Шофьор прелетя с над 265 километра в час на магистрала "Тракия"

Над 28 хиляди нарушители на скоростта засякоха системите за контрол на средната скорост само за първите 20 дни от въвеждането им. Най-високата средна скорост, с която се е движил автомобил, е 223 км/ч по магистрала "Тракия" в района на Цалапица, съобщи Националното толуправление.
Същият автомобил е бил регистриран и с рекордната моментна скорост от над 266 км/ч. "Този автомобил изминава 100-130 метра в секунда, дори и повече. Представете си, ако някой трябва да реагира," коментира проф. Олег Асенов, директор на Националното толуправление.
Шофьорът на "нисколетящия" автомобил ще бъде глобен с 900 лева и лишаване от право да шофира за два месеца, уточниха от "Пътна полиция".
От въвеждането на системата за контрол на средната скорост преди три седмици, данните показват значително подобрение на поведението на водачите. "Средната линия беше около 2000 нарушения за ден. А сега виждаме, че вече средната линия намалява почти 4 пъти на около 500 нарушения, което като цяло е един хубав знак за това, че българският водач си дава сметка," обясни проф. Асенов.
Най-показателни са данните от съботно-неделните дни през септември, когато трафикът достига връхните си стойности.
"Пет пъти намаление по отношение на установените нарушения първата събота и последната, а по отношение на неделните дни, намалението е със 7 пъти," отбеляза Мария Ботева, заместник-началник на отдел "Пътна полиция" към ГДНП.
Въпреки че не е най-натоварена като брой автомобили, Северната скоростна тангента край София остава рекордьор по нарушители. Отсечката е малко над 10 километра между Чепинци и Илиянци.
"Тангентата не престава да бъде пистата на България. Аз вече така я наричам. Защото тя е първата въведена отсечка. Много хора знаят, че там има контрол, но въпреки това нарушителите не намаляват," коментира директорът на Националното толуправление.
В "Пътна полиция" вече обработват регистрираните нарушения, като установяват собствениците на автомобилите. Първите електронни фишове ще бъдат изпратени в следващите седмици, а за по-сериозните нарушения ще бъдат издавани актове за временно отнемане на шофьорските книжки.
В следващите седмици ще се увеличат и участъците, в които ще се контролира средната скорост на движение.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 иван
Коментиран от #6
20:53 28.09.2025
2 си дзън
Коментиран от #8
20:55 28.09.2025
3 Тоа в Норвегия щеха да го глобят 20 000
Коментиран от #16
20:56 28.09.2025
4 Яшар
20:56 28.09.2025
5 Тити
20:59 28.09.2025
6 Оги
До коментар #1 от "иван":Ванка, това нещо в Швейцария е криминално престъпление и се конфискува колата, глобата е минимум годишната ти заплата, влизаш в затвора ефективно и ти отнемат книжката доживот. Затова там такива неща не стават. Всичко кара със 120 Фераритата и това е.
21:00 28.09.2025
7 гост
Коментиран от #9
21:03 28.09.2025
8 Да бе да...?!
До коментар #2 от "си дзън":Като те знаем какъв Русофил си,с твоят ,,Москвич" едва ли можеш да вдигнеш повече от 80 км/ч...,седнал си тук пак акъл да раздаваш...!
21:03 28.09.2025
9 Сам си си отговорил...
До коментар #7 от "гост":... ,на риторичният въпрос...!
21:06 28.09.2025
10 коментар
ще можем да плащаме редовно задълженията към БОТАШ без проблеми
21:18 28.09.2025
11 Буха ха
21:19 28.09.2025
12 Дедо
21:19 28.09.2025
13 хъхъ
21:22 28.09.2025
14 ОСА
В други държави щеше свят да му се завие и в затвора да лежи....българска подигравка!
21:25 28.09.2025
15 Ццц
21:28 28.09.2025
16 Паисий е жив
До коментар #3 от "Тоа в Норвегия щеха да го глобят 20 000":Е, да, но тук маймуните пропищяха, че много са им високи глобите. Няма държава в ЕС, в която да караш с 265 при ограничение 140 и да се разминеш с 450 евро глоба, просто няма, а това е след увеличението. Мнооого по-сериозни трябва да са санкциите.
Коментиран от #22
21:29 28.09.2025
17 димитър дончев
Коментиран от #23
21:31 28.09.2025
18 Блко
21:32 28.09.2025
19 ДрайвингПлежър
Коментиран от #24
21:38 28.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Парите ще спасят спазването на ЗДП-то
Като отнемем парите от комунистите и Клептокрацията ще свърши.
сега се чакат едни пари за УСВОЯВАНЕ и затова Правителството уцелява.
21:40 28.09.2025
22 ДрайвингПлежър
До коментар #16 от "Паисий е жив":То няма и държава с 450 евро масова заплата и 300 кинта пенсия ама това драги моралист любезно го пропуска.
Този "джигит" се е прибрал дома да чака милиционерите да захлебят от него - тия примерните изпопретрепаха сума народ щото
21:40 28.09.2025
23 Анонимен
До коментар #17 от "димитър дончев":Чети! Става въпрос за момента 266. Средната е 223.
21:41 28.09.2025
24 Мистерия
До коментар #19 от "ДрайвингПлежър":И нарушенията НАД какъв лимит са за съответните участъци - тотална мистерия.
21:45 28.09.2025
25 Факт
21:46 28.09.2025