Съдиите по делото „Коцев” си направиха отвод

Съдебният състав, определен за разглеждане на жалбата на Благомир Коцев срещу определението на СГС, с което е отказано изменение на мярката за неотклонение „задържане под стража", си направи отвод от делото. Така заседание в четвъртък няма да има. Предстои да се избере нов съдебен състав, а заседанието най-вероятно ще е другата седмица.
Мотивите:
Според състава - Александър Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров, във връзка с предмета на делото, се води безпрецедентна негативна кампания срещу всеки ангажиран с участие при разглеждането му съдия. В публичното пространство се тиражират манипулативни, неверни и нямащи никаква връзка с производството твърдения, чиято единствена цел е да се внуши, че делата нямат криминален характер, предава БТА.
Безотговорните опити за политическа употребата на наказателното производство, прераснали в безпрецедентна по своя характер неетична кампания срещу съдиите, произнесли се в производство, дават основание на съдебния състав за самоотвод от разглеждане на делото, заявяват от съда.
Стремежът да се избегне на всяка цена задържането на обвиняемите, без оглед налице ли е основание за такова задържане, е ясно видим и от поведението на част от защитниците. Част от участниците по делото и група лица, нямащи процесуално отношение към него, но демонстриращи заинтересованост от изхода му, в продължение на месеци през различни медии изразяват негативното си лично отношение към членовете на съдебните състави, постановили актове в частните производства, предхождащи настоящето, казват още от съда.
Те допълват, че квалификации като „зависими“, „бухалки“, „некомпетентни“, „послушни“, и др., са тиражирани многократно от някой от защитниците на обвиняемите. Такива има и в момента спрямо съдията, постановил първоинстанционния съдебен акт.
Недопустимо е юристи да лансират през медиите неверни твърдения, че „ съдът е обвинител“, че „съдът има скандално отношение към свидетел“ , че „съдът толерира прокуратурата и не спазва закона“. С подобни непрофесионални изказвания от една страна на съда се „вменяват“ процесуални функции каквито той няма в тези производства, но пък успешно се заблуждават неюристите, пише още в определението.
Изразеното негативно лично отношение към членовете на състава и многократно лансираното тенденциозно, манипулативно насаждано в обществото невярно твърдение за съществуващи „зависимости“ задължава съдебния състав, въпреки липсата на такива, да си направи самоотвод от разглеждането на делото, за да се изключат всякакви съмнения за предубеденост, било то и изкуствено създадена както в случая, заявяват от съдебния състав.
Припомняме, че на 12 септември Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна. Решението не бе окончателно и така стана обект на обжалване пред Софийския апелативен съд.
Преди дни защитата му поиска от магистратите той да бъде освободен.
Благомир Коцев беше задържан в началото на юли, като обвинението срещу него е за участие в организирана престъпна група с цел подкупи. Заедно с него в ареста се озоваха и двама общински съветници, които обаче засега няма данни да искат промяна на мерките си за неотклонение.
Защитата на Коцев поиска той да напусне ареста, защото според адвокатите в последните 2 месеца прокуратурата и Антикорупционната комисия не са направили нищо по същество за това разследване. Защитниците му посочиха, че са били преразпитани само някои свидетели, които не са казали нищо ново, както и са иззети документи от Община Варна, които нямали общо с обвиненията срещу кмета.
От прокуратурата не се съгласиха и посочиха, че делото е много сложно и най-вероятно обвинението срещу Благомир Коцев ще бъде прецизирано на по-късен етап. Те увериха и че ще бъде разпитан бившият заместник кмет на Варна Диан Иванов, който в началото потвърди твърденията на основния свидетел, че е имало искане на подкуп, а после в социалните мрежи каза, че тези показания са били взети под натиск. Въпреки това, съдът се позова на тях в мотивите си защо Коцев ще остане в ареста.
“Ще повторя и ще подчертая - обвинителната теза не почива единствено и само на свидетелските показания на Диан Иванов”, обясни прокурор Велислава Патаринска.
