Шофьор прелетя с над 265 километра в час на магистрала "Тракия"
  Тема: Войната на пътя

Шофьор прелетя с над 265 километра в час на магистрала "Тракия"

28 Септември, 2025 20:51 1 177 25

Шофьорът на "нисколетящия" автомобил ще бъде глобен с 900 лева и лишаване от право да шофира за два месеца

Шофьор прелетя с над 265 километра в час на магистрала "Тракия" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 28 хиляди нарушители на скоростта засякоха системите за контрол на средната скорост само за първите 20 дни от въвеждането им. Най-високата средна скорост, с която се е движил автомобил, е 223 км/ч по магистрала "Тракия" в района на Цалапица, съобщи Националното толуправление.

Същият автомобил е бил регистриран и с рекордната моментна скорост от над 266 км/ч. "Този автомобил изминава 100-130 метра в секунда, дори и повече. Представете си, ако някой трябва да реагира," коментира проф. Олег Асенов, директор на Националното толуправление.

Шофьорът на "нисколетящия" автомобил ще бъде глобен с 900 лева и лишаване от право да шофира за два месеца, уточниха от "Пътна полиция".

От въвеждането на системата за контрол на средната скорост преди три седмици, данните показват значително подобрение на поведението на водачите. "Средната линия беше около 2000 нарушения за ден. А сега виждаме, че вече средната линия намалява почти 4 пъти на около 500 нарушения, което като цяло е един хубав знак за това, че българският водач си дава сметка," обясни проф. Асенов.

Най-показателни са данните от съботно-неделните дни през септември, когато трафикът достига връхните си стойности.

"Пет пъти намаление по отношение на установените нарушения първата събота и последната, а по отношение на неделните дни, намалението е със 7 пъти," отбеляза Мария Ботева, заместник-началник на отдел "Пътна полиция" към ГДНП.

Въпреки че не е най-натоварена като брой автомобили, Северната скоростна тангента край София остава рекордьор по нарушители. Отсечката е малко над 10 километра между Чепинци и Илиянци.

"Тангентата не престава да бъде пистата на България. Аз вече така я наричам. Защото тя е първата въведена отсечка. Много хора знаят, че там има контрол, но въпреки това нарушителите не намаляват," коментира директорът на Националното толуправление.

В "Пътна полиция" вече обработват регистрираните нарушения, като установяват собствениците на автомобилите. Първите електронни фишове ще бъдат изпратени в следващите седмици, а за по-сериозните нарушения ще бъдат издавани актове за временно отнемане на шофьорските книжки.

В следващите седмици ще се увеличат и участъците, в които ще се контролира средната скорост на движение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 иван

    28 3 Отговор
    с тия мижави глоби и санкции чекайте да се оправи нещо, за такава скорост трябва 5000лв глоба и 1 година без книжка

    Коментиран от #6

    20:53 28.09.2025

  • 2 си дзън

    10 0 Отговор
    Слабичка машинка - 223км/ч. Ще отнесе глоба за нищо. Даже не може и да се изфука.

    Коментиран от #8

    20:55 28.09.2025

  • 3 Тоа в Норвегия щеха да го глобят 20 000

    19 1 Отговор
    €Евра и книшката на трупчета за една/две години!

    Коментиран от #16

    20:56 28.09.2025

  • 4 Яшар

    6 9 Отговор
    Няма лошо само да не пречат и вредят на другите

    20:56 28.09.2025

  • 5 Тити

    6 4 Отговор
    С гоуфо на втора съм с 265

    20:59 28.09.2025

  • 6 Оги

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "иван":

    Ванка, това нещо в Швейцария е криминално престъпление и се конфискува колата, глобата е минимум годишната ти заплата, влизаш в затвора ефективно и ти отнемат книжката доживот. Затова там такива неща не стават. Всичко кара със 120 Фераритата и това е.

    21:00 28.09.2025

  • 7 гост

    19 0 Отговор
    Такива скорости развиват хора с автомобили, които струват над 100 000 лв. и могат да си позволят.За това глобите за скорост над180 км/ч трябва да са рязко завишени! С обикновени Дачия, Голф, Астра и другите им подобни коли от среден клас повече от 180 км/ч трудно ще вдигнете, камо ли да поддържате такава скорост! Какво стана с Ламборгинито на Весо Рижавия карал с 210 км/ч, блъснал 2 коли и ранил хора на изхода на Варна? Пачките му затвориха очите, ушите и устата на "органите"?

