Иван Капитанов: През следващата седмица започва изплащането на оставащите компенсации за измръзналите череши, вишни и кайсии

Иван Капитанов: През следващата седмица започва изплащането на оставащите компенсации за измръзналите череши, вишни и кайсии

27 Септември, 2025 20:07 435 6




Снимка: МЗХ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През следващата седмица ще стартира поетапното изплащане на оставащите компенсации за измръзналите череши, вишни и кайсии през тази пролет. Това обяви заместник-министърът на земеделието и храните Иван Капитанов по време на участието си в „Празника на плодородието“ в града.

Той информира, че вече са приключили допълнителните проверки на стопанствата с пострадали площи от череши, вишни и кайсии и резултатите от тях са изпратени своевременно към Държавен фонд „Земеделие“. „Предстои Управителният съвет на фонда да вземе решение за осигуряване на необходимия допълнителен бюджет. След това, поетапно ще започне изплащането на средствата към всички производители“, посочи заместник-министър Капитанов. Той уточни, че е възможно при отделни случаи да се наложи допълнително изясняване.

В словото си при откриването на празника заместник-министър Капитанов подчерта значението на аграрната наука за устойчивото развитие на сектора. „Научният опит, приложен в отрасъла, създава инструментите на модерното земеделие, като дава възможност за въвеждане на нови технологии и съвременни модели на производство. Министерството на земеделието и храните отдава голямо значение на ролята на аграрната наука за развитието на сектора“, каза още той.

По време на „Празника на плодородието“ Институтът по земеделие – Кюстендил представи изложба с над 50 сорта ябълки, 15 сорта грозде и 10 вида зеленчукови култури, нетрадиционни за региона. Заместник-министърът приветства жителите и гостите на Кюстендил и пожела на изложителите да продължават да представят богатото сортово разнообразие, което е гордост за региона.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Изплащане

    3 0 Отговор
    за нищо ! Грабежи само

    20:11 27.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Спецназ

    3 0 Отговор
    Ябълките ни идват от Полша.
    Ако там стане нещо МЯУ- нема да има и ябълки!

    Европейска политика на Л.йнен, Баце!

    20:14 27.09.2025

  • 4 Перо

    3 1 Отговор
    От къде на къде за невзети мерки за град или измръзване на дърветата, частна собственост ще плаща държавата? Защо няма застраховки? Да отидат в Гърция да видят какви мерки се взимат за предпазване на производството! От къде на къде данъкоплатеца-потребител ще им плаща масрафа? Освен това тези пари за обезщетение те ги използват за апартаменти в София и мерцедеси!

    20:19 27.09.2025

  • 5 Язък

    1 0 Отговор
    за кайсийте !

    20:24 27.09.2025

  • 6 ЛУДВИГ ПАРЕВ

    1 1 Отговор
    А ЗА СИЛНИЯ ВЯТЪР НЯКАКВА ГУША КОНПЕНСАЦИЯ ДЕ !?
    НА МЕН МИ ИЗМРЪЗНА СЛИВАТА НЯКАКВА КОМПЕНСАЦИЯ НЕЩО?

    20:26 27.09.2025

