Тодор Тагарев за дроновете: Провокация на 100%
Тодор Тагарев за дроновете: Провокация на 100%

28 Септември, 2025 15:24

Русия се стреми да влияе на общественото мнение

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Украйна показа, че вече може да атакува цели, дълбоко в руска територия, без да разчита на оръжия. В Русия това вече се чувства, това каза Тодор Тагарев в "Денят започва с Георги Любенов".

"Путин не спира. Путин си преследва своите имперски цели и няма да спре да ги преследва. Тръмп вече разбира това".

Тръмп няма как да се изтегли от този проблем, войната в Украйна, защото продава оръжия и заради член 5. Америка остава ангажирана с европейската сигурност.

"Освен това САЩ обявиха, че ако има разполагане на сили на Коалицията на желаещите при мирно споразумение САЩ ще окажат логистична поддръжка, ако се наложи. Дори затова САЩ слагат една надценка на оръжията, които продават през европейски страни за Украйна, за да си покрият разходите при една евентуална операция".

По темата с дроновете Тагарев заяви, че "определено е провокация на 100%".

"Няколко пъти в рамките на седмицата блокиране на няколко летища, а от вчера и полет с разузнавателни дроновете над най-голямата датска военна база. Това е провокация 100%. Да, няма твърди доказателства, но датският министър заяви, че това са дронове, които са професионални. Това не са дронове, които можете да си поръчате и да излезете на поляната. Датският премиер каза, че Русия е заплахата за европейската сигурност. Да кажем, че Дания е един от най-големите поддръжници на Украйна".

Според Тагарев Русия се стреми да влияе на общественото мнение. Според него целта ѝ е хората в определени европейски страни да "се стреснат и да кажат "ама защо даваме всичко на Украйна, а ние как ще се защитим?".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    65 5 Отговор
    За Тагаренко или добро,или нищо.
    —НИЩО

    15:25 28.09.2025

  • 2 Сталин

    78 6 Отговор
    Нашите гьонсурат политици се надпреварват да плюят по Русия и Путин ,белким от американското посолство ги забележат и им дадат по голям процент на предстоящите избори и ги инсталират на власт в България и да работят за интереса на САЩ ,а бедната българска овца си мисли че "избира".

    15:25 28.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    76 5 Отговор
    Тагаренко да взима автомата и в родната Украйна да я брани.

    15:25 28.09.2025

  • 4 Росен Желязков

    65 3 Отговор
    Снимах се с Тръмп и Мелания в музея на мадам Тюсо

    15:26 28.09.2025

  • 5 ДЕБЪЛГАРИЗАЦИЯ

    61 4 Отговор
    А Г-н премиера какво ще направи по въпроса, че отвличат, грабят, убиват и мобилизират, пардон могилизират български граждани с български документи. В момента фашистите на Зеленски унищожават населението на Одеска област, там живеят 200 000 етнически българи, към 2000 са вече загиналите. Защо трябва да се лее българска кръв, за егото на един клоун

    15:26 28.09.2025

  • 6 Тагарев да се лекува

    55 4 Отговор
    Никакви дронове няма а и да има няма никакво значение за сигурността на ЕС

    Коментиран от #56

    15:26 28.09.2025

  • 7 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    38 4 Отговор
    100%, но украинска.

    15:27 28.09.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    42 6 Отговор
    "Путин не спира. Путин си преследва своите имперски цели и няма да спре да ги преследва. Тръмп вече разбира това."
    🤔
    Сякаш САШтинците някога са спрели 🤔

    Коментиран от #58

    15:27 28.09.2025

  • 9 Сталин

    43 4 Отговор
    Само им вижте муцуните на тези негодници ,това ще бъдат същите изроди като Зеленото наркоман които ще ловят цървулите по улиците и ще ги пращат в окопите на Одеса да мрат за ционизма и Израел

    15:28 28.09.2025

  • 10 нтере

    46 4 Отговор
    Глупак и боклук, тази торба с ла. на, е образец за поръчков глупак. Слава Богу, вербували са все такива като него и да си му берат срамотията.

