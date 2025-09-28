Новини
Скок в цените на основни хранителни продукти

Скок в цените на основни хранителни продукти

28 Септември, 2025 09:15 1 064 31

Все пак се отчита спад в цените на повечето плодове и зеленчуци

Скок в цените на основни хранителни продукти - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Наблюдава се скок в цените на основни хранителни продукти. Все пак се отчита спад в цените на повечето плодове и зеленчуци. Това отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирана от БТА.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, намалява минимално с 0,04 на сто до 2,272 пункта. Миналата седмица ИТЦ беше на ниво от 2,273 пункта. Базовото равнище на ИТЦ - 1,000 пункта, е от 2005 година.

При зеленчуците най-много спада цената на тиквичките - с 14,29 на сто и се търгуват за 1,35 лева за килограм, следвани от краставиците, които се спадат с 9,54 на сто до 2,18 лева за килограм. Цената на зелето спада с 6,19 на сто и то се предлага по 0,91 лева за килограм. Картофите са по-евтини с 1,64 на сто и се продават по 1,05 лева за килограм. Зелените чушки поевтиняват с 6,16 на сто дп 1,79 лева за килограм, а червените - с 6,81 на сто до 2,12 лева за килограм. Зрелият лук кромид също е надолу - с 1,36 на сто до 1,09 лева за килограм.

Поскъпване се наблюдава при доматите - с 18,21 на сто до 2,45 лева, и при морковите - с 0,62 на сто до 1,22 лева за килограм.

При плодовете скок в цената има при прасковите - с 8,95 на сто повече до 4,23 лева за килограм. Дините, гроздето, ябълките и лимоните поевтиняват съответно с 0,37 на сто до 0,68 лева за килограм, 0,92 на сто до 2,96 лева за килограм, с 3,18 на сто до 2,74 лева за килограм и с 2,35 на сто до 4,37 лева за килограм.

По-голямата част от млечните продукти поскъпват - кравето сирене се вдига с 0,97 на сто до 11,95 лева за килограм, кашкавала тип "Витоша" е по-скъп с 0,68 на сто до 17,78 лева за килограм. Прясното мляко вдига цената си с 2,46 на сто до 2,29 лева за литър, цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-висока с 0,56 на сто и то се предлага по 3,12 лева за брой. По-евтино е киселото мляко (3 и над 3 процента масленост), което е надолу с 0,90 на сто надолу до 1,37 лева за кофичка от 400 гр.

Замразено пилешко месо се търгува с 0,07 на сто повече до 6,95 лева за килограм, яйцата (размер М) също са нагоре с 2,70 на сто до 0,38 лева за брой на едро.

Цената на ориза се вдига с 0,68 на сто до 3,31 лева за килограм, а на зрелия фасул - с 0,83 на сто до 4,24 лева за килограм. Лещата поевтинява с 1,15 на сто до 4,29 лева за килограм. Брашното тип 500 се предлага с 0,51 на сто повече до 1,49 лева за килограм. Цената на олиото пада с 3,49 на сто до 3,11 на лева за литър, а на захарта - с 0,41 на сто до 1,83 лева за килограм.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кабакрадев

    19 0 Отговор
    Като М.аг...нита вдигна едни зап..лати,за да фалши..фицират изборите....това е резултата.

    Коментиран от #5

    09:18 28.09.2025

  • 2 Доматите

    17 0 Отговор
    на снимката не са български , но цената им .

    09:19 28.09.2025

  • 3 влък

    16 0 Отговор
    Няма ли да престанат тия скокове? До кога ще ни дразнят?

    Коментиран от #8

    09:20 28.09.2025

  • 4 оня с коня

    2 9 Отговор
    Тия цени са добра новина за "Възраждане" защото гладен Протестър се наема много по-лесно и на по-ниска цена,т.е. ако досега му се предоставяше Сандвич с Минерална вода,сега ще е достатъчна само водата.

    Коментиран от #30

    09:25 28.09.2025

  • 5 ИДВА ГОУЕМАТА МИЗЕРИЯ ЗА НАРОДО

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кабакрадев":

    Ха да ви е честита еврозоната. Туба минерална вода 11 Л ке стане 6 евра тоест 12 л малка бутилка 500.милилитра ке стане 2 евра. Така ке биде си всички стоки. Закуска за 4 ке стане 40 до 60 евра тоест 80 до 120 лева. ТИЯ ОТ ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ КЕ НИ УТЕПАТ!

    09:28 28.09.2025

  • 6 Росен Костинбродски

    14 3 Отговор
    Наблюдавам от ХАмерика Скока на цените на основни хранителни продукти в България
    и отсега мога да кажа, че това е Руска Хибридна атака!

    09:30 28.09.2025

  • 7 Каква изненада

    16 0 Отговор
    Скок-подскок. Цените си скачат и хич не искат да знаят, че ще влизаме в Еврозоната, поради което инфлацията трябва да е ниска!

    09:31 28.09.2025

  • 8 Моарейн

    16 1 Отговор

    До коментар #3 от "влък":

    О, то истинското вдигане на цените още не е започнало, колега. Чакат ни интересни времена, в които с умиление ще си спомняме за Лукановата и Виденовата зими.

    Коментиран от #19

    09:33 28.09.2025

  • 9 000

    11 1 Отговор
    Тепърва ще видите скокове - в еврозоната. Важното е да мразим Русия.

    09:34 28.09.2025

  • 10 Винкело

    11 0 Отговор
    "Замразено пилешко месо се търгува с 0,07 на сто повече до 6,95 лева за килограм"
    Другите неща не ги знам, ама вчера го взех за 14 лева. Кой прилапа 7 лева, двойна печалба?

    Коментиран от #14

    09:34 28.09.2025

  • 11 Сандо

    9 0 Отговор
    Ние вярваме само на НСИ.

    09:34 28.09.2025

  • 12 На БАБА фърчилото

    12 0 Отговор
    Няма такова нещо с цените ! ! ! Пък и всички главни управляващи се заканиха , че държавата ще използва цялата си МОЩ , за да ги хваща и наказва ! Наслушахме се как Росен , Делян , Бойко говориха как всичко ще е под контрол. Как мислят само за хората. Как живеят само за тях.
    Да сте чули за хванат и наказан досега ?

    09:35 28.09.2025

  • 13 ООрана държава

    11 0 Отговор
    Цените на всичко не спират да скачат, всичко по телевизиите с некви кошници дето ви го обесняват всеки ден е само прах в очите

    Коментиран от #15

    09:35 28.09.2025

  • 14 кумчо ВЪЛЧО

    10 0 Отговор

    До коментар #10 от "Винкело":

    Как кой ? Този който има шкафчета ! Този който го лови Магнита ! Този който Коли и Беси у нас. За двама такива се сещаме. И все с колоритни прякори - Тулуп , Шиши , Мутра , Шопар ...............

    09:38 28.09.2025

  • 15 Тартаковер

    11 0 Отговор

    До коментар #13 от "ООрана държава":

    Тез КОШНИЦИ кой ги измисли ? Голяма простотия са. Някакво наглсяне и натъкмяване -на тъмно и изкуствено !

    Коментиран от #31

    09:39 28.09.2025

  • 16 Кума ЛисА

    8 0 Отговор
    Какво му пука на премиера за растящи цени ?
    Та той си има цял хотел с РЗП 4-5 000 м2 , барабар с ВОДОПАД даже ! Пък вий за някакви цени го притеснявате. Не му ли стига , че и Бойко , и Делян му намилат денонощно и си мечтаят да са на негово място !

    09:42 28.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Винаги когато съм идвал в България

    6 0 Отговор
    народната цена на кафето е за завиждане 0.50 ст. за едно кафе, Еспресо но това днес е история.
    Днес едно кафе се движи от най евтиното 1.25/50 ст. , средно 1.80/2.25 до 2.50 до 5.00 лв. , едно двойно кафе в ресторанта 10.00 лв. на ул. Жулио Кюри срещу руският магазин Берьозка.
    Евро цените ще забият последният пирон в ковчега на евтиното кафе, народната цена на кафето 0.50 ст. може със сигурност да се каже е история.

    09:45 28.09.2025

  • 19 Прав си

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Моарейн":

    Държавата печели от високите цени повече приходи в хазната от данъци ставки така че животът в бг ще стане...ЗЛАТЕН

    09:45 28.09.2025

  • 20 Леле

    5 0 Отговор
    После апартаментите,защо били скъпи....яка инфлация.Утре ток,вода,данъци...

