Съдиите по делото „Коцев” си направиха отвод

17 Септември, 2025 16:54 659 29

Причината е „безпрецедентна негативна кампания”

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Съдебният състав, определен за разглеждане на жалбата на Благомир Коцев срещу определението на СГС, с което е отказано изменение на мярката за неотклонение „задържане под стража", си направи отвод от делото. Така заседание в четвъртък няма да има. Предстои да се избере нов съдебен състав, а заседанието най-вероятно ще е другата седмица.

Мотивите:

Според състава - Александър Желязков, Атанаска Китипова и Десислав Любомиров, във връзка с предмета на делото, се води безпрецедентна негативна кампания срещу всеки ангажиран с участие при разглеждането му съдия. В публичното пространство се тиражират манипулативни, неверни и нямащи никаква връзка с производството твърдения, чиято единствена цел е да се внуши, че делата нямат криминален характер, предава БТА.

Безотговорните опити за политическа употребата на наказателното производство, прераснали в безпрецедентна по своя характер неетична кампания срещу съдиите, произнесли се в производство, дават основание на съдебния състав за самоотвод от разглеждане на делото, заявяват от съда.

Стремежът да се избегне на всяка цена задържането на обвиняемите, без оглед налице ли е основание за такова задържане, е ясно видим и от поведението на част от защитниците. Част от участниците по делото и група лица, нямащи процесуално отношение към него, но демонстриращи заинтересованост от изхода му, в продължение на месеци през различни медии изразяват негативното си лично отношение към членовете на съдебните състави, постановили актове в частните производства, предхождащи настоящето, казват още от съда.

Те допълват, че квалификации като „зависими“, „бухалки“, „некомпетентни“, „послушни“, и др., са тиражирани многократно от някой от защитниците на обвиняемите. Такива има и в момента спрямо съдията, постановил първоинстанционния съдебен акт.

Недопустимо е юристи да лансират през медиите неверни твърдения, че „ съдът е обвинител“, че „съдът има скандално отношение към свидетел“ , че „съдът толерира прокуратурата и не спазва закона“. С подобни непрофесионални изказвания от една страна на съда се „вменяват“ процесуални функции каквито той няма в тези производства, но пък успешно се заблуждават неюристите, пише още в определението.

Изразеното негативно лично отношение към членовете на състава и многократно лансираното тенденциозно, манипулативно насаждано в обществото невярно твърдение за съществуващи „зависимости“ задължава съдебния състав, въпреки липсата на такива, да си направи самоотвод от разглеждането на делото, за да се изключат всякакви съмнения за предубеденост, било то и изкуствено създадена както в случая, заявяват от съдебния състав.

Припомняме, че на 12 септември Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна. Решението не бе окончателно и така стана обект на обжалване пред Софийския апелативен съд.

Преди дни защитата му поиска от магистратите той да бъде освободен.

Благомир Коцев беше задържан в началото на юли, като обвинението срещу него е за участие в организирана престъпна група с цел подкупи. Заедно с него в ареста се озоваха и двама общински съветници, които обаче засега няма данни да искат промяна на мерките си за неотклонение.

Защитата на Коцев поиска той да напусне ареста, защото според адвокатите в последните 2 месеца прокуратурата и Антикорупционната комисия не са направили нищо по същество за това разследване. Защитниците му посочиха, че са били преразпитани само някои свидетели, които не са казали нищо ново, както и са иззети документи от Община Варна, които нямали общо с обвиненията срещу кмета.

От прокуратурата не се съгласиха и посочиха, че делото е много сложно и най-вероятно обвинението срещу Благомир Коцев ще бъде прецизирано на по-късен етап. Те увериха и че ще бъде разпитан бившият заместник кмет на Варна Диан Иванов, който в началото потвърди твърденията на основния свидетел, че е имало искане на подкуп, а после в социалните мрежи каза, че тези показания са били взети под натиск. Въпреки това, съдът се позова на тях в мотивите си защо Коцев ще остане в ареста.

“Ще повторя и ще подчертая - обвинителната теза не почива единствено и само на свидетелските показания на Диан Иванов”, обясни прокурор Велислава Патаринска.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    16 2 Отговор
    Съдиите, прокурорите и шефовете на полицията трябва да се избират пряко от народа като кметовете а не от Пепи Еврото.

    Коментиран от #6, #7, #11, #21

    16:57 17.09.2025

  • 2 си дзън

    17 1 Отговор
    Айде сега отвод на всички БГ съдии, прокурори, полицаи, следователи и да
    се почва на чисто.

    Коментиран от #8

    16:57 17.09.2025

  • 3 Тия

    16 0 Отговор
    ще си откажат ли заплатите за месеца - и зм ек яр и до л ни

    16:57 17.09.2025

  • 4 Цвете

    5 2 Отговор
    БРАВО. НАЙ- ПОСЛЕ СЕ НАМЕРИХА ДА КАЖАТ ИСТИНАТА. СЕГА СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ. НАЛИ???? ДЕЙСТВАЙТЕ ЕКСПЕДИТИВНО. 🤔🤫🫣🤭🥹

    Коментиран от #9, #20

    17:00 17.09.2025

  • 5 Хипотетично

    4 1 Отговор
    “Ще повторя и ще подчертая - обвинителната теза не почива единствено и само на свидетелските показания на Диан Иванов”, обясни прокурор Велислава Патаринска.
    Но съдиите не са убедени в доказателства само на свидетелски показания на повече от един, защото в бъдещ момент след натиск върху свидетелите те биха могли да се отметнат от показанията си, дори със същия аргумент за оказан им натиск. Омагьосан кръг.

