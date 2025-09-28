Наблюдава се скок в цените на основни хранителни продукти. Все пак се отчита спад в цените на повечето плодове и зеленчуци. Това отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирана от БТА.
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, намалява минимално с 0,04 на сто до 2,272 пункта. Миналата седмица ИТЦ беше на ниво от 2,273 пункта. Базовото равнище на ИТЦ - 1,000 пункта, е от 2005 година.
При зеленчуците най-много спада цената на тиквичките - с 14,29 на сто и се търгуват за 1,35 лева за килограм, следвани от краставиците, които се спадат с 9,54 на сто до 2,18 лева за килограм. Цената на зелето спада с 6,19 на сто и то се предлага по 0,91 лева за килограм. Картофите са по-евтини с 1,64 на сто и се продават по 1,05 лева за килограм. Зелените чушки поевтиняват с 6,16 на сто дп 1,79 лева за килограм, а червените - с 6,81 на сто до 2,12 лева за килограм. Зрелият лук кромид също е надолу - с 1,36 на сто до 1,09 лева за килограм.
Поскъпване се наблюдава при доматите - с 18,21 на сто до 2,45 лева, и при морковите - с 0,62 на сто до 1,22 лева за килограм.
При плодовете скок в цената има при прасковите - с 8,95 на сто повече до 4,23 лева за килограм. Дините, гроздето, ябълките и лимоните поевтиняват съответно с 0,37 на сто до 0,68 лева за килограм, 0,92 на сто до 2,96 лева за килограм, с 3,18 на сто до 2,74 лева за килограм и с 2,35 на сто до 4,37 лева за килограм.
По-голямата част от млечните продукти поскъпват - кравето сирене се вдига с 0,97 на сто до 11,95 лева за килограм, кашкавала тип "Витоша" е по-скъп с 0,68 на сто до 17,78 лева за килограм. Прясното мляко вдига цената си с 2,46 на сто до 2,29 лева за литър, цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-висока с 0,56 на сто и то се предлага по 3,12 лева за брой. По-евтино е киселото мляко (3 и над 3 процента масленост), което е надолу с 0,90 на сто надолу до 1,37 лева за кофичка от 400 гр.
Замразено пилешко месо се търгува с 0,07 на сто повече до 6,95 лева за килограм, яйцата (размер М) също са нагоре с 2,70 на сто до 0,38 лева за брой на едро.
Цената на ориза се вдига с 0,68 на сто до 3,31 лева за килограм, а на зрелия фасул - с 0,83 на сто до 4,24 лева за килограм. Лещата поевтинява с 1,15 на сто до 4,29 лева за килограм. Брашното тип 500 се предлага с 0,51 на сто повече до 1,49 лева за килограм. Цената на олиото пада с 3,49 на сто до 3,11 на лева за литър, а на захарта - с 0,41 на сто до 1,83 лева за килограм.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кабакрадев
Коментиран от #5
09:18 28.09.2025
2 Доматите
09:19 28.09.2025
3 влък
Коментиран от #8
09:20 28.09.2025
4 оня с коня
Коментиран от #30
09:25 28.09.2025
5 ИДВА ГОУЕМАТА МИЗЕРИЯ ЗА НАРОДО
До коментар #1 от "Кабакрадев":Ха да ви е честита еврозоната. Туба минерална вода 11 Л ке стане 6 евра тоест 12 л малка бутилка 500.милилитра ке стане 2 евра. Така ке биде си всички стоки. Закуска за 4 ке стане 40 до 60 евра тоест 80 до 120 лева. ТИЯ ОТ ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ КЕ НИ УТЕПАТ!
09:28 28.09.2025
6 Росен Костинбродски
и отсега мога да кажа, че това е Руска Хибридна атака!
09:30 28.09.2025
7 Каква изненада
09:31 28.09.2025
8 Моарейн
До коментар #3 от "влък":О, то истинското вдигане на цените още не е започнало, колега. Чакат ни интересни времена, в които с умиление ще си спомняме за Лукановата и Виденовата зими.
Коментиран от #19
09:33 28.09.2025
9 000
09:34 28.09.2025
10 Винкело
Другите неща не ги знам, ама вчера го взех за 14 лева. Кой прилапа 7 лева, двойна печалба?
