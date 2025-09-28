Новини
България »
Денков: Благомир Коцев и Васил Терзиев са подходящи за кандидат-президенти

28 Септември, 2025 19:28 574 35

  • николай денков-
  • благомир коцев-
  • васил терзиев-
  • президент-
  • избори-
  • корупция

Днес стана ясно, че Асен Василев остава председател на "Продължаваме Промяната"

Денков: Благомир Коцев и Васил Терзиев са подходящи за кандидат-президенти - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не сме обсъждали Благомир Коцев да е кандидат за президент, но със сигурност е подходящ и е възможна опция и си заслужава да се обсъди. Същото важи и за Васил Терзиев. Това каза за "На фокус" съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ акад. Николай Денков.

Днес стана ясно, че Асен Василев остава председател на "Продължаваме Промяната". Общото събрание на партията го избра с 289 гласа "за", като в битката за поста не се включиха други кандидати.

"Не е стоял въпросът да съм съпредседател на ПП. Имаме ясното съзнание, че сме в тежка битка, предстоят много важни месеци - приемане на бюджета и подготовката на президентските избори. Не искаме да създаваме вътрешнопартийно напрежение, затова се обединихме около фигура, която може да води - това е Асен Василев. Искаме да се фокусираме върху качеството на живот и затова са нужни конкурентна икономика, образование и здравеопазване. От 13 души в Изпълнителния съвет, трима са от предишния, а десет са нови. Единият от тях е Благомир Коцев, който от месеци е арестуван без основание", коментира депутатът.

Бившият премиер засегна и темата с предстоящия президентски вот. "Не сме обсъждали Благомир Коцев да е кандидат-президент, но със сигурност е подходящ и е възможна опция. Това си заслужава да се обсъди, защото той е почтен и добре подготвен, управляваше отлично града си дори без мнозинство за Общинския съвет. Софийският кмет Васил Терзиев също би могъл да бъде издигнат", смята Денков.

Относно делото "Коцев" той подчерта, че от европейските либерали от АЛДЕ не е поискана директна помощ, но им е била изпратена за ситуацията по ареста на варненския кмет. "Комисарят по правосъдие определи ситуацията като абсурдна и заявиха, че правосъдието не работи така. АЛДЕ поиска спиране на еврофондовете за България заради ареста на Коцев и това наистина може да доведе до замразяване на средства. Очевидно не изпълняваме изискванията за независимост на КПК. Ако показанията на Диан Иванов са взети под натиск, това трябва да бъде разследвано", подчерта Денков.

По темата със започнатото дисциплинарно производство срещу българския европрокурор Теодора Георгиева, Денков каза, че разследването показва, че се е видяло, че на ключови позиции се назначават хора, за които има компромати, за да могат да бъдат манипулирани. "Най-вероятно има индикация, че с нея има проблем, но разследването ще покаже дали това е истина", каза още той.

Николай Денков заяви, че е нужно партиите да се финансират легално. "В момента част от формациите получават средства по странен начин. Вчера излезе информация, че няколко политици от ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" имали по няколкостотин хиляди лева в брой. Защо някой ще държи толкова пари в себе си? Могат да се кажат измислени обяснения", отбеляза той.

Той коментира и среброто на волейболните национали. "Гласувахме електронно за секунди и после изгледахме финала на Световното. Поздравявам играчите, треньора и родителите. Беше изключителна емоция", посочи Денков.

Целия разговор гледайте във видеото.

Източник: nova.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пуфи

    29 2 Отговор
    Една калинка препоръчва други две

    19:30 28.09.2025

  • 3 Дебелян Пейовски

    15 1 Отговор
    Ше ги изхрускам сите от пп

    19:32 28.09.2025

  • 4 ГЕРБ

    19 2 Отговор
    Пълен кретен

    19:32 28.09.2025

  • 5 Последния Софиянец

    23 1 Отговор
    Терзиев е идеален за президент.Дядо му от ДС,баба му от ДС,чичо му от ДС, майка му от ДС, баща му от ДС.

    Коментиран от #8

    19:32 28.09.2025

  • 6 Георги

    14 1 Отговор
    хахаха

    19:32 28.09.2025

  • 7 Пич

    18 1 Отговор
    Ее...... не !!!! Всекидневие става кретенията да ни поучава !!!

    19:32 28.09.2025

  • 8 Георги

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    да ама те са били единствено честни в дс, а и той се отрече от тях

    19:33 28.09.2025

  • 9 Промяна

    18 2 Отговор
    ДЕНКОВ ЧЕРВЕНИЯТ ТЕРЗИЕВ КАНДИДАТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ ХАХАХАХАХА А ОНЗИ КОЦЕВ РАЗСЛЕДВАНИЯТ ХАХАХАХА ДЕНКОВ ТИ ТУК И СЕГА ЛИ ЖИВЕЕШ

    19:34 28.09.2025

  • 10 ФЕЙК - либераст

    9 1 Отговор
    А къде мие ника пусна поредния сапунен мехур !

    19:34 28.09.2025

  • 11 Делю Хайдутин

    3 4 Отговор
    Благо е Нелсън Мандела.

    19:34 28.09.2025

  • 12 Цигански барон

    3 5 Отговор
    Мисля ,че на Борисов ще му спре кранчето от Отворено общество. Той не заслужава да му финансират сайтовете.И тогава ще му се наложи да се издържа само от хазарта и депутатската заплата.