    17:01 17.09.2025

  • 6 Да се знае

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Коцев е в ареста, защото е опозиция на пеевско-герберските депутати и министри и техните Мазни и лоясали вождове, Тиквата и С.винкята.

    Коментиран от #13, #25

    17:04 17.09.2025

  • 7 Да се избират

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    съдиите, шерифите, полицаите... :( От съвета на старейшините (както в първобитното общество), или от мешерето, както има традиция. А изборът би бил , какъвто е тоя на депутатите и затова предложението е още по-лош вариант.

    17:06 17.09.2025

  • 8 Точно така

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Чистка, нова съдебна система и Пеевски и Борисов веднага в затвора. Това е решението.

    Коментиран от #10, #18

    17:06 17.09.2025

  • 9 Не се надявай

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цвете":

    Двамата Мазни екземпляра ще назначат дублиращи тяхно съдии.

    Коментиран от #15

    17:07 17.09.2025

  • 10 сенки от миналото

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Точно така":

    Колко познат е бесепарския лолунг: "ИКостов - в затвора!" Сменено е само името, а другото си е същото.

    17:10 17.09.2025

  • 11 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ЛИЧНООТ ТЕБ НАЛИИ ТЕЗИ КОИТО ТИ ПЛАЩАТ А ТОВА КАК СЕ НАРИЧА 1

    17:11 17.09.2025

  • 12 Просто

    2 0 Отговор
    Разстрел и да се обесят и да висят един месец пред онези 240 нещастни мижитурки.

    17:13 17.09.2025

  • 13 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Да се знае":

    6 ДА СЕ ЗНАЕ ТИ СИ ЛЪЖЕЦ И РАЗПРОСТРАНЯВАШ ЛЪЖИ СРЕЩУ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУЦИИ

    Коментиран от #26

    17:13 17.09.2025

  • 14 Не разбрах

    3 1 Отговор
    Нали това са съдиите, които тепърва ще казват дали съдиите от предна инстанция са били прави? Как така си дават отвод преди да са се изказали изобщо? Точно за тия тримата още не би следвало все още да има съмнения за предубеденост, не и преди да отсъдят. Или те си знаят, че са предубедени? Или не са се паднали правилните съдии и се чудят как да се откачат?

    Коментиран от #24

    17:14 17.09.2025

  • 15 Двата мазньока

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Не се надявай":

    Още малко и Магнитски ще им се стори като разходка с лодка.

    17:14 17.09.2025

  • 16 Много интересно

    4 2 Отговор
    Как па се падна точно същият състав, който остави Коцев в ареста? Съвпадение? Не мисла.

    Коментиран от #27

    17:14 17.09.2025

  • 17 Не им лесно

    5 0 Отговор
    Не е лесно, от една страна да ти казват, какво да направиш и отсъдиш от друга дали да приложиш закона по лично убеждение и съвест. Пък и да не ти казват приложиш ли безпристрастно закона, то после ще ти кажат....
    Да, отвода е изход, няма нищо странно в тази ситуация.

    17:15 17.09.2025

  • 18 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Точно така":

    РАЗБИРА СЕ ЩОМ 8 Е КАЗАЛ А АЗ КАЗВАМ ВЪН НА ШАРЛАТАНИТЕ И ТЕЗИ КОИТО СТОЯТ ЗАД ТЯХ ЗАКОНИ ПРАВИЛА ЗА ТЕЗИ САБОТЬОРИ

    Коментиран от #23

    17:15 17.09.2025

  • 19 Мръсна Герпаджийска

    3 0 Отговор
    Напаст. Хора вразумете се. Да излезем и да изринем Кочината.

    17:17 17.09.2025

  • 20 Цвете,

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цвете":

    на теб и Вагизан вече не може да ти помогне, но пък разбираш от съдопроизводство.

    17:17 17.09.2025

  • 21 Ъхъ

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Асан циганина и жена му ще направят компетентен избор, нищо че са неграмотни.

    17:19 17.09.2025

  • 22 Мафия!

    3 1 Отговор
    В ОПГ на МВР и Прокуратурата се включиха доста съдии!

    17:19 17.09.2025

  • 23 Да те питам?!

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Промяна":

    От кое ще си по доволен?! Да видиш Тиквата Борисов и Пееф как влизат директно в затвора или да видиш как почтен съдия ги осъжда?

    17:23 17.09.2025

  • 24 Явно не разбираш

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Не разбрах":

    Постави се на тяхно място и може и да ти светне. Каквото и решение да вземат все ще бъдат оплювани барабар със семействата им. Вече няма индивид, който да не разбира от право и справедливост.

    17:24 17.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Да се знае

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Промяна":

    Когато някой съдия осъди двете Мазни парчета Тиквата Борисов и Пееф, то значи че нещата в Родината ни тръгват в правилна посока.

    Коментиран от #29

    17:25 17.09.2025

  • 27 Стига

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Много интересно":

    си лъгал. Съдът е друг.

    17:26 17.09.2025

  • 28 Спешни мерки

    0 0 Отговор
    Корабът на Бойко потъва ,нацията се затрива ! Той като военен трябва да вземе спешни мерки , иначе ще остави много лоша след в българската история

    17:27 17.09.2025

  • 29 Не съди съдия,

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Да се знае":

    а съд, неук трол. Ти що бе станеш съдия?

    17:28 17.09.2025

