

    16:26 27.09.2025

  • 8 Малеееее

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Джинсата":

    Бившия герберски кмет Портних вкара фекалните води на Варна във Варненския залив и езерото. Ако се върне пак на власт ще вкара фекалиите на половин България в Черно море. Ужас!

    16:26 27.09.2025

  • 9 Цвете

    2 0 Отговор
    ХРИСТО ЛИ СИ, ХРИСТОС ЛИ СИ, НЕ СЕ МЕСИ ЗА ДА НЕ ТЕ НАБИЯТ ВАРНЕНЦИ. ТОЛКОВА МНОГО СА НАСЪБРАЛИ ОТ ЮЛИ МЕСЕЦ, ЧЕ ТИ ЩЕ ИМ СЕ ВИДИШ. " ЧЕРНАТА ОВЦА " НА ГРАДА. ЯСНО ЛИ ТИ Е??? ВАРНА СИ ИМА КМЕТ И ТОЙ СЕ КАЗВА КОЦЕВ. НАЛИ ЗАПОМНИ????? ОТТЕГЛИ СЕ О ВРЕМЕ .🐖🐖🐖🐖🙃🙃🙃🙃🙃🎃🎃🎃🎃🎃

    16:27 27.09.2025

  • 10 Цвете

    1 0 Отговор
    16:29 27.09.2025

  • 11 Майна

    0 0 Отговор
    Черноморско пристанище не знаете ли защо е важно..
    Как стана Домус милиардер..
    Вие изобщо ли не разбирате, че това е..., айде да не ви обяснявам като на подрастващи

    16:30 27.09.2025