    Коментиран от #9

    21:03 28.09.2025

  • 8 Да бе да...?!

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Като те знаем какъв Русофил си,с твоят ,,Москвич" едва ли можеш да вдигнеш повече от 80 км/ч...,седнал си тук пак акъл да раздаваш...!

    21:03 28.09.2025

  • 9 Сам си си отговорил...

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "гост":

    ... ,на риторичният въпрос...!

    21:06 28.09.2025

  • 10 коментар

    6 2 Отговор
    А ако успеят да им връчат фишовете , пък и да съберат парите

    ще можем да плащаме редовно задълженията към БОТАШ без проблеми

    21:18 28.09.2025

  • 11 Буха ха

    5 0 Отговор
    Професор който не може да смята. 266 км/ч = 74 м/с

    21:19 28.09.2025

  • 12 Дедо

    7 0 Отговор
    Да не е на бай Тунжер Сторарото някой от синовете. Той по големия май е по кротък ама малкия състезател .......

    21:19 28.09.2025

  • 13 хъхъ

    4 2 Отговор
    трябвало е да вдигнат "ефките" от Граф Игнатиево и да го опухат, ама те хвъркат ли вече?

    21:22 28.09.2025

  • 14 ОСА

    6 2 Отговор
    Няма що, голямо наказание...бълха го ощипала !!!
    В други държави щеше свят да му се завие и в затвора да лежи....българска подигравка!

    21:25 28.09.2025

  • 15 Ццц

    3 0 Отговор
    Мене тая глоба ще ме заболи и за това си карам колица, която може да вдигне 260 само ако я пуснеш от пропаст. А този утре ще плати пак толкова, за да си направи кефа да ви покаже среден пръст на камерите. 🤣

    21:28 28.09.2025

  • 16 Паисий е жив

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Тоа в Норвегия щеха да го глобят 20 000":

    Е, да, но тук маймуните пропищяха, че много са им високи глобите. Няма държава в ЕС, в която да караш с 265 при ограничение 140 и да се разминеш с 450 евро глоба, просто няма, а това е след увеличението. Мнооого по-сериозни трябва да са санкциите.

    Коментиран от #22

    21:29 28.09.2025

  • 17 димитър дончев

    2 2 Отговор
    Според мен е невъзможно и е хубаво да си прегледате средствата с ,които засичате.Първо бг на магистрала кара в лява лента и е невазможно да се развие дори за момент такава скорост!?ро това не е магистрала а опасен еднопосочен път с 3 ленти ,като на крайна дясна е забранено шофирането!трето по цялото трасе имате камери и ако те са засекли средна скорост 265км е хубаво да ги поправите щото са ви дефектирали!

    Коментиран от #23

    21:31 28.09.2025

  • 18 Блко

    0 0 Отговор
    Аз моЙте коли ги карам с 200

    21:32 28.09.2025

  • 19 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор
    Милиционерите продължават да не казват колко от тия 28 000 са до 10-20 км/ч извън града зад някое забравено 60 хранилка за нискоинтелигентни милиционерчета

    Коментиран от #24

    21:38 28.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Парите ще спасят спазването на ЗДП-то

    1 0 Отговор
    като почнат да идват глобите и джигитите ще се кротнат.

    Като отнемем парите от комунистите и Клептокрацията ще свърши.

    сега се чакат едни пари за УСВОЯВАНЕ и затова Правителството уцелява.

    21:40 28.09.2025

  • 22 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Паисий е жив":

    То няма и държава с 450 евро масова заплата и 300 кинта пенсия ама това драги моралист любезно го пропуска.

    Този "джигит" се е прибрал дома да чака милиционерите да захлебят от него - тия примерните изпопретрепаха сума народ щото

    21:40 28.09.2025

  • 23 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "димитър дончев":

    Чети! Става въпрос за момента 266. Средната е 223.

    21:41 28.09.2025

  • 24 Мистерия

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "ДрайвингПлежър":

    И нарушенията НАД какъв лимит са за съответните участъци - тотална мистерия.

    21:45 28.09.2025

  • 25 Факт

    0 0 Отговор
    Няма ли бонус за 3 часа с 5 км в час?

    21:46 28.09.2025

