Варна може да проведе извънредни избори за кмет

Общинският съвет във Варна ще действа стриктно според закона при евентуално провеждане на частични местни избори или назначаване на нов изпълняващ длъжността кмет. Това заяви председателят на местния парламент Христо Димитров в предаването "Позиция" на Радио Варна. По думите му, провеждането на извънредни избори за кмет на морската столица е възможен вариант предвид продължаващия арест на настоящия кмет Благомир Коцев.

Ситуацията в морската столица остава сложна след като преди над два месеца Софийският апелативен съд постанови Благомир Коцев да остане в ареста. Кметът на Варна е задържан от 8 юли 2025 г. и е обвинен за участие в организирана престъпна група, корупционни практики и престъпления по служба.

Христо Димитров коментира и проблемите с чистотата във Варна, като подчерта необходимостта от комплексен подход към решаването им.

"Администрацията трябва да работи интензивно с фирмата, която е ангажирана със сметопочистването и сметоизвозването. Само санкции не са достатъчни. Трябва много работа и със самите граждани, защото до голяма степен и ние-жители на Варна създаваме част от проблемите с отпадъците", посочи председателят на общинския съвет.

По отношение на финансовото състояние на общинския превозвач "Градски транспорт", Димитров информира, че благодарение на отпуснатия кредит, дружеството е стабилизирало финансовото си положение.

Христо Димитров съобщи също, че до края на годината предстоят конкурси за управители на всички общински дружества във Варна, което е част от усилията за подобряване на работата на общинските предприятия.