Новини
България »
Поредно заседание в Софийския градски съд по делото срещу Петьо Петров-Еврото

Поредно заседание в Софийския градски съд по делото срещу Петьо Петров-Еврото

29 Септември, 2025 08:04 500 10

  • петьо петров-еврото-
  • петьо еврото-
  • сгс

Бившият следовател е подсъдим за документна измама в големи размери

Поредно заседание в Софийския градски съд по делото срещу Петьо Петров-Еврото - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поредно заседание в Софийския градски съд по делото срещу бившия шеф на столичното следствие Петьо Петров-Еврото. То се води задочно, тъй като Петров повече от 2 години е в неизвестност.

Бившият следовател е подсъдим за документна измама в големи размери, която е особено тежък случай и се наказва с от 10 до 20 години затвор. Става дума за иззетите огромни суми пари, злато и скъпи монети от Илия и Явор Златанови.

През юни Илия Златанов продиктува на съда адрес на Петров в Солун, където по негови данни живее. Въпреки това от тогава до сега информация от МВР за издирването му няма.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Красимир Петров

    9 0 Отговор
    Отчитане на дейност

    08:10 29.09.2025

  • 3 Еврото

    4 0 Отговор
    ако си беше в България, дали щеше да има дело? Не мисля.

    08:13 29.09.2025

  • 4 Пич

    5 0 Отговор
    Интересно колко са безпристрастни ? Тя жена му опердаши всичко що не е обратно от съдебната система !!!

    08:14 29.09.2025

  • 5 Радост от Младост

    2 2 Отговор
    Колко ни е приятно да гледаме бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    08:16 29.09.2025

  • 6 Телиш

    2 0 Отговор
    Камион ме блъсна трактора ме гази. Ай Саянааааа.

    08:16 29.09.2025

  • 7 това

    6 0 Отговор
    Е истината,че мутрите и дерибейте ни управляват ако искат го откриват ако не го пращат в Дубай

    08:18 29.09.2025

  • 8 Даниел

    6 0 Отговор
    Цялата съдебна власт е потънала до ушите в корупция и зависимости!
    Защо никой не разследва как успя да избяга еврото?
    Защо прокурорите “върнали” килограм злато и пари на еврото вместо да са подсъдни са предлагани за повишение?
    Какво стана с показанията според които Гешев е взел килограм от същото злато?
    Сарафов бил ли е семеен приятел с еврото?

    08:21 29.09.2025

  • 9 Телиш

    2 0 Отговор
    Саяна, пияна. Къде шофираш през ноща? Камион не видя, волан изтърва и хайде в катафалката.

    08:21 29.09.2025

  • 10 Къде са

    0 0 Отговор
    ДОБРЕ работещите ни силови служби ? ЗАЩО им плащаме огромните разходи .

    08:32 29.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове