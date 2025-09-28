Шофьор прелетя с над 265 километра в час на магистрала "Тракия"

Над 28 хиляди нарушители на скоростта засякоха системите за контрол на средната скорост само за първите 20 дни от въвеждането им. Най-високата средна скорост, с която се е движил автомобил, е 223 км/ч по магистрала "Тракия" в района на Цалапица, съобщи Националното толуправление.

Същият автомобил е бил регистриран и с рекордната моментна скорост от над 266 км/ч. "Този автомобил изминава 100-130 метра в секунда, дори и повече. Представете си, ако някой трябва да реагира," коментира проф. Олег Асенов, директор на Националното толуправление.

Шофьорът на "нисколетящия" автомобил ще бъде глобен с 900 лева и лишаване от право да шофира за два месеца, уточниха от "Пътна полиция".

От въвеждането на системата за контрол на средната скорост преди три седмици, данните показват значително подобрение на поведението на водачите. "Средната линия беше около 2000 нарушения за ден. А сега виждаме, че вече средната линия намалява почти 4 пъти на около 500 нарушения, което като цяло е един хубав знак за това, че българският водач си дава сметка," обясни проф. Асенов.

Най-показателни са данните от съботно-неделните дни през септември, когато трафикът достига връхните си стойности.

"Пет пъти намаление по отношение на установените нарушения първата събота и последната, а по отношение на неделните дни, намалението е със 7 пъти," отбеляза Мария Ботева, заместник-началник на отдел "Пътна полиция" към ГДНП.

Въпреки че не е най-натоварена като брой автомобили, Северната скоростна тангента край София остава рекордьор по нарушители. Отсечката е малко над 10 километра между Чепинци и Илиянци.

"Тангентата не престава да бъде пистата на България. Аз вече така я наричам. Защото тя е първата въведена отсечка. Много хора знаят, че там има контрол, но въпреки това нарушителите не намаляват," коментира директорът на Националното толуправление.

В "Пътна полиция" вече обработват регистрираните нарушения, като установяват собствениците на автомобилите. Първите електронни фишове ще бъдат изпратени в следващите седмици, а за по-сериозните нарушения ще бъдат издавани актове за временно отнемане на шофьорските книжки.

В следващите седмици ще се увеличат и участъците, в които ще се контролира средната скорост на движение.