Новини
България »
Зеленчуци и основни хранителни стоки поскъпват на борсите у нас

Зеленчуци и основни хранителни стоки поскъпват на борсите у нас

19 Октомври, 2025 08:52 678 20

  • зеленчуци-
  • хранителни продукти-
  • цени-
  • поскъпване

При зеленчуците, наблюдавани от ДКСБТ, най-много поскъпват краставиците - с 19,35 на сто до 2,43 лева за килограм, следвани от тиквичките, които са нагоре с 14,24 на сто и се търгуват по 1,38 лева за килограм

Зеленчуци и основни хранителни стоки поскъпват на борсите у нас - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Зеленчуците и основни хранителни стоки поскъпват на борсите у нас през седмицата показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), предаде БТА.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 0,22 процента тази седмица до 2,272 пункта. Миналата седмица ИТЦ беше на ниво от 2,267 пункта. Базовото равнище на ИТЦ - 1,000 пункта, е от 2005 година.

При зеленчуците, наблюдавани от ДКСБТ, най-много поскъпват краставиците - с 19,35 на сто до 2,43 лева за килограм, следвани от тиквичките, които са нагоре с 14,24 на сто и се търгуват по 1,38 лева за килограм. Поскъпване се наблюдава също при зелето - с 10,64 на сто до 1,04 лева за килограм. Цената на зрелият лук кромид се вдига с 11 на сто до 1,11 лева за килограм, а на морковите - 2,52 на сто и те се търгуват по 1,22 лева за килограм. Доматите качват с 5,18 на сто и се предлагат по 2,80 лева за килограм. Картофите поскъпват с 2,54 на сто до 0,97 лева за килограм. Зелените чушки се продават с 4,47 на сто повече до 1,87 лева за килограм. Единствено поевтиняват през седмицата червените чушки - с 2,35 на сто до 2,08 лева за килограм, показват данните.

При плодовете най-значително поскъпва гроздето, което се търгува с 8,11 на сто повече до 3,20 лева за килограм. Бананите качват с 1,01 на сто до 2,80 лева за килограм. Поевтиняват лимоните - с 3,36 на сто и се продават по 3,86 лева за килограм. Цената на ябълките е надолу с 2,71 на сто до 2,51 лева за килограм. Дините също поевтиняват - с 4,93 на сто до 0,54 лева за килограм.

Цената на кравето сирене се вдига с 0,86 на сто до 12,23 лева за килограм, а тази на кашкавала тип "Витоша" - с 0,65 на сто до 18,15 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е с 0,43 на сто нагоре и се продава по 1,40 лева за кофичка от 400 гр., а цената на прясното мляко пада с 0,44 на сто до 2,27 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) се вдига с 0,83 на сто и то се търгува по 3,15 лева за брой.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,34 на сто до 7 лева за килограм. Цената на яйцата (размер М) остава без промяна и те се търгуват по 0,38 лева за брой на едро. Брашното тип 500 е с 0,92 на сто нагоре и се продава по 1,53 лева за килограм. Захарта поскъпва с 2,68 на сто до 1,84 лева за килограм. Олиото е нагоре с 3,18 на сто до 3,24 на лева за литър. Цената на ориза е с 2,41 на сто по-висока и се търгува по 3,32 лева за килограм, както и на зрелия фасул - с 0,98 на сто до 4,31 лева за килограм, докато лещата поевтинява - с 2,65 на сто до 4,11 лева за килограм.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е

    10 0 Отговор
    в клуба на "богатите".

    Коментиран от #19

    08:54 19.10.2025

  • 2 Пич

    4 1 Отговор
    Маани ги тия паникьори !!! Аз вярвам само на КЗК -та , КЗП -та и вождовете у нас и Европа !!! Они казая - Информация нема !!! НЕЕМА !!!

    08:55 19.10.2025

  • 3 Вие продължавате с фалшификациите.

    13 0 Отговор
    Какво го интересува българският народ, борсове цени.
    Колко българи пазаруват от борсата?
    Дайте цените по магазини и произход.
    ОСТАВКА
    Забравих, НСИ фалшифицира данните за инфлацията, преди и след прием юрошийт.
    ОСТАВКА НА НСИ, ОСТАВКА на БНБ, ОСТАВКА на ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП, ДПС, БКП и ИТН.

