Денков: Благомир Коцев и Васил Терзиев са подходящи за кандидат-президенти

Не сме обсъждали Благомир Коцев да е кандидат за президент, но със сигурност е подходящ и е възможна опция и си заслужава да се обсъди. Същото важи и за Васил Терзиев. Това каза за "На фокус" съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ акад. Николай Денков.
Днес стана ясно, че Асен Василев остава председател на "Продължаваме Промяната". Общото събрание на партията го избра с 289 гласа "за", като в битката за поста не се включиха други кандидати.
"Не е стоял въпросът да съм съпредседател на ПП. Имаме ясното съзнание, че сме в тежка битка, предстоят много важни месеци - приемане на бюджета и подготовката на президентските избори. Не искаме да създаваме вътрешнопартийно напрежение, затова се обединихме около фигура, която може да води - това е Асен Василев. Искаме да се фокусираме върху качеството на живот и затова са нужни конкурентна икономика, образование и здравеопазване. От 13 души в Изпълнителния съвет, трима са от предишния, а десет са нови. Единият от тях е Благомир Коцев, който от месеци е арестуван без основание", коментира депутатът.
Бившият премиер засегна и темата с предстоящия президентски вот. "Не сме обсъждали Благомир Коцев да е кандидат-президент, но със сигурност е подходящ и е възможна опция. Това си заслужава да се обсъди, защото той е почтен и добре подготвен, управляваше отлично града си дори без мнозинство за Общинския съвет. Софийският кмет Васил Терзиев също би могъл да бъде издигнат", смята Денков.
Относно делото "Коцев" той подчерта, че от европейските либерали от АЛДЕ не е поискана директна помощ, но им е била изпратена за ситуацията по ареста на варненския кмет. "Комисарят по правосъдие определи ситуацията като абсурдна и заявиха, че правосъдието не работи така. АЛДЕ поиска спиране на еврофондовете за България заради ареста на Коцев и това наистина може да доведе до замразяване на средства. Очевидно не изпълняваме изискванията за независимост на КПК. Ако показанията на Диан Иванов са взети под натиск, това трябва да бъде разследвано", подчерта Денков.
По темата със започнатото дисциплинарно производство срещу българския европрокурор Теодора Георгиева, Денков каза, че разследването показва, че се е видяло, че на ключови позиции се назначават хора, за които има компромати, за да могат да бъдат манипулирани. "Най-вероятно има индикация, че с нея има проблем, но разследването ще покаже дали това е истина", каза още той.
Николай Денков заяви, че е нужно партиите да се финансират легално. "В момента част от формациите получават средства по странен начин. Вчера излезе информация, че няколко политици от ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" имали по няколкостотин хиляди лева в брой. Защо някой ще държи толкова пари в себе си? Могат да се кажат измислени обяснения", отбеляза той.
Той коментира и среброто на волейболните национали. "Гласувахме електронно за секунди и после изгледахме финала на Световното. Поздравявам играчите, треньора и родителите. Беше изключителна емоция", посочи Денков.
Целия разговор гледайте във видеото.
Източник: nova.bg
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пуфи
19:30 28.09.2025
3 Дебелян Пейовски
19:32 28.09.2025
4 ГЕРБ
19:32 28.09.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #8
19:32 28.09.2025
6 Георги
19:32 28.09.2025
7 Пич
19:32 28.09.2025
8 Георги
До коментар #5 от "Последния Софиянец":да ама те са били единствено честни в дс, а и той се отрече от тях
19:33 28.09.2025
9 Промяна
19:34 28.09.2025
10 ФЕЙК - либераст
19:34 28.09.2025
11 Делю Хайдутин
19:34 28.09.2025
12 Цигански барон
19:35 28.09.2025
13 Сталин
19:36 28.09.2025
14 Гертруд
19:37 28.09.2025
15 Чунчо
19:38 28.09.2025
16 Помак
19:38 28.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 нннн
19:41 28.09.2025
19 Мааллеейй
19:42 28.09.2025
20 108
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе🙏
19:45 28.09.2025
21 Какно значение има
Ние нямаме Посланик на САЩ в Еврогария????
Територия без авторитет, без държавност, със загиващ народ народ,
в която "живите завиждат на мъртвите".
Превърнаха Еврогария в Пустиня за 40 години.
А робството не е забравено, само Сахибите се сменят..
Добре че има хора като Стоян Панчев, Петър Клисаров, Сарийски, Петрушев, Силва Дончева,
които дават надежда и откликват на Молитвите ни.
19:45 28.09.2025
22 Васко ДС-то
19:45 28.09.2025
23 Мен, ако питаш
19:46 28.09.2025
24 "Николай Денков
Що бе? Досега нелегално ли се финансираха. Значи наистина са за панделата.
Аз тоя го мислех за по-интелигентен. Той взе, че се самоинкриминира.
Коментиран от #28
19:48 28.09.2025
25 Единият супер накадърен другият корумпир
Коментиран от #27
19:48 28.09.2025
26 Ама прекрасни са
19:49 28.09.2025
27 Компир
До коментар #25 от "Единият супер накадърен другият корумпир":На квадрат. Направо е 6
19:50 28.09.2025
28 Тошо
До коментар #24 от ""Николай Денков":А той Терзиев напълно изплющял, не може с три улици да се оправи, но за президент е екстра! Денков е пълно куку.
Коментиран от #34
19:56 28.09.2025
29 Едно центриране - два автогола!
20:03 28.09.2025
30 Я не се
20:04 28.09.2025
31 Онзи
20:06 28.09.2025
32 ВКК 567
20:06 28.09.2025
33 Чочо
А от ПП,продължават да правят глупави грешки,като с това предложение.
20:06 28.09.2025
34 Що па не
До коментар #28 от "Тошо":Да развее укро парцела над президентството!
20:07 28.09.2025
35 Стара чанта
Тъ п и гов еД а ! Вън от държавата ни !!!
20:09 28.09.2025