    19:35 28.09.2025

  • 13 Сталин

    16 1 Отговор
    Тази кvрешка още ли е жив,Абе факти докога ще ни тормозите с тези негодници клоуни

    19:36 28.09.2025

  • 14 Гертруд

    14 1 Отговор
    Съсела е с тежко мозъчно възпаление.

    19:37 28.09.2025

  • 15 Чунчо

    8 1 Отговор
    🎃🎃🎃🎃🤣🤣🤣🤣 ! важно е да е компрометирана личност , че да му дърпат конците ! защо да не е и академик !? ще има да си хооооди по гости из цял свят ! ама без Русия и Сев.Корея !

    19:38 28.09.2025

  • 16 Помак

    6 2 Отговор
    Да ,съгласен. подреждам ги за президент : 1. Янаки Стоилов - висша класа, ще в най справедливия президент на България от 40 г насам ! ..2.Благомир Коцев - страдалец и то в ЕС където си невинен до доказване на обратното !...3 .няма

    19:38 28.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 нннн

    13 1 Отговор
    Айде стига глупости! Благомир Коцев и Васил Терзиев са заслужили кандидат-затворници.

    19:41 28.09.2025

  • 19 Мааллеейй

    12 1 Отговор
    Тоя сапунен ,,академичен" паткан,съвсем е изтрещял бре !

    19:42 28.09.2025

  • 20 108

    5 0 Отговор
    Харе Кришна Харе Кришна
    Кришна Кришна Харе Харе
    Харе Рама Харе Рама
    Рама Рама Харе Харе🙏

    19:45 28.09.2025

  • 21 Какно значение има

    4 1 Отговор
    кой ще е Президент?
    Ние нямаме Посланик на САЩ в Еврогария????
    Територия без авторитет, без държавност, със загиващ народ народ,
    в която "живите завиждат на мъртвите".
    Превърнаха Еврогария в Пустиня за 40 години.
    А робството не е забравено, само Сахибите се сменят..
    Добре че има хора като Стоян Панчев, Петър Клисаров, Сарийски, Петрушев, Силва Дончева,
    които дават надежда и откликват на Молитвите ни.

    19:45 28.09.2025

  • 22 Васко ДС-то

    9 1 Отговор
    Хахахах ако искате съвсем да пропаднете в класациите хайде номинирайте Васко ДС-то

    19:45 28.09.2025

  • 23 Мен, ако питаш

    5 1 Отговор
    са подходящи за друго, но първо съдът трябва да се изкаже.

    19:46 28.09.2025

  • 24 "Николай Денков

    5 1 Отговор
    заяви, че е нужно партиите да се финансират легално."

    Що бе? Досега нелегално ли се финансираха. Значи наистина са за панделата.

    Аз тоя го мислех за по-интелигентен. Той взе, че се самоинкриминира.

    Коментиран от #28

    19:48 28.09.2025

  • 25 Единият супер накадърен другият корумпир

    10 1 Отговор
    единият е супер некадърен другият супер корумпиран. И двамата са супер провалени кметове. Които освен с големи корупционни скандали, некадърно управление, нищо ненаправено в София и Варна, калпави ремонти с нищо друго няма фа бъдат запомнени. Пълен Провал - ПП. Ето затова никога повече няма да гласувам за ПП. А Денков да се пенсионира.

    Коментиран от #27

    19:48 28.09.2025

  • 26 Ама прекрасни са

    10 1 Отговор
    Благомир Коцев и Васил Терзиев за кандидат-президенти. По малоуно нещо дали може да му роди кратуната а?

    19:49 28.09.2025

  • 27 Компир

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Единият супер накадърен другият корумпир":

    На квадрат. Направо е 6

    19:50 28.09.2025

  • 28 Тошо

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от ""Николай Денков":

    А той Терзиев напълно изплющял, не може с три улици да се оправи, но за президент е екстра! Денков е пълно куку.

    Коментиран от #34

    19:56 28.09.2025

  • 29 Едно центриране - два автогола!

    1 0 Отговор
    Кажи сега, че не е майстор!

    20:03 28.09.2025

  • 30 Я не се

    2 0 Отговор
    Излагай, бе плъхунгер!

    20:04 28.09.2025

  • 31 Онзи

    2 0 Отговор
    Шансът Коцев и Терзиев да спечелят президентските избори е равен на шансът бай Петко от Сусурлево да ги спечели. Разликата е само в процентите които ще вземат на първия тур. Втория ще го гледат отстрани.

    20:06 28.09.2025

  • 32 ВКК 567

    1 0 Отговор
    Тия подиграват ли се с българския народ, или са съвсем изтрещели?

    20:06 28.09.2025

  • 33 Чочо

    1 0 Отговор
    Е,глупости.Уважение към тях..... но много имат още да "учат" за такъв пост.
    А от ПП,продължават да правят глупави грешки,като с това предложение.

    20:06 28.09.2025

  • 34 Що па не

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Тошо":

    Да развее укро парцела над президентството!

    20:07 28.09.2025

  • 35 Стара чанта

    0 0 Отговор
    Ха- ха- аааа ! Мал оиум ни ци - ИИИ !
    Тъ п и гов еД а ! Вън от държавата ни !!!

    20:09 28.09.2025