    15:28 28.09.2025

  • 11 Агенция Голям...Тур

    44 3 Отговор
    Нали подкрепяш украинците , събирай куфара и бягай да им помагаш, 60клук, а не да взимате парите и ресурсите на българите и да ви знаят устите много от далече.

    15:29 28.09.2025

  • 12 Хаха

    49 5 Отговор
    Този украйнски боклук трябва да бъде с отнет български паспорт и изпратен в Осрайна или обесен пред народното събрание

    15:30 28.09.2025

  • 13 ха ха

    38 4 Отговор
    украйна доказа че идиотското управление винаги води до война , това идиотите с власт се Молете да не стане ядрена , а не разправяйте врели не кипели колко добре се воюва с дронове

    15:30 28.09.2025

  • 14 Да бе да, знаем

    32 3 Отговор
    няма твърди доказателства, но в Дания светещите в тъмното дронове пак са руски нали?

    15:30 28.09.2025

  • 15 Съществото

    30 4 Отговор
    Т-рев явно е на същите илачи като Зеленски! Яки са! Не прощават.

    15:32 28.09.2025

  • 16 Дориана

    38 4 Отговор
    Тодор Тагарев с военолюбивите си изказвания и и недалновидните и провокативни изявление нанася вреда на България като е готов за нова Световна война с Русия . Точно такива политици като него когато запалят войната първи ще избягат и ще се скрият. А, ще пращат нашите невинни момчета на фронта да се бият заради тях.

    Коментиран от #29

    15:32 28.09.2025

  • 17 виктория

    27 4 Отговор
    каза магаревата глава!!!

    15:32 28.09.2025

  • 18 Ясно Тагарев, разбрахме

    34 3 Отговор
    Щом дронове са професионални, значи са руски ...

    15:32 28.09.2025

  • 19 д-р Гълъбова

    36 4 Отговор
    Тагарев е 100% провокация за природата от генно-увредени родители.

    Коментиран от #28

    15:33 28.09.2025

  • 20 Фейк на часа

    35 5 Отговор
    Няма да коментирам болния Тагарев. Само да ви информира, че Дания вече даде заден защото "руските дронове" се оказаха ята птици, самолети на по-голяма височина и светлина от звездите. Журналистиката служи да информира, а вие най-умишлено дезинформирате.

    15:35 28.09.2025

  • 21 Мишел

    33 5 Отговор
    Прав е Тагарев, провокация е. Украинска провокация, която цели да вкара НатО във войната в Украйна.

    15:35 28.09.2025

  • 22 На против

    28 4 Отговор
    Това са точно дрончета , които можете да си поръчате и да излезете на поляната...... Явно и толкова му е експертизата на това същество.

    15:35 28.09.2025

  • 23 Факти

    32 5 Отговор
    Тодор Тагарев за дроновете: Провокация на 100%, украинска провокация !

    15:36 28.09.2025

  • 24 Точна статия

    4 26 Отговор
    Истински Българин е Тагарев! За разлика от националния предател ощетил България с 6,7 милиарда и по 1,05 млн.на ден Румен Боташа. Вляво е Светлана Шаренкова председател на движение "Русофили" настояла да дадем чероморието си на русийката

    Коментиран от #51, #61

    15:37 28.09.2025

  • 25 Хубаво Тагарев, прав си

    19 5 Отговор
    Провокация е. И какво точно искаш?

    Коментиран от #34

    15:38 28.09.2025

  • 26 ФЕЙК - либераст

    29 4 Отговор
    Тагаренка, Украйна ще загуби войната заради тебе и цялата плеада военни гении нароили се в България! Що чините тука? Зеленски спешно се нуждае от вас! Не му ли помогнете в този момент той е изгубил войната! Стягайте мешките, че работата се утече, а вие тук си налягате парцалите до умирисване! СРАМОТА И ПОЗОР ЗА ВАС!

    15:38 28.09.2025

  • 27 Тоше

    24 4 Отговор
    Само хабиш въздуха и цапаш природата, баща ти да си беше сложил гумичка на бастуна

    Коментиран от #45

    15:39 28.09.2025

  • 28 Мда

    25 3 Отговор

    До коментар #19 от "д-р Гълъбова":

    Татко партиен секретар и Тагаренко отритнат даже и от брат си!
    Що за прокажен боклук е

    15:40 28.09.2025

  • 29 Питам:

    22 3 Отговор

    До коментар #16 от "Дориана":

    После да няма рев защо НАРОДНИЯ СЪД 1945 година осъдил министрите и депутатите които на 13. декември 1941 година СЪС СТАВАНЕ НА КРАКА, РЪКОПЛЯСКАНИЯ И ВИКОВЕ "УРА" ОБЯВИЛИ ВОЙНА НА АНГЛИЯ И САЩ ????????????

    15:43 28.09.2025

  • 30 Факти

    17 2 Отговор
    Този първи трябва да увисне .

    15:45 28.09.2025

  • 31 Търновец

    8 2 Отговор
    Тук о гражданин Тагарев е една от най големите опасности пред националната сигурност на България заедно с неговият заместник - последната много съмнителна сделка е за противокорабните ракети от САЩ и Израел на стойност 650 милиона долара - те могат да бъдат поразени с дронове за около $50000 и първо трябваше да се купят Немските SkyRanger 30 снабдени с 30 мм автоматично оръдие Оерликон с боеприпаси специал и проектирани за дронове крилати ракети и авиобомби към установката има също и качествени Френски ракети Мистрал и Дания вече поръча 14 установки. Ние нямаме противодронова защита и за стратегически военни обекти и за граждански обекти включително и за Страйкърите. С Шведско Немските о
    Противокорабни ракети да дозвукова летящи на около 10 метра и могат за заобикалят радарни полета, имат и допълнителен импулсен двигател за режим на хиперзвукова - инженерно 2 нива по добри от Американските

    15:46 28.09.2025

  • 32 Тома

    16 2 Отговор
    Откакто стана професор другаря тагарев вече е в пълна деменция.А на толкова руски генерали е целувал всичко по тялото със страст

    Коментиран от #70

    15:46 28.09.2025

  • 33 пешо

    18 2 Отговор
    пак ли тоя предател и боклук

    15:47 28.09.2025

  • 34 Бай Груди

    17 2 Отговор

    До коментар #25 от "Хубаво Тагарев, прав си":

    Иска една мотика в муцуната

    15:47 28.09.2025

  • 35 Велизар

    14 2 Отговор
    Ликвидирайте този отвратителен тип

    15:50 28.09.2025

  • 36 Напълно нормално

    13 2 Отговор
    Като е наведен да целува долни предни и задни атрибути, няма как да се изправи и да види реалността

    15:50 28.09.2025

  • 37 Някой

    13 2 Отговор
    Да, съгласен съм с Тагаренко. Провокация на украинците. Той нали е вътрешен човек и ги знае тези неща.

    15:51 28.09.2025

  • 38 Тагаренко и синчето мууу

    12 2 Отговор
    да отиват на фронта в ууукрайна!

    Коментиран от #71

    15:51 28.09.2025

  • 39 Никой

    9 1 Отговор
    С хляб и сол ще посрешнем руските дронове , ракети и самолети .

    Коментиран от #49

    15:53 28.09.2025

  • 40 Кравите и западналите

    12 1 Отговор
    можело да имат имперски цели, а русите не можело, хахаха

    15:54 28.09.2025

  • 41 В В.П.

    11 1 Отговор
    Кой го пита тоя клесс!

    15:57 28.09.2025

  • 42 Хи хи

    13 1 Отговор
    А тагаренко дали ще намери миша дупка да се скрие като дойде Путин, яхнал дрон, както казват от нато ??!!!

