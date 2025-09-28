Новини
Очаквано и единодушно! Асен Василев еднолично оглави "Продължаваме промяната"

28 Септември, 2025 16:16

  • асен василев-
  • продължаваме промяната

Ново начало за партията

Очаквано и единодушно! Асен Василев еднолично оглави "Продължаваме промяната" - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Асен Василев е избран за председател на "Продължаваме промяната" на Общото събрание в София, съобщиха от пресцентъра на партията.

Василев е избран единодушно с 289 гласа.

Той благодари за доверието. "Защото, ако има нещо, което съм научил от този живот, е, че сам човек не може да стигне далече. Трябва да е отбор", каза Асен Василев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    11 12 Отговор
    Абе аз си мисля, веднъж когато Киру се върне в родината си Канада,ще ни бъде много скучно,няма да има кой да ни забавлява,и ще ни се наложи да събираме пари за билет да връщаме Киру в България да ни разиграва цирк и комедия,защото във тъмните времена на царуването на Тиквата и Прасето някой трябва да ни разсмива.

    16:19 28.09.2025

  • 2 М а н а ф о в

    12 4 Отговор
    Жив и здрав да е, много с е х му желая

    16:20 28.09.2025

  • 3 Оптимално

    11 11 Отговор
    решение ! Браво и успех !

    16:20 28.09.2025

  • 4 Тома

    13 9 Отговор
    Този до кака асенка да не е тони стораро 100% оригинал джипси

    Коментиран от #10

    16:21 28.09.2025

  • 5 Сталин

    14 8 Отговор
    Талибан Киру се е маскирал ,да не го познаят и да го бият

    16:21 28.09.2025

  • 6 Хасковски каунь

    3 12 Отговор
    ПП-ДБ,ГЕРБ,ДБ,БСП, ИТН и ДПС пръцкат в едно гърне.Българи не им вярвайте

    Коментиран от #13

    16:21 28.09.2025

  • 7 зрител

    14 6 Отговор
    не го показвайте повече тоя брадясалия ! не може така да си скрие про100тията !

    16:21 28.09.2025

  • 8 бай герги

    11 4 Отговор
    кокорчо закривай бърдака

    16:21 28.09.2025

  • 9 Добър

    6 6 Отговор
    финансист е асенчо, но лидер на партия е друга летва!

    Коментиран от #25

    16:21 28.09.2025

  • 10 Сталин

    6 7 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    Туй са помашката мафия заедно с Прасето работят за МИТ

    16:22 28.09.2025

  • 11 Анонимен

    6 1 Отговор
    Научи ли къде живее, или как се смята дефицита за критериите за еврото?

    16:22 28.09.2025

  • 12 Хаха

    4 5 Отговор
    Тази Ася Василева е най- умната от Киро Котсев и Гуглена според която 1939 година Русия нападнала Германия!
    Толкова за Харвард и особено за Цецка потника, на която очилата се изпотиха от вълнение,

    16:24 28.09.2025

  • 13 Сталин

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Хасковски каунь":

    Туй са помаците които навремето бяха вербувани от ДС да слухтят покрай турците и помаците и да носят на Главно и тези негодници направиха мафия която завладя държавата

    16:25 28.09.2025

  • 14 хмммм

    6 2 Отговор
    Какво разправяше за новите хора. Лъжат от сутрин до вечер!

    16:25 28.09.2025

  • 15 ИВАН ХАДЖИЕВ

    8 7 Отговор
    АСЕН ВАСИЛЕВ Е МЖОЕЩ И ЗНАЕЩ ИКОНОМИСТ, ЧЕСТЕН, НЕ Е КОРУМПИРАН И ЗАВИСИМ ОТ ТИКВАТА И СВИНЯТА, ИМА ВИЗИЯ И МОЖЕ ДА СПАСИ ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ, ЗАТОВА ПРЕСТЪПНИТЕ И КРАДЛИВИ ГЕРБЕРИ, КОИТО СЪСИПАХА БЪЛГАРИЯ И Я СМЪКНАХА ДО ДЪНОТО, ГО МРАЗЯТ И ПЛЮЯТ. СТРАХ ГИ Е ОТ ЕДИН ЧЕСТЕН И УМЕН ЧОВЕК - ПОЛИТИК И ИКОНОМИСТ. ДАНО НАРОДЪТ ДА СЕ СЪБУДИ НАЙ- СЕТНЕ И ДА ИЗМЕТЕ ТЕЗИ КРАДЛИВИ ИЗРОДИ БОКО И СВИНЯН, ИНАЧЕ СПАСЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ, ПОРСТО НЯМА!

    Коментиран от #24, #28, #29, #31

    16:26 28.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Опааа

    6 3 Отговор
    😆Ко кО рчо!

    16:27 28.09.2025

  • 18 Този факт само

    6 5 Отговор
    Показва, какви лумпени са в тази партия - след всички контрабандни далавери, след ала-балата с изборите, след мазните кафенца с пеевски - единоддушно!!! Тия трябва да бъдат изхвърлени на изборите!

