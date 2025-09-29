Поредно заседание в Софийския градски съд по делото срещу Петьо Петров-Еврото

Поредно заседание в Софийския градски съд по делото срещу бившия шеф на столичното следствие Петьо Петров-Еврото. То се води задочно, тъй като Петров повече от 2 години е в неизвестност.
Бившият следовател е подсъдим за документна измама в големи размери, която е особено тежък случай и се наказва с от 10 до 20 години затвор. Става дума за иззетите огромни суми пари, злато и скъпи монети от Илия и Явор Златанови.
През юни Илия Златанов продиктува на съда адрес на Петров в Солун, където по негови данни живее. Въпреки това от тогава до сега информация от МВР за издирването му няма.
Красимир Петров
08:10 29.09.2025
Еврото
08:13 29.09.2025
Пич
08:14 29.09.2025
Радост от Младост
08:16 29.09.2025
Телиш
08:16 29.09.2025
това
08:18 29.09.2025
Даниел
Защо никой не разследва как успя да избяга еврото?
Защо прокурорите “върнали” килограм злато и пари на еврото вместо да са подсъдни са предлагани за повишение?
Какво стана с показанията според които Гешев е взел килограм от същото злато?
Сарафов бил ли е семеен приятел с еврото?
08:21 29.09.2025
Телиш
08:21 29.09.2025
Къде са
08:32 29.09.2025