    15:58 28.09.2025

  • 43 Ъъъъъъъъ

    12 1 Отговор
    "Тръмп няма как да се изтегли от този проблем, войната в Украйна, защото продава оръжия и заради член 5."

    Хахахаха....🤣
    Ма тя войната приключи....Кви членове, кви оръжия го гонят този украинец?🤣

    15:58 28.09.2025

  • 44 Хм...

    11 1 Отговор
    И аз допускам провокация. Ама аз нямаше да бързам да го изтъквам. Щото великото нато направо се и3п0H@cp@! От двайсет дрона- играчки от джъмбо свали три, на останалите трябваше да чакат да им свърши горивото! И счупи една цивилна къща, пак добре, че не утрепа поредния полски тракторист! И профука сума ти милиони за да ни демонстрира образец за некомпетентност.

    15:59 28.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Горски

    21 1 Отговор
    И този простак ли е вече професор? където седнеш и станеш Владимир Путин ти се привижда. Боклук със боклук, и за портиер на тоалетна няма да те вземат в някоя нормална държава. Кога ще те вкарат в затвора за дето храниш Бандера фашистите на наркомана с парите на българите? Украинецът Тагаренко мрази Русия щото е бил е-бан като студент във военното училище от руски солдати. Фамилията му не говори с него! Представи си какъв боклук е. Вярвате ли му на тоя сульо? Изпрати ръкавици през лятото на украинските несретници. Смотльото се прави, че не знае, колко слаба е Европа срещу Русия, но нали е жалък селяндур бивш комсомолец с молба за партиец и жаден за пари. Сега е момента да се нагуши на дърти години, защото няма време. Тоя го чака съдбата като на тия от правителствата 41-44. Тагаренко си е открит агент и пропагандатор на ционисткия режим в Киев! Не виждам нищо необичайно, че са го вкарали в някакъв списък. Той никога не е бил обективен

    16:00 28.09.2025

  • 47 цеко

    12 1 Отговор
    Тагаренко вземай Мешката и да те няма при азовските бандеровци които мобилизираха инвалида от Сандански марш бо---к при укрите

    16:02 28.09.2025

  • 48 Йото

    10 1 Отговор
    Отде се пръкна па това г...

    16:03 28.09.2025

  • 49 Тодор Правешки

    7 2 Отговор

    До коментар #39 от "Никой":

    Ми дай координатите на панелката си и отивай на покрива да посрещаш руските дронове и ракети!

    16:04 28.09.2025

  • 50 А ве бай-Тодоре...!

    13 1 Отговор
    Като си лягаш,проверяваш ли под леглото си да не бръмчи някой...руски дрон...?!
    Сигурен съм,че проверяваш...!
    При тая твоя паталогична русофобия...-няма начин...!

    16:04 28.09.2025

  • 51 Да те

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Точна статия":

    г@з@!

    16:05 28.09.2025

  • 52 az СВО Победа80

    11 2 Отговор
    Господарите на Тагаренко губят битката за Красноармейск/Покровск на киевския диалект/ и Доброполе.

    Преди време написах, че яснота за изхода на тези две решаващи сражения ще има след около 14 дни.

    Е, тези 14 дни изтекоха и на къде отиват нещата вече е ясно. Очертава се поредният разгром на ВСУ във войната срещу Русия. Този път последствията от загубата ще са значителни за Киев, т.к. при Доброполе, руснаците са пробили всички изградени от ВСУ отбранителни линии и излизат на оперативен простор...

    16:08 28.09.2025

  • 53 Не бе Тагаренко

    10 1 Отговор
    Не са на 100% провокация. На 101% провокация са. И то директно към тебе. Руснаците на теб се подиграват на 101% с тия дронове. И ти какво ще направиш? Най-добре замини за любимата ти покрайнина, стига си ни досаждал тука. Бъди истински юроатлантик, като бат Съби!

    16:08 28.09.2025

  • 54 ГАД. МРЪСНА

    9 1 Отговор
    ОЩЕ ЛИ. ДИШАШ????

    Коментиран от #57, #59

    16:09 28.09.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ще има и още

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Тагарев да се лекува":

    Не, може и да има дронове, ама въпроса е чий са ? Еле пък тия над Дания ? Щото един рекетьор с червена шапка и червена вратовръзка много се облизва за Гренландия ......та знае ли човек ? Някой може намеци да им прави на андерсеновите потомци ....

    16:11 28.09.2025

  • 57 БАЙ СТАВРИ

    9 1 Отговор

    До коментар #54 от "ГАД. МРЪСНА":

    ДА ГО ПРАТЯТ И НЕГО СЪС ЕДИН ДРОН ВЪВ НЕБИТИЕТО.

    16:12 28.09.2025

  • 58 Бутача

    1 9 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Отпушвам Газа на задръстени русофили-БЕЗПЛАТНО

    16:15 28.09.2025

  • 59 Бутача

    1 10 Отговор

    До коментар #54 от "ГАД. МРЪСНА":

    Отпушвам Газа на задръстени русофили-БЕЗПЛАТНО

    16:15 28.09.2025

  • 60 Али Турчинът

    10 1 Отговор
    Тоз човек с диплома от Москва трябва да се лекува от евроатлантизъм. В главата му едни ценности, да не ти говоря. Дето се вика. )))

    16:20 28.09.2025

  • 61 Ти си елементарен манипулатор

    9 1 Отговор

    До коментар #24 от "Точна статия":

    Нищо верно няма в твоите твърдения. Председател на движение "Русофили" е Милен Чакъров - това се проверява от едно дете с помощта на Гугъл, а ти явно притежаваш примитивен интелект. За разлика от Радев, премиера Желязков излъга българите, че има снимка с Тръмп, а се оказа, че се е снимал с восъчни фигури.

    16:21 28.09.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 факуса

    5 0 Отговор
    х хамангършушумигов,датчаните си казаха,че са се объркали,от обажданията ,било птици а над летището е летял ниско учебен самолет,а членчето 5 ти най добре знаеш,че не е задължаващо а пожелателно и сащ нема се мръднат за никой,само оръжие срещу пари и толкоз,и да провокация ама осранска,сбирайте се боклуците и на фронта

    16:24 28.09.2025

  • 64 И липсата на вода

    9 0 Отговор
    Е провокация на 100%. Путин ни я взе.

    16:26 28.09.2025

  • 65 варненски пенсионер

    6 2 Отговор
    д-р Гълъбова, къде сте !?

    16:26 28.09.2025

  • 66 Справедлив

    10 1 Отговор
    Украино Български ФАШИСТ

    16:29 28.09.2025

  • 67 Над Дания дроните са

    6 0 Отговор
    Американски и е доказано

    16:29 28.09.2025

  • 68 Каунь

    8 1 Отговор
    Къф член 5.см го гони другаряъ Тагарев, като Украйна изобще не е в Нато????

    16:31 28.09.2025

  • 69 Перо

    3 0 Отговор
    Няма доказателства, но дроновете са руски, според разбирането на Тагаренко!

    16:33 28.09.2025

  • 70 Търновец

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Тома":

    Има една изразителна народна дума за такива случаи: "фурнаджийска лопата". Аз съм срещал един бивш депутат от жълтата партия който го даваше антикомунист царист но друг негов бивш колега ми каза че е бил подполковник на старите времена а преди това завършил Суворовско военно училище.

    16:39 28.09.2025

  • 71 Да бе да...?!

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Тагаренко и синчето мууу":

    Да не са луди...?!

    16:44 28.09.2025

  • 72 Чавдар

    1 0 Отговор
    Тагаренсо е наглец мразен от цяла България.

    16:49 28.09.2025