    08:57 19.10.2025

  • 4 инж технолог по хранене

    10 0 Отговор
    Не бива да поскъпват храните,те са за здравето на хората.Вчера гледах възрастни жени ,как обсъждат цените на пазара. Не си купиха плодове,а само няколко червени чушки и 2-3 картофа. Така не я караме към никъде.Търговията е за това,да се сменят стоки срещу пари-символ на труда.Да могат производителите да стимулират производствата си и животът да върви напред подобаващо.

    09:00 19.10.2025

  • 5 Хмм

    6 1 Отговор
    сезонът свърши

    09:00 19.10.2025

  • 6 РЕАЛИСТ

    10 2 Отговор
    Откак се помня цените хвърчат постоянно нагоре в тази смотана държава. Затова преди много години си стегнах багажа и дим да ме няма. Децата ме благославят за решението, а внуците дори не говорят български език. Оправия няма в България и никога няма да има.

    09:03 19.10.2025

  • 7 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    10 1 Отговор
    Ма тва няма нищо общо с еврото, ниЙ сме още с лев!

    09:18 19.10.2025

  • 8 Айде сефте

    10 0 Отговор
    Пишете за нещо поевтиняло в Бг за 35 години нииищо

    09:18 19.10.2025

  • 9 в кратце

    3 0 Отговор
    Е,всички ли да пълним куфарите и да излитаме към други държави? България е райско място. Трябват новомислещи хора да сменят сентенциите на управлението,на държавата.Иначе народът е трудолюбив и иска да получава нормални заплати,работейки при европейски условия и среда.

    Коментиран от #16

    09:20 19.10.2025

  • 10 Зайо Байо

    7 1 Отговор
    Това са глупости. Не им вЕрвайте. Официалните институции казват , че цените са стабилни , не растат , ДОРИ ПАДАТ !
    А щом хората на Тиквата и Шопара го казват - трЕбва да им вЕрваме безгранично. Те никогаж не лъжат , нали ?

    09:20 19.10.2025

  • 11 Гост

    3 1 Отговор
    Че тя, инфлацията, е отрицателна. Какво е това поскъпване от 20%??? Лъжете нещо

    09:22 19.10.2025

  • 12 Никога не вярвайте на тия

    4 1 Отговор
    Никой краен клиент не пазари от борсите.Защо криете истинските цени,лъжите и заблуждавате хората.Що за мафия стана държавата?

    09:24 19.10.2025

  • 13 оня с коня

    5 0 Отговор
    нормално е всичко да поскъпне! все пак ще влизаме в клуба на богатите и трябва да вдигнем стандарта

    дано всичко не спира да поскъпва !

    и важно е да има целогодишно банани!

    09:25 19.10.2025

  • 14 статистите от КЗК и КЗП , само гледат

    2 0 Отговор
    КЗК и КЗП казаха че ще следят цените като едни статисти, те какво повече да направят?

    нека всичко да поскъпне да видим тия търтей и нищо правещи от КЗК и КЗП какво могат да направят освен да си увеличат заплатите

    09:27 19.10.2025

  • 15 инфлация само 3% приемаме еврото

    4 0 Отговор
    важното е да покрием критерийте за еврото

    инфлацията е само 3%

    09:28 19.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 БАНАНИТЕ БАНАНИТЕ

    2 0 Отговор
    ТЕ ДА НЕ ПОСКЪПВАТ ЧЕ СКАЧАЩИТЕ МАМУНИ ГЛАДНИ ШЪ хОДЯТ

    09:43 19.10.2025

  • 19 Пазара

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Така е":

    ОПРЕДЕЛЯ ЦЕНАТА------за БОГА братя не ЯЖТЕ

    09:47 19.10.2025

  • 20 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор
    ами нормално е всичко да поскъпне да вдигнем стандарта

    и без това сте дебели и ядете по много намалете яденето !

    10:01 19.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове