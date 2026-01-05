Новини
Исторически ден за БФБ: Старт на търговията в евро

Исторически ден за БФБ: Старт на търговията в евро

5 Януари, 2026 19:14 572 7

Ръст за всички индекси в първата търговска сесия в евро

Исторически ден за БФБ: Старт на търговията в евро - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

С тържествен удар на камбаната Българската фондова борса даде символичен старт на търговията в евро. От ръководството очакват рязко увеличение на инвестициите и интереса към българския капиталов пазар след отпадане на валутния риск от обмяна на левове, обобщи БНТ.

Интересът, според изпълнителния директор на борсата, ще дойде от чужди инвеститори, както и от български компании, които ще се завърнат след 15-годишно отсъствие.

През миналата година реализираният оборот на Българската фондова борса надминава 1 млрд. лева.

Всички индекси на Българска фондова борса (БФБ) постигнаха повишение в рамките на първата търговска сесия за 2026 година, която бе и първата с валута на търговия и сетълмент в евро. Началото на сесията бе отбелязано с официална церемония по биене на камбаната на борсата в сградата на БФБ в София, писа БТА.

Най-старият индекс на българската борса SOFIX нарасна с 3,34 на сто до 1195,10 пункта, продължавайки доброто си представяне от предходната година, която завърши на 17-годишен връх. Индикаторите BGBX40 и BGRET добавиха 1,55 на сто и 0,86 на сто до съответно 206,97 пункта и 232,90 пункта. BGTR30 регистрира повишение от 1,36 на сто до 1008,46 пункта, а beamX нарасна с 13,17 на сто до 125,72 пункта.

Оборотът на основен пазар на БФБ днес достигна 750 739 евро, докато на алтернативен пазар бяха сключени сделки за 5334 евро. Пазарът „Бийм“ отчете оборот от 7640 евро, а оборотът на сегмента MTF BSE International възлезе на 169 448 евро.

Най-търгуваната позиция днес бе тази на „Сирма груп холдинг“ АД. В рамките на 47 сделки бяха прехвърлени 33 023 лота, оформяйки оборот от 31 101 евро. Акциите на компанията поскъпнаха с 1,94 на сто до 0,98 евро за брой.

Книжата на „Шелли груп“ ЕД поскъпнаха със 7,72 на сто до 61,4 евро за брой, като това се случи след 41 трансакции за 3268 лота, записали оборот от близо 200 000 евро.

Акциите на „Българска фондова борса“ АД поскъпнаха с 9,45 на сто до 6,1 евро за брой. Инвеститорите изтъргуваха 30 376 лота в рамките на 37 сделки, реализирайки оборот от близо 180 000 евро.

Книжата на „Софарма“ АД и „Доверие обединен холдинг“ АД поскъпнаха с 0,25 на сто и 4,83 на сто до съответно 1,43 евро за брой и 6,7 евро за лот. Акциите на ТБ „Първа инвестиционна банка“ АД добавиха 5,21 на сто до 3,12 евро за брой, докато тези на „София комерс-заложни къщи“ АД поевтиняха с 5,30 на сто до цена от 2,76 евро за лот.


София / България
Оценка 1.5 от 6 гласа.
Оценка 1.5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Еврото е хартия без покритие.

    Коментиран от #6

    19:17 05.01.2026

  • 2 Тракиец 🇺🇦

    6 0 Отговор
    СТАРТ НА НОВИТЕ КРАЖБИ В ЕВРО ЗАПОЧНА ОТ ГАНЬОВИЦА И ГАНЬО...НАРОДА ОЩЕ ПО БЕДЕН ОЛИГАРСИТЕ ОЩЕ ПО БОГАТИ

    19:18 05.01.2026

  • 3 голям праз

    3 0 Отговор
    Старт на търговията в евро

    19:21 05.01.2026

  • 4 Не им вярвам

    3 0 Отговор
    Днес вече навсякъде ми връщат рестото в левове, дори и да им давам евро. Къде е новонапечатаното бг-евро бе?!

    19:25 05.01.2026

  • 5 При несъществуваща икономика

    2 0 Отговор
    Тия са герой на собствената си фантазия. Вярват си.

    19:35 05.01.2026

  • 6 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти да не си трол?

    20:07 05.01.2026

  • 7 Емигрант

    0 0 Отговор
    Само да кажа, че в ноща на 2001 година срещу 2002 в Испания приеха еврото и се радваха много, обаче само след един месец до днес всички го мразят и с носталгия си спомнят за песетата която ги правеше богати и с безгрижен живот, но все пак Испания беше с много по-добра икономика от на България, така, че всеки може добре да си представи какво ви очаква в бъдеще ! Защо ли пък Дания, Чехия, Унгария и т.н. не искат евро, защо ли пък Великобритания напусна ЕС, и защо Тиквата и компанията му от престъпници и измамници искат евро ?

    20:15 05.01.2026