Коментиран от #14
09:34 28.09.2025
11 Сандо
09:34 28.09.2025
12 На БАБА фърчилото
Да сте чули за хванат и наказан досега ?
09:35 28.09.2025
13 ООрана държава
Коментиран от #15
09:35 28.09.2025
14 кумчо ВЪЛЧО
До коментар #10 от "Винкело":Как кой ? Този който има шкафчета ! Този който го лови Магнита ! Този който Коли и Беси у нас. За двама такива се сещаме. И все с колоритни прякори - Тулуп , Шиши , Мутра , Шопар ...............
09:38 28.09.2025
15 Тартаковер
До коментар #13 от "ООрана държава":Тез КОШНИЦИ кой ги измисли ? Голяма простотия са. Някакво наглсяне и натъкмяване -на тъмно и изкуствено !
Коментиран от #31
09:39 28.09.2025
16 Кума ЛисА
Та той си има цял хотел с РЗП 4-5 000 м2 , барабар с ВОДОПАД даже ! Пък вий за някакви цени го притеснявате. Не му ли стига , че и Бойко , и Делян му намилат денонощно и си мечтаят да са на негово място !
09:42 28.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Винаги когато съм идвал в България
Днес едно кафе се движи от най евтиното 1.25/50 ст. , средно 1.80/2.25 до 2.50 до 5.00 лв. , едно двойно кафе в ресторанта 10.00 лв. на ул. Жулио Кюри срещу руският магазин Берьозка.
Евро цените ще забият последният пирон в ковчега на евтиното кафе, народната цена на кафето 0.50 ст. може със сигурност да се каже е история.
09:45 28.09.2025
19 Прав си
До коментар #8 от "Моарейн":Държавата печели от високите цени повече приходи в хазната от данъци ставки така че животът в бг ще стане...ЗЛАТЕН
09:45 28.09.2025
20 Леле
09:45 28.09.2025
21 воденМАДАГАВУР
Та преди години на въпрос на журналист , дали знае колко струват млякото и кашкавала , той НЕПРИНУДЕНО и по ПРОСТАШКИ каза - "ами аз от над 10 години не съм влизал в магазин" !!!
09:46 28.09.2025
22 в кратце
09:46 28.09.2025
23 az СВО Победа80
Влизането ни в Еврозоната, а оттам и лудия скок на цените на всичко, след първи януари ще ни бъде обяснявано като "руска хибридна атака", циято цел е да унищожи България ...
🤣🤣🤣
09:47 28.09.2025
24 Метресата от Барселона
Коментиран от #26, #29
09:47 28.09.2025
25 сайко килър
За да спечели МНОГО някой , трябва много хора да загубят МНОГО или МАЛКО.
И с това вдигане на цените , хората , които ги плащат , пълнят гушите на тези малко БОГОИЗБРАНИ , които ВЛАДЕЯТ България.
09:50 28.09.2025
26 ПЪГУОШ
До коментар #24 от "Метресата от Барселона":Той не е само еквилибрист , а и отявлен ХАМЕЛЕОН ! Готов да се пребоядиса в това , което му е лично изгодно. Само и само ЕГОто му да е погъделичкано и той да е ЮНАКА на бял кон , който ще ни спаси.
А всъщност си е един хитрец от байганьовси тип , ПРОСТАК с махленски изказ и излъчване , нищо ще ходи с костюм и вратовръзка.
09:53 28.09.2025
27 Мими Кучева🐕
09:55 28.09.2025
28 Само Питам
ДА се ВДИГНАТ ДАНЪЦИТЕ !
Да се промени данък печалба !
Осигурителни вноски , стаж......
Охааааа ,........
Честит ни КЛУБ на БОГАТИТЕ.....бедняци ли ? !
09:57 28.09.2025
29 дебеЛ Лебед
До коментар #24 от "Метресата от Барселона":И метресата от Барселона е човек ! И тя си има нужди , които ББ трябва да удовлетвори , за да може после и тя да задоволи неговите /мъжки / нужди. То явно ей така , благотворително , не става !
09:59 28.09.2025
30 Андрешко
До коментар #4 от "оня с коня":И малко сено за катъра.
10:02 28.09.2025
31 постоянно измислят
До коментар #15 от "Тартаковер":разни думички за да прикриват пладнешкия обир!
10:02 28.09.2025