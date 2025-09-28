Тодор Тагарев за дроновете: Провокация на 100%

Украйна показа, че вече може да атакува цели, дълбоко в руска територия, без да разчита на оръжия. В Русия това вече се чувства, това каза Тодор Тагарев в "Денят започва с Георги Любенов".
"Путин не спира. Путин си преследва своите имперски цели и няма да спре да ги преследва. Тръмп вече разбира това".
Тръмп няма как да се изтегли от този проблем, войната в Украйна, защото продава оръжия и заради член 5. Америка остава ангажирана с европейската сигурност.
"Освен това САЩ обявиха, че ако има разполагане на сили на Коалицията на желаещите при мирно споразумение САЩ ще окажат логистична поддръжка, ако се наложи. Дори затова САЩ слагат една надценка на оръжията, които продават през европейски страни за Украйна, за да си покрият разходите при една евентуална операция".
По темата с дроновете Тагарев заяви, че "определено е провокация на 100%".
"Няколко пъти в рамките на седмицата блокиране на няколко летища, а от вчера и полет с разузнавателни дроновете над най-голямата датска военна база. Това е провокация 100%. Да, няма твърди доказателства, но датският министър заяви, че това са дронове, които са професионални. Това не са дронове, които можете да си поръчате и да излезете на поляната. Датският премиер каза, че Русия е заплахата за европейската сигурност. Да кажем, че Дания е един от най-големите поддръжници на Украйна".
Според Тагарев Русия се стреми да влияе на общественото мнение. Според него целта ѝ е хората в определени европейски страни да "се стреснат и да кажат "ама защо даваме всичко на Украйна, а ние как ще се защитим?".