    Коментиран от #38

    16:29 28.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Горчиво, горчиво и

    5 4 Отговор
    продължаваме все така в скута на голямото Д.😁🤣🤣

    16:30 28.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Че то на това

    5 3 Отговор
    Събрание май нямаше друг кандидат

    Коментиран от #26

    16:32 28.09.2025

  • 23 Горски

    6 4 Отговор
    Какво построихте съградихте ремонтирахте? Къде са 9 млрд.лв. с РЕАЛНО ПОСТРОЕНО от вас можачите? А пък ако в добавка се спре пълненето на гушите на униформени еничари, престъпници, маскирани като прокурори и съдии и други вредни отпадъци на държавна издръжка, ще има пари даже за детски градини и линейки! Пенюар, същото го повтаряхте със кики, когато президентът натовец ви лансира. Две магистрали на година, втори мост на Дунав...И какво направихте!? Коалиция със боко и шиши, изпрахте ги и изтеглихте повече от €9 млрд дълг. субекти , вътрешно и външно , нищо хубаво не може да се види ! Пълно падение в затъналата държава.

    16:35 28.09.2025

  • 24 Хаха

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "ИВАН ХАДЖИЕВ":

    НАЙО спри се бе!

    16:39 28.09.2025

  • 25 Добър финансист

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Добър":

    Ти се шегуваш ? Човек без финансово образование бил добър финансист ? Всъщност , какво образование има Василев ?Знаем , че е много умен мошеник , но диплома има само за гимназията в Хасково .

    16:40 28.09.2025

  • 26 Усмихнат

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Че то на това":

    Какво се чудиш? С ББ, Сарафов, Кошлуков, КЗК, НСИ и много други е същото.

    16:41 28.09.2025

  • 27 Промяна

    4 2 Отговор
    Василев и шарлатаните вървят по пътя на Нинова АУТ

    16:43 28.09.2025

  • 28 Хи хи

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "ИВАН ХАДЖИЕВ":

    Не се напъвай , ще скъсаш вена ! Този само за мошенгии става , но не и за финансист ,еле пък добър !

    16:43 28.09.2025

  • 29 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "ИВАН ХАДЖИЕВ":

    ТИКВА И СВИНЯ СИ ТИ 15 ВАСИЛЕВ Е ОСЪДЕН ИЗМАМНИК И Е ВРЕМЕ ДА МУ СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ НА ТОЗИ ИЗМАМНИК 15 КОГО ЛЪЖЕШ НЯМА ВЕЧЕ МАЛОУМНИЦИ 15 АЛА БАЛАТА ВИ СВЪРШИ

    16:47 28.09.2025

  • 30 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 2 Отговор
    ШАРЛАТАНИТЕ СИ ИЗБРАХА ЗА ШЕФ ..................... НАЙ ГОЛЕМИЯ (СПОСОБЕН) ШАРЛАТАНИН ...................... ПОЗДРАВЛЕНИЕ !

    16:47 28.09.2025

  • 31 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "ИВАН ХАДЖИЕВ":

    15 ВАСИЛЕВ ДАЖЕ НЯМА АДРЕС ТУК 15 КАЖИ КАК ВАСИЛЕВ СКОЧИЛ ОТ ВТОРИЯТ ЕТАЖ ДА ИЗБЯГА ОТ СВОИ СЪДРУЖНИЦИ КОИТО ИЗЛЪГАЛ

    16:49 28.09.2025

  • 32 Голям смях

    3 1 Отговор
    ПП вече стана "Гей партия".Всичките ще ходят по пенюари.Технияъ девиз е "Винаги готов".

    Коментиран от #36

    16:50 28.09.2025

  • 33 НАЦИОНАЛИСТ

    1 1 Отговор
    КАКЪВ "човек" МОЖЕ ДА е Г € Й Ч € Т О а (ну) $€н ва $и л€в, ПИТАМ АЗ И ОТГОВОР НЕ ЧАКАМ!?!!!

    ЗА ПП(Промяна на Пола) О$ТАВА ОТКРИТ ВЪПРО$ЪТ : КАК ДА $€ ВЪЗПРОИЗВ€ЖДАТ Г€Й З€ РИ Т€?!?!?!

    16:51 28.09.2025

  • 34 Кой ококори Кокорчо

    2 1 Отговор
    Поздрави от Спецов

    16:51 28.09.2025

  • 35 Браво браво браво

    1 0 Отговор
    Най- достойният и смел лидер. Василев ги сразява с ум, знания, факти и компетентност всички останали просташки лидерчета. На изборите пълна победа!!!

    16:53 28.09.2025

  • 36 А вие

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Голям смях":

    сте тъпанари

    16:54 28.09.2025

  • 37 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Чудя се ,как може да сме такива офце ,да позволяваме такива индивиди да упрелвватм

    16:55 28.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