    09:45 28.09.2025

  • 21 воденМАДАГАВУР

    8 0 Отговор
    Мислите ли , че на Бойко с тези стаи пълни с чекмеджета с кюлчета и пачки по 500 Е , с къщи с манекенки в тях , МУ ПУКА , че цените растат НЕПРЕКЪСНАТО ?
    Та преди години на въпрос на журналист , дали знае колко струват млякото и кашкавала , той НЕПРИНУДЕНО и по ПРОСТАШКИ каза - "ами аз от над 10 години не съм влизал в магазин" !!!

    09:46 28.09.2025

  • 22 в кратце

    5 2 Отговор
    И какво да й мразиш на Русията? Красивите рускини,ли? Русия е далече от България. Има си гори,снегове,морета,огромни земи. Нищо не е за мразене.

    09:46 28.09.2025

  • 23 az СВО Победа80

    9 2 Отговор
    Накратко:

    Влизането ни в Еврозоната, а оттам и лудия скок на цените на всичко, след първи януари ще ни бъде обяснявано като "руска хибридна атака", циято цел е да унищожи България ...

    🤣🤣🤣

    09:47 28.09.2025

  • 24 Метресата от Барселона

    9 0 Отговор
    Ето това искаше Бойко Борисов като на своя глава ни вкара в еврозоната - да сме най-бедните в "Клуба на богатите". Да плащаме все по-високи цени, данъци, такси и глоби. Всяко увеличение на заплати и пенсии е отдавна изядено - още след 1-ви януари 2025 година. И вече се вижда ясно как ударно цените пълзят буквално всеки ден нагоре.Той иска така да напомпа всичко, че после да се бие в гърдите и да твърди: "Казвах ли ви аз, че с въвеждането на еврото цените няма да се увеличат?". Само един изпечен еквилибрист може да замисли такъв пъклен план, за да излъже и без това наивния български народ!

    Коментиран от #26, #29

    09:47 28.09.2025

  • 25 сайко килър

    7 0 Отговор
    По какъв друг начин хора като ББ и ДП са натрупали имането-богатството си ?
    За да спечели МНОГО някой , трябва много хора да загубят МНОГО или МАЛКО.
    И с това вдигане на цените , хората , които ги плащат , пълнят гушите на тези малко БОГОИЗБРАНИ , които ВЛАДЕЯТ България.

    09:50 28.09.2025

  • 26 ПЪГУОШ

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Метресата от Барселона":

    Той не е само еквилибрист , а и отявлен ХАМЕЛЕОН ! Готов да се пребоядиса в това , което му е лично изгодно. Само и само ЕГОто му да е погъделичкано и той да е ЮНАКА на бял кон , който ще ни спаси.
    А всъщност си е един хитрец от байганьовси тип , ПРОСТАК с махленски изказ и излъчване , нищо ще ходи с костюм и вратовръзка.

    09:53 28.09.2025

  • 27 Мими Кучева🐕

    2 0 Отговор
    Споко,след 3 месеца влизаме в Клуба на богатите!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🤗🤣🤣🤣🖕

    09:55 28.09.2025

  • 28 Само Питам

    1 0 Отговор
    Нали чухте какво искат от нас , комисията от ЕС , дето ни посети.
    ДА се ВДИГНАТ ДАНЪЦИТЕ !
    Да се промени данък печалба !
    Осигурителни вноски , стаж......
    Охааааа ,........
    Честит ни КЛУБ на БОГАТИТЕ.....бедняци ли ? !

    09:57 28.09.2025

  • 29 дебеЛ Лебед

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Метресата от Барселона":

    И метресата от Барселона е човек ! И тя си има нужди , които ББ трябва да удовлетвори , за да може после и тя да задоволи неговите /мъжки / нужди. То явно ей така , благотворително , не става !

    09:59 28.09.2025

  • 30 Андрешко

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    И малко сено за катъра.

    10:02 28.09.2025

  • 31 постоянно измислят

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тартаковер":

    разни думички за да прикриват пладнешкия обир!

    10:02 28.09.2